Anmeldelse: iPhone 12 mini

iPhone 12 mini lavet til dem, der har drømt om en lille telefon, men ikke vil gå på kompromis med kvaliteten, og det er blevet til virkelighed. Den er ikke perfekt, for du får mellemlang batterilevetid og kun 64 GB til en høj pris. Men bortset fra det, vil du elske hvad den her iPhone kan, sin lille størrelse til trods. Kameraet er alsidigt, skærmen er fantastisk, mange lækre funktioner og de ekstra fordele ved 5G og MagSafe betyder, at du ikke behøver skifte mobil de kommende år

Anmeldelsen på to minutter

Apples iPhone 12 mini er en triumferer med avanceret teknologi og et premium design. Kombineret giver det en mobil, der kan konkurrere med nogle af de allerbedste smartphones på markedet. Størrelsen er mindre end hvad man forventer af en traditionel flagskibsmodel.

I bund og grund er det en iPhone 12 i et mindre format. Perfekt til dem, der vil have en lille mobil fra en af de helt store producenter.

Dette er i det væsentlige iPhone 12 reprised, men i en mindre formfaktor, der passer til dem, der leder efter en mere kompakt telefon end top-end producenter - inklusive Apple - har været i stand til at tilbyde i de sidste par år.

Det er den mindste iPhone siden iPhone 5S, og det mærkes tydeligt når man tager den op Selv sammenlignet med iPhone SE virker den lille, men har stadig de lækre funktioner fra iPhone 12.

Du får en lidt forbedret oplevelse med iPhone 12 Pro eller iPhone 12 Pro Max takket være deres mere kraftfulde indmad, større batterier og en række andre justeringer, men hvis du leder efter en lille iPhone, behøver du ikke længere bekymre dig om at gå glip af ud af de bedste funktioner.

Super Retina XDR OLED-skærmen på 5,4" er knivskarp, og den er markant bedre end LCD-skærmen på iPhone 11. Du vil især se forbedringerne, når du ser video, der understøtter HDR.

IPhone 12 mini har også et premium design med beskyttende glas og kantede aluminiumskanter, der leder tankerne tilbage til iPhone 4s dage. Den fås i fem farver (sort, hvid, rød, grøn og blå).

Det føles måske som en iPhone for nostalgikerne, men det er alt andet når det kommer til specifikationer. Det nyeste A14 Bionic-chipsæt, der styrer mobilen er næsten fejlfrit. Og så er der to 12 MP linser på bagsiden, som fungerer lige så godt som dem på iPhone 12.

Dertil kommer næste generation af 5G-tilslutningsteknologi, så du får hurtigere hastigheder og bedre forbindelse til netværkene, når du bruger mobildata. Det er godt at have med. Men 5G er ikke rullet ud over hele Danmark endnu, så der går måske noget tid før du for alvor for glæde af det.

Endelig er der MagSafe, Apples nye magnetiske docking-teknologi, som giver dig mulighed for at tilslutte en trådløs oplader og andet tilbehør (begrænset udvalg ved lanceringen) ved blot at klikke dem på bagsiden af telefonen.

(Image credit: TechRadar)

iPhone 12 mini er ikke uden frustrerende elementer. Batteritiden er ikke så lang, som nogle vil håbe på. Og 64 GB lagerplads på en mobil føles bare ikke af meget i 2020. Men i det store hele er det mindre ting. Især for dem, der forelsker sig i telefonens funktioner.

IPhone 12 mini er til dem, der har længtes efter en mindre iPhone, der er nem at bruge i den ene hånd. Hvis du vil have Apples fulde smartphone-oplevelse i en mere kompakt udgave, er det her den helt rigtige iPhone til dig.

iPhone 12 mini lanceringsdato og pris

Hos de danske mobilselskaber koster iPhone 12 mini mellem 135 kr. og 215 i månedligt afdrag. Hos de fleste selskaber bliver det til en samlet pris i omegnen af 5.000 kr. Uden abonnement koster den omkring 6.000 kr.

Den kommer i handlen fra 13. november.

Husk, at Apple denne gang har fravalgt opladerstikket af miljøhensyn. I stedet skal du bruge et gammelt, eller købe et separat. Det samme gælder i øvrigt Apple AirPods.

