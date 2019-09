IPhone 11 - efterfølgeren til iPhone XR - er gået fra at stå i skyggen storbroder Pro til at indtage rampelyset. Den kommer nemlig med samme top-end kamerateknologi som den kraftfulde iPhone 11 Pro, den har fremragende specifikationer, og så gør den det til en pris, der er lavere end vi havde regnet med. Her er en iPhone, der virkelig giver værdi for pengene.

2 minutters anmeldelse

IPhone 11 er noget af en overraskelse. Den kommer med mere avanceret teknologi i form af nye kamerafunktioner, og den har fået langt flere kræfter. Alligevel koster den mindre end, hvad iPhone XR kostede i 2018. Den kombinerer en stort 6,1-tommer skærm med en lækker følelse og leveres også i en række forskellige farver.

Den mest iøjnefaldende funktion ved den nye iPhone er billedmulighederne. Med to sensorer bagpå kan du nu tage vidvinkel-billeder sammen med de "normale" billeder. Kameraerne er 12MP hver, og de hæver sig fra bagsiden af mobilen i en firkantet glasindkapsling - som vi rent visuelt ikke er begejstret for.

Night-mode er den mest imponerende del af billedkvaliteten ved iPhone 11. Den bringer lysstyrke og klarhed til helt umulige natteoptagelser, og den nye portrait-mode er også blevet klart forbedret.

Designet har dog ikke ændret sig meget fra 2018-udgaven af iPhone XR, selv om du nu kan vælge mellem seks farver - inklusive en ny lilla og grøn. Kanterne på iPhone 11 har stadig den samme fornemmelse som de ældre iPhone 6, 7 og 8, også selv om den større 6,1-tommer skærm optager det meste af fronten på telefonen (Kanterne omkring skærmen er dog blevet lidt tykkere).

Skærmen er klar nok og reagerer godt under fingeren. Den er effektiv i sollys, og den samlede film- og videoafspilning er god - dog ikke i den samme liga som OLED-udgaven hos iPhone 11 Pro-serien.

Det overordnede design er magen til sidste års iPhone-serie.

Apple hævder, at batteriets levetid for iPhone 11 er en time længere end den imponerende iPhone XR, og i vores test så det ud til at holde. Vi var i stand til at bruge vores iPhone i 24 timer uden problemer. Desværre følger der ikke en lynoplader med, så hvis du kører din iPhone 11 helt ned, så bliver du nødt til at vente i tre timer, før den er 100 procent klar igen.

Den samlede hastighed og ydeevne på iPhone 11 er glimrende - det samme er prisen, og ifølge vores benchmarks er det stadig en af de mest kraftfulde mobiler på markedet.

Det betyder, at du i det daglige brug kan springe ind og ud af apps uden at miste hastighed, men vi lagde dog mærke til, at der en smule ventetid, når vi tændte kameraet, og billedredigering tog også en smule længere tid end forventet.

Men når det er sagt, så vil vi også fremhæve, at eftersom du kan redigere 4K-optagelser med 60 billeder i sekundet, så er det altså lidt af et kraftværk at gå rundt med i lommen - især hvis du er hot på de sociale medier.

Alt i alt er iPhone 11 en triumf for Apple - ikke mindst fordi det er lykkes Apple at sænke prisen. Vi er sikre på, at brugerne vil være vilde med det hårdtarbejdende kamera (Tjek vores eksempler på night-mode længere nede i denne anmeldelse.

Du burde være i stand til at få mange års brug ud af denne iPhone 11. Selvfølgelig kan man overveje at købe en iPhone 11 Pro eller en iPhone 11 Pro Max, hvis man absolut vil have flere kræfter og mere strøm, men efter vores mening får man virkeligt meget for pengene med denne iPhone 11. Den er sjov at bruge, og som nævnt får man altså virkeligt meget for pengene. Og det var der nok ikke mange, der havde forudset.

Vil du vide mere? Læs videre for vores dybtgående gennemgang nedenfor.

iPhone 11 pris og tilgængelighed

iPhone 11 kom på markedet den 20 september, hvilket var godt nyt for de iPhone-fans, der havde set frem til en god billig model.

Prisen på iPhone 11 starter ved 6.299 kroner, og det er udgaven med 64 GB lager. 11 fås også med 128 GB og 256 GB.

