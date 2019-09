Black Friday 2019 in Italia: date e offerte

Il Black Friday è uno degli eventi più importanti per quanto riguarda gli acquisti, e ormai da un po' di anni si è diffuso anche in Italia. L'interesse nei confronti di questo evento è aumentato esponenzialmente negli ultimi tempo e spesso chi è intenzionato a fare degli acquisti importanti e dal prezzo più alto aspetta fino a novembre nella speranza che arrivi qualche offerta imperdibile.

Gli acquirenti ormai hanno iniziato a capire i vantaggi che porta aspettare i periodi di sconti (come il Black Friday, il Cyber Monday e l'Amazon Prime Day) per gli acquisti, soprattutto per quanto riguarda la tecnologia.

Se siete alla continua ricerca delle ultime offerte e delle migliori occasioni, dovrete aspettare ancora un po'. Infatti, il giorno designato per il Black Friday 2019 è il 29 novembre. Come da tradizione americana ricorre il primo venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento, mentre il Cyber Monday sarà il lunedì seguente, in questo caso il 2 dicembre.

Le offerte probabilmente riguarderanno principalmente smartphone, tablet, laptop, fotocamere e (parecchi) televisori. Questa guida è stata pensata per aiutarvi a capire se è meglio aspettare ancora un po' per fare determinati acquisti costosi che sono nella vostra lista dei desideri da tempo.

Secondo alcune stime, gli acquisti durante il Black Friday vengono fatti principalmente via internet e in media si riesce a ottenere un risparmio del 32%.

Il il Black Friday 2019 è il 29 novembre. Il Cyber Monday lunedì 2 dicembre.

Il Black Friday nasce negli Stati Uniti per sancire l'inizio del periodo di shopping natalizio. L'Italia si adegua alla tradizione americana e generalmente nel Bel Paese gli esercizi commerciali prolungano le svendite anche al weekend o addirittura nei giorni successivi al Cyber Monday.

In Italia il Black Friday offre la grande possibilità di risparmiare su migliaia di prodotti, dagli ultimi smartphone usciti ai TV di ultima generazione, passando per i robot da cucina o per le pulizie di casa alle console di gioco.

Gli sconti sono generalmente compresi tra il 5% e il 75%, a seconda dei prodotti e dei negozi che aderiscono all'iniziativa. Impossibile non trovare ciò che fa al caso vostro.



La spesa media in Italia da parte degli acquirenti si aggira intorno ai 250 euro, e il settore prediletto è quello degli smartphone e dell'elettronica in generale. La maggior parte dei consumatori appartiene a una fascia d'età compresa tra i 25 e i 34 anni.

Come abbiamo già detto il Black Friday è un giorno interessante soprattutto per chi sta programmando degli acquisti grossi, e in molti vi starete preparando a comprare un nuovo portatile, un nuovo televisore o un nuovo iPad. Per facilitarvi, abbiamo fatto alcune ricerche per cercare di capire cosa possiamo aspettarci quest'anno.

Quanto dura il Black Friday?

Nel 2018 la maggior parte dei rivenditori in Italia ha deciso di iniziare con le offerte ben prima del giorno designato per il Black Friday, estendendole anche oltre il Cyber Monday. Questo ha creato un po' di confusione tra i consumatori sulla data e la durata dell'evento. Ecco perchè abbiamo preferito chiarire subito la data esatta del Black