Design

Designet af iPhone 12 mini er det største argument for at købe den. I særdeleshed for dem, der gerne vil have en Apple-mobil, men som med forfærdelse har set til, mens de bare er blevet større og større.

På trods af sin størrelse er den udsyret med en skærm på 5,4". Med målene 131,5 x 64,2 x 7,4 mm. er det den mindste iPhone længe; endda mindre end iPhone SE. Med sine 135 g. er den let at have i lommen, men den føles ikke billig.

Vil du have en lille iPhone og er dit budget til det, er iPhone 12 mini et helt indlysende valg.

Billede 1 af 3 (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 3 (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 3 (Image credit: TechRadar)

iPhone 12 har fladere kanter end de iPhones, der er kommet på gaden de seneste år. Det er altid rart at se designudviklingen på en iPhone. Det er dog ikke alle, der synes om at denne detalje minder mere om ældre iPhones.

Telefonen er let at holde i hånden, og man får samme fornemmelse for kvalitet som ved de øvrige modeller i iPhone 12-familien. Apple har brugt de samme designelementer - også aluminiumsrammen.

Mobilens bagside er af glas, og den føles ikke glat, som glas på nogle smartphones kan. Man lægger hurtigt mærke til, at der kommer fingeraftryk på bagsiden. Tænd/sluk-knappen er på højre side af telefonen. Til venstre er lydstyrkeknapperne og mute-kontakten. Nede under er lightning-porten til opladerkablet og stereohøjttaleren.

Du kan vælge mellem blå, hvid, rød, grøn eller sort. Sidstnævnte kan du se på billederne i den her anmeldelse. Det virker som en god blanding af standardfarver og muligheder til dem, der vil en anden vej med farvevalget.

En af helt store designtilføjelser kan ikke ses: MagSafe. Det er en stribe af magneter inde på bagsiden af ​​telefonen, som giver dig mulighed for at bruge covers, opladere og meget andet på en ny og nem måde.

Apple har allerede MagSafe-tilbehør på gaden. I den kommende tid vil der komme mere fra andre producenter.

Skærmen

iPhone 12 mini har en fænomenal skærm. Den er en af de bedste, vi nogensinde har set på en iPhone. For første gang har virksomheden givet alle sine nye iPhones Super Retina XDR OLED-teknologi. Forskellen mellem den og LCD er bemærkelsesværdig.

Skærmen her er 5,4", og du kan komfortabelt nå alle hjørner, når du bruger telefonen med en hånd.

Opløsningen er med sin 1080 x 2340 højere end på iPhone 11. Forskellen er mærkbar. Det giver 476 pixels per tomme, og det er den skarpeste skærm, vi nogensinde har set på en iPhone. Så selvom skærmen er mindre end iPhone 12 Pro eller Pro Max, er den uden tvivl bedre. Billedet er skarpt og klart, og lysstyrken er også imponerende.

(Image credit: TechRadar)

Skærmen understøtter HDR10. Det betyder, at du vil bemærke flere detaljer i mørke og lyse områder, når du ser indhold kodet med teknologien. Forskellen er mest iøjnefaldende, når du ser video fra kilder som Netflix eller iTunes, men det betyder også, at fotos og andre billeder ser bedre ud.

På mange Android-telefoner er der skærme med høj opdateringshastighed. Det giver en mere gnidningsfri oplevelse, når du eksempelvis swiper i dit Facebook-feed eller spiller. Det har Apple fravalgt på iPhone 12 mini

iPhone 12 mini bruger stadig en 60Hz-skærm, så oplevelsen er ikke så imponerende som på andre telefoner i samme prisklasse. Kommer du fra en mobil med en højere framerate, vil du sikket savne det. Ellers bemærker du det nok ikke, men vi ser gerne, at Apple snart kommer på omgangshøjde her.

-

Kameraet

(Image credit: TechRadar)

På papiret minder kameraet i iPhone 12 mini meget om iPhone 11. Men der er lavet nok justeringer til at retfærdiggøre den højere pris. Det er præcis samme kamera som i iPhone 12, så du mister ikke noget ved at vælge den mindre model.

