Samsung Galaxy S21 Ultra anmeldelse

Galaxy S21 Ultra er Samsungs nye 'telefonen til det hele', der overskygger selv sidste års Note 20 Ultra, og den har kameraerne og S Pen-kompatibilitet til at overbevise dig om det.

Dette er Samsungs vision om det ypperste inden for smartphones i 2021: fem kameraer, en 108MP-sensor, to teleobjektiver, 100x zoom, 40MP selfiekamera, 5G, batterilevetid til hele dagen og op til 16 GB RAM. Det hele er pakket ind i en Android-telefon med en 6,8-tommers 120Hz Quad HD-skærm og en fingeraftrykssensor indbygget i skærmen, der har et overfladeareal, som er 1,7x større end på sidste års telefon.

Sammen med Galaxy S21 og S21 Plus er dette den første nye smartphone, vi har testet i 2021, og den sætter barren højt – meget højere end sidste års problematiske 'Ultra'-telefon. Samsung har ændret telefonens hovedkamera med lasere - ja, lasere - for at afhjælpe problemerne med autofokus på Galaxy S20 Ultra. Hertil kommer opgraderede specs for at kunne klare kravene til problemfri behandling af store 108 MP fotos, 40 MP selfies og 8K videoer.

Billeder ser skarpe ud, det dynamiske område er imponerende, og den nye 'tripodstativ lås' funktion sikrer stabile 30x og 100x zoom niveauer på emner, hvilket forhindrer søgeren i at hoppe rundt. Det er blevet nemmere at anvende 'Space Zoom', selvom brugen af 100x er begrænset til mest af alt at være en gimmick på grund af kornede billeder, mens 30x er helt anvendelig i den rette belysning.

Det var S21 Ultra' 10x og 3x optiske zoomniveauer, der bare tog de billeder, vi ønskede hver gang – bedre end på noget andet smartphone-kamera. Vores side-ved-side sammenligninger med iPhone 12 Pro Max, som topper ved 2,5 x optisk zoom, tydeliggjorde dette. Apples hovedkamera tager renere billeder i nogle situationer med svagt lys, men Samsungs nattilstand er forbedret nok til næsten at lukke hullet ved fotos efter solnedgang. Og når du tager billeder, har telefonens standardkameraapp flere funktioner og er nemmere at bruge end Apples.

Fotografering og hastighed er kun to tredjedele af historien. Dette er en fortælling om skønhed i design og en monsterydeevne, med en blidt buet kant-til-kant skærm, mindre bule ved bagkameraet og en hypnotiserende mat Phantom Black farve, der er som et sort hul, der fastholder dit blik (andre farver er tilgængelige). Det er svært at kigge væk. Galaxy S21 Ultra er Samsungs flotteste telefon nogensinde.

Det er også positivt, at Samsung midt i en økonomisk afmatning, har valgt ikke at hæve prisen i forhold til sidste års S20 Ultra til trods for det reviderede udseende og løft i ydeevne. Samsung har faktisk gjort denne telefon betydeligt billigere. Vi erkender gerne, at vi syntes, at prisen på den første Ultra var lidt en overpris, og S21 er stadig meget dyr. Den koster mere end iPhone 12 Pro Max - men Samsung giver dig en smule mere for de ekstra omkostninger: en større, lysere og bedre buet skærm, 10x optisk kamerazoom (vs. 2.5x på iPhone), og stylus-understøttelse, noget Apple endnu har til gode at tilbyde på en iPhone.

Afhængigt af hvad der er vigtigt for dig, så kan Samsung tilbyde mere værdi for dine penge. Er der nogen ulemper? Vi startede med at sige, at S21 Ultra er Samsungs vision om det ypperste, men du bliver nødt til at give slip på de ting, der ikke passer ind i Samsungs køreplan. Borte er microSD-kortlæseren til større lagringsplads, og du finder ikke nogen oplader i kassen. Ligesom Apple har Samsung med henvisning til e-affald besluttet, at en oplader ikke skal følge med.

Hvis du kun lige kommet dig over det manglende 3.5mm hovedtelefonstik i Samsung smartphones, så må du bære over med disse ændringer. Vi har set nogle diehards i vores YouTube video kommentarer proklamere "ingen microSD, intet salg". Men der er nok af positive ændringer her til at opveje de eventuelle irritationsmomenter. Vi er overbeviste om, at denne 'Ultra' telefon endelig lever op til sit navn.

