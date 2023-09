Vi har testet iPhone 15 Pro Max - det bedste er blevet endnu bedre

Hvis du vil have kraftig zoom, skal du kigge et andet sted hen

På næsten alle måder hæver iPhone 15 Pro Max barren - ikke bare for iPhone-familien, men for mobiltelefoner generelt. Fra de nye materialer til nogle af de bedste mobilkameraer, vi nogensinde har brugt, er Apples store flagskib imponerende. Den er ikke helt perfekt på grund af en lidt højere pris end den tidligere model, manglen på ægte hurtigopladning og Apples frustrerende insisteren på at præsentere 5x optisk zoom som det ypperste inden for mobilfotograferingsteknologi. Alligevel ender det med at være mindre klager over, hvad der stort set er en enestående iPhone-oplevelse.

iPhone 15 Pro Max: Anmeldelsen kort

Apple får titanium til at lyde sexet. De fortalte os begejstret, hvordan iPhone 15 Pro Max (og Pro) bruger det samme titanium, som NASA bruger på Mars-roveren. Det lyder imponerende. Men det kan også lede tankerne hen på hofte- eller knæproteser. Materialet, der har lav korrosion, lav vægt og høj styrke, foretrækkes af kirurger på grund af disse egenskaber, og det er af samme grund, at det er perfekt som det nye materiale til rammen på iPhone.

Patienter med nye titaniumknæ og -hofter får sandsynligvis aldrig dette metal mellem hænderne, men hvis du køber en iPhone 15 Pro Max eller - som vi gjorde - tester den, vil du opdage, at den er glat, men solid, med en børstet overflade, der føles kølig. Det er en markant anderledes oplevelse at holde iPhone 15 Pro Max på 6,7 tommer end iPhone 14 Pro Max; den er lettere, og titaniummetallet føles lidt varmere end forgængerens polerede stål.

Men det handler ikke kun om titanium. Apple har foretaget en lille, men subtil ændring af rammen og fjernet lige præcis nok metal til at tilføje konturerede kanter hele vejen rundt. Det er en af de mindste, men mest virkningsfulde ændringer, vi har set på en mobiltelefon, og det ændrer virkelig, hvordan telefonen føles i hånden.

Apples fjernelse af mute/ring-knappen er en af de mest velkomne og nyttige ændringer. Det forvandler en kedelig knap til en elegant, justerbar knap, der kan være næsten lige, hvad du vil have den til at være.

iPhone 15 Pro Max har et lækkert design. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Den vigtigste ændring for nogle iPhone-entusiaster vil dog være introduktionen af USB-C-porten i stedet for Lightning. Der er en vis frustration over ændringen (alle de nu ubrugelige kabler derhjemme, på kontoret og i bilen), men det ændrer ikke telefonens funktionalitet, og Apple giver dig i det mindste et vævet USB-C til USB-C-kabel. Nogle vil måske savne den gamle port, men vi regner med, at alle hurtigt vil glemme den.

Hvis disse ydre ændringer var de eneste forskelle mellem denne telefon og dens forgænger, ville iPhone 15 Pro Max nok have været en skuffelse. Men det er en betydeligt kraftigere telefon end iPhone 14 Pro Max, hvor Apples helt nye A17 Pro-chip for første gang nogensinde bringer spil i konsolkvalitet til iPhone-serien. Okay, konsolspil som Resident Evil: Village var aldrig designet til en 6,7-tommers skærm, ikke engang Apples Super Retina XDR OLED-panel med høj opløsning.

iPhone 15 Pro Max' tredobbelte kameraopsætning ser uændret ud i forhold til iPhone 14 Pro Max, men udseendet kan snyde. Der er opgraderinger både indvendigt og udvendigt, som er med til at levere en af de bedste fotooplevelser, du kan finde på en telefon. Selvom Apple ser ud til at have brugt den samme 48 MP primære kamerasensor som sidste års Pro Max, har de grundlæggende ombygget billedbehandlingsprocessen.

Opsætningen med tre kameraer er den samme som før, men nu er den optiske zoomlinse kraftigere med 5x. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Der er kommet en ny standardbilledstørrelse på 24 MP, som kombinerer 12 MP pixelbaserede billeddata med 48 MP information fra hele sensoren for billeder, der er tæt på virkeligheden i næsten alle tilfælde (Apple gør nok himlen lidt ekstra blå).

Det nye layout er også mere alsidigt. Vi behøvede nu ikke at beslutte, om vi ville bruge portrættilstand med det samme eller senere. I de fleste tilfælde, hvor iPhone 15 Pro Max kan læse dybdeinformation, gemmer den alle de detaljer, så vi senere kan ændre et foto til portrættilstand og vælge fokus for motivet, efter at billedet er taget.

