Secondo un nuovo report, Canon è ancora il marchio di fotocamere più popolare al mondo, nonostante Sony e Nikon

Nikon, Sony, Fujifilm e Panasonic possono averci regalato le migliori fotocamere mirrorless del 2023, ma un anno relativamente modesto per Canon non le ha impedito di conquistare la più grande quota di mercato globale di fotocamere lo scorso anno, secondo un nuovo report.

Secondo i dati di mercato pubblicati di recente da Nikkei e Statista, Canon è ancora comodamente in testa a tutte le principali quote, tra cui quella di mercato e di volume delle vendite, sia per le fotocamere mirrorless che per le fotocamere digitali nel loro complesso.

Il rapporto Nikkei (via Sony Alpha Rumors) afferma che la quota di mercato globale delle fotocamere mirrorless nel 2023 è suddivisa come nel grafico a torta qui sotto, con Canon che detiene il 41,2% delle spedizioni e Sony che non è da meno.2% delle spedizioni e Sony non molto distante con il 31,2%. Nikon e Fujifilm hanno ottenuto rispettivamente l'8% e il 5,5%.

In un altro report di Statista che riguarda la quota di mercato in base al volume di vendite dei principali produttori di fotocamere digitali a livello mondiale (al dicembre 2023), i numeri differiscono, ma le posizioni rimangono le stesse e sono ancora più fortemente sbilanciate a favore di Canon.

In questo rapporto, Canon detiene una quota di mercato del 46,5%, contro il 26,1% di Sony e solo l'11,7% e il 5,8% rispettivamente di Nikon e Fujifilm. Tutto questo in un anno in cui Canon ha presentato solo tre modelli a basso costo: EOS R8, EOS R50 e EOS R100, oltre alla Powershot V10, una nuova videocamera per il vlogging. Abbiamo anche etichettato la EOS R100 come la peggiore fotocamera dell'anno.

Canon era già il nome più importante tra i principali produttori di fotocamere, ma la percentuale della sua quota di mercato nel 2023 è ancora sorprendente. Cosa dobbiamo pensare di questi numeri?

L'innovazione è sufficiente?

Nei TechRadar Choice Awards 2023, abbiamo premiato la Sony A7R V come migliore fotocamera mirrorless per professionisti, la Fujifilm X-S20 come migliore per i principianti, e la Panasonic Lumix S5 II come migliore per i video, con una menzione d'onore per la Nikon Z8. Non c'era nessuna fotocamera Canon in vista. Tuttavia, questo non ha scoraggiato gli acquirenti, secondo i dati sulle quote di mercato.

Altri marchi come Sony e Nikon hanno vinto la battaglia tecnologica nel 2023, offrendo innovazioni come la Sony A9 III con il primo otturatore globale in una fotocamera mirrorless. Nikon ha registrato una positiva ripresa delle vendite dopo la Z8 e spera di rafforzare ulteriormente la sua quota di mercato dopo l'acquisizione delle fotocamere RED.

Tuttavia, tutto questo non ha fermato il dominio di Canon sul mercato nel 2023, che potrebbe migliorare ulteriormente nel 2024 dopo l'annuncio della EOS R5 Mark II e della EOS R1 (anche se Fujifilm potrebbe avere qualcosa da ridire con la sua popolarissima X100VI, sempre che riesca a produrne un numero sufficiente).

Se nel 2023 Canon non impressionava il settore con le innovazioni tecnologiche, perché sta ancora conquistando la fetta più grande del mercato? Al di là del fatto che si tratta del nome più importante e di una base di clienti fedeli (e del fatto che la quota di mercato del 2023 non è costituita solo dalle fotocamere lanciate nel 2023), credo che un fattore sia il fatto che sia stato l'unico dei tre marchi principali a lanciare modelli a basso costo, come potete vedere anche nella nostra speciale classifica delle migliori fotocamere del 2024.

Nikon ha presentato la Z8 e la Zf, entrambe superbe fotocamere che costano migliaia di euro, mentre da Sony sono arrivate fotocamere del calibro di ZV-E1, A7CR e A9 III - ancora una volta costosi modelli full-frame per professionisti.

Contemporaneamente, Canon ha lanciato la sua fotocamera mirrorless più economica di sempre, la EOS R100, e una fotocamera full-frame super conveniente, la EOS R8. Queste fotocamere certo non brillano, ma forse sono state le mosse commerciali più intelligenti di tutte. Nel frattempo, Fujifilm ci ha offerto una gamma di modelli nel 2023 a tutte le fasce di prezzo, limitando però il numero di unità prodotte.

Sebbene molti ritengano che la fascia bassa del mercato delle fotocamere sia stata decimata dagli smartphone, forse c'è ancora vita nelle migliori fotocamere economiche. Mi piacerebbe che Nikon e Sony offrissero più opzioni per i principianti, visto che negli ultimi tempi hanno entrambi trascurato questa parte del mercato, così da scuoterlo ulteriormente.