Samsung Galaxy S21 Ultra pris og lanceringsdato

Lanceringsdatoen for Samsung Galaxy S21 Ultra er fredag ​​den 29. januar og det er muligt at forudbestille telefonen i Danmark. Lanceringsbegivenheden var den 14. januar, hvilket betyder, at både den officielle meddelelse og lanceringsdatoen er en måned tidligere, end vi er vant til for Samsungs flagskibstelefon. Samsung skubber ved det vante her i 2021.

Prisen på en Galaxy S21 Ultra er også billigere end S20 Ultra ved lanceringen, selvom den stadig koster. Den starter ved 9.799 kr.for en version med 128 GB internt lager og 12 GB RAM.

Husk, at der ikke er nogen microSD-kortslæser til udvidet lagringsplads, så hvis du er interesseret i at tage masser af 4K- eller 8K-video, bør du se nærmere på 256 GB eller 512 GB lagerstørrelser - og sidstnævnte af disse størrelser kommer også med op til 16 GB RAM. Er det i overkanten? Galaxy S21 og Galaxy S21 Plus har ikke 'Space Zoom', S Pen-understøttelse eller 108MP-fotos, men du får 3x optisk zoom og et smukt design til en langt billigere pris.

To versioner af Galaxy S21 Ultra (Image credit: Future)

Design

Galaxy S21 Ultra er en smuk smartphone - så smuk, at vi ikke gad at putte et cover på den under testningen. Risikabelt, ja, men finishen på vores anmelder-enhed - en mat Phantom Black - hjalp med at minimere kamerabulen og fingeraftryk.

Ud over den dybe, Vantablack-lignende Phantom Black-farve er der også en Phantom White-farve til salg. Samsungs onlinebutik tilbyder yderligere fire muligheder: Phantom Silver, Phantom Titanium, Phantom Navy og Phantom Brown. Uanset hvilken farve du vælger, er den matte finish på hver en betydelig forbedring i forhold til sidste års S20-serie, som havde en reflekterende glans, der så lidt plastisk og billig ud.

Både Galaxy S21 Ultra og S21 Plus har en glat Gorilla Glass-bagside (mens Galaxy S21 kun har polycarbonat (læs: plastik), der føles mindre glat at røre ved. Medmindre du sammenligner dem side om side, er der masser af af gennemsnitlige forbrugere, der vil ikke være i stand til at bemærke forskellen.

Vi har fundet ud af, at S21 Ultra er stor, hvor den skal være det. Samtidig minimerer den alt det, du ikke vil se. For eksempel strækker den store skærm hånden på 6,8 tommer, men alligevel betyder den buede kant-til-kant-skærm, at rammen næsten ikke eksisterer, og 40 MP frontkameraet gemmer sig bag et lille hul, der er let at ignorere efter nogle få minutter.

(Image credit: Future)

Skærm

Galaxy S21 Ultras skærmer Samsungs første, der er i stand til (blandt smartphones) at køre med en glat 120 Hz opdateringshastighed, mens den har en Quad HD-opløsning. S20 og Note 20-serien tvang dig til at vælge mellem 120 Hz/60 Hz og Quad HD/Full HD, mens de nye S21 og S21 Plus kun har Full HD+, med 120 Hz aktiveret som standard.

Den længe ventede dom? Tja - det er det bedste fra begge verdener, men du kan ikke se meget forskel på 1080p og Quad HD på en skærm i denne størrelse. Behovet for højere opløsninger end Full HD blandt smartphones blev drevet af VR-headset - du kunne se en 'screen door effect’' ved lavere opløsninger, når pixels var så tæt på dit ansigt. Men Samsung, sammen med hele mobilindustrien, ser ud til at have droslet ned på deres VR-initiativer.

Dette er stadig Samsungs bedste skærm, men det er af ​​mange andre grunde. Vi fandt ud af, at 6,8-tommers kroppen var lettere at forstå end 6,7-tommer iPhone 12 Pro Max, og det er for en stor del takket være enhedens buede skærm og smalhed. De buede kanter er subtile her og ikke helt så udtalt som på tidligere Samsung-enheder, og det betyder færre tryk, der rammer forkert.

Vi testede også skærmens lysstyrke på Galaxy S20 Ultra udendørs, og den forstærkes automatisk op til superlyse 1.500 nit, når det er nødvendigt. Andre telefoner med AMOLED-skærme, inklusive S21 og S21 Plus, kommer maksimalt op på 1.200 nits, og hver eneste lille nit hjælper ved direkte sollys.

