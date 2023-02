Anmeldelse: Oral-B iO Series 10

Oral-B iO Series 10 er ikke billig, men du får en super-premium oscillerende tandbørste med trådløs opladning, smart dock-feedback, app-understøttelse og støjsvag drift for at få så rene tænder, at din tandlæge bliver ked af det.

Anmeldelsen kort

Dette er vores fulde anmeldelse af Oral-B iO Series 10. Denne tandbørste er ikke bare en af de dyreste på markedet. Heldigvis er den også en af de mest imponerende. Prisen er høj, men du får også en tandbørste med kraftfulde AI-drevne funktioner, der gør tænderne så rene, at de ind imellem føles som efter en tandrensning. Det gør Oral-B iO Series 10 til en f de bedste elektriske tandbørster lige nu.

En stor ny funktion i forhold til tidligere modeller er en magnetisk trådløs opladningsdock, som bruger LED-lys til at give live feedback på din børsteteknik, hvilket hjælper med at gøre det muligt at slippe for at bruge en app, selv om den også er tilgængeligt.

Series 10 bruger en børsteløs magnetisk motor, hvilket betyder, at du får oscillerende og mikrovibrerende rengøring med et af de mest støjsvage driftsniveauer af alle premium Oral-B-tandbørster. Med et LED-farvedisplay på børstehåndtaget, syv børste-tilstande og AI-adaptive børstefunktioner virkelig arbejder hårdt for at give dig rene tænder og mund.

Men tandbørsten kommer også med en pris, der ligger langt højere end de fleste andre elektriske tandbørster. Spørgsmålet er, om du virkelig brug for at bruge så meget for alt det ekstra, bare for at rense dine tænder?

Det korte svar er, at hvis du har råd til det, er denne børste virkelig, virkelig god. For den giver ikke bare rene tænder, men fortæller dig også, hvis du børster for hårdt eller for blødt, hvilket kan være en stor hjælp for mange brugere. Men hvis du allerede er en streng og flittig tandbørster, kan du nok klare dig med en billigere tandbørste.

Oral-B iO Series 10: Pris og tilgængelighed

The Oral-B iO Series 10 er i butikkerne nu. Oral-B sælger den ikke selv, men henviser til Elgiganten, hvor tandbørsten har en pris på 3.299 kroner.

Oral-B iO Series 10: Design

Farve LED-skærm

Magnetisk trådløs dock med display

Stardust White og Cosmic Black farver

Oral-B iO Series 10 er efterfølgeren af Series 9 samme design og finish. Series 10 har også et LED-farvedisplay, som er forsynet med to knapper.

I bunden er der en metallisk finish med en buet form, der gør det muligt magnetisk at koble den på ladebasen. Magneten fungerer sådan at det bare lige sikrer, at tandbørsten sidder rigtigt på ladebasen. Ladebasen har en række lysdioder i toppen, hvor de med forskellige farver viser, om du børster for hårdt, og hvornår du har børstet en sektion færdig i realtid.

Det medfølgende etui har plads nok til tandbørsten og et børstehoved. Der er også et separat etui til at transportere to ekstra børstehoveder, hvis du har brug for dem. Opladningskablet til docken er det samme som det, der fungerer i rejseetuiet til opladning.

Selve tandbørsten er lavet i et materiale, der føles som genbrugsplast, som på den hvide model er smånistret med noget mørkere materiale. Det betyder, at tandbørsten ikke er helt glat, og det gør den nem at holde om, selv om den er våd, men uden at besværliggøre rengøring.

Øverst på børsten, før børstehovedet, er der en 360-graders LED-ring. Den skifter også farve, så du kan se om du trykker for hårdt (rød), for blødt (lyseblå) eller lige tilpas (grøn). lysring. Denne skifter farve for at hjælpe dig med at finde den rette trykfølsomhed, når du børster. Det er muligt at ændre farverne på LED-ringen, hvis standardfarven ikke passer i din smag.

Oral-B iO Series 10: Funktioner

Hurtig opladning

6 zoner med følsomhed

Mange muligheder i den tilhørende app

Oral-B iO Series 10 har masser af funktioner. Børstefunktionen er naturligvis den vigtigste, da den ikke kun bruger det lille roterende børstehoved som sædvanligt, men også har mikrovibrationer at rense på et dybere niveau.

Børsten bakkes op af en nyttig app, som hjælper dig med at holde styr på din børstning, og som også giver live feedback, så du kan se de zoner, du børster undervejs. Takket være seks følsomhedszoner i børsten kan du på skærmen se en animation af dine tænder, der skifter farve, mens du børster. Når animationen af dine tænder funkler hvidt, kan du gå videre til den næste "zone".

Den lysende LED-ring på tandbørsten er ret nyttig og en af de vigtige funktioner med denne børste. Hvis du trykker for hårdt, bliver lyset rødt, og hvis du ikke børster fast nok, bliver det lyseblåt. Når du børster med det helt rigtige tryk, får du et beroligende grønt lys. Den vibrerer ikke, som Philips Sonicare-børsterne gør, men denne lysændring kombineret med docking-advarslerne er nok til at man bliver langt mere opmærksom på, hvor hårdt eller let man trykker.

