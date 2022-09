Vores tidlige test af iPhone 14 Pro Max viser, at telefonen ikke byder på meget, der er anderledes end på 13 Pro Max på ydersiden. Men de store forskelle finder man bag skærmen – og Dynamic Island er en ægte nyskabelse for enheden. At prisen er lavere end forventet pris er velkomment, men vil det være nok til en potentiel opgradering?

iPhone 14 Pro Max var den 'skjulte' stjerne ved Apple Far Out-eventen (opens in new tab) - det er måske ikke den mest efterspurgte af Apples telefoner, men den er bestemt den, der imponerer mest, især sammenlignet med den lidt skuffende iPhone 14 .

Selvom den ligner sidste års iPhone 13 Pro Max (opens in new tab) (og til 12 Pro Max før den), er der nogle betydelige opgraderinger til kameraet, skærmteknologien, hakket og funktionaliteten, der gør dette til den telefon, de fleste bør tjekke ud i år – hvis de altså har råd til den.

iPhone 14 Pro Max pris og lanceringsdato

iPhone 14 Pro Max starter ved 11.499,- kr., hvilket er mindre end forventet. Til den pris får du 128 GB. Herefter er priserne 256 GB - 12.499 kr., 512 GB - 14.499,- kr. og 1 TB - 16.499,- kr.

Du behøver ikke vente for længe på at eje Apples nye bedste iPhone – du kan forudbestille den fra lanceringsdagen den 9. september og få fingrene i iPhone 14 Pro Max fra den 16. september.

iPhone 14 Pro Max design

Dynamic Island er ret smart (Image credit: TechRadar)

iPhone 14 Pro Max adskiller sig ikke væsentligt i design fra 13 Pro Max, som nævnt ovenfor. Men hvis du leder efter noget, der passer til det dyre etui, du har købt til 13 Pro Max, er du uheldig – mens dimensionerne er stort set de samme, er kamerabulen på bagsiden meget længere.

At holde den nye Pro Max er en velkendt følelse, hvis du har ejet 12 eller 13 Pro Max – de skarpere, firkantede kanter er lige, hvor dine fingre er vant til, at de er, og de fleste menneskers tommelfingre bliver nødt til at udføre den normale gymnastik for at nå hen over skærmen.

Den fysiske mute-kontakt er der stadig (hvilket vil være glædeligt for mange, der lever i frygt for ikke hurtigt at kunne dæmpe deres mobil), og der er ikke noget USB-C-stik i bunden, som det var forventet.

Apple holder fast i Lightning i mindst et år mere, og det vil være en lettelse for alle dem, der spekulerer på, om de skal udskifte deres opladere.

(Image credit: TechRadar)

Det rustfri stålbånd rundt om ydersiden er stadig fingeraftryksmagneten, som det altid har været, som du kan se på billeder, og se – der er ingen SIM-bakke på siden under lydstyrkeknapperne. Hvad folk vil synes om det, hvis de opgraderer deres håndsæt SIM-frit, vil være interessant, men ikke alle lød begejstrede, da det blev lanceret.

Den største ændring, hvad angår design, er dog ikke i chassiset, men i skærmen – så lad os se på den.

iPhone 14 Pro skærm

(Image credit: TechRadar)

iPhone 14 Pro Max-skærmen har fået en stor ændring: hakket er væk og skal erstattes af en lang "pille". Eller er det virkelig én lang pille?

Nej, det er bare software, der gør det hårde arbejde for dine øjne - ved at udfylde det for dig, skaber Apples iOS 16 denne pille og kan bruge skærmen ind imellem til at vise små notifikationslys, hvilket er et smart touch.

Den hedder "den dynamiske ø" (Dynamic Island) og fik mange til at trække på smilebåndene, da den blev annonceret. Den indgår nok hurtigt i standard Apple-jargon.

Det, der er smart ved denne, er, at den ændrer sig og bevæger sig afhængigt af, hvad du laver - da vi legede med den, kunne man starte musik og have albumcoveret i toppen, få timeren til at sidde ved siden af hakket eller bare trykke på den for at komme til din afspilning af musik.