Vi kan dog ikke påstå, at det er en billig pris for en smartphone, men det er altså billigere end en iPhone XR, og det er ret fantastisk, da vi er vant til at priserne fra Apple stiger år efter år.

Hakket forbliver hvor det er, men Retina LCD-skærmen er klar og skarp.

Kameraet

Vi plejer normalt ikke at springe til kameraet så tidligt i vores anmeldelser, men med iPhone 11 er kameraet altså et af de helt store salgsargumenter.

Apple har fordoblet antallet af kameraer i forhold til iPhone XR, som havde et enkelt, lidt klodset kamera på bagsiden. Med den nye iPhone 11 er der tale om helt andre boller på suppen med, hvad der ligner et "vindue" på bagsiden indeholdende to 12MP-kameraer.

Apple går helt klart efter et ikonisk og ensartet look med nye iPhone 11-serie, da også både Pro og Pro Max har den samme firkantede kamera-indpakning bagpå.

Det vil taget lidt tid at vænne sig til de nye kameraer, fordi de er så "påtrængende" og man kan næsten ikke lade være med at pille ved dem med fingrene hele tiden, især når du tager billeder i landskabs-mode. Men faktisk vænner man sig hurtigt til det, fordi de er pakket bedre ind end tilfældet var med 2018-udgavernes ene kamera. Det sker ved at gradvist hæve glasset omkring kameraerne.

To kameraer - normal og ultra-wide - pryder nu bagsiden af

iPhone 11.

Det er en vidvinkel-kombi. Det vil sige, at du får det "almindelige" kamera, som du finder på hver telefon, plus et ultra-wide objektiv, der pakker mere af den scene, du optager, ind i rammen.

Det er en konfiguration, der er temmelig let at brug. En knap i bunden af



kamerainterfacet giver dig mulighed for at bevæge dig mellem brændvidder, og ved at holde knappen ende aktiverer du et hjul, som du kan zoome ind og ud med.

Der er en lille pause, når du skifter mellem de to kameraer, og hvis du ser nøje, kan du se, at der er forskel i lysfølsomheden for de to kameraer såvel som i forhåndsvisningen.

Kamera-appen er som vi kender den, men der er dog et par nye justeringer.

Billede 1 af 5 (Image credit: TechRadar) Detaljen i både bold og himmel er godt fanget her. Billede 2 af 5 (Image credit: TechRadar) Skarpheden i de forskellige scener er stærke, og kyllingens mere afdæmpede farver kommer også fint igennem. Billede 3 af 5 (Image credit: TechRadar) Detaljerne er skarpe, og den slørede baggrund er naturlig. (Dette er ikke portrait-mode) Billede 4 af 5 (Image credit: TechRadar) De forskellige lys-niveauer er gode, men der kunne godt være lidt flere detaljer under ringen. Billede 5 af 5 (Image credit: TechRadar) De indbyggede filtre giver mulighed for at se motivet inden du trykker på udløseren.

Overordnet er der stor forskel på resultatet. Når du zoomer ud, får du et meget mørkere billede, så vi anbefaler, at du kun bruger denne mulighed, når der er masser af lys. Så kan du bruge night-mode resten af tiden.

Med det nye ultra-wide kamera er det nemt at fikse risikoen for at tage for "smalle" billeder.

Vi så en demonstration af, hvordan det nye kamera kan tage et normalt billede, samtidigt med, at det tager et ekstra bredt billede, men i vores test kunne vi ikke finde ud af, hvordan vi kunne tilgå det "ekstra" billede, der bliver taget.

Vi brugte alle de rigtige indstillinger, så vi gætter på, at featuren med at få gjort billedet bredere vil være svært for de fleste.

(Side note: iOS 13 kommer med en feature, vi længe har ønsket os: nemlig muligheden for at ændre format, når man tager et billede. Nu kan du vælge mellem 16:9 og standard 4:3 format.

Men lad os i stedet snakke om noget, der virker rigtigt godt; ydelsen i dårlig belysning. Det har normalt ikke være iPhonens bedste side, men med den forbedrede AI, så er iPhone 11 i stand til at præstere nogle fantastiske natte-billeder.

Uanset om du befinder dig i halvmørke, eller bruger et stativ, hvor kameraet fokuserer på nattehimlen, er der en indstilling, der giver dig mulighed for at få undgå at få et dårligt belyst billede, men i stedet et - om end ikke lige så godt som et billede taget om dagen - så et fantastisk billede i et vidunderligt lys.