Hvis du havde håbet på 10x optisk zoom på en iPhone, vil iPhone 15 Pro Max skuffe (dog ikke så meget som den 3x optiske zoom på iPhone 15 Pro). Det er frustrerende, at Apple kun har hævet den maksimale optiske zoom på sin største telefon til 5x. Samsung Galaxy S23 Ultra har trods alt en fremragende 10x optisk zoom, plus den vanvittige AI-assisterede 100x rumzoom (som måske tilføjer for meget "kunstig" information til vores smag, men det er en mulighed, hvis du har brug for det). Apple gør alligevel et bemærkelsesværdigt godt stykke arbejde 5x zoom. Det skyldes, at billedkvaliteten ved den udvidede brændvidde simpelthen er fremragende og kan konkurrere med og nogle gange slå Samsungs bedste kamera.

Kombinationen af den nye 3 nm-processorchip, en skærm, der kan sænke opdateringshastigheden til strømbesparende 1 Hz, og smart strømstyring giver fremragende batterilevetid hele dagen og lidt til. Men din oplevelse afhænger af, hvordan du bruger din iPhone.

Kort sagt er dette vores yndlings-iPhone nogensinde. Vi er normalt ikke så vilde med Apples største iPhone, men iPhone 15 Pro Max er lettere (og lidt mindre) end iPhone 14 Pro Max, og sammen med de nye konturerede kanter gør den lidt mindre omkreds, at den føles behagelig i hånden. Læg dertil alle de fremragende billeder, den hurtige ydeevne og det tilsyneladende ubegrænsede potentiale, og du har en telefon, der hører til på vores topliste over de bedste mobiltelefoner på markedet.

Her er din nye USB-C-port. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 15 Pro Max: Specifikationer

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 Pro Max – Specifikationer Header Cell - Column 1 Mål 159,9 mm x 76,7 mm x 8,25 mm Vægt 221 g Skærm 6,7" OLED Opløsning 2796 x 1290 pixlar Opdateringsfrekvens Adaptiv 1–120 Hz Processor Apple A17 Pro Lagerplads 256 GB, 512 GB, 1 TB Bagkameror 48 MP vidvinkel, 12 MP ultravidvinkel, 12 MP tele med 5x optisk zoom Frontkamera 12 MP

iPhone 15 Pro Max: Pris og tilgængelighed

Startpris på 11.799 kr.

Apples nye flagskib er lidt dyrere end sidste års model - eller er den?

Du får dobbelt så meget start-lagerplads i forhold til sidste år

Apple afslørede iPhone 15 Pro Max sammen med iPhone 15, iPhone 15 Plus og iPhone 15 Pro ved deres 'Wonderlust'-event den 12. september. Siden da har vi prøvet alle de nye modeller.

iPhone 15 Pro Max har en startpris på 11.799 kr. for basismodellen med 256 GB lagerplads. Basismodellen af forgængeren iPhone 14 Pro Max var billigere (11.499 kr.), men den var kun på 128 GB. iPhone 14 Pro Max med 256GB lagerplads kostede faktisk 12.499 kr., hvilket betyder, at den nye model faktisk er 700 kr. billigere end sidste års tilsvarende model. Basisversionen af Samsung Galaxy S23 Ultra er også på 256 GB, og den blev lanceret i Danmark til 10.999 kr.

iPhone 15 Pro Max kom i butikkerne den 22. september.

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 Pro Max – Priser Lagerplads Pris 256 GB 11.799 kr. 512 GB 13.799 kr. 1 TB 15.799 kr.

256 GB burde egentlig være minimum for lagerkapacitet i en enhver moderne mobiltelefon, især fordi vi i stigende grad tager store fotos og optager videoer i høj opløsning.

Hvis lagerplads er det vigtigste for dig, kan du få en iPhone 15 Pro Max (eller iPhone 15 Pro) med op til 1 TB lagerplads og betale 15.799 kr. for det privilegium. Selvom Samsung Galaxy S23 Ultra hæver RAM-niveauet til 12 GB - startende med 512 GB-modellen - må iPhone 15 Pro Max tilsyneladende nøjes med 8 GB uanset lagerplads.

Der er ingen tvivl om, at dette er Apples dyreste iPhone, men i det mindste er der masser af betalingsmuligheder, også fra operatører. Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt iPhone 15 Pro Max er pengene værd eller ej, så overbeviser dens design, konstruktion, kvalitet og enestående funktioner os om, at den er det. Selv til denne pris formoder vi, at den bliver Apples bedst sælgende denne gang.

Værdi: 4,5 / 5

iPhone 15 Pro Max: Design

iPhone 15 Pro Max er lettere og lidt nemmere at holde. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Titanium!

Konturerede kanter gør det til en fornøjelse at holde om

Lettere og lidt mindre

Elegant konstruktion

iPhone 15 Pro-modellerne har skiftet deres skinnende ramme af rustfrit stål ud med børstet titanium. Det er et holdbart (men ikke nødvendigvis hårdere end stål), korrosionsbestandigt og - måske vigtigst af alt for hænder, lommer og tasker - et lettere materiale.

Apple har dog foretaget en håndfuld andre ændringer, der giver telefonen et nyt udseende og en ny fornemmelse ud over at skifte til titanium. For det første er der de nye konturkanter. Denne iPhone-model ser måske næsten identisk ud med iPhone 14 Pro Max, men et nærmere eftersyn afslører kurver langs siderne, der giver telefonen et blødere look og gør den - især i denne størrelse - meget mere behagelig at holde. Og den Super Retina-lignende XDR-skærm ser større ud (og Dynamic Island ser mindre ud) takket være en mærkbart smallere ramme.

