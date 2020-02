Samsung S20 Ultra anmeldelse på to minutter

Galaxy S20 Ultra er Samsungs største Android-telefon til dato og er udstyret med den mest vovede salgstale vi endnu har hørt: du kan eje verdens mest avancerede 5G-telefon, med firmaets til dato bedste kamera – hvis du altså er villig til at betale mere end nogen foldbar smartphone.

Ultra-navnet referer til tre ting: en gigantisk 6,9 tommer 120Hz skærm, som fylder hele håndfladen, et quad-linse-setup med vanvittige zoom-evner og 8K-videooptagelse samt 5G-antenner som når højere hastigheder end den helt nye Galaxy S20.

Vi har testet S20 Ultras 108MP-kamera i en times tid, og vi er af flere årsager imponerede. Den indfanger så mange detaljer i god belysning, at vi kunne beskære billeder uden at miste detaljer – i hvert fald ikke så meget kvalitet, som vi mistede i billeder fra kameraerne i sidste års 12MP Galaxy Galaxy S10 og S10 Plus.

Telefotolinsen på 48MP lader os komme helt tæt på objekter meget langt væk, takket være 10x optisk og 100x digital zoom. Her overgår den de 2x og 10x digital zoom i tidligere Samsung-telefoner og den begrænsede 6x digital zoom i iPhone 11 Pro. Med 100x digital zoom er det muligt at kravle helt ind i vores fotografs næsebor – ja vi kommer meget langt ind.

Men lad dig ikke narre at tallegen: Den ”mindre” S20 og S20 Plus benytter et tilsyneladende bedre 64MP telefotokamera og har større individuelle pixels, men Ultras hoved og telefotokamera benytter større sensorer, hvilket er vigtigere i forhold til at absorbere mere lys. Det 12MP vidvinkelkamera er det samme over hele linjen af S20-serien, men også denne har en større sensor end 16MP-telefotolinsen i Galaxy S10. Det vender vi tilbage til.

(Image credit: Future)

Som en af de førende mobil- brands giver Samsung os fortsat en robust kamera-app og med S20-serien besvarer de et af nutidens spørgsmål: skal jeg tage billeder eller optage video? Prøv begge dele. Den nye ”single-take mode” tager en række billeder i løbet af 10 sekunder; billeder, vidvinkel, portrætter hyperlapse-video, almindelig video osv. Dette holder os ude af indstillingerne og sikrer vores tilstedeværelse i øjeblikket.

Specifikationerne på S20 Ultra kan sammenlignes med laptops, hvilket betyder, at du får mere end du har brug for: op til 16GB RAM, et 7nm chipsæt og op til 512GB intern lagerplads. Dertil får du et gigantisk 5,000mAh batteri, 5G-understøttelse og fingeraftrykslæser indbygget i skærmen. Slutteligt har S20-serien den tvivlsomme ære af at være den første S-telefon uden en udgang til hovedtelefoner.

Det er umuligt at retfærdiggøre prisen på Galaxy S20 Ultra for nogen – selv for de som købte S9 Plus eller S10 Plus og havde planlagt at købe den næste ”store” fra Samsung. S20 Plus er mere end rigeligt for de fleste og selv den er noget dyrere end S10 Plus.

For de få betyder ordet ”opgradering” dog noget helt andet, og de vil gerne have en telefon, som går til og over grænsen for hvad en telefon skal kunne, imens prisen nærmer sig og sågar overgår Galaxy Fold. Dette er Samungs svar på Teslas ”Ludicrous Mode” I elektriske biler, og de elsker at vise, hvordan kameraet kan gå fra 0,5x til 100x zoom på ingen tid.

Samsung Galaxy S20 Ultra lanceringsdato og pris

Galaxy S20 Ultra kan købes fra d. 13. marts og lanceres samtidig med S20 og S20 Plus. Du har derfor endnu lidt tid til at spare sammen, selvom der åbnes for forudbestillinger allerede d. 21. februar – få dage før mobilmessen MWC 2020.

