Galaxy S21 er nok den telefon fra Samsung med mest værdi for pengene i 2021. Den har en stor 6,2-tommer skærm, ny kamerasoftware og de nyeste chipsæt-specifikationer blandt Android-telefoner. Det ringer opløsningen ned, erstatter glasset tilbage med polycarbonat og grøfter, der kan udvides opbevaring via microSD-kort, men det er alt sammen for at reducere prisen dramatisk, som alle kan sætte pris på i nutidens økonomi.

Det kan man kalde en overraskelse! Samsung Galaxy S21 frigives på markedet mere end en måned tidligere end forventet, og her er endnu et skønt plot twist: Prisen er noget billigere end sidste års flagskibsmodel fra virksomheden - endda en hel del billigere.

Smartphonen Galaxy S21 ser ud til at blive omkring 1000 kroner billigere end Galaxy S20, der kom på markedet for kun 11 måneder siden, og du får endda opgradet kamerasoftware, opgraderede interne specifikationer og fingeraftryk på skærmen med i købet. Og når ja, det skal også lige nævnes, at skærmen nu er 1,7 gange større.

Det er Samsungs måde at konkurrere med Apples nye iPhone 12 mini på. Men det er kun hos Galaxy S21, at du kan få en flagskibstelefon i fuld størrelse med en 6,2-tommers skærm, 3x kamerazoom (der er ingen zoom overhovedet på en iPhone 12 mini eller iPhone 12) og et næsten 80% større batteri. Den ernorme værdi, som man får hos Samsung, er grunden til, at de altid topper listen over bedste telefoner hvert år.

'Everything Epic' er den tagline, som Samsung burger til sine nye telefoner, der bl.a. omfatter Galaxy S21 Plus på 6,7-tommer og Galaxy S21 Ultra med hele 6,8-tommer. Det er ikke, fordi du får alt med S21, men Samsung tænker nok, at du er klar til at købe ind i deres vision for fremtiden for smartphones, som ikke er foldbare.

Samsung gør nemlig det, at de fjerner funktioner for at komme ned på dette chokerende lave prisniveau - det gør både, at de vil få opmærksomhed fra en del mennesker, men også at mange kunne forestille sig at købe den. Virksomheden vil gerne overtale dig til, at du skal gå væk fra smartphones med microSD-kort (ikke mulig her), oplader i kassen (mangler her) og bagside (her erstattet af en plast/glas-blanding kaldet polycarbonat).

Hvis du først lige er kommet dig oven på, at 3,5 mm-hovedtelefonstikket blev lagt i graven, så kan disse ændringer måske godt være svære at sluge. Men Samsung, som Apple gjorde det før dem, reducerer elektronisk affald og sælger opladere separat til en reduceret pris, og polycarbonatbagsiden blev brugt på Note 20, uden der var nogle kvaler.

Der var ingen efterfølger til Galaxy S10e, da S20-serien blev lanceret sidste år, og det var der egentlig mange brugere derude, som havde gået og håber. De ville gerne se en Samsung-telefon med 5G til en rimelig pris. S20-prisen var nemlig for høj for de fleste mennesker, og det er S21 med til at hjælpe på - og vi er klar til at komme med vores endelige test i løbet af de næste dage og uger.

Samsung Galaxy S21: frigivelsesdato og pris

(Image credit: Samsung)

Udgivelsesdatoen for Samsung Galaxy S21 er fredag den 29. januar 2021 for de fleste steder rundt om i verden, og det samme gælder her i Danmark. Telefonen blev officielt afsløret den 14. januar 2021, og det er samme dag, som der åbnes for forudbestilling fra forskellige Samsung-forhandlere.

Samsung S21-prisen er bemærkelsesværdigt lavere, end S20 var ved lanceringen, og virksomheden har fjernet et par specifikationer, som fx ved display og microSD-understøttelse, så det kunne lade sig gøre.

Galaxy S21-prisen starter ved 6599 kroner i Danmark for versionen med 128 GB plads og 8 GB RAM. Der er også en 256 GB og 8 GB RAM-variant, som kommer til at koste 7099 kroner.

Galaxy S20 5G-prisen var faktisk en smule højere som udgangspunkt, men det er bl.a. på grund af nogle af de funktioner, som nu er blevet skåret fra. Hvis du vil have de mest avancerede specifikationer, så bør du nok i stedet kigge på Galaxy S21 Ultra, der har en meget højere pris, men har bl.a. WQHD+-skærm og lagerplads, som kan udvides.

Design og skærm

(Image credit: Future)

Galaxy S21 har en 6,2-tommer AMOLED-skærm og mat finish i fire farver: Phantom Grey, Phantom White, Phantom Violet og Phantom Pink. Altså kan du vælge mellem grå, hvid, lilla eller lyserød. Først kan de se ud til, at tingene ikke har ændret sig for meget fra S20, udover at den skinnende finish nu er mat.