Telefonen føles anderledes, fordi dimensionerne og vægten er anderledes. Den tidligere iPhone 14 Pro Max målte 77,6 x 160,7 x 7,85 mm, mens iPhone 15 Pro Max måler 76,7 x 159,9 x 8,25 mm. Det betyder, at den kun er lidt mindre end den tidligere model, hvilket vi fik bekræftet, da vi prøvede at sætte iPhone 15 Pro Max ind i et iPhone 14 Pro Max-læderetui (Apple sælger ikke længere lædertilbehør), og den sad løst indeni. Det er også værd at bemærke, at den nye telefon er næsten en millimeter tykkere end den tidligere model.

Siden af iPhone 15 Pro Max ligner iPhone 14 Pro Max på en prik. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Men takket være titaniumlegeringen og brug af genanvendt aluminium er iPhone 15 Pro Max 19 gram lettere end iPhone 14 Pro Max (221 g sammenlignet med 240 g). Det er en mærkbar forskel.

En anden stor designændring er faktisk af den funktionelle slags, nemlig den nye USB-C-port. Den er lidt større end den forældede Lightning-port, men hvis du har det rigtige kabel, giver den 10 Gbps dataoverførsel. Det kabel, Apple leverer med telefonen, kan ikke opnå dette, da det ikke er et højhastighedskabel. Så ja, du skal ud og købe et specielt kabel for at udnytte telefonens muligheder.

Kroppen er dækket foran og bagpå af, hvad Apple kalder "holdbare, glasbaserede materialer", og på forsiden er deres Ceramic Shield, som er designet til at beskytte glasset mod skader. Vi tabte telefonen i vand, og med dens IP68-klassificering havde den ingen problemer med at overleve det korte ophold der. Den skulle kunne holde til at være i ferskvand på næsten to meters dybde i en halv time. Husk at lade den tørre helt, før du oplader den igen.

Apple har ikke ændret på tænd/sluk/hvile/Siri-knappen eller de to volumenknapper, men lige over dem finder du Apples anden store design-/funktionsændring: den nye action-knap, som kun findes på iPhone 15 Pro Max og iPhone 15 Pro.

Her er action-knappen, den nye tilføjelse. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Denne lille knap erstatter den gamle mute/ring-knap (som stadig findes på iPhone 15 og iPhone 15 Plus). I stedet for en enkelt funktions kan action-knappen programmeres til et bredt udvalg af funktioner.

Action-knappen bruges som standard til at styre ringetone/lydløs-indstilling, hvor du med et kort tryk kan se telefonens status (ringetone eller lydløs), og hvor du med et langt tryk skifter imellem tilstandene. Mange mennesker er sikkert mere end tilfredse med dette, men så går de glip af alle de skjulte værktøjer. Action-knappen kan indstilles til at gøre alt muligt: F.eks. tænde og slukke lommelygten, starte stemmememoer, forvandle din telefon til et digitalt forstørrelsesglas, starte din yndlingsgenvej, give øjeblikkelig adgang til tilgængelighedsfunktioner eller starte kameraet. Hvis du savner den gamle måde at styre funktionerne fra, kan du stadig finde den i det opdaterede kontrolcenter.

Apples menu for action-knappen ser anderledes ud end de andre Apple-indstillinger. (Image credit: Future)

Efter at have prøvet actionknappen i standardtilstand, gik vi hurtigt videre til at styre kameraet med den. Derfra brugte vi et langt tryk til straks at åbne kameraet og derefter et hurtigt tryk til at tage et billede.

Den eneste ulempe ved denne nye knap er, at hvis du har for vane at tage mange skærmbilleder ved at trykke på tænd/sluk-knappen og lydstyrkeknappen på samme tid, kan du komme til at trykke på den nye action-knap i stedet, fordi den allerede er blevet den øverste knap på venstre side af telefonen.

Alt i alt synes vi, at designet på iPhone 15 Pro Max bygger videre på det, der var godt ved den tidligere model, mens ergonomiske og funktionelle justeringer har fået den til at føles mere moderne. Du får en lettere telefon, glattere linjer, større skærm og mere funktionelle knapper og porte.

Den lille knap har fundet sin plads ved siden af de to volumenknapper. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Design: 4,5 / 5

iPhone 15 Pro Max: Bæredygtighed

iPhone 15 Pro Max' nye FineWoven-fodral. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

I årenes løb har Apple redesignet sin emballage, og i stigende grad også selve produkterne, med bæredygtighed for øje. Apple begyndte at bruge bionedbrydelig emballage på EarPods. Det majsbaserede materiale kunne opløses i vand. Nu omfatter Apples indsats også Apple Watch Series 9 (Apple hævder, at produktet nu er CO2-neutralt) og iPhone.

iPhone 15 Pro Max har et indre, der udelukkende er lavet af 100% genanvendt aluminium, og der bruges genanvendt kobolt i batteriet. Ud over telefonen reducerer Apple sit CO2-fodaftryk ved at bruge mere miljøvenlige materialer. I de senere år har vi typisk brugt et læderetui til at beskytte vores iPhone-testenhed, men læder er ikke ligefrem kulstofvenligt. I år bruger Apple et nyt materiale, FineWoven, til etuier og MagSafe Apple Wallets.