Det er en virkelig fed funktion, og Apple har skabt noget af en overraskelse, der har forvandlet et irritationsmoment til noget virkelig nyttigt, når du navigerer rundt på telefonen.

Det kræver lidt tilvænning, hvis du har haft det fint med hakket i årevis (og endnu mere, hvis du kommer fra en Android-telefon med kun et enkelt kamerahul), men når den bevæger sig dynamisk, ser det ud til at give mere mening.

Vi formoder, at du efter et par dages brug holder op med at se hullerne i skærmen, men i vores tidlige test med at se en film eller to virkede det ret udbredt takket være det faktum, at skærmen viklede sig om den, snarere end hakket, som var i det mindste til den ene side.

(Image credit: TechRadar)

iPhone 14 Pro Max-skærmen har fået den ret seje nye altid-tændt-skærm. Lad os ikke kalde det revolutionerende eller noget, da mærker som Samsung har tilbudt denne funktion i årevis.

Det ser dog pænt ud og er noget iPhone-brugere har efterspurgt i mange år - at skulle trykke eller løfte telefonen for at se, hvad klokken er, kan være besværligt og spilder også batteri ved at vække telefonen.

Mens den altid tændte skærm vil suge mere strøm - vores iPhone-tester var ikke i stand til at fortælle os hvor meget - kan dette faktisk spare batteri for dem, der bruger deres telefon som ur.

Denne nye funktion er blevet til på grund af det faktum, at OLED-skærmteknologien, der bruges i telefonen, nu har de samme muligheder som Apple Watch, hvor den kan sænke opdateringshastigheden til kun én opdatering per sekund og stadig vise noget indhold på skærmen.

Det er mere funktionsrigt, end vi havde forventet, med widgets, tapet og uret, der stadig vises, når telefonen er låst og slukket - du bliver nødt til at lege lidt med det for at beslutte, om du vil vise alle widgets eller ej.

Hvis du aldrig har brugt en iPhone med en OLED-skærm før - hvilket er muligt, hvis du kommer fra en af de ældre iPhone 11-modeller - vil du blive enormt imponeret over klarheden og farvegengivelsen, hvor flydende, den er, og det generelle omfang, du får med denne 6,7-tommer skærm.

Men hvis du opgraderer fra en 12 eller 13 Pro Max... opdagede vi ikke den store forskel - altså bortset fra hakket.

iPhone 14 Pro Max kamera

(Image credit: TechRadar)

iPhone 14 Pro Max-kameraopgraderingen er mest centreret omkring ét element: 48 MP-sensoren. Denne forbedrede teknologi betyder, at du kan have et bredere udvalg af fotograferingstilstande, tage billeder i højere opløsning eller få forbedrede muligheder for svagt lys.

Kombinationen af de flere pixels kan komme til udtryk på en række måder, men en af de mest imponerende vil sandsynligvis være (fordi vi ikke rigtig kan teste det nu) evnen til at kombinere 48 MP til ét 12 MP billede, der udjævner pixels. til billeder i høj opløsning og lavt lys.

Apple hævder dobbelt så gode billeder i svagt lys i sin testning, og selvom vi ikke kunne se det samme i det lyse testområde, virker den indbyggede behandling smart.

Som du kan forestille dig i vores tidlige test, er kameraet smart og hurtigt, med billeder, der fokuserer på et øjeblik, og skiftet mellem video og fotografering er ret hurtigt. Der er ingen grund til at forvente, at dette ikke er tilfældet, givet det forbedrede indre, men det er stadig godt at få øje på.

Ved fuld opløsning og zoomet ind er der virkelig klarhed i billederne, som Apple sandsynligvis har opnået ved at sammensætte de forbedrede pixels og computerfotografering fra det nye A16-chipsæt.

Den samlede effekt er stærk, og der er nu også en 2x optisk zoom, hvor telefonen skærer ind fra 3x sensoren for at give dig en mellemting mellem 1x og 3x zoomobjektiv. Sensoren er den største Apple nogensinde har placeret i en telefon, og 48 MP linsens størrelse på 1,9 mikron kommer til at lukke meget lys ind.