Der er et 12MP 'standard' vidvinkelkamera med en f / 1,6 blænde og et 12MP ultravidvinkel kamera med et 120 graders synsfelt og en f / 2,4 blænde. Der er ingen telefotosensor, som på iPhone 12 Pro og Pro Max. Det betyder, at dine zoomede billeder ikke ser så imponerende ud.

Apples kameraer er blandt de bedste på markedet. I vores test klarede billederne taget på iPhone 12 mini det glimrende.

I forhold til sidste generation er billederne i svag belysning den største forbedring. Primært på grund af blænden, der er gået fra 1,8 på iPhone 11 til 1,6 denne gang. Resultatet kan du se herunder

Apples Night Mode fungerer på begge de bageste kameraer denne gang (også på selfie-kameraet), og det fungerer på samme måde som andre producenters teknologier. Telefonen bemærker manglen på lys og beder dig om at holde den stille i nogle sekunder (afhængigt af hvor meget lys der er omkring) for at sikre, at den kan tage billedet.

Billede 1 af 2 Med naturligt lys uden Night Mode (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 2 Med meget dårligere lys og med Night Mode (Image credit: TechRadar)

Du bliver ofte bedt om at holde telefonen stille i op til 15 sekunder, og hvis du er i stand til det, giver Night Mode flotte billeder - selvom det også afhænger af, at dine motiver ikke bevæger sig. Så det egner sig ikke til billeder af dine kæledyr eller andre motiver, der ikke er gode til at gøre som der bliver sagt.

Tager du billeder i komplet mørke, kommer Night Mode virkelig på arbejde. Men det er imponerende hvor meget kameraet er i stand til at øge eksponeringen for at få et foto taget i mørke til se ud som om det blev taget i dagslys.

Portrætbilleder - hvor telefonen kan ændre din baggrund for at fokusere på dit ansigt enten ved at sløre det eller fylde det med en farve - var ikke på iPhone 11. Funktionen gør comeback, og det virker godt.

Kameraerne kan til tider føles en smule langsomme. Det skyldes sandsynligvis Apples Smart HDR 3-teknologi, der fungerer automatisk på nogle billeder. Teknologien bruger kunstig intelligens til at identificere elementer af det, du tager billeder af for at at optimere eksponeringen af bestemte områder.

Videooptagelse på iPhone 12 mini er imponerende. Du kan optage i 4K med 24, 30 eller 60 billeder i sekundet, og fuld HD-optagelse er med funktioner som slowmotion.

Den største ændring er ​​Dolby Vision HDR. Kvaliteten af de optagelser var markant højere end de optagelser, vi lavede uden. Godt nyt for dem, der bruger mobilen til at filme. Men i sig selv er det ikke grund nok til at købe iPhone 12 mini.

Frontkameraet har12MP og er mere end velegnet til selfies og videoopkald. Kvaliteten er imponerende, og portrættilstand fungerer fantastisk godt takket være 3D-dybdesensoren, der gør det tunge arbejde.

Eksempel på en selfie med iPhone 12 mini (Image credit: TechRadar)

Dette er ikke en enorm opgradering i forhold til de seneste iPhones, men det betyder ikke noget. Selfie-kameraet har nemlig været godt i flere af de tidligere iPhones. Det kunne være bedre i svagt lys, men det er godt nok. Som nævnt kan Night Mode også bruges her, så aften-selfies bør se ligeså godt ud, som dem i dagslys.

Kameraeksempler

Billede 1 af 10 (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 10 (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 10 (Image credit: TechRadar) Billede 4 af 10 (Image credit: TechRadar) Billede 5 af 10 (Image credit: TechRadar) Billede 6 af 10 (Image credit: TechRadar) Billede 7 af 10 (Image credit: TechRadar) Billede 8 af 10 (Image credit: TechRadar) Billede 9 af 10 (Image credit: TechRadar) Billede 10 af 10 (Image credit: TechRadar)

Specifikationer og ydeevne

Nok er den lille, men iPhone 12 mini mangler bestemt ikke kræfter Apples seneste chipsæt, A14 Bionic, er samme processor, som i resten af ​​iPhone 12-familien, og det er den mest kraftfulde, virksomheden nogensinde har lavet til en smartphone.

Vi har tidligere set den i iPad Air såvel som iPhone 12 og 12 Pro, og den fungerer lige så godt her. Vi satte chipsættet på prøve med en række multitasking-aktiviteter, ogA14 Bionic formåede altid at holde trit.