Disse etuier føles i øvrigt stadig luksuriøse. De kunne næsten forveksles med imiteret ruskind, men de er faktisk vævede tekstiler.

iPhone 15 Pro Max: Skærm

iPhone 15 Pro Max har en Super Retina XDR-skærm med en maksimal lysstyrke på 2000 nits. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

6,7" Super Retina XDR OLED-skærm

Supertynde kanter

Uændret opløsning, understøtter stadig ProMotion (adaptiv opdateringshastighed)

Always-on skærm

Hvis du kunne lide den 6,7 tommer store skærm på iPhone 14 Pro Max, vil du sikkert kunne lide skærmen på iPhone 15 Pro Max endnu mere.

Apple har skrællet millimeter af den sorte ramme omkring Super Retina XDR OLED-skærmen for at få den til at se større ud (det får også Dynamic Island til at se mindre ud). Med dette og de nye buede yderkanter ser det virkelig ud, som om skærmen går helt ud til kanten af telefonen.

Skærmen er faktisk lidt større, men opløsningen på 2796 x 1290 og 460ppi er uændret i forhold til iPhone 14 Pro Max. I bund og grund giver denne iPhone-model blot disse pixels lidt mere plads at ånde på.

Uanset hvad er det stadig en smuk og lysstærk skærm med en maksimal lysstyrke på 2000 nits, hvilket betyder, at vi ikke havde noget problem med at bruge den udendørs i stærkt sollys. Det brede farvespektrum giver friske billeder, og kontrastforholdet på 2.000.000:1 understøtter de dybeste sortniveauer. Alt fra fotos til spil, apps, hjemmesider og videoer er en fornøjelse at se på denne skærm.

Med ProMotion-understøttelse håndterer iPhone 15 Pro Max både webscrolling, videoer og spil. Alle bevægelser ser bløde og glatte ud. Skærmen kan gå ned på 1 Hz, hvilket gør den ekstremt sparsommelig med strømforbruget, når det er nødvendigt, samtidig med at den altid er tændt.

Alt ser godt ud på denne 6,7-tommers skærm, også streaming af film. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Vi satte iPhone 15 Pro Max på et Belkin Boost Charge Pro 2-i-1 trådløst opladningsstativ med MagSafe, som automatisk sætter telefonen i iOS 17's nye Standby-tilstand og derefter på et bord. Om natten er lysstyrken på den altid tændte skærm lige præcis nok til, at vi kan aflæse tiden.

Alt i alt er dette en fremragende mobilskærm. Men vi undrer os over, hvorfor Apple ikke har tilføjet understøttelse af Apple Pencil, nu hvor Samsungs flagskib har en integreret stylus. Apple-brugere har måske ikke så stort behov for at bruge en digital pen sammen med deres mobiler. Men det, du får, er Apples førsteklasses skærmteknologi sammen med nogle fremragende nye iOS 17-funktioner.

Skærm: 4,5 / 5

iPhone 15 Pro Max: Kameraer

Kameramodulet på iPhone 15 Pro Max. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Kamera med 5x zoom

Ny 48 MP hovedsensor

Imponerende nye portrætfunktioner

Hvis du læser specifikationerne for iPhone 15 Pro Max og synes, at det føles, som om der ikke er sket meget i forhold til iPhone 14 Pro Max, tager du helt fejl.

Lad os først se på selve specifikationerne:

Hovedkamera: 48 MP ƒ/1,78 med OIS

Ultravidvinkelkamera: 12 MP ƒ/2,2 m/ 120º FoV

Telekamera: 12 MP, ƒ/2.8 med 5x optisk zoom og 3D sensor shift OIS

Selfie-kamera med TrueDepth: 12 MP ƒ/1,9

Bortset fra det åbenlyst anderledes kamera med 5x optisk zoom (ikke engang iPhone 15 Pro har fået denne nye finesse), skal vi se på hovedsensoren på 48 MP. Det er ikke den samme ting, som blev introduceret med iPhone 14 Pro Max (eller den nye iPhone 15). Den er større - efter sigende en Sony-fremstillet IMX903. Og Apple bruger denne sensor på måder, de aldrig har gjort før.

Alle standardbilleder, vi tager med iPhone 15 Pro Max, bliver serveret i en opløsning på 24 MP. Ja, det er en ny opløsning for iPhone, og Apple opnår den ved først at samle 48 megapixels data til det bedst mulige 12 megapixels stillbillede og derefter kombinere det med alle detaljerne fra 48 MP-sensoren. Den eneste ulempe er, at 24MP-billeder er større end 12MP-stillbilleder (med omkring en megabyte). Apple reducerer lagerbelastningen en smule ved automatisk at gemme billederne i HEIF-format (High Efficiency Image Format). Du kan også tage billeder i 48MP RAW-format for at få ukomprimerede billeder, der er klar til redigering.