Den ekstra tid er dog ikke meget værd, hvis du alligevel ikke kan nå at spare sammen. S20 Ultra kommer til at koste 10.499 kroner for 128GB-modellen med 12GB RAM.

Der kommer også en større model med 512GB og 16GB RAM, men denne ser ikke ud til at komme til Norden.

(Image credit: Future)

Takket være 5G-forbindelsen, kan du meget vel nøjes med den ”billigere” udgave med 128GB, da du har hurtig adgang til lagerplads i skyen. Dertil har alle S20-modeller en microSD-port, så du kan udvide med hukommelseskort om nødvendigt.

Skærm og generel størrelse

Samsungs skærm på 6,9 tommer skubber grænserne for hvor langt dine fingre kan nå, men føles alligevel ikke meget større end S10 Plus – den er sågar en anelse smallere end den 6,8 tommer store Note 10 Plus og 6,7 tommer Galaxy S10 5G.

I stedet er Galaxy S20 Ultra mærkbart mere aflang, ikke bredere, og har et skærmforhold på 20:9. Du kan stadig holde om den med én hånd og proppe den i lommen – men for at nå begge ender, må du bruge to hænder. Den er stor, men ikke så stor som de 6,9 tommer antyder.

Super AMOLED-skærmen er stor, lys og skarp. Opløsningen på 3200 x 1440 passer perfekt til standardopløsningen på 1080p. Du sparer lidt strøm med denne opløsning, og dette er samtidig den eneste måde du kan benytte opdateringshastigheden på 120Hz. Den er ikke QuadHD-kompatibel.

(Image credit: Future)

S20 Ultra er ikke en gaming-telefon, men kan måle sig med Asus ROG Phone 2 og Razer Phone 2 med en silkeblød opdateringshastighed på 120Hz, hvilket er det dobbelte af de normale 60Hz i de fleste telefoner. Samsung understreger samtidig, at følsomheden er blevet fordoblet fra 120Hz til 240Hz, når du spiller, hvilket betyder, at hurtige spil føles mere responsive.

Vi sætter pris på, at Samsung har valgt et mindre hul i skærmen til det frontvendte kamera i toppen af skærmen. Sig farvel til dual-linse selfie-kameraet fra S10 Plus, da der kun et ét enkelt kamera på fronten i denne skærm. Softwaren håndterer fint dybde, hvilket sætter spørgsmålstegn ved hvorfor du overhovedet har brug for et dybdekamera bag på Ultra og Plus.

Vi har endnu ikke leget længe nok med Galaxy S20 Ultra til at kunne svare på, hvordan den føles i daglig brug, men vi har tidligere sværget til Samsungs skærm-til-body-forhold, lysstyrke og understøttelse af nye standarder såsom HDR10+. Ud fra førstehåndsindtrykket at dømme får vi mere af dette her, samt nogle flere pixels til at udfylde den lange skærm.

(Image credit: Future)

Design

Samsung Galaxy S20 Ultra er lavet af glas og aluminium – vi får ingen keramisk version i år – og den fås kun i fire farver: Cloud Pink, Cloud Blue, Cosmic Gray og Cosmic Black. Siderne buer stadig en smule, men ikke så meget som tidligere, hvilket skulle betyde færre fejltryk på skærmen.

Vi har allerede nævnt det aflange format (166.9mm x 76mm), så lad os nu vende vægt og tykkelsen. Med 8,8mm er Ultra markant tykkere end de andre S20-telefoner og alle S10-modellerne (disse går fra 7.8mm til 7.9mm), og har derudover en betydelig kamerabule på bagsiden. Begge dele er ifølge os OK.

(Image credit: Future)

Den er samtidig tungere, med sine 220g (omtrent midt imellem S10 Plus på 175g og Galaxy Fold på 276g). Igen er det dog ikke noget, som betyder det store, da vi får hurtig 5G mmWave-teknologi, 108MP kamera og et 5,000mAh-batteri i en lækker indpakning.