På papiret er der Der er 4 GB RAM at gøre godt med. Selvom det måske ikke matcher mange andre producenter, manglede iPhone 12mini aldrig muskler. Hvis du skal bruge mere til videoredigering eller lignende, får du 6 GB RAM i 12 Pro-serien, men for de fleste er 4 GB fint.

Den indbyggede plads kan være et problem. Du kan vælge mellem 64 GB, 128 GB eller 256 GB. Har du brug for mere plads, kan du overveje iPhone 12 Pro. Den starter ved 128 GB og går op til 512 GB.

Faktum er, at 64 GB ikke er meget plads på en telefon nu om dage. De fleste mennesker er ikke længe om at bruge dem på apps, billeder, musik og andet. Hos os tog det kun en uge, før vi var ved at løbe tør for plads.

Fra start kører iPhone 12 mini iOS 14.2, så du har alle fordelene ved den eneste version af Apples styresystem til telefoner: De sidste nye apps, widgets og andet. Apple vil løbende udsende opdateringer de næste år.

Batteritid

(Image credit: TechRadar)

Apple har endnu ikke bekræftet den nøjagtige batteristørrelse på iPhone 12 mini. Tal fra et mobilselskab i Brasilien tyder dog på, at batteriet er 2227 mAh. Det er bedre end ældre iPhones, men det er ikke imponerende.

De fleste gange holdt batteriet en hel dag hos os. Var den blevet brugt meget i løbet af dagen døde batteriet et par timer før midnat.

En dag, hvor vi brugte den en del, fire timer og 20 minutters skærmtid, var der 22 % tilbage ved sengetid. Andre dage havde vi over seks timers brug, men så blev den ikke forbundet til så meget.

Hvis du skifter mellem 5G og 4G forbindelse, når du er på farten drænes batteriet hurtigere. Hos os var det især dage, hvor vi ikke var forbundet til Wifi

Bruger du den ikke så meget, er det nok til at komme igennem dagen. Bruger du den en del på mobile netværk, skal den lades op i løbet af dagen

Ifølge Apple kan iPhone 12 mini klare op til 15 timers videoafspilning. Det er 11 timer for både iPhone 12 og 11. Det passer meget godt med vores tests.

Skal du købe iPhone 12 mini?

(Image credit: TechRadar)

Køb den hvis...

Du vil have en lille iPhone Det virker måske åbenlyst, men telefons største salgsargument er dens unikke størrelse. Hvis du vil have iPhone, og du vil have en mindre mobil, er det her det perfekte valg for dig. - og det er også en af de mindste 5G-telefoner på markedet.



Du er begejstret for 5G Hvis du er ivrig efter at udnytte 5G-forbindelsen, er iPhone 12 mini en af dine første muligheder for at gøre det. I skrivende stund er 5G stadig en spirende teknologi, men hvis du vil være klar til fremtiden for mobile datahastigheder, skal du købe 12 mini.

Du vil have den billigste iPhone 12 IPhone 12 mini er det billigste medlem af iPhone 12-familien, men det føles ikke som en 'billig' iPhone. Specifikationerne og oplevelsen er langt bedre end iPhone SE (2020), så hvis du leder efter en billigere iPhone 12, skal du vælge denne model.

Køb den ikke hvis...

Du vil have det allerbedste fra Apple

iPhone 12 Pro Max er den bedste denne familie af telefoner, og hvis du vil have de allerbedste specifikationer med de bedste kameraer og fantastisk ydeevne skal du vælge den. Prisen er højere, og det er en fysisk meget større telefon, men den eller 12 Pro passer i så fald meget bedre til dig end mini.

Du vil have den bedste trådløse opladning Trådløs opladning på iPhone 12 mini er langsommere end resten af

12'erne. Så hvis du ikke vil bruge et kabel for at oplade den hurtigt, skal du vælge en af de andre modeller.

Du vil have en billig telefon iPhone 12 mini er det billigste medlem af iPhone 12-familien, men vi anbefaler at vælge en ældre iPhone eller en Android-mobil, hvis du leder efter en virkelig billig telefon. iPhone 11, iPhone SE og iPhone XR er nu billigere end nogensinde.

Først anmeldt i november 2020