Night-mode på iPhone 11 beder dig automatisk om at holde mobilen stabil i 2-5 sekunder, så lukkeren kan forblive åben i længere tid. Derefter tager kameraet et antal fotos ved forskellige eksponeringer og skarphedsniveauer, og disse data flettes sammen for at fremstille det bedst mulige foto.

Hvis du holder mobilen bomstille eller monterer den på et stativ, kan optagelsestiden forlænges til op til 30 sekunder. Dette er dog kun nødvendigt, hvis du skal tage fotos af nattehimlen. For generelle nattebilleder så vi meget lille forskel mellem lysstyrken på fotos taget over 5 sekunder og 30 sekunder.

Billede 1 af 4 (Image credit: TechRadar) Billedet viser, hvordan vi så motivet om natten. Der var ikek meget lys. Billede 2 af 4 (Image credit: TechRadar) Men effekten af klarheden var overraskende og selv himlem blev forbedret. Billede 3 af 4 (Image credit: TechRadar) Ved at bruge en længere brændevidde kan man få bedre billeder, men til gengæld skal man bruge en sikker hånd Dette billede er taget om natten - uden night-mode. Billede 4 af 4 (Image credit: TechRadar) ...og vi kunne ikke holde kameraet helt stille

Resultaterne er forbløffende og løfter Apple til det samme niveau som top-end mobiler fra Huawei, Samsung og Google befinder sig på, når det gælder at tage fotos ved dårlig belysning og om natten. Og på nogle måder overgå Apple sine konkurrenter. Night-mode kan få fotos, der er optaget kl. 1, til at se ud som om de blev taget i eftermiddagen, og hvis du kan få dine motiver til at forblive stille, kan du få fremragende resultater.

Prøv dog for sjov skyld at fotografere en scene, der inkluderer bevægelse, for eksempel mennesker, der danser eller hopper. Så vil du se, at det er fuldstændigt sløret og uskarpt. Du skal manuelt slukke for night-mode, og det er lidt generende, når man gerne vil tage et billede hurtigt.

Og nu hvor vi alligevel taler om hastighed, så kan vi berette, at der er tilføjet en dejlig ny funktion til iOS 13, hvor tryk og hold på udløserknappen giver mulighed for at tage en hurtig video, Instagram-stil, i stedet for burst mode-fotos (Dette kan du stadig gøre ved at glide fingeren til venstre. Hvis du glider til højre i stedet, bliver optagelsen låst, så du kan fjerne fingeren fra udløserknappen for at justere eksponering og zoom).

Billede 1 af 4 (Image credit: TechRadar) Her er et standardfoto (bemærk den store overeksponering i kanterne). Billede 2 af 4 (Image credit: TechRadar) Med mere lys fra ultra-wide kameraet bliver billedet mere skarpt og farverigt. Billede 3 af 4 (Image credit: TechRadar) Standardbillede. Zoom ind på detaljerne, og du kan se, at bladene står godt og himlen ser fin ud. Billede 4 af 4 (Image credit: TechRadar) Når du zoomer ud, ser det ud som om, at billedet virker forkert , men selv om der er lidt lysproblemer, fungerer det OK.

Det er en dejlig funktion, der vil appellere til dem, der hurtigt og nemt ønsker at dele videoklip på de sociale medier. Du får ikke de samme muligheder i dårlig belysning til video (Det vender vi tilbage til), men det er smart og kommer som standardindstilling, så du kan optage high-end 4K-optagelser i løbet af få sekunder.

Vi bemærkede ind imellem, at iPhone 11 viste sort skærm, når vi fyrede op under kameraet, hvilket betød, at vi bliver nødt til at smutte ind i en anden tilstand (som video eller slow-mo) for at tvinge søgeren til at vise noget. Vi holder øje med dette, da det sandsynligvis er noget, der snart rettes via en opdatering, men umiddelbart det ser ud som en fejl, når du starter kameraappen.

Deep Fusion

Der var en speciel funktion, som Apple lavede et stort nummer ud af ved den nye iPhone-lancering, og det kan muligvis være den ting, der hiver iPhone til toppen af vores liste over bedste kameratelefoner, eller i det mindste får den meget tæt: Deep Fusion.