Samsungs nydesignede fingeraftrykssensor, der er indbygget i skærmen, debuterer på Galaxy S21-serien og anvender ultralydsteknologi med tilladelse fra Qualcomm. Der er 1,7 gange mere overfladeareal til denne usynlige biometriske pude, og vi fandt ud af, at det var nemmere med vores ofte tilfældige tommelfingerplacering. Det var en lettelse, da at låse op med ansigtsgenkendelse er ubrugelig på et tidspunkt, hvor vi ofte er skjult bag en maske.

Billede 1 af 3 (Image credit: Future) Billede 2 af 3 (Image credit: Future) Billede 3 af 3 (Image credit: Future)

S Pen-kompatibilitet

Galaxy S21 Ultra er Samsungs første ikke-Note-telefon, der er kompatibel med Samsungs S Pen-stylus, og det er en trend, vi syens om. Det fungerer dog lidt anderledes her: der følger ingen S Pen medtelefonen, og der er ingen måde at integrere den i selve telefonens krop.

Der er et folio-etui, der indeholder en speciel S-pen - som er større og mere behagelig at holde end den, der sidder inde i kroppen påv ​​Galaxy Note-telefoner. Dette betyder, at du vil have et Galaxy S21 Ultra-cover til mere end beskyttelse. Præcis hvad du gør med pennen uden at købe dette folio-etui, er i øjeblikket uklart, men pennen passer finti etuiets ryg og føles sikker der.

Vi var i stand til at tage hurtige noter og få vist alle Air Command-muligheder, der indeholder en række funktioner, du kan bruge uden at røre ved telefonskærmen. Vi satte pris på, at S Pen er større og ikke som en tandstik, som vi kender fra Note S Pen. Det er værd at bemærke, at Samsung bruger Wacom screen tech, så du kan bruge enhver stylus.

Da vi testede den nye S Pen inden lanceringen manglede Bluetooth-genveje til at udløse kameraappen og tage notater uden for skærmen, som vi kunne gøre på Galaxy Note 20 Ultra. Men dette bliver måske muligt en endnu mere speciel S Pen Pro-model, der lanceres senere på året og først blev annonceret under Galaxy Unpacked-eventet.

Selv med al den hype, der er omkring en S Pen på en S-telefon, forventer vi fuldt ud, at der kommer en Note 21 Ultra om seks-syv måneder (seks hvis det er tidligt og syv måneder, hvis Samsung holder sig sædvanlige tidsramme til august). Der er stadig et publikum for den telefon og muligheden for at kunne integrere pennen i håndsættet.

(Image credit: Future)

Kamera

Er du klar til ekstreme nærbilleder? Med sine fem kameraer og 100x zoomområde imponerer Samsung Galaxy S21 Ultra denne gang, selvom kornede 'Space Zoom'-fotos fortsat ikke kommer over vores kvalitetstærskel for fotos, der med det samme kan lægges på Instagram-konti.

Det er 3x, 10x og undertiden under godt oplyste forhold 30x fotozoom, der rammer hovedet på sømmet. Det, der hjælper mest ved 30x (og 100x) zoom, er tripodstativlåsefunktionen, der forhindrer søgeren i at springe rundt. Det var noget der kunne være ret irriterende, når man zoomede tæt på med S20 Ultra. Efter et sekund fikseres S21 Ultra-kameraet på et motiv, som det markerer med gult på det lille udzoomede område, og rystelserne drosles ned på magisk vis.

At kunne gå fra det uændrede ultrabrede kamera ved 0,5x til det digitalt zoomede 30x med brugbare fotos på hvert trin på vejen er der, hvor Samsung skiller sig ud fra kameraerne på iPhone 12 Pro Max (begrænset til 2,5x optisk/12x digital) og Google Pixel 5 (ingen telefoto). Ingen (undtagen Huawei) zoomer på en smartphone som denne i 2021, og dine venner, der har en Apple-telefon, vil have telefoto-misundelse.

Ja, at have to telefonkameraer virker måske latterligt, men de tilbyder forskellige perspektiver: 3x og 10x, alt sammen uden at skulle skifte mellem digital og hybrid. De er begge optiske, selvom Samsungs kamerasoftware ofte synes at ville bestemme selv. Vi har fundet ud af, at softwaren kan omgøre din beslutning og vælge, hvilket kamera der bruges (sandsynligvis baseret på deres forskellige blænder og belysningen i omgivelserne). Derfor kan tage fotos, der er "zoomet ind", med hovedsensoren og derefter blot beskære dem for at simulere zoom. Det er lidt uforudsigeligt, men de fleste fotos er gode. Det eneste, du skal gøre, er at trykke på udløserknappen.