De syv indstillinger for tandbørstning giver muligheder, der passer til de fleste mundtyper og tændernes behov. Disse tilstande er Daily Clean, Sensitive, Super Sensitive, Intense+, Whiten, Gum Care og Tongue Clean. Du kan skifte mellem disse på selve børsten eller ved at bruge appen.

Den medfølgende Oral-B app gør det muligt at få et overblik over, om du når i må med børstning. Du kan se, hvor meget du børster i gennemsnit, og hvor ofte du børster for hårdt. Du kan se, hvor du børster: Inderside, tyggeflade eller ydersiden. Der er i det hele taget en masse muligheder for at passe bedre på dine tænder.

I appen kan du også lave mål for, hvad du vil opnå: Frisk ånde, bekæmpe plak, få hvidere tænder eller få sunde gummer. Der er endda et program for at passe dine tænder, hvis du har bøjler. Så appen er virkelig et stort plus til brugere af denne tandbørste.

Selve ladebasen opretter forbindelse til wi-fi for at vise tid og dato. Lysene på toppen af ladebasen skifter også farve ligesom børsten og bruger rødt for at fortælle dig, hvis du trykker for hårdt. Dette er nyt i Series 10 og er virkelig nyttigt, da det betyder, at du kan få live-feedback om børstningen uden at skulle have din smartphone ved hånden, når du børster. Du kan i appen ændre indstillingen for, hvad LED-lysene i ladebasen skal vise: Hvornår du har børste i hele zonen eller hvornår du har børste længe nok i hver zone.

En meget smart funktion er den kunstige intelligens, som skal beskytte dine tænder og dit tandkød ved at tilpasse sig din børstestil. Hvis du børster hårdere eller længere end nødvendigt, tilpasser børsten sig intelligent og sænker antallet af børstesvingninger for at sikre, at du ikke børster for meget og potentielt skader dine tænder og dit tandkød.

Smart genstart er en fin detalje, hvor børsten starter op i den samme tilstand, som du brugte til sidst, så du slipper for at skulle vælge, hver gang du tænder tandbørsten. Opladning foregår hurtigt relativt hurtigt, så du på tre timer har fuldt opladet batteri. Tandbørsten holder også på strømmen, når du ikke bruger den. Så du kan sagtens have den liggende i skuffen i 14 dage eller en måned og så stadig have power til en tandbørstning.

Oral-B iO Series 10: Ydelse

Rene tænder føles som efter en tandrensning

Nyttig live feedback

Lydsvag drift

Oral-B iO Series 10 tilbyder en super imponerende rengøring, hvor du efter en god børstning faktisk kan mærke med tungen, hvor glatte og friske dine tænder er. Det hele foregår relativt støjsvagt, hvilket er rart, hvis du børster, når resten af hustanden er gået i seng eller før de står op.

Timeren på skærmen, både på tandbørsten og på ladebasen, er nyttig til at holde styr på børstningen. Oral-B vil som udgangspunkt have dig til at børste i mindst to minutter. Så du har en to-minutters timer med vibrerende advarsler med 30- eller 20-sekunders intervaller for at hjælpe dig med at bevæge dig mellem zonerne. Kombineret med LED-advarsler med tryklys kan du være ret sikker på, at du får børstet grundigt, men uden at børste så hårdt, at du på sigt kan skade dit tandkød. Dermed får du en optimal tandbørstning.

Tandbørsten er god til at registrere, hvor i munden du børster, og du kan i appen se i realtid, hvor ren hver enkelt zone i din mund er. Det er selvfølgelig mere krævende at have mobilen med hver gang du børster tænder, men her kan du heldigvis få næsten samme informationer fra ladebasen. Du kan selvfølgelig også børste uden app eller ladebase, hvis du f.eks. er på ferie. Men så er det en god ide at stå foran et spejl og børste tænder. For ellers kan det være svært at se farven på LED-lysringen på tandbørsten.

Ladestationen er nem at bruge, og den magnetisk for, at børsten sidder godt fast til opladning. Da den bare har en buet bund og ikke et indhug, der minder om et lille hul (som mange ældre modeller), er den meget nem at holde ren. Opladningen af ladestation og rejseetui foregår med samme kabel.

Tandbørsten er vandafvisende, og vi har brugt den som en helt normal tandbørste og skyllet den og vasket den af under rindende vand uden nogen problemer. Vi har også haft den helt under vand i kortere perioder, uden at det har skabt problemer.

Køb den, hvis...

Du vil have den grundigste tandbørstning Kombinationen af iO-seriens børstehoveder, smart oscillation og mikrovibrationer giver dig den ultimative rengøring.

Du vil have en stille børste Den magnetiske børsteløse motor giver den mest støjsvage premium-børste uden at det går ud over hastighed eller effektiviteten.

Køb den ikke, hvis...

Du vil spare penge Uh. Det er en dyr tandbørste, og bogstaveligt talt alle andre tandbørster er billigere.

Du vil have en sonisk rensning Her får du roterende børstehoveder, så hvis du vil have en sonisk (lyd) tandbørste, skal du have fat i en Philips-model.

Mulige alternativer

(Åbner i nyt vindue) Oral-B iO Series 9 Spar en masse penge med den tidligere model, som stort set er den samme, blot med en mindre intelligent ladestation og en lidt mere støjende drift. Men den fås i flere farver.