Denne funktion tager ni fotos, før udløserknappen er trykket i bund for at tage et billede. Herefter bliver alle billederne gennemgået pixel for pixel, hvorefter det endelige billede bliver optimeret. Det blev kaldt "Mad Science" på scenen - og hvis det fungerer, er vi helt med på den gale videnskab.

Vi siger "hvis", fordi Deep Fusion faktisk ikke er tilgængelig endnu. Underligt tilføjer Apple først funktionen senere på året, og den vises ikke engang i din kamera-app. Billederne bliver bare bedre, ifølge Apple.

Hvorfor var den ikke tilgængelig ved lanceringen? Det kan vi ikke gennemskue, for det ser ud som om, at der er masser af kræfter til funktionen. Men så må vi jo vente på at teste denne feature til på et senere tidspunkt.

Portrait-mode

Med tilføjelsen af det andet kamera har Apple gjort portrættilstand på iPhone 11 langt bedre, end det var på sidste års iPhone XR. Hvor sidste års software blev brugt til at hjælpe iPhone med at finde ud af, hvad der var i forgrunden og baggrunden, så giver det ekstra kamera mere fysisk hjælp.

Funktionen virker dog ikke helt perfekt. Hvis scenen til et billede er delt op med emner i både forgrund og baggrund, så bliver emnet, der fokuseres på, ind imellem lidt sløret. Men det hjælper dog med at tage nogle glimrende billeder.

Billede 1 af 3 (Image credit: TechRadar) Stage Mono-mode fungerer udmærket, hvis du har en baggrund med god kontrast og et klart emne. Billede 2 af 3 (Image credit: TechRadar) Den var dog mindre effektiv med andre motiver. Ved brug af Stage Light-mode kan man her se, hvordan iPhonen ser forgrund og baggrund. Billede 3 af 3 (Image credit: TechRadar)

High Key Light Mono-mode er ganske akkurat og giver dig mulighed for at deltage i din egen Calvin Klein-annonce.

Nyt i portrait-mode i iOS 13 er også High Key Mono, der kobler sig til Stage Light and Stage Light Mono-indstillingerne. Til tider ser det både kunstnerisk og professionelt ud, men hvis forgrundsemnet ikke er helt skarpt, bliver resultatet ikke for godt.

Video

Apple praler af, hvordan iPhone 11 kan tage 4K-optagelser med 60 billeder i sekundet (fps), og det har firmaet god grund til at gøre. Sådan en funktion på en mobil til denne pris er yderst attraktivt.

Optagelse ved 60 fps giver en helt speciel vis afvikling af optagelserne, selv om nogle måske ikke vil være helt vild med effekten, da resultatet ikke ligner de optagelser, du er vant til at se på tv.

Vi bemærkede også en klar forbedring i eksponering og kontrast, selv i forhold til sidste år iPhone XS fra sidste år, med mere definition og detaljer i de mørke områder.

Den nye iPhone 11 er et yderst brugbart værktøj, hvis man interesserer sig for videoredigering. Alene det at kunne finjustere effekter, farvebalance og så videre i den oprindelige app, før du eksporterer til iMovie, er helt fantastisk.

Det er også yderst nyttigt at være i stand til at redigere billeder, mens man er på farten, og auto-tilstanden gør et godt stykke arbejde. (Faktisk så meget, at vi ikke helt forstår, hvorfor det ikke er slået til som standard, når man tager billeder.)

Slofies

Resultaterne er dog gode, hvis man er til den slags. IPhone 11 finder automatisk ud af, hvor du skal begynde slow motion-sekvensen, eller du kan selv justere den i redigeringsappen

Vi har selfies og groufies, og med iPhone 11 har Apple tilføjet et nyt udtryk til posen med irriterende kameraslang, nemlig "slofies". Det frontvendte kamera her kan tage slowmotion video-selfies, og hvad kalder man en langsom selfievideo? Jep, du har gættet det; en slofie. Tak for det, Apple, som om selfie var slemt nok.

Design

Lightning-forbindelsen forbliver - ingen hurtigopladende USB-C-port ... endnu.

Udformningen af iPhone 11 svarer temmelig til iPhone XR fra 2018. Faktisk så meget, at hvis du placerer den med forsiden nedad og dækker kameraet til, er der meget lidt, der viser, at det overhovedet er en ny mobil.