Vores tidligere favorit fra Samsung, Note 20 Ultra, havde en 5x optisk zoom og 50x digital zoom. Så den 10x optiske zoom på S21 Ultra bringer dig tættere på de fjerntliggende motiver, mens den 3x optiske zoom er praktisk til at trække den lidt tilbage uden digital forvrængning.

Samsung med flere forbedringer til 108MP-hovedkameraet, som fik sin debut med S20 Ultra, men blev skæmmet lidt af autofokusproblemer ved lanceringen. Disse problemer er blevet rettet i S21 Ultra takket være tilføjelsen af ​​et laserassisteret fasedetekterings autofokus, som ikke fandtes på S20 Ultra (Note 20 Ultra havde dette). Endelig vil du være i stand til at få de ekstra detaljer fra disse 108 MP billeder og 40 MP selfies med, hvilket gør dem nemmere at redigere, efter at de er taget. Ellers kan du ikke se en større forskel uden beskæring.

Vi bemærkede, at Galaxy S21 Ultra-kameraet har forbedret dynamisk rækkevidde ved udendørsfotografering (se fotos med en lys himmel og mørkere bygninger) i forhold til sine forgængere, og Samsung tilbyder nu 12-bit RAW-filer til mere detaljerede redigeringer. IPhone 12 Pro-serien vinder stadig på mange fotos, der ikke er zoomet, især indendørs og natlige billeder, men Samsungs mere finjusterede nattilstand (ikke kun øget eksponering) hjælper med at lukke hullet.

Alle telefoner i Galaxy S21-serien optager nu video i 4K ved 60 fps fra alle kameraer, og 8K ved 24 fps vender tilbage. Men det er den nye Director's View-tilstand, der fangede vores øje i år: Du kan optage video med både front- og bagkameraet samtidigt. Det er en smart idé, som du ikke ser på mange telefoner (iPhone 12-serien kræver en tredjepartsapp for at kunne dette). Denne mulighed slutter sig til sidste års videofokuserede tilføjelser som zoom-in-mikrofoner for bedre at opfange det motiv, du zoomer ind på, og en forbedret Single Take-tilstand til optagelse af video og tagning af fotos på samme tid.

(Image credit: Future)

Specifikationer og ydeevne

Galaxy S21-serien er hurtigere af to grunde. For det første debuterer det nye brandchipsæt med serien, og for det andet er softwaren blevet strømlinet lidt med den stadigt udviklende OneUI 3.0-grænseflade, som er tilknyttet Android 11.

Kernen i alle tre S21-telefoner er et af ​​to hurtige chipsæt: enten Qualcomms Snapdragon 888 (US) eller Samsungs egen Exynos 2100 (næsten overalt i øvrigt). Selvom vi endnu ikke har foretaget en dybdegående sammenligning side om side (ikke så subtilt: vi forventer en opdatering), virker begge meget hurtige, selvom Geekbench 5-scorerne, vi har modtaget, ikke helt afspejler dette. Dette er grunden til, at vi undlader at benchmarke telefoner med fyldestgørende detaljer.

Det, du vil være opmærksom på, er de interne lagringsstørrelser. Mange er blevet skuffede over, at S21-serien ikke indeholder en microSD-kortlæser til ekstern opbevaring, og det er vi ærligt talt også. MicroSD-kortlæseren gjorde det altid nemmere for os at anbefale Samsung frem for Apple, når det var tæt løb. Du kunne starte med den lavere lagringsstørrelse og så opgradere senere. Det er ike længere en mulighed.

128 GB internt lager med 12 GB RAM er muligvis ikke nok til alle. Du vil enten springe op versionen med 256 GB lagringsplads med 12 GB RAM eller maksimalt 256 GB lagringsplads med 16 GB RAM. RAM gør ikke meget af en forskel i en telefon, men du vil helt sikkert bemærke, hvis du løber tør for lagringsplads.

Du bliver nødt til at overveje grundigt, hvor meget plads du har brug for, før du køber S21 Ultra - og det er noget, som Samsung-fans sjældent har tænkt på tidligere, da microSD-kort altid var en god mulighed.