Resultatet er nogle virkelig iøjnefaldende billeder. Farverne er lysere og, med undtagelse af en lidt for blå himmel (muligvis et resultat af mere aggressiv brug af smart HDR), blandt de bedste, vi nogensinde har set fra en mobil. Selv i en direkte sammenligning med Samsung Galaxy S23 Ultra sejrede iPhone 15 Pro Max. Farverne i blomsterne er perfekte, og skarpheden er forbløffende. Vores makroer er meget bedre end dem, vi fik med iPhone 14 Pro og 14 Pro Max. Hudfarverne er præcise. iPhone 15 Pro Max forstod enhver opgave og leverede perfekte resultater næsten hver gang.

Apple har også givet denne iPhone flere professionelle fotoværktøjer end nogensinde før. Det nye og spændende er, at du nu kan vælge fysiske, kameralignende digitale objektiver, fra 13 mm til 24 mm, 28 mm, 35 mm, 48 mm og 120 mm for 5x zoom. Du kan se disse mål i kamera-appen ved at holde et af forstørrelsesniveauerne nede. Du kan også gå ind i indstillingerne og indstille en af linserne som standard.

Image 1 of 4 Du kan skifte mellem forskellige digitale objektiver på farten. Her er 13 mm-visningen (Image credit: Future) ... her er 24 millimeter ... (Image credit: Future) … dette er 28 mm objektivet. (Image credit: Future) … og her er 35 millimeter. (Image credit: Future)

Men for de fleste forbrugere kan det være meget mere kontrol, end de ønsker eller har brug for. Det kan hjælpe at forstå, hvad millimeter (mm) i objektiver faktisk betyder. Millimeter definerer graden af forstørrelse og synsfelt. En lavere mm-værdi betyder et bredere synsfelt og lavere forstørrelse. Du kan selvfølgelig vælge at ignorere dette eller opføre dig som en professionel fotograf og begynde at skifte digitale objektiver, mens du fotograferer.

Apples beslutning om kun at bruge 5x optisk zoom er en kilde til frustration, men vi kan ikke rigtig klage over resultatet. Objektivet, som bruger et usædvanligt tetraprisme (lyset bliver kastet spejlet fire gange imellem objektivet og billedsensoren), tager virkelig smukke billeder. Så selvom dette langt fra er en 10x optisk zoom, tror vi, at Apple-fans alligevel vil være tilfredse med dette resultat. Du kan zoome en hel del længere med den digitale zoom, men disse billeder holder aldrig godt nok ved nærmere eftersyn.

Sammen med denne zoom fungerer den nye optiske billedstabilisering med 3D-sensorskift meget bedre til at holde billederne stabile, især til digitalt zoomede videoer. Vi var imponerede over stabiliseringen, da vi optog en video af en fugl, der hvilede på svajende grene mindst fem meter væk.

Hele iPhone 15-serien har simpelthen forfinet portrætfotografering. Det er stadig en specifik tilstand, men du behøver ikke længere at bruge den for at få de samme resultater. Så længe kameraerne på iPhone 15 Pro Max kan opfange dybdeinformation, kan du forvandle næsten ethvert foto til et portræt bagefter, også selvom det kun er taget med hovedkameraet.

Image 1 of 4 Dette billede startede som et standardbillede, men vi ændrede det til et portræt. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Du kan se menuen. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Her inden vi lavede det om til portræt. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Vi trykkede på bilen for at ændre fokus. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Du kan se, om kameraet fanger dybde, mens du fotograferer, ved at der vises et lille "Portræt f" i øverste højre hjørne. Du kan trykke på det og derefter vælge Portræt (til eller fra) for at se, hvordan billedet vil se ud i portrættilstand. Det fungerer ikke altid lige godt.

Hvis kameraet f.eks. ikke "ser" en person eller et kæledyr eller ikke kan indfange nogen brugbar dybdeinformation, kan du ikke ændre et foto til portrættilstand. Vi oplevede dog, at de fleste fotos var konvertible. Som med traditionelle portrætfotos kan du indstille dybdeskarpheden, men derudover kan du nu også trykke på forskellige motiver på billedet for at ændre fokuspunktet. Det fungerer præcis som lovet, og det får dig til at føle dig som en konge af portrætfotografering.

Portrætfotografering - inklusive billeder taget med TrueDepth-kameraet foran - har fået en kæmpe opgradering med adgang til Apples Photonic Engine, som simpelthen får portrætter til at se mere autentiske og mindre computeriserede ud end nogensinde.

Apple har gjort yderligere fremskridt inden for fotografering i svagt lys og om natten. ISP'en (Image Signal Processors) i iPhone 15 Pro Max fanger mere lys og udnytter det bedre i selv de mest udfordrende situationer. Det er ikke meget bedre end det, du får med Samsung Galaxy S23 Ultra, men vi synes, at Apple er mindst lige så god.