Du kan selvfølgelig se det på de nye farver, den kommer i. Det er farver som grøn, lilla og gul, der føjer sig til de kendte varianter i sort og hvid. Men ud over det ser iPhone 11 og XR identiske ud forfra.

På bagsiden er tingene lidt anderledes. Vi har allerede talt om det grimme kameraopbud bag på telefonen, men iPhone-logoet er også flyttet nedad - og som noget nyt ses ordet "iPhone" ikke.

Dette var dog noget, vi havde forventet ville ske, og det kan indebære at vi over de næste par år også ser modelnummeret eller navnet forsvinde helt forsvinde fuldstændigt.

(Man kan også mene, at det er overflødigt, for hvad kalder man eller en mobil med et Apple-logo? Faktisk er det underligt, at det har taget så længe for Apple at droppe iPhone-ordlyden bagpå).

Her er den lille farve en smule afdæmpet. I virkeligheden er den mere lilla, end vores billeder antyder.

Hvis du læser denne anmeldelse, og overvejer om du skal vælge iPhone 11 eller den nye iPhone 11 Pro, så skal du vide, at den billigere enhed er lidt tykkere - det er ganske vist kun 0,2 mm, men du kan mærke forskellen, hvis du holder begge mobiler.

Denne tykkelse forhindrer dog ikke, at den føles som en vinder. Kombinationen af

glas og aluminium føles måske lidt gammeldags, i betragtning af den kombi har Apple benyttet sig af længe,

men når man samtidigt tænker på prisen, så er iPhone 11 hver en krone værd.

I bunden af telefonen finder du stadig det samme gamle Lightning-stik. Forhåbentligt bliver den snart erstattet af en USB-C-port, da det giver mulighed for hurtigere opladning.

Skærmen

I modsætning til den større 11 Pro, so kommer iPhone 11 med en 6,1 tommer LCD-skærm og ikke OLED, som har betegnelsen "Liquid Retina" Det betyder, at du ikke får den samme farverighed eller de dybe sorte og klare hvide farver, som du får på mobiler med den mere avancerede teknologi.

Men du får stadigvæk en glimrende skærm, som Apple har kalibreret, så den er klar og skarp - også selv om den kun har en opløsning på 1792 x 828 pixel.

iPhone 11's " Liquid Retina"-skærm er ikke den mest højtopløselige på markedet, men den er klar og skarp.

Det er lavere end de 2436 x 1125pixel, som iPhone 11 Pro har, men det føles ikke, som om man får en lavopløselig skærm - det sørger den gode lysstyrke og stærke farvegengivelse for.

Hvad der til gengæld er mindre attraktivt, er den tykkere kant omkring ydersiden af

skærmen. Nu til dags ser vi en masse mobiler, inklusive mærker, der er billigere end iPhone 11, som kommer med kant-til-kant-skærme og uden hak i toppen.

Apple mener åbenbart, at dette stadig er nødvendigt for at huse det frontvendte kamera og den avancerede FaceID-sensor.

I daglig brug oplevede vi, at iPhone 11's skærm var klar, lys og let at se, selv udendørs på lyse dage. Ifølge Apple kører den op til 625 nits lysstyrke, og det er nok for os i de fleste scenarier. Faktisk er det lidt overvældende, hvis man slår øjnene op om morgenen og tænder for skærmen.

Når det kommer til afvikling af film, er der ingen mulighed for HDR-afspilning her (high Dynamic Range), i stedet får man noget kaldet "Udvidet dynamisk rækkevidde", som ikke har den samme kapacitet som en iPhone med OLED-skærm, når den afspiller film.

Skærmen er selvfølgelig ikke så god som en iPhone 11 Pro Max, dertil er begrænsningerne i LCD-skærmen for store. Det mangler farvedybde og kontrastforhold i forhold til storebroderen, men den er stadig perfekt brugbar til streaming af for eksempel Netflix eller live sport.

iOS 13 og ydelse

Som altid kommer en ny iPhone med den nyeste version af Apples operativsystem. Denne gang er det iOS 13, og iPhone 11 kommer af samme årsag med en lang række smarte funktioner.

En af de ting, vi virkeligt er vilde med, er, at systemet nu har mere afrundede, intelligente mini-meddelelser. Det betyder, at når du skifter telefon til lydløs, eller du ændrer lydstyrken, bliver du lige gjort opmærksom på, hvad der sker. Det er både nyttigt og interaktivt.