Hvis du dog kigger lidt nærmere, ser du andre ændringer. Samsungs nye flagskibstelefon har en flad og ikke en buet skærm, og Full HD+-opløsningen er nu din eneste mulighed. Du kan altså ikke vælge mellem 120Hz-opdateringshastighed og Quad HD-opløsning her, som det ellers var tilfældet med S20. Mange mennesker bemærker det ikke, da 1080p er mere end tilstrækkelig som opløsning for de fleste mennesker på en telefon af denne størrelse.

Området på fingeraftrykssensoren på skærmen er blevet større i S21-serien, og det betyder, at din tommelfinger har en bedre chance for at logge ind på din telefon end på de foregående to generationer af Samsungs smartphones. Det kan godt spare dig en smule besvær engang imellem. Den er angiveligt også hurtigere til at genkende dit fingeraftryk, men vi har brug for mere tid til at teste det - men det er også smart nu her, hvor man tit skal gå med mundbind.

Både S21 Plus og S21 Ultra har en bagside af glas, og S21 Ultra har endda buede skærmkanter, Quad HD-opløsning og S Pen-kompatibilitet samt en større skærm.

Kamera og batteri

(Image credit: Future)

Kamerahardwaren i Galaxy S21 har ikke ændret sig, da Samsungs største sensoropgradering skete mellem S10- og S20-generationen. I år handler det kun om softwaren.

På bagsiden har vi tredobbelt objektiv: 12 MP-hovedkamera, 12 MP ultrabredt og 64 MP telefoto, der er i stand til en 3x hybrid optisk zoom. Alle tre kameraer kunne tage fantastiske billeder på S20, (det er blandt vores bedste kameratelefoner), sammen med 10 MP-selfiekameraet foran og opdaterede nat- og portrættilstande.

Samsung har forbedret sin Single Take-kameratilstand, der optager både billeder og videoer på samme tid. Nu kan denne tilstand også lave slowmotionvideoer, og den helt nye Director's View giver dig mulighed for at vlogge ved hjælp af både det forreste og det bageste kamera på samme tid. Alle kameraerne - foran og bagpå - er i stand til at optage 4K-video med 60 billeder i sekundet, og det vigtigste kamera kan klare 8K med 24 billeder i sekundet, selvom det er en del beskåret.

Batteriet er også uændret fra sidste år, og det har en kapacitiet på 4000 mAh. Da vi testede det for et år siden, var det nok til at holde os kørerende en dag, og der var to muligheder for opladning: Samsungs 25W-hurtigopladning via USB-C, den hurtige trådløse opladning 2.0, og Wireless Power Share til Qi-opladning af andre enheder (også kaldet omvendt trådløs) opladning.

Den ene ting, der mangler i år, er kompatibilitet med 45W-opladere som i S20-serien. Samsung fortalte TechRadar, at de har foretaget optimeringer af 25W-opladningsfunktionerne på sine nye telefoner, så 45W-opladning ikke var så væsentlig en fordel.

Ydeevne og software

Det er stadig svært for os at kommentere på ydeevne, men dette er den første enhed, der bruger den nyeste generations chipsæt: enten Qualcomms Snapdragon 888 (US) eller Samsungs egen Exynos 2100 (næsten overalt ellers). Vi har aldrig testet disse to før, og det bliver interessant at se, om Android-telefoner kan indhente Apple på dette punkt.

Prisen på S21 er lavere en forventet, og det er naturligvis gode nyheder, hvis du har brug for mere end 128 GB internt lager, da det gør 256 GB-modellen en smule mere overkommelig. Begge versioner har 8 GB RAM, så du nemt kan gøre brug af alle slags smartphoneopgaver, og Samsung Dex, som kan gøre en skærm til en virtuel stationær computer.

Da der ikke er plads til microSD-kort i S21-telefonserien, bør du nok vælge 256 GB-modellen, hvis du regner med at tage en masse 108 MP-billeder eller 4K- og 8K-video.

S21 kører Android 11 sammen med Samsungs One UI 3.0, som er blandt vores foretrukne softwareinterfaces. Vær opmærksom på, at der måske kan gå et helt år, før Android 12 kommer til denne Samsung-telefon, selvom Google frigiver opdateringen i august.

Tidlig dom

Galaxy S21 er Samsungs nye flagskibstelefon i 2021. Den har en stor 6,2-tommer AMOLED-skærm, en ny mat finish i fire flotte farver og det nyeste chipsæt fra Qualcomm eller Samsung.

Selvom hardwaren til kameraet ikk er revolutionerende, og skærmopløsningen "kun" er Full HD+ (men stadig 120Hz), så er S21 et forslag til alle, som gerne vil have helt utrolig værdi for deres penge, og som ikke har noget imod, at oplader og plads til microSD ikke følger med.