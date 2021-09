Ændringerne i iPhone 13 Pro Max i forhold til iPhone 12 Pro Max er minimale, men dette er utvivlsomt en af de ypperste premium-smartphones på markedet i 2021. Hvis du vil have det absolut bedste fra Apple, er dette smartphonen for dig.

IPhone 13 Pro Max ændrer ikke så meget fra sidste års iPhone 12 Pro Max, men hvis du opgraderer fra iPhone 11 Pro Max, vil du bemærke nogle store forbedringer.

Der er en ny 120 Hz-skærm, et forbedret bagkamera, ekstra lagerpladsmuligheder og et helt nyt chipsæt, der synes at være Apples mest kraftfulde endnu baseret på vores test indtil videre.

Vores samlede anmeldelse af iPhone 13 Pro Max er på vej, og du kan forvente at se den i løbet af de næste par uger, så vend tilbage senere for at læse vores endelige bedømmelse af Apples nye top-end mobiltelefon.

Læs vores anmeldelse af iPhone 13

Læs vores anmeldelse af iPhone 13 mini

Læs vores anmeldelse af iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max lanceringsdato og pris

Sløret for iPhone 13 Pro Max blev løftet den 14. september, og du kan forudbestille telefonen nu. Den kan købes fra den 24. september.

Dette er den dyreste iPhone, du kan købe lige nu, med den billigste model, som har 128 GB lagerplads, koster 9.699 kr.

256 GB-modellen koster 10.599 kr., 512 GB koster 12.300 kr. og 1 TB koster 14.199 kr. Dette er ikke første gang, vi har set en 1 TB smartphone, men det er første gang, Apple har tilbudt så meget lagerplads - og det kommer til at koste dig.

Design og skærm

Billede 1 af 3 (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 3 (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 3 (Image credit: TechRadar)

IPhone 13 Pro Max er en stor smartphone med en 6,7 tommer Super Retina XDR-skærm, og du kan få udfordringer med at holde den på en behagelig måde, hvis du har mindre hænder. Du vil kun vælge denne model, hvis du leder efter største skærm, du kan få på en iPhone. Den måler 160,8 x 78,1 x 7,7 mm, og den er bemærkelsesværdig tung med 240 g.

Mobilens design føles førsteklasses ved berøring med glas bagpå og kanter i rustfrit kirurgisk stål. Glasset på bagsiden har en mat finish, der føles mere premium end glasset på iPhone 13 eller iPhone 13 mini.

Apples beskyttelse med Ceramic Shield-teknologi, der blev introduceret på sidste års iPhones, vender tilbage. Apple hævder, at mobilens med Ceramic Shield gør glasset fire gange stærkere sammenlignet med en iPhone uden teknologien. Vi anbefaler, at du undlader at efterprøve den påstand.

Skærmens opløsning er 2778 x 1284, hvilket svarer til 458 pixels per tomme. Det er ikke den bedste opløsning på en smartphone, men hver tomme er dog stadig en topskærm med stærke lysstyrkeniveauer og kraftfulde farver.

Billede 1 af 3 (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 3 (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 3 (Image credit: TechRadar)

Den største opgradering til skærmen er uden tvivl introduktionen af ​​en maksimal opdateringshastighed på 120 Hz, hvilket betyder, at billeder på skærmen opdateres op til 120 gange hvert sekund. Det er en variabel opdateringshastighed, så den faktiske hastighed, du får, afhænger af, hvad du foretager dig på din telefon.

Hvis du f.eks. spiller et spil, opdateres skærmen ved 120 Hz for superglat gameplay, mens hvis du læser en e-bog, hvor der er relativt lidt bevægelse på skærmen, vil opdateringshastigheden falde ned til 1 Hz for at spare på batteriet.

Dette er en funktion, vi har set på mange Android-telefoner i løbet af de sidste par år, og det er dejligt at se den introduceret til iPhone 13-serien her - selvom den kun er tilgængelig på denne telefon og iPhone 13 Pro. Mange Android-mobiler, herunder mellemklasse-modeller, har 90 Hz eller 120 Hz skærme, så Apple har noget at indhente på dette område. Vi har mere at sige om, hvordan den nye skærmteknologi fungerer i vores samlede anmeldelse.