En ting, du vil bemærke, når du bruger den nye iPhone 14 Pro Max, i det mindste i starten, er det større fremspring som skyldes kamerabulen på bagsiden. Det er sådan, den nye 48 MP-sensor er aktiveret her, og hvorfor Apple sandsynligvis er skiftet: Hvis du har en større sensor, bliver pixels mindre, kan fange mindre lys osv.

Så du har brug for en som Sony (som rygtes at være den, der har lavet denne sensor) til at lave en større sensor og give mulighed for større pixels til at fange alt det dejlige lys. Ja, det gør telefonen endnu tykkere bagpå, men efter vores mening er det det værd for bedre billeder.

Der er også en ny Action Mode, som Cinematic Mode (men ikke så let at skifte), der giver dig mulighed for at få mere jævne videoer, når du løber - en anden ting, der kræver en grundigere test at gennemteste, men som ser meget glattere ud takket være de indbyggede smarte funktioner i 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro Max batteri

(Image credit: TechRadar)

Vi kan ikke nemt teste iPhone 14 Pro Max-batteriet uden at køre det gennem vores sædvanlige række af tests - der er ingen måde at vide, om det vil holde så godt som forventet eller matche iPhone 13 Pro Max.

Det, der var klart, var, at springet fra 12 Pro til 13 Pro blev markant forbedret, og hvis påstandene om forbedret effektivitet af A16-chippen er sande, betyder det, at 14 Pro Max vil kunne holde endnu længere på batteriet, takket være bedre lavenergitilstande.

En af de ting, der kan gøre en forskel her, er mængden af information på displayet, der altid er tændt: Du kan kun vise klokkeslættet eller have et fuldt tapet og widgets, der 'glider' ind og ud, når du tænder telefonen.

Det kan påvirke batteriets samlede levetid, men hvis rygterne om den større pakke indeni (og 14 Pro Max' øgede tykkelse i forhold til 13 Pro Max som helt sikkert tyder på det) er sande, vil der være endnu længere tid mellem opladninger.

A16 chipsæt

Bortset fra, at hakket nu er fjernet, er den største forbedring i vores øjne er den hastighed, som iPhone 14 Pro Max kan køre med. Det er indlysende, at Apple gerne vil sikre sig, at Pro-modellerne er de mest kraftfulde i verden, for at retfærdiggøre de ekstra omkostninger, men det er klart, at dette er et skridt opad.

Det er svært virkelig at forstå, hvor kraftfuld denne telefon er uden at køre benchmarks og - endnu vigtigere - prøve den i det virkelige liv, men vi kan ikke se mange applikationer, der virkelig ville belaste denne enheds indre kraft.

Apple gjorde et stort nummer ud af den forbedrede kraft i iPhone 14 Pro-serien, selvom det (som rygterne) ikke er helt det spring i siliciumevne, som iPhone 15 vil tilbyde, og i hånden er det svært at sige, at mange vil nogensinde opleve at denne telefon er for langsom.

Rygterne om mere kraftfuld RAM ser ud til at holde, med en stærk evne til at åbne og lukke apps, tage billeder og udføre tunge opgaver med lethed.

Det, der var særligt tydeligt, var, at hver eneste tunge app, vi åbnede, uanset om det var optagelse af 4K 60fps video eller hurtigt at sætte noget sammen i GarageBand, var meget hurtigere til at gemme og åbne... et meget godt tegn.

Foreløbig vurdering

(Image credit: TechRadar)

iPhone 14 Pro Max er den største, dristigeste og mest imponerende telefon i Apples nye iPhone line-up, og den er derfor også den dyreste.

Den nye Dynamic Island er en virkelig cool ændring og noget, som vi tror, at brugerne hurtigt vil synes godt om og vænne sig til - selvom pilleformen føles som om den er i vejen for nogle apps.

Kameraforbedringerne er på niveau med iPhone Pro Max-serien, men det er bestemt muligt, at vi vil blive imponeret over ydeevnen i svagt lys - såvel som den nye Action Mode.

I hånden føles den bestemt ikke så anderledes end de telefoner, der er gået forud, men det ser ikke ud til at have været et problem for Apple-fans i årene, der er gået. Vi mener dog, at iPhone 15 skal være et stort spring fremad for at holde iPhone-momentum i gang.