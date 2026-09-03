Dyson lancerer eltandbørsten CameraJet – og den har både kamera og AI

Har du nogensinde forestillet dig en tandbørste med indbygget kamera? Det har Dyson nu bygget — og den skal gøre tandhygiejnen bedre. Men den er ikke billig.

Pris og tilgængelighed

Dyson CameraJet får en dansk pris på 3.499 kroner. Tandbørsten lanceres sammen med Dysons specialudviklede tandpasta og mundskyl.

Tandbørsten skal optimere din mundhygiejne med AI og live-optagelser

Dyson CameraJet er den eneste tandbørste med kamera, der er baseret på Gap Optical Targeting-teknologien, som kan identificere mellemrummene mellem tænderne og udføre en præcis rengøring af mellemrummene, mens du børster tænder. Gap Optical Targeting analyserer 28 live-billeder i sekundet for at identificere og rette rengøringen mod mellemrummene mellem tænderne i realtid, hvorved der aktiveres en præcis stråle af mundskyllevæske lige der, hvor der er brug for det.

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Den er resultatet af seks års forskning, udvikling og ingeniørarbejde, der udfordrer alle aspekter af traditionel mundpleje. Mens andre ikke kan se mellemrummene mellem tænderne, kan CameraJet det. Mens børstehårene på konventionelle soniske tandbørster kan stoppe, når de kommer i kontakt med tandoverfladen, er Dysons variable soniske svingning designet til at holde børstehårene i bevægelse under børstningen. Og mens traditionelle nåleformede stråler kan trænge igennem plak, er Dysons koniske stråle designet til at fjerne en større mængde plak på en måde, der er mere skånsom mod tandkødet og tandemaljen.

"Rengøring mellem tænderne er en ubehagelig og tidskrævende opgave. De færreste af os gør det, selvom vi ved, at vi burde... Vi ønskede at løse tre grundlæggende problemer: hvordan man kan visualisere disse mellemrum, hvordan man fjerner plak, og hvordan man forbedrer rengøringseffektiviteten under tandbørstningen. Ved at kombinere et kamera, maskinlæring, præcis strømningsdynamik, avancerede tandbørsteteknologier, tilslutningsmuligheder og Wi-Fi introducerer Dyson CameraJet en helt ny måde at opretholde en sund mund på." – James Dyson, grundlægger og chefingeniør

(Image credit: Dyson)

I årtier har mundplejerutinerne været baseret på flere separate trin: tandbørstning, brug af tandtråd og mundskyl. Men det er de færreste af os, der følger tandlægernes anbefalinger om at udføre denne pleje to gange om dagen, hver dag. 9 ud af 10 bruger ikke tandtråd så ofte, som det anbefales, og i gennemsnit bruger folk kun 45 sekunder på tandbørstning, hvilket er langt under de anbefalede to minutter.

De fleste mennesker overser systematisk mellemrummene mellem tænderne, hvor mundproblemer ofte opstår, og hvor plak først dannes og hærder. Over tid kan den ophobede plak bidrage til almindelige mundhygiejneproblemer, lige fra dårlig ånde og tandsten til tandkødsirritation og huller i tænderne, hvilket gør mellemrummene mellem tænderne til et af de vigtigste områder at rense og beskytte.

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AI leder efter skidt mellem tænderne

(Image credit: Dyson)

Et centralt element i CameraJet er et integreret makrokamera, som arbejder sammen med et AI-system. Kameraet bruges til at registrere områder i munden under tandbørstningen og skal blandt andet identificere mellemrummene mellem tænderne, hvor madrester og plak kan være sværere at nå med en almindelig tandbørste.

Når systemet registrerer et område, som ifølge Dysons algoritme kræver ekstra opmærksomhed, aktiverer tandbørsten automatisk en væskestråle. Strålen er integreret i CameraJet og skal rengøre mellem tænderne, samtidig med at brugeren fortsætter den almindelige tandbørstning.

Løsningen betyder, at Dyson forsøger at samle flere dele af den daglige tandpleje i ét apparat frem for at lade brugeren skifte mellem en elektrisk tandbørste og et separat produkt til rengøring mellem tænderne.

Kameraet har samtidig en anden funktion. Via MyDyson-appen kan brugeren se livebilleder fra tandbørsten under brug. Appen viser også feedback fra systemet, så brugeren kan se, hvilke områder der er blevet registreret som steder, der bør have ekstra opmærksomhed.

AI trænet med knap 500.000 billeder

Dyson oplyser, at CameraJet er resultatet af seks års forskning og udvikling. Arbejdet har blandt andet omfattet væskedynamik og børsteteknologi samt udviklingen af kamera- og AI-systemet.

Den kunstige intelligens er ifølge Dyson trænet ved hjælp af mere end 470.000 billeder af tænder. Dyson har brugt billedmaterialet til at lære systemet, hvilke områder det skal registrere under tandbørstningen.

Formålet er især at identificere mellemrummene mellem tænderne og andre områder, som algoritmen vurderer kræver ekstra opmærksomhed. På baggrund af registreringen kan CameraJet styre, hvornår den integrerede væskestråle skal aktiveres.

Hvor effektivt AI-systemet og væskestrålen fungerer sammenlignet med eksempelvis traditionel tandtråd eller separate mundskyllere, kræver uafhængig testning. Dysons løsning adskiller sig dog ved at kombinere kamera, billedanalyse, tandbørste og væskestråle i samme håndholdte produkt.

Sonisk børstning og forbindelse til appen

Selve tandbørstningen foregår med sonisk teknologi, hvor børstehovedet bevæger sig hurtigt for at løsne og fjerne belægninger fra tænderne.

CameraJet har både Wi-Fi og Bluetooth, som blandt andet bruges til forbindelsen med MyDyson-appen. Appen fungerer som den visuelle del af systemet og giver adgang til livevisningen fra kameraet samt personlig feedback under tandbørstningen.

Dyson lancerer samtidig tandpasta og mundskyl, der er udviklet til brug sammen med CameraJet. Firmaet positionerer dermed CameraJet som et samlet mundplejesystem frem for udelukkende en elektrisk tandbørste.