For eksempel får man en fin "slider" frem, når man klikker en enkelt gang på lydstyrken, og den kan du så styre med fingeren. Det lyder af småtterier, men det er sådan noget, der virker godt ved dagligt brug.

iOS 13 er mere lækker for øjnene, og den har fået nogle fine tweaks - både hvad angår brugerfladen og privatlivsindstillingerne.

Ansigtsgenkendelsen har også fået en tiltrængt opgradering. Kameraets synsfelt er forbedret en smule, så du kan fra siddende stilling kigge på din mobil og låse den op. Det kan dog godt ske, at du lige skal rettet ansigtet op eller vippe lidt med mobilen, men det er et stort fremskridt fra featuren, der debuterede på iPhone X for to år siden.

Funktionen er ikke resultatet af ny hardware, og den kommer til alle iPhones, der er lanceret i de senere år. Det er simpelthen bare fordi, at systemet bruger sensorernes data meget bedre.

Et par andre nye funktioner, (Ikke eksklusiv til iPhone 11) er tastaturets swipe-funktion, nye Memoji-klistermærker og bedre kontrol over Wi-Fi/Bluetooth-indstillingerne fra Kontrolcenter.

Den nye måde at skrive på er fantastisk. Især hvis du forsøger at skrive med én hånd, mens du shopper. Memoji-klistermærkerne er tilgængelige fra siden af



tastaturet, når du skriver en besked (De er ikke helt nemme at se), og du kan tilføje et mere personligt præg, når du kommunikerer med gutterne.

Nyttigt er også muligheden for at ændre Wi-Fi-netværk fra Kontrolcenter. Nu behøver du ikke længere at åbne menuen Indstillinger for at skifte.

Så meget om styresystemet, men hvad med selve iPhone 11? Den nye mobil kommer med Apples nye A13 Bionic-chipset og parrer det med 4 GB RAM.

Den nye haptiske feedback (Den funktion der gør, at man kan mærke, når man trykker på en knap på en trykfølsom skærm) er mere subtil, når man klikker gennem brugerfladen. Når man åbner en app-menu får man nu flere muligheder.

Det er en godkombination, og vores Geekbench-test gav en score på 3.186, hvilket virkeligt er en forbedring i forhold til sidste år. Det er en af de ting, du hurtigt ligger mærke til, når du begynder at bruge iPhone 11, og den skuffer bestemt ikke på dette område.

Det er selvfølgeligt ikke så overraskende, at de nye smartphones er blevet meget mere følsomme og hurtigere til at reagere, så det er i de små nuancer, at man skal finde forskellene på en god smartphone og de allerbedste. I vores test afviklede vi demospillet Pascal's Wager. Alt så godt ud, både skygger og refleksioner, og spillet blev afviklet aldeles flydende.

Vores oplevelse af at spille andre, mindre tunge spil på iPhone 11 var som vi forventede det: Alt ser lyst og klart ud, der er ingen langsomme øjeblikke, og selv racerspil, hvor de forskellige scener blev re-renderede, kørte bare derudad, og visuelle elementer som vand så bare fremragende ud.

IPhone 11 er dog ikke så hurtig til alle opgaver. For eksempel tog det undertiden et sekund eller to at gemme billeder eller video, men på den anden side, så er der altså tale om store mængder data - især hvis man bruger night-mode eller optager 4K-video. Så det er måske forventeligt, om end der nok skal være nogle få brugere, der vil brokke sig lidt.

Vi fandt ingen seriøse fejl eller udfordringer under vores test af iPhone 11. Det er en smart og hurtig smartphone, og den har meget mere ydelse end nogle af konkurrenterne i samme prissegment. Og så kommer den med et godt katalog af apps, der øger brugeroplevelsen.

Der er dog en enkelt ting, vi lige vil gøre opmærksom på. Lige som med iPhone XR, så er der ingen 3D Touck-mulighed med iPhone 11, så det hjælper ikke noget at presse hårdt ned på skærmen. I stedet for skal man presse i længere tid, men så kommer der en række nye menuer eller preview af for eksempel websider.

Det er glimrende og implementeringen virker fint, så snart man lige kommer ind i rytmen med at "vente". Til gengæld betyder det også, at når man klikker og holder nede på et ikon på start-skærmen, så skal man vælge en mulighed for at re-arrangere ikonerne (Eller ryste let med fingeren) i stedet for, at det sker naturligt.

iPhone 11 batteritid

Et af højdepunkterne på iPhone XR var, at det simpelthen var en af de iPhones nogensinde, der havde den længste levetid, hvis ikke den længstvarende.