En del af grunden til, at S21 Ultra virker hurtigere, er, at Samsung har yderligere strømlinet sin softwaregrænseflade. Med OneUI 3.0 viser menuer nu færre unødvendige vinduer, før de udføres det, du vil have dem til at gøre. Vi ser også Google Assistant indtage menuen til venstre i stedet for at blive tvunget til at bruge Bixby Today.

(Image credit: Future)

Batterilevetid

Galaxy S21 Ultras batterilevetid var god under vores normale test og varende til en hel dag og lidt til. men når vi ændrede 120Hz-skærmens opdateringshastighed til det maksimale og skruede op til Quad HD, holdt batteriet knapt så længe.

5.000 mAh-batteriet matcher Galaxy S21 Ultras kapacitet, og du får batterilevetid til hele dagen, hvis du holder fast i Samsungs standardindstillinger. Standardopløsningen er indstillet til 1080p (gennemsnitlige forbrugere bemærker ikke en stor forskel mellem Full HD og Quad HD).

Det hjælper også, at opdateringshastigheden på 120Hz er variabel. Det er teknisk 'op til 120Hz', så den bliver ikke så høj, hvis den ikke behøver at være det, hvilket skåner batteriet. Samsungs backend-software justeres automatisk mellem 11Hz og 120Hz afhængigt af din aktivitet: læsning af en e-bog (lav) versus at spille et 3D-spil (høj).

Du får ikke en oplader med Galaxy S21, og Samsung satser på, at du har en gammel liggende, eller at du køber en til en ny nedsat pris. Inkluderet er et USB-C-til-USB-kabel, men du har brug for en af de nyere hurtigopladere til denne telefon, hvis du hurtigt vil oplade den ved 25W. Du kan også bruge hurtigopladning op til 15W trådløst og trådløs omvendt opladning fra Samsung Galaxy Buds Pro eller andet, som Qi oplader.

Samsung understøtter ikke 45W opladning på S21-serien overhovedet, hvilket kan virke som et skridt tilbage. Note 10 Ultra og hele S20-serien var kompatibel med denne valgfri oplader. Samsung fortalte TechRadar, at 25W er optimeret nok til det , at 45W betyder meget lidt. Vi vil også tro, at få er gået ud for at købe den specielle 45W-oplader.

Bør jeg købe en Samsung Galaxy S21 Ultra?

(Image credit: Future)

Køb den, hvis...

Du vil have episk kamerazoom

Samsung-kameraer er de sjoveste for os at teste på grund af den uovertrufne mulighed for at tage billeder. De to telekamera-objektiver er det store højdepunkt med S21, og 100x zoom vil imponere dine venner, selvom standardbilledkvaliteten kun er på samme niveau som iPhone 12 Pro Max.

Du vil have den mest kraftfulde Android

Samsung Galaxy S21 har nogle fænomenalt gode præstationer bag sig, og hvis du har brug for en smartphone, der kan håndtere flere opgaver på én gang i delt skærmvisning, eller når du spiller, vil den her sandsynligvis være den helt rigtige.

Du vil have nogle S Pen-funktioner

Snup en S Pen og begynd at skrive noter på en Galaxy S-telefon? Det kan du gøre for første gang med den her. Vi er også blevt vant til at bruge værktøjer som tekstoversættelse og få vist links, ligesom på en Note-telefon.

Køb den ikke, hvis...

Du har begrænsede midler til rådighed

Vi anbefaler S21 Ultra frem for S21 og S21 Plus, simpelthen fordi den har så meget ekstra at byde på. Men hvis du ikke har råd til den, skal du vente et par måneder, da denne telefon vil falde i pris (fx til Amazon Prime Day eller Black Friday).

Du har brug for masser af lagerplads

Manglen på en microSD-kortlæser spor er en deal breaker for mange af dem, der har emailet os/tweetet på os/skrevet en kommentarer. Næsten ale andre Android-telefoner (dog ikke Pixel) har denne funktion, men du får ikke det samme kamerazoom.

Du vil have avancerede stylus-funktioner

S21 Ultra er kompatibel med S Pen, men den erstatter ikke Note 20 Ultra direkte. Vi finder stadig funktioner, som off-screen memo og Bluetooth-genveje, der er eksklusive for Note 20. Hvis du gerne tager noter, skal du være opmærksom notatpersoner, vær opmærksom på dette.

Først anmeldt: januar 2021