Ofte har vi fået fortalt, at ”kameraafdelingen ønskede et bedre kamera, men at designteamet i sidste ende vandt” -dette er et direkte citat. Med Galaxy S20 Ultra er man ikke gået på kompromis med kameraet for at se bedre ud. Den er stor, men stadig smart nok – hvilket lader de fremragende 108MP-billeder komme til deres ret.

Fem kameraer

Vi kan skrive en hel anmeldelse af kameraerne i Samsung Galaxy S20 Ultra – så meget er der at sige om dem. Det er gode nyheder, hvis du vil have noget nyt ud af billederne fra din smartphone. Men dette er kun et førstehåndsindtryk og vi skal afprøve dem over længere tid, før vi kan komme med en endelig vurdering.

S20 Ultra har et hovedkamera på 108MP f/1.8 (0.8-micron pixels), et telefotokamera på 48MP f/3.5 (0,8 mikron), og et vidvinkelkamera på 12MP f/2.2 (1,4 mikron). Der er også et time-of-flight (ToF) dybdekamera, som hjælper til ved portrætter og 3D-scanninger, samt et 40MP selfie-kamera på fronten. Dette er Samsungs største kameraopgradering siden Galaxy S7 og S7 Edge.

(Image credit: Future)

S20 Ultra har mindre pixels på 0,8 mikron, hvor S20 og S20 Plus presser pixeltallet til 1,8 mikron (en øgning fra S10-seriens 1,4 mikron). Men Ultra opvejer for de mindre mikron på anden vis.

Undrer du dig over hvorfor du skulle have behov for et 108MP-kamera? Det giver mening på samme måde som video i 8K, selvom du endnu kun har et 4K-tv. Det gør det meget lettere at beskære billeder og video uden frygt for at miste detaljer. Du får mere frihed i redgeringen, selvom du kun ender med 12MP og 1080p.

Der er dog bagside til medaljen og de mange pixels: de individuelle pixels er ofte mindre. Vi har set dette på flere billige Android-telefoner, som bryster sig af 48MP og 64MP-kameraer med vildledende markedsføring, som i sidste ende klarer sig dårligt i dårlig belysning.

(Image credit: Future)

For det første benytter Samsung noget kaldet nona-binning teknologi, som kombinerer ni pixels til +en for at øge størrelsen fra 2,4 mikron ved lav belysning og efterlader dig med 12MP-billeder (9-til-1-regnestykket på et 108MP-kamera passer). Vi ser frem til at afprøve Samsungs beskrivelse; du skulle eksempelvis kunne tage imponerende 108MP-landskabsbilleder udendørs i solrige Egypten, men går du ind i pyramiderne er du i stedet bundet til 12MP-billeder. Vi er allerede i gang med at overtale chefen til at lade os rejse.



Dernæst har S20 Ultra mulighed for at imponere os med sine fysisk større kamerasensorer, især hovedsensoren på 1/1.33 tomme og ½ tomme telefotosensoren. Vi regner med mindre støj på nattefotos og giver de større sensorer æren for dette, da de kan absorbere mere lys. Det er dog noget, som skal testes af i praksis til den fulde anmeldelse.

8K-video og Samsungs single-take mode

Kameraet i Samsung Galaxy S20 Ultra introducerer 8K-videooptagelse og den nye Super Steady-stabilisering har nu antirulle korrektion (op til 60 grader). Men som vi allerede har været omkring, kan du ikke få både 8K og Steady Steady på samme tid. Super Steady virker for øvrigt heller ikke i 4K og indstillingen er begrænset til 1080p. 8K er begrænset til 24fps, så du får ikke samme funktioner som med 4K og Fuld HD-video.



8K lader dig beskære og redigere i video uden at miste for meget af kvaliteten, imens 4K giver dig en højere billedhastighed og mulighed for zoom – du får 20x video zoom, hvor du må nøjes med 6x i 8K. Hvad angår størrelsen på 8K-videoer, skal du regne med 600MB pr minuts optagelse i HEIC-formatet (for hver 8GB startes en ny fil) – det er værd at tage med i overvejelserne, når du skal vælge imellem 128GB eller 512GB-versionen af telefonen.

