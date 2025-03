Nu kommer Smegs bedste køkkenprodukter med nyt look - og det er virkelig flot

Smegs årets farve er Jade Green - en blød nuance af turkis.

Tre apparater er tilgængelige i farven nu, og flere vil følge efter

Den fortsætter trenden med køkkenmaskiner i varme, naturlige farver

Køkkenmærket Smeg har afsløret sin officielle farve for 2025 - en blød turkis tone kaldet Jade Green. Smeg er et italiensk firma (navnet står for Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla) og beskriver farven som en hyldest til Italiens idylliske vandmiljøer. Tænk på gondoler, der glider langs Venedigs Canale Grande, så har du forstået det.

Tre produkter fås allerede i den nye farve: den retroinspirerede brødrister med to skiver, den retroinspirerede elkedel med en kapacitet på syv kopper og den digitale køkkenvægt Collezione, som blev lanceret sidste år.

Smeg meddeler, at yderligere to produkter vil blive lanceret i Jade Green i de kommende måneder, og baseret på de billeder, virksomheden har vist, ser det ud til, at det kunne være Smegs kulsyremaskine og den bærbare induktionskogeplade.

Farve følger årets trend

Jadegrøn fortsætter 2025-trenden med køkkenprodukter i varme, naturinspirerede farver. Det er en klar kontrast til de kliniske farver sort, hvid og rustfrit stål, som har domineret de seneste år.

Allerede i februar blev KitchenAid sin farve for året – en blød gul farve kaldet Butter, som har fået meget opmærksomhed.

Denne meddelelse fulgte efter lanceringen af den meget populære (og uventet kontroversielle) Artisan Stand Mixer i farven Evergreen med en mat olivengrøn finish og en skål i valnøddetræ, der giver en naturlig fornemmelse.

Nogle bageentusiaster udtrykte bekymring for, at skålen, som skal håndvaskes og olieres for at bevare sin kvalitet, ikke ville være velegnet til ting som at piske æg – men tests i praksis viste, at den fungerede lige så godt som en traditionel skål i rustfrit stål.

KitchenAid har også gjort alle sine automatiske kaffemaskiner tilgængelige i en cremet hvid farve kaldet Porcelain White og Breville har opdateret deres mest populære kaffemaskiner også med nye farver.

Det er let at forstå, hvorfor mange mennesker er ivrige efter at give deres køkkener nyt liv, når udvalget ser sådan ud.