IPhone 13 Pro tilbyder ikke nok til at retfærdiggøre en opgradering fra en iPhone 12 Pro, men det ligner en af de bedste smartphones i 2021. Vi har store forventninger til denne mindre variant af Apples bedste iPhone fra 2021, og vi ser frem virkelig at afprøve den mere intensivt til brug for vores samlede anmeldelse.

IPhone 13 Pro er ikke en større ændring af Apples velkendte formel, men den har et par opgraderinger, der kan vække din nysgerrighed, såsom en glat 120 Hz-skærm og (hænder Apple) bedre batterilevetid end tidligere iPhone-modeller.

Der er også fotograferings- og videoopgraderinger og en ny 1 TB-lagerpladsvariant. Ændringerne fra iPhone 12 Pro er ubetydelige, men hvis du ejer en iPhone 11 Pro, iPhone XS eller tidligere, er iPhone 13 Pro et overbevisende valg som din næste mobil.

Vi har endnu ikke brugt iPhone 13 Pro i længere tid, men vores fuldstændige anmeldelse af telefonen er under udarbejdelse, og vi bringer vores samlede bedømmelse en af de kommende dage.

iPhone 13 Pro lanceringsdato og pris

(Image credit: TechRadar)

IPhone 13 Pro blev afsløret den 14. september, og du kan forudbestille mobilen fra Apple såvel som fra en række forhandlere og udbydere. Udgivelsesdatoen for iPhone 13 Pro er sat til 24. september 2021.

Prisen starter ved 8.899 kr. for den billigste model med 128 GB lagerplads. Hvis du har brug for mere lagerplads, kan du vælge mellem en 256 GB -model til 9.899 kr., en 512 GB -model til 11.699 kr., eller 1 TB -versionen til 13.499 kr.

Det er første gang, vi har set en 1 TB iPhone, og prisen er tilsvarende høj. Hvis du vil have en telefon med endnu højere specifikationer, en større skærm og batteri, er der også iPhone 13 Pro Max, der starter ved 9.699 kr.

Design og skærm

IPhone 13 Pro er Apples premium-enhed, der ikke har et "Max" i navnet, og i modsætning til iPhone 13 Pro Max er dette en mere passende størrelse til enhåndsbrug. Hvis du leder efter en ny, mellemstor iPhone, burde denne eller iPhone 13 passe perfekt til dig.

Apples design er blevet forfinet fra iPhone 12 Pro, men forskellene er begrænsede.

Den leveres med kanter i rustfrit kirurgisk stål, en mat finish på bagsiden og Apples Ceramic Shield-glas på begge sider. Apple siger, at beskyttelsen gør glasset fire gange stærkere sammenlignet med en iPhone uden teknologien.

I vores tid med telefonen har vi fundet, at telefonen ligger godt i hånden, den vejer lidt mere end iPhone 13, hvilket gør, at den føles mere behagelig i vores hånd.

IPhone 13 Pro og iPhone 13 er næsten identiske i størrelse, men du kan ikke skifte etuier/cases mellem de to, da de har et lidt forskelligt bagkameraopsætning.

Billede 1 af 3 (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 3 (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 3 (Image credit: TechRadar)

Kameraopsætningen bag på iPhone 13 Pro stikker lidt ud fra telefonens krop, hvilket kan opleves som et problem for nogle - det er især mærkbart, når du lægger telefonen med bagsiden nedad på en plan overflade.

Den højre kant af mobilen har tænd/sluk-knappen, mens venstre side er hjemsted for sluk-lyd-knappen, lydstyrkeknapper og SIM-bakken. På mobilens nederste kant finder vi højttalerne og en Lightning-port til opladning.

Ligesom iPhone 13 kommer iPhone 13 Pro med en 6,1 tommer Super Retina XDR OLED-skærm. Denne har det bedste pixler-per tomme forhold i hele iPhone 13-serien med 460ppi, og billedkvaliteten er skarp.

En væsentlig opgradering fra Apple her er introduktionen af ​​en maksimal opdateringshastighed på 120 Hz, hvilket betyder, at billedet på skærmen opdateres 120 gange i sekundet. Dette giver en mere flydende oplevelse, end vi har set på tidligere iPhones, og det er særligt synligt, når du spiller spil eller ruller dine feeds på sociale medier.

Det er en variabel opdateringshastighed, som automatisk justeres, afhængigt af hvilke apps du bruger. For eksempel vil de fleste spil bruge en 120 Hz opdateringshastigheden, mens hastigheden sættes ned til så lavt som 1 Hz, hvis d f.eks. læser en e -bog.