Der er stadig et lille hak i den øverste del af skærmen, men det er 20 % mindre end på tidligere iterationer af iPhone 13 Pro Max. Det er dog usandsynligt, at du vil bemærke dette, medmindre du sammenligner det med andre iPhones.

MagSafe, der sideløbende med Ceramic Shield var en anden ny funktion sidste år, vender også tilbage her, så du magnetisk kan tilslutte en trådløs oplader og tilbehør såsom telefonetuier og gimbals.

Kamera og batteri

(Image credit: TechRadar)

IPhone 13 Pro Maxs kameraopsætning omfatter et 12 MP f/1.5 vidvinkelkamera, et 12 MP f/2.8 tele-kamera og et 12 MP f/1.8 ultravidvinkelkamera med et 120 graders synsfelt plus en 3D LiDAR -scanner, der bruges til dybderegistrering.

På papiret er dette kun lidt forskellige kameraer end dem i iPhone 12 Pro Max, og baseret på vores korte testtid virker ændringerne i forhold til det sidste generations mobil mindre.

Der er dog nogle interessante nye fotofunktioner, herunder en makrotilstand, der i vores test fungerede godt. Her er et eksempel på, hvad vi kunne gøre med makrotilstand på bare et par korte øjeblikke:

(Image credit: TechRadar)

Der er også nye videofunktioner, f.eks. Cinematic Mode, som sørger for, at hovedmotivet i rammen holdes i fokus med baggrunden eller forgrunden sløret i overensstemmelse hermed, hvilket skaber en 'focus pull' -effekt.

Kameraopgraderingerne på iPhone 13 Pro Max virker spændende indtil videre, og vi vil grave lidt mere i dem i vores samlede anmeldelse.

Vi ved endnu ikke, hvor stort batteriet er i iPhone 13 Pro Max, men Apple forsikrer os om, at denne telefon vil tilbyde bedre batterilevetid, end de tidligere mobiler havde.

Der er hurtigopladningsteknologi op til 20 watt (det afhænger af den type oplader, du bruger), og du kan også oplade telefonen trådløst. Der er stadig ingen omvendt trådløs opladning, hvilket er en funktion, mange Android-telefoner har, der giver dig mulighed for at genoplade hovedtelefoner eller smartwatches med din smartphones batteristrøm.

Specifikationer og ydelse

(Image credit: TechRadar)

IPhone 13 Pro Max er drevet af Apples eget A15 Bionic-chipsæt, og selvom vi endnu ikke har haft chancen for at gennemteste processoren i denne telefon fuldt ud, har vi været imponeret over, hvordan den samme chip klarer sig i en almindelig iPhone 13, som vi har brugt intensivt i lange perioder.

IPhone 13 Pro Max har også mere RAM - 6 GB i forhold til iPhone 13’s 4 GB, så vi forventer, at dette indebærer topydelse. IPhone 13 Pro har også 6 GB RAM.

Som nævnt har du valget mellem 128 GB, 256 GB, 512 GB eller 1 TB lagerplads. Vi vil bemærke, at 128 GB kan vise sig at være begrænsende, hvis du planlægger at bruge denne smartphone i et par år, mens 1 TB-modellen i den anden ende af skalaen er ekstremt dyr; vi tror, at enten 256 GB eller 521 GB modellerne vil være de bedste køb for de fleste.

Foreløbig bedømmelse

(Image credit: TechRadar)

IPhone 13 Pro Max ændrer ikke frygtelig meget i forhold til iPhone 12 Pro Max, men de opgraderede specifikationer og nye funktioner her er markante. Hvis telefonens batterilevetid og rå power er så god som Apple hævder, kan dette være en af de mest imponerende smartphones, vi nogensinde har set.

De nye kamerafunktioner og 120 Hz-skærmen er de markante forbedringer, men når det er sagt, er dette ikke så voldsomt store ændringer, der indebærer, at du vælger at opgradere fra din iPhone 12 Pro Max. Hvis du derimod i øjeblikket har en iPhone 11 Pro eller Pro Max eller en ældre iPhone - og har tilstrækkeligt dybe lommer - er iPhone 13 Pro Max et meget fristende forslag.