(Image credit: Future)

Samsungs kamera-app er fortsat den bedste på markedet og byder på gode funktioner, som er lette at bruge. Du kan swipe hvor som helst på skærmen og skifte imellem kameraer på for og bagside, let aktivere selfie-kameraets timer og starte selve kamera-appen ved at trykke to gange på låseknappen. Du behøver slet ikke kigge på skærmen.

Vi havde meget sjov ud af den nye ”single-take mode” som skifter imellem kameraets fire linser på bagsiden og nogle af Samsungs 13 indstillingsmuligheder, for at vælge de bedste billeder. Det føles som mere end en gimmick og vi håber, at andre mobilproducenter tager det til sig. Vi fik ikke testet night-time hyperlapse (da vi testede i dagslys), men Samsung siger, at de har forbedret muligheden for at indfange lysspor. Vi regner med at kunne fortælle meget mere, efter vores endelige anmeldelse af Samsung Galaxy Ultra.

5G, batterilevetid, specs og software

Samsing Galaxy S20 Ultra bliver nok den første 5G-telefon for de fleste – kun 1% af solgte telefoner i 2019 understøttede 5G-netværk, så det er stadig meget nyt. Som med S20 Plus, kombinerer Ultra sub-6 og mmWave-teknologien for at give de hurtigste downloadhastigheder. S20 er kun udstyret med sub-6.

Hvor hurtig bliver 5G så i S20 Ultra? Vores 5G-hastighedstest udført på Galaxy S10 5G i maj 2019 gav os downloadhastigheder på 1.4Gbps – dette var udendørs og tæt på en 5G-mast. mmWave er utrolig hurtigt men har begrænset rækkevide, hvor sub-6 er langsommere (fra 200Mbps til 500Mbps) men også en bredere rækkevide samt mere stabilforbindelse både ude og inde.

S20 Ultra og S20 Plus kombinerer disse to teknologier, hvilket fremtidssikrer din adgang til 5G. Fordi 5G sluger meget strøm, er det en fordel, at der sidder et batteri på 5,000mAh i S20 Ultra, modsat batteriet på 4,500mAh i S20 Plus.

(Image credit: Future)

De resterende specs er alle i den høje ende: et 7nm chipsæt (Qualcomm’s Snapdragon 865 i USA eller Samsungs Exynos 990 i Europa), 12GB eller 16GB RAM, 128GB eller 512GB lagerplads og en microSD-kortport til hukommelseskort.

Samsungs ”Super Fast”-oplader er tilbage i S20 Ultra, op til 45W med en valgfri oplader og 25W med den i kassen inkluderede oplader. Det er i tråd med det vi så i Galay Note 10 Plus, på samme måde som Ultras hurtige trådløse opladning med op til 15W.

Vi rodede længe nok med Samsungs One UI 2.0-software til at erfare, at Google Duo er integreret direkte i telefon-appen. Du kan foretage Full HD-videoopkald og chatte med op til 8 personer. Vi vil fortsætte med at udforske Samsungs version af Android 10, når vi får en telefon til anmeldelse.

Tidlig dom

Du kommer nok til at se mange anmeldere revse S20 Ultra for at være stor, tung og dyr – og det er den bestemt også. Men Samsung har med Ultra også designet en vaskeægte kraftkarl af en telefon, uden nogen kompromiser. Så her kommer et råd. Du skal ikke købe Galaxy S20 Ultra, hvis den enten er for stor til din hånd, eller hvis du ikke har råd – hvilket vil passe på de fleste. Det er dog rart at se en telefon, som ikke lader sig begrænse af noget.

Samsung byder her på noget nyt, der skubber til grænserne for et smartphone-kamera samt de trådløse forbindelsesteknologier. Vi glæder os til at kunne teste 108MP-kameraet grundigere, for at se hvilken forske det gør, imens vi bruger en helvedes masse data på 5G-nettet med både mmWave og sub-6. Det tyder på, at dette bliver en af de mest interessante telefoner i 2020, i hvert fald når vi ser på det rent tekniske.