Billede 1 af 2 (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 2 (Image credit: TechRadar)

Ideen her er at spare på batteriet, når du bruger apps, der ikke forbedres af den høje opdateringshastighed. Vi har fundet ud af, at den nye skærmteknologi fungerer godt indtil videre, men vi vil bringe vores mere uddybede overvejelser i vores samlede anmeldelse.

Apple har også reduceret hakkets størrelse på iPhone 13 Pro. Nej, der er stadig ikke noget kamera under skærmen, men hakket her er 20 % mindre, hvilket betyder, at du har lidt mere skærm at arbejde på.

Dette er nok noget, du sandsynligvis ikke vil bemærke, medmindre du holder denne telefon ved siden af sidste års model - forvent ikke at blive imponeret over hakkets størrelse, når du tager din nye iPhone 13 Pro op af kassen.

Kamera og batteri

(Image credit: TechRadar)

Kameraopsætningen på iPhone 13 Pro består af tre 12 MP-objektiver: det primære vidvinkelkamera med en f/1.5 blænde, et tele-kamera med f/1.8 blænde, der er i stand til at levere 3x optisk zoom, og et ultravidvinkelkamera med en blænde på f/1,8 og 120-graders synsfelt.

Der er også et 3D LiDAR-scannerelement, der bruges til at måle dybde og forbedre elementer som bokeh-effekten, hvor portrættilstand vil sløre baggrunden omkring et motiv.

Vi har endnu ikke gennemprøvet de forskellige kameratilstande og funktioner på iPhone 13 Pro , men vi har brugt den nye makrotilstand på iPhone 13 Pro Max, og vi blev imponeret over det.

Vi har heller ikke gennemtestet batterilevetiden på iPhone 13 Pro endnu, men Apple hævder, at levetiden er forbedret i forhold til, hvad vi så på iPhone 12 Pro, og holder til op til 22 timers videoafspilning.

Vi vil helt sikkert skubbe iPhone 13 Pro til dets grænser, når vi gennemprøver telefonen for at give dig en mere fuldstændig idé om batteriets ydeevne

Telefonen understøtter hurtig opladning op til 20 watt (afhængigt af hvilken type oplader du bruger), som burde kunne oplade telefonen fra tom til fuld på kun en time.

Det er ikke den hurtigste opladning, vi har set i en smartphone - nogle af de nyeste Android-telefoner når 120 W eller endnu hurtigere - men det vil være fint for de fleste brugere. Bemærk dog, at der ikke følger nogen oplader med i æsken, da Apple fortsætter med at føre krig mod e-affald, så du bliver nødt til at købe en oplader eller bruge en eksisterende.

Der er også trådløs opladning på iPhone 13 Pro med op til 15 W, når du bruger Apples MagSafe-opladere eller op til 7, 5W med standard Qi-trådløse opladningspuder.

(Image credit: TechRadar)

Specifikationer og ydeevne

Som alle de nye iPhones kører iPhone 13 Pro på Apples A15 Bionic-chipsæt, som Apple hævder er det bedste på markedet lige nu.

Vi har endnu ikke ordentligt afprøvet processoren på iPhone 13 Pro, men vi har testet iPhone 13 fuldt ud, og vi fandt ud af, at chippen leverede fantastisk ydeevne på den telefon, hvor apps indlæses øjeblikkeligt, og spil kører problemfrit, selv hvis du sandsynligvis ikke vil mærke stor forskel fra en iPhone 11 eller iPhone 12.

Du har valget mellem 128 GB, 256 GB, 512 GB eller 1 TB lagerplads på iPhone 13 Pro. Vi vil ikke anbefale at gå til 1 TB-muligheden, medmindre du virkelig tror, ​​at du har brug for den ekstra plads - f.eks. hvis du optager meget video. Mange brugere vil nok opleve, at 128 GB er lidt begrænsende, men de fleste vil have tilstrækkeligt med plads, hvis de vælger en af de to midtermuligheder.

IPhone 13 Pro er 5G-klar, og du vil kunne bruge den næste generations forbindelsesstandard, så længe dit abonnement giver dig adgang til dette, og du er i et område, der har dækning.

Foreløbig bedømmelse

Billede 1 af 3 (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 3 (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 3 (Image credit: TechRadar)

IPhone 13 Pro er ikke et stort skridt op fra iPhone 12 Pro, men hvis du ejer en ældre iPhone, vil du nok erfare, at dette er den bedste mobil, du kan opgradere til i 2021.

IPhone 13 Pro Max har mere at byde på, hvis du foretrækker en større telefon, mens iPhone 13 er der for dem, der ønsker noget, der er en smule billigere. Hvis du er et sted midt imellem disse to mobiler, ser iPhone 13 Pro ud til at være et stærkt valg - men det er ikke en særligt spændende mobil i forhold til design og nye funktioner.