Natfotografering er også blevet bedre. Vi bemærkede, at der var mindre grønt i stjernefotografering, og at vi så flere stjerner. Det eneste, vi stadig ikke kan gøre lige så nemt som med Galaxy S23 Ultra, er at fotografere stjernebaner (uden en tredjepartsapp).

iPhone er stadig et fantastisk værktøj til videooptagelse med en bred vifte af objektivmuligheder, Action-tilstand til at optage dit barns fodboldkamp uden kvalmefremkaldende rystelser og Cinema-tilstand for dem med kreative ambitioner. Det sidste fungerer i øvrigt ligesom at optage i portrættilstand, idet du kan skifte fokus fra et motiv til et andet med et enkelt tryk, mens du optager. Hvad iPhone 15 Pro Max kan, som du ikke kan med den traditionelle film, er at ændre fokuspunktet for videoen efter optagelsen. Det er mere end et smart trick, og det kan være praktisk, hvis du glemmer at fokusere på det rigtige motiv i det første billede.

iPhone 15 Pro Max: Fotoexempel

Image 1 of 37 Dette billede startede som et almindeligt billede med hovedkameraet. Vi trykkede for at konvertere det til et portræt. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) iPhone 15 Pro Max kan tage action-billeder. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) En selfie med fremadvendt kamera. Den blå himmel er måske en smule overdrevet. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Det var et imponerende billede i svagt lys, som fangede både fotografen og nattehimlen. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) New Yorkeren P.pataci på Instagram var så venlig at posere for os og lade os teste de nye portrætfunktioner. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) En bybillede med ultravidvinkelskameraet. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Vi forsøger med hoveddkameraet. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 2x zoom på hovedkameraet med 48 MP. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Foto med 3x optisk zoom. Himlen var blå, men var den virkelige SÅ blå? (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Gadebillede med ultravidvinkelskameraet. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Foto taget med hovedkameraet. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 2x zoom. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

3x optisk zoom. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Makrobillede. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Kameraet leverer naturtro resultater. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Gadebillede med ultravidvinkelskameraet. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Hovedkamera. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 2x zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 3x optisk zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Ultravidvinkelskameraet. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Ultravidvinkelskameraet. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Hovedkamera. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 3x zoom under udfordrende lysforhold. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Hovedkamera. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Hovedkamera. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 2x zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 3x optisk zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Natfotografi. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Svag belysning. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Telefonen kan nu optage billeder i 4K 60fps ProRes. At udelade muligheden for 8K-optagelse (som nogle konkurrenter understøtter) kan kun være et problem, hvis nogen har tænkt sig at vise dem på et 8K-tv.

Selv om Apple går endnu længere med mobilfotografering på Pro-niveau, føles kameraappen stadig ikke så grundig og alsidig som Samsungs modstykke. Nogle af førstnævntes funktioner kan være begravet lidt for dybt i menuerne.

Igen tror vi, at Apple kender sine forbrugere bedre end de fleste og er forsigtige med, hvad de præsenterer for iPhone-entusiaster. De vil ikke begrænse dem, men de vil heller ikke forvirre dem. Apple formår at få mest muligt ud af det, og de beviser det med den fremragende billedkvalitet.

Kamera: 5 / 5

iPhone 15 Pro Max: Ydelse

Ny A17 Pro chip

8 GB RAM

Mere lagerplads som udgangspunkt og højere startpris

Lige siden Apple lancerede sit eget Apple-silicium, har de skubbet til grænserne for, hvad der er muligt - med system-on-chips (SoCs) i laptops, desktops og mobiler, der konkurrerer med og ofte slår konkurrenterne.

Man må sige, at A17 Pro er et skridt fremad i forhold til A16 Bionic, der blev brugt i iPhone 14 Pro Max (den chip, der nu også driver iPhone 15 og iPhone 15 Plus). Sammenlignet med A16 Bionic er A17 Pro bygget på en endnu mindre 3nm-proces. Den skal forbedre effektiviteten (tænk batterilevetid) og har en processor, der er 10% hurtigere, og en GPU med seks kerner, der ikke bare er 20% hurtigere, men også understøtter ray tracing.

Resultat fra Geekbench 6. (Image credit: Future)

Geekbench 6-resultaterne for iPhone 15 Pro Max bakker op om Apples påstande om ydeevne. De viser, at A17 Pro kører med en clockhastighed på 3,78 GHz, sammenlignet med 3,46 GHz for A16 Bionic og 3,36 GHz for Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, som findes i Samsung Galaxy S23 Ultra.

Rene tal fortæller selvfølgelig kun en del af historien. For os handler det mere om, hvad iPhone 15 Pro Max kan præstere i brug. Apple har lovet os, at vi kan spille konsolspil på telefonen. Vi var skeptiske. Konsolspil og mobilspil er to forskellige verdener. Eller gjorde, for nu er de forenet i iPhone 15 Pro Max.

