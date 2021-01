Plus-modellen i Galaxy S-serie var Samsungs flagskibstelefon for blot et par år siden, men med introduktionen af S20 Ultra sidste år er den ikke længere det ypperste af det ypperste, en Samsung-mobil kan præstere. Og med S21 er forskellene mellem Plus og Ultra større end tidligere. Det virker som om, Samsung skubber de mest kræsne brugere over mod Ultra, meget lig det, der også skete med Note 20-serien. Det kan blive svært at anbefale S21 Plus. Modellen har samme kameraer og skærmstørrelse som forgængeren, men chipsættet og batteriet er bedre. Er de to komponenter vigtige for dig, bør du dog nok kigge i retning af S21 Ultra.

Her er vores førstehåndsindtryk af Samsung Galaxy S21 Plus.



Efter den samme skabelon som sidste år, har Samsung frigivet tre Galaxy S21-modeller . For få år tilbage var Plus-modellen toppen af poppen i den sammenhæng, men i dag udgør den midterfeltet af de tre. Tidligere var kameraerne den største forskel på Plus og Ultra-modellerne, men sådan er det ikke mere. Denne gang er det tydeligt, at Samsung vil have de mest krævende brugere til at vælge Ultra.

Samsung Galaxy S21 Plus lanceringsdato og pris

Samsung Galaxy S21 Plus blev annonceret den 14. januar sammen med Galaxy S21 og Galaxy S21 Ultra ved virksomhedens virtuelle Unpacked-begivenhed, hvor Samsung afslørede sine modeller for 2021 - en måned tidligere end sædvanligt. Den kommer på markedet 29. januar 2021

Den billigste version af Galaxy S21 Plus har 128 GB lagerplads og 8 GB RAM. Den koster lidt over 6.000 kr. Der er også en udgave med 256 GB lagerplads og 8 GB RAM. Den har vi ikke fået priser på endnu, men den bliver billigere end den tilsvarende udgave af S20. Det skyldes primært, at Samsung har valgt en fuld HD+ skærm i stedet for en dyrere QHD-skærm.

(Image credit: Future)

Design og skærm

På forsiden af Galaxy S21 Plus er der ikke meget, der har ændret sig siden sidste års S20 Plus. Den nye model er lidt bredere og tungere, men det kan du ikke rigtig mærke i hånden; det er velafbalanceret, og som forventet , føles hver en tomme af S21 Plus som en premiumtelefon.

På bagsiden smelter den nye kamerablok sammen med resten. Det ser meget pænere ud i virkeligheden, end de billeder vi havde set. S21 Plus fås i Phantom Black, Phantom Silver og Phantom Violet. Alle modeller har en glasbagside med en mat finish, hvor fingeraftryk ikke så nemt efterlader sig spor.

Lydstyrketasterne og afbryder- / Bixby-knapperne er begge placeret på højre side. I bunden er SIM-bakken, USB Type-C-porten og en højttaler. Der er en ekstra højttaler øverst på enheden, mens glasbagsiden understøtter trådløs opladning og omvendt trådløs opladning.

S21 Plus har den samme skærm på 6,7" som Galaxy S20 Plus. Af en eller anden grund har Samsung imidlertid reduceret den maksimale opløsning på S21 Plus, som nu er begrænset til Full HD + snarere end QHD. En anden vigtig forskel mellem skærmen på S21 Plus og S21 Ultra er, at førstnævnte understøtter S-Pen. Heldigvis understøtter skærmen på den nye telefon stadig en maksimal opdateringsfrekvens på 120Hz.

Alle S21-modellerne har fået en større fingeraftrykslæser på skærmen, der også er hurtigere.

(Image credit: Future)

Kamera og batteri

På kamerasiden har Galaxy S21 et 12 MP vidvinkelobjektiv, et 12 MP ultra vidvinkel objektiv, og et 64 MP teleobjektiv med op til 3x hybrid zoom. Hvis alt det lyder velkendt, skyldes det, at det er de nøjagtige kameraspecifikationer, fra Galaxy S20 Plus sidste år.

Det nye Exynos 2100-chipsæts ISP og forbedrede AI-understøttelse vil sandsynligvis give bedre billedkvalitet, men om det også betyder en bedre / hurtigere kameraoplevelse generelt er noget, vi først finder ud af, når vi laver vores fulde anmeldelse af S21 Plus.

Hvad angår video har Samsung introduceret en ny Director's View-tilstand, som giver dig mulighed for at optage video fra flere kameraer samtidigt.

Samsung har øget batterikapaciteten på S21 Plus til 4.800 mAh fra 4.500 mAh på S20 Plus, og kombineret med den mere energieffektive processor håber vi det betyder, at S21 Plus har bedre batterilevetid end sin forgænger, selvom vi havde ikke meget at klage over med hensyn til batteritiden på S20 Plus.

(Image credit: Future)

Ydelse og software

Meget afhænger af chipsættet Exynos 2100, som sidder i de europæiskeudgaver af S21-mobilerne, i modsætning til Qualcomm Snapdragon 888 i de amerikanske modeller. Samsungs egne chipsæt har tidligere været Qualcomms underlegne.

S21 Plus føles dog både ekstremt hurtig problemfri , men vi har ikke haft tid til at lave en fuld bedømmelse af det endnu. Samsung holder fast i 4G og 5G-modeller. Det giver ikke den helt store mening for os, for hvorfor skulle man fravælge en fremtidssikret 5G-model, når den kun koster lidt mere end 4G?

Galaxy S21 kører Android 11 med Samsung’s OneUI 3.1 overlay. Heldigvis er der kommet mere fokus på Googles apps - f.eks. Googles besked app, i stedet for Samsungs ditto, der mangler en masse funktioner. Begge apps var på telefonen, men Googles var valgt som standard.

(Image credit: Future)

Tidlig dom

Plus-modellen i Samsungs Galaxy S21-serie føles som en lidt underlig model at have med. S21 Ultra udmærker sig på alle tænkelige måder, men S21 Plus virker som en mobil, Samsung bevidst har gjort dårligere. Den har godt nok Exynos 2100 og et større batteri, men men skærmopløsningen er lavere end på sidste års S20 Plus, og på kamerafronten er der intet nyt. Vi sidder tilbage med en følelse af, at det ikke er den opgradering mange havde håber på. Men vi er ikke klar til at konkludere noget håndfast før vores fulde anmeldelse. Det lægger dog helt fast, at du skal vælge S21 Ultra, hvis du vil have årets bedste Samsung-mobil.