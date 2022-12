Recensione Oral-B iO Serie 10

Micro-vibrazioni per una pulizia perfetta

Oral-B iO Serie 10: recensione breve

Oral-B iO Serie 10 è uno dei migliori spazzolini elettrici in assoluto, ma non è per nulla economico. Ciò che contraddistingue questo prodotto sono le numerose funzioni che assicurano una pulizia completa ed efficace.

Rispetto ai modelli precedenti, il caricatore wireless, tramite il display LED, fornisce un feedback in tempo reale sull’efficacia della pulizia senza che sia necessario ricorrere all’applicazione, che resta comunque a disposizione.

Grazie al sistema di azionamento magnetico, Oral-B iO Serie 10 può operare tramite micro-vibrazioni rimanendo silenzioso. Il display LED è presente anche sullo stesso spazzolino, il quale offre diverse modalità di pulizia supportate dall’intelligenza artificiale.

Oral-B iO Serie 10 vale l’acquisto, ma non tutti hanno bisogno di tali funzioni. Il prodotto è consigliato a chi cerca la perfezione.

Oral-B iO Serie 10: prezzo e disponibilità

Oral-B iO Serie 10 è disponibile nei maggiori store online e fisici, come Amazon (Si apre in una nuova scheda) e Unieuro (Si apre in una nuova scheda), a circa 400 euro con oscillazioni periodiche.

Oral-B iO Serie 10: design

Display LED a colori

Caricatore wireless con display integrato

Disponibile nelle varianti bianco e nero

Oral-B iO Serie 10 presenta il consueto design snello ed elegante con spazzole angolate e un display LED inserito tra due pulsanti gommati. La base è in metallo e presenta due incavi magnetici per sistemarlo sul caricatore.

La custodia è sufficientemente spaziosa da ospitare lo spazzolino e una testina sostitutiva mentre, in caso si vogliano trasportare più testine, sarà necessario portarsi dietro una custodia aggiuntiva.

La struttura non presenta materiali che generano attrito ma, nonostante ciò, la presa resta salda sullo spazzolino che non risulta per niente scivoloso. L’estetica è valorizzata dal motivo in evidenza a macchie di vernice, simili agli schizzi di una pennellata, che occasionalmente sostengono la presa.

La sezione che ospita le spazzole è preceduta da un anello che si illumina a secondo della pressione e aiuta a trovare quella giusta.

Design: 4,5 / 5

Oral-B iO Serie 10: funzioni

Ricarica veloce

Rilevamento della sensibilità

Applicazione comprensiva

Oral-B iO Serie 10 offre sette modalità di spazzolamento, una testina che oscilla e può pulire tramite micro-vibrazioni. L’applicazione si rivela utile per monitorare la pulizia e fornisce un feedback sulle zone con cui lo spazzolino interagisce e, quando l’icona del dente diventa bianca, si può passare al prossimo.

La pressione viene invece comunicata tramite l'anello luminoso posto sullo stesso spazzolino; se si illumina di rosso vuol dire che si sta premendo troppo, bianco vuol dire troppo poco e verde comunica che si è raggiunto il livello adeguato.

Le sette modalità di spazzolamento si dividono in: pulizia quotidiana; pulizia delicata e super delicata; pulizia intensa; sbiancamento; cura delle gengive e pulizia della lingua.

Il caricatore può connettersi al Wi-Fi per mostrare data e ora. Inoltre, il feedback sulla pressione è presente anche qua, ma con l’applicazione si può scegliere di mostrare un tipo diverso di feedback, come quello sulle zone menzionato in precedenza.

L’intelligenza artificiale consente a Oral-B iO Serie 10 di adattarsi al ritmo di spazzolatura dell’utente, cambiando velocità e forza se si sta spazzolando troppo velocemente o con pressione elevata. Quando si riaccende, lo spazzolino sarà impostato sull’ultima modalità utilizzata.

Infine, una ricarica completa richiede circa tre ore.

Funzioni: 4,5 / 5

Oral-B iO Serie 10: prestazioni

Pulizia professionale

Feedback utile

Silenzioso

Oral-B iO Serie 10 tiene fede alle sue promesse e pulisce con efficacia sorprendente: dopo averlo utilizzato, basta passare la lingua sui denti per accorgersi quanto siano lisci. Lo spazzolino Oral-B è in grado di fare tutto questo senza disturbare grazie a un livello di rumorosità ridotto.

Il timer a disposizione sul display LED aiuta a tenere traccia del tempo che ci stiamo impiegando e la funzione di vibrazione può essere impostata per aiutarci a cambiare zona ogni 20-30 secondi. Quest’ultima avvantaggia chi non gradisse essere avvisato dagli anelli che si illuminano.

Il rilevamento a zone funziona magnificamente, fornendo un feedback in tempo reale sull’applicazione, insieme al monitoraggio tramite caricatore estremamente facile da utilizzare. Lo spazzolino è sufficientemente resistente da poter essere risciacquato sotto il lavandino. Tuttavia, fate attenzione perché non è impermeabile, quindi sarebbe meglio pulirlo in altri modi.

La ricarica avviene in circa tre ore e il cavo di alimentazione è il medesimo sia per lo spazzolino che per la custodia di ricarica, a differenza della serie 9.

Prestazioni: 5 / 5

Oral-B iO Serie 10: ne vale la pena?

Compratelo se…

Volete una pulizia perfetta

Oral-B iO Serie 10 assicura precisione ed efficacia con le micro-vibrazioni, la qualità delle spazzole e l’oscillazione della testina.

Cercate uno spazzolino silenzioso

Il sistema di avviamento magnetico rende Oral-B iO Serie 10 uno spazzolino silenzioso.

Non compratelo se…

Non volete spendere troppo

Il prodotto è costoso e lo sono anche i ricambi.

Cercate uno spazzolino con tecnologia sonica

Oral-B iO Serie 10 opera tramite oscillazione.

Recensito a novembre 2022