Resident Evil: Village på iPhone 15 Pro Max. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Capcom gav os testadgang til den mobile version af Resident Evil: Village. Det var en stor fil, der skulle downloades hjemme på WiFi. Der opstod et problem med det samme. Spillet er designet til konsoller og deres controllere. Da der ikke var nogen controller, blev kontrollerne placeret på skærmen. Den 6,7 tommer store skærm var helt fyldt med alle de knapper, man normalt finder på en controller. Vi endte med at lånte en Xbox-controller og tilsluttede den til telefonen via Bluetooth.

Det visuelle så ret godt ud på den lille skærm i denne sammenhæng. Men det er svært at leve med at Dynamic Island optager noget af den begrænsede plads.

Grafikken led aldrig af forsinkelser eller hakken. Vi bemærkede kun nogle få pixels, der ikke blev indlæst korrekt, og nogle skygger på snedækkede områder matchede ikke. Det var en tilbagevendende oplevelse, som fik os til at spekulere på, om det handler mindre om A17 Pro og mere om spillets tilpasning fra konsol til mobil.

I øvrigt reagerede spillet godt, og lyden var fremragende. Da vi tilsluttede AirPods Pro, fik vi en virkelig engagerende og fordybende oplevelse. Gaming i konsolkvalitet er endelig kommet til mobiltelefoner, måtte vi konkludere.

Bortset fra spil var alle opgaver på iPhone 15 Pro Max så responsive, som vi forventede og ønskede, de skulle være. Vi redigerede flere 4K 60fps-klip i iMovie og oplevede ingen problemer med dette eller outputtet. Hastigheden var dog ikke mærkbart højere på A17 Pro end med A16 Bionic på iPhone 14 Pro Max.

SIM-kortpladsen begyndte at forsvinde med sidste års iPhone 14-serie i USA. Den er stadig tilgængelig i andre dele af verden - selv på iPhone 15. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Som med sidste års iPhone 14 Pro Max (billedet ovenfor) i USA, var vores testenhed kun med eSIM. Det er utroligt nemt at overføre dit telefonnummer fra en eksisterende telefon til disse nye eSIM-varianter, men det betyder også, at du ikke længere nemt kan skifte SIM-kort ind og ud uden hjælp og support fra operatøren.

Opkaldskvaliteten er god. Stemmen lyder klar - vi fik endda at vide, at vi lød yngre. Om det skyldes tilslutningsmulighederne eller det faktum, at iPhone 15 Pro Max indeholder en tidsmaskine, kan vi ikke svare på.

Dette er også Apples første Wi-Fi 6E iPhone, hvilket er godt nyt, hvis du har en Wi-Fi 6E router i dit hjem eller på dit kontor. I vores tests havde iPhone 15 Pro Max konsekvent hurtigere download- og uploadhastigheder (målt med Googles online hastighedstest) end den Wi-Fi 6-understøttede iPhone 15 og vores iPhone 14 Pro (også Wi-Fi 6).

Der er også en ny ultra-wideband-chip i alle iPhone 15-modeller. Den skulle give større præcision, så du ikke kun kan finde dine Apple-ting, men også andre venner, der bruger iPhone.

Apple udvider også understøttelsen af integrerede satellittjenester ud over Emergency SOS til at være gratis (i to år). Ideen er, at i områder, hvor mobildækningen er dårlig eller ikke-eksisterende, kan systemet guide dig ved at oprette forbindelse til en satellit i kredsløb og derefter sende beskeder til tjenester i nærheden.

Ydelse: 4,5 / 5

iPhone 15 Pro Max: Software

Apple iPhone 15 Pro Max på en Belkin MagSafe-oplader med iOS 17's StandBy-funktion. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Kommer med iOS 17

Gode quality-of-life-opgraderinger

Ellers ingen større ændringer

iOS 17, som er præinstalleret på din nye iPhone 15 Pro Max, er overordnet set en relativt let opgradering af en i forvejen meget omfattende platform. De fleste iPhone-ejere vil knap nok skrabe i overfladen af mulighederne i systemet.

StandBy-funktionen gør iPhone 15 Pro Max til et af de bedste informationshubs og til et ideelt ur til natbordet. Nye kontaktbilleder er en fin udvidelse af nogle af de funktioner, der først dukkede op i den imponerende opdatering af låseskærmen. Vi kan også godt lide den nye Name Drop-funktion, som bruger AirDrop til øjeblikkeligt at dele kontaktoplysninger med en anden iPhone, der er placeret ved siden af den. Vær opmærksom på, at denne funktion er aktiveret som standard, og hvis du har to telefoner i nærheden af hinanden med denne funktion aktiveret, kan de oprette forbindelse automatisk. Hvis og når du får din iPhone 15 (uanset model), foreslår vi, at du går ind i indstillingerne og slår dette fra, indtil du lærer, hvordan og hvornår du skal bruge det.

Under et FaceTime-opkald - som i øvrigt gik rigtig godt - brugte vi iOS 17's nye bevægelsesfunktioner til at give tommelfingre op og sende balloner. Det er gode sager!