Og da vi testede iPhone 11 var vi faktisk en smule bekymrede, fordi vi troede, at der var noget galt med selve testen, så overraskende var resultatet. Men det var sandt. Den var mindst lige så god som XR-modellen med hensyn til udholdenhed, og der var ingen problemer med at holde gennem en hel dag.

På en testdag, hvor vi ikke brugte den så meget, holdt den i 27 timer. Vi tog den fra opladningen kl. 20.20 om aftenen, og den holdt hele vejen igennem til næste aften klokken, 23.00, hvor den omsider åndede ud, da vi satte den til at være bærbar hotspot. Og da havde vi lige smidt en times videostreaming, noget musikafspilning og cirka 45 minutter, hvor vi tog billeder ind i blandingen.

Ved hårdere brug, herunder en masse app-download og musikstreaming via Bluetooth samt regelmæssigt kontrol af e-mail i løbet af dagen, døde den lige efter 22:00. Batteriets levetid på iPhone 11 imponerede os ikke så meget som iPhone XR i sin tid, men det er nok fordi, at vi hurtigt vænnede os til, at en mobil fra Apple ikke behøver at have en foruroligende kort batterilevetid.

iPhone 11 har en anstændig batterilevetid, og dvaletilstanden er godt, når den ikke er i brug.

Vi kan ikke påstå, at det er den bedste mobil på markedet. Hvis du vil have en smartphone med den bedste batteritid, skal du have fat i en Android, hvor der faktisk er nogle mobiler med imponerende lang levetid. Hvis du imidlertid satser på Apple, giver iPhone 11 anstændig batterilevetid - især til prisen.

Der medfølger ingen hurtigoplader til iPhone 11, hvilket helt klart er et forsøg på at skære ned på omkostningerne, da både iPhone 11 Pro og Pro Max har en 18W-oplader i boksen. En oplader, der virkeligt kan lade hurtigere op end det USB-kabel, der følger med.

For at give dig en idé om forskellen i opladningshastighederne, testede vi ved hjælp af den langsomme oplader, der fulgte med - og så den hurtigoplader som de andre kommer med.

Og ja, hakket forbliver ... mindst i et år til.

Ved opladning med det medfølgende USB-kabel var vi oppe på 20 procent efter 20 minutter. Herefter gik det opad med cirka 1 procent hvert andet minut, indtil iPhone 11 var fuldt ladet op.

Da vi brugte en hurtigoplader var iPhone 11 oppe på 34 procent på 24 minutter, og vi nåede op på 100 procent på under en time, hvilket virkeligt er imponerende. Derfor anbefaler vi bestemt, at du anskaffer dig en hurtigoplader.

Og mens vi nu er ved anbefalingerne; iPhone 11 understøtter trådløs opladning, så hvis du anskaffer dig sådan en fætter, så behøver du aldrig at bekymre dig om opladning igen. Det er en god investering - også selv om det går langsommere.

Køb hvis …

Du vil have en billig(ere) iPhone

OK, den er ikke billig, men den er klart den iPhone hvor man får mest for pengene - siden iPhone SE - og den har langt flere kræfter.

Du vil have god batteritid

Batteritiden på iPhone XR var god, og heldigvis har Apple fortsat den gode udvikling. iPhone 11 Pro Max er en smule bedre, men du kan sagtens investere i 11'eren.

Du vil have en mobil med et godt kamera

Night-mode, to kameraer og den kommende Deep Fusion-feature er en kombination, der udgør en rigtig god mobil. Det er lige før, at iPhone 11 matcher den dyrere Pro-serie.

Køb ikke hvis …

Du vil have den mest kraftfulde iPhone

Sellv om iPhone 11 har masser af kræfter, så kan den ikke helt matche den rå power, som 11 Pro-serien kommer med. Vi tror ikke, at du vil savne noget, kun hvis tallene betyder noget for dig.

Du vil have fantastisk batteritid

Det er måske lidt forvirrende i lyset af, at vi lige har rost batteriet på iPhone 11, men selv om levetiden er ganske glimrende, så er der altså andre på markedet, der er endnu bedre..