Software: 4,5 / 5

iPhone 15 Pro Max: Batterilevetid

Den nye USB-C til USB-C-kabel, der følger med iPhone 15 Pro Max. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple afslører aldrig batterikapaciteten, og man kan kun antage, at batteriet i iPhone 15 Pro Max er mindst lige så stort som i iPhone 14 Pro Max (uafhængige kilder antyder, at det er en smule større). Batteristørrelse er dog kun en del af historien. Batterilevetiden både afhængig af mAh (milliampere-timer), processoreffektivitet og indbygget intelligens (ofte baseret på AI) til at håndtere batteriforbruget.

Alt dette håndteres godt af iPhone 15 Pro Max, der klarede 28 timers blandet brug. Dette er en subjektiv måling, og dine resultater vil variere afhængigt af, hvad du bruger din telefon til. Husk, at telefonen i perioder ikke blev brugt aktivt, da vi sov i fem timer uden at oplade den.

Den nye USB-C-port. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple hævder, at iPhone 15 Pro Max kan oplades op til 50 % på 30 minutter med en valgfri 20W USB-C-adapter. Vores testeksemplar nåede 47 % på den tid. Det tog yderligere halvanden time, før den var fuldt opladet.

Den nye USB-C-port og den medfølgende USB-C-kabel bruges nu til at oplade iPhone 15 Pro Max. Overraskende nok er kablet vævet, i modsætning til den tidligere version med en beskyttende plast- eller gummibelægning. Det nye kabel ligner kablerne til MacBook og HomePod og vil sandsynligvis være mere holdbart end sine forgængere.

Telefonen understøtter også Qi-opladning og selvfølgelig MagSafe-opladning (og tilbehør).

Batteri: 4 / 5

iPhone 15 Pro Max: Vurdering

iPhone 15 Pro Max sætter barren højt, ikke kun for iPhone-familien, men for mobiltelefoner generelt. Med de nye materialer til nogle af de bedste mobilkameraer, vi nogensinde har brugt, opfylder Apples flagskib mobilbrugernes behov på næsten alle måder. Det er kun den høje pris, manglen på ægte hurtigopladning og Apples frustrerende insisteren på at præsentere 5x optisk zoom som højdepunktet af kamerateknologi, der forhindrer den i at få en perfekt bedømmelse. Men dette er kun mindre klager, da det er en stort set enestående iPhone-oplevelse.

Skal du købe iPhone 15 Pro Max?

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 Pro Max – Samlet vurdering Egenskab Kommentar Vurdering Værdi Dyrere, men du får mere lagerplads for pengene. 4,5 / 5 Design Kombinationen af et titaniumkrop og nye, blødere kurver er en æstetisk og ergonomisk gevinst. 4,5 / 5 Skærm Skærmen er større (men ikke højere opløsning) og ser bedre ud end nogensinde før. 4,5 / 5 Kamera Dette er den bedste samling kameraer, vi nogensinde har brugt på en iPhone. 5 / 5 Ydelse A17 Pro er lige så hurtig, som det hævdes, og bringer konsolspil til virkelighed på iPhone. 4,5 / 5 Software iOS 17 er en solid opgradering med gode quality-of-life-opdateringer. 4,5 / 5 Batteri Batteriet holder hele dagen, men vi venter stadig på hurtigopladning. 4 / 5

Køb den, hvis...

Du vil have den bedste iPhone-model nogensinde Der er nu en forskel mellem iPhone 15 Pro og 15 Pro Max, der går ud over størrelse og batteritid. Den bedst mulige samling af kameraer findes på iPhone 15 Pro Max.

Du kan lide store telefoner

Apples 6,7-tommer Super Retina XDR-skærm er en af de bedste på mobilmarkedet. Den er hurtig, fleksibel (takket være 1Hz til 120Hz ProMotion-skærmen) og fungerer som en fantastisk arbejdsflade til produktivitet, underholdning og spil.

Du vil kunne tage fremragende billeder

Kvaliteten af de billeder, du tager med hovedkameraets 48 MP-sensor, sætter en ny standard for mobilfotografering.

Køb den ikke, hvis...

Du har brug for noget billigere

Apple har hævet startprisen på iPhone 15 Pro Max en smule - selv om du så også får dobbelt op på lagerpladsen. Hvis penge er vigtige, kan du overveje iPhone 15 eller sidste års iPhone 14 Pro i stedet.

Du vil have mere zoom

Hvis du kun har brug for 10x optisk zoom på din telefon, så tjek den fremragende Samsung Galaxy S23 Ultra i stedet.

Du vil have hurtigere opladning

iPhone 15 Pro Max tilbyder en tilfredsstillende stabil batterilevetid og funktionel opladning, men konkurrenter fra alle kanter tilbyder meget hurtigere hastigheder. Apple har stadig ikke fanget dette.

iPhone 15 Pro Max: Alterntiver

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 Ultra er lige nu den mest ligeværdige konkurrent til iPhone 15 Pro Max. Den kan zoome mere, har et større batteri og understøtter en pen.

Google Pixel 7 Pro*

Googles nuværende flagskib har en fremragende skærm af lignende størrelse, en ren version af Android, designet af Google selv, og en fantastisk kameraoplevelse, alt sammen til en konkurrencedygtig pris.

*Bemærk, at Pixel 8 Pro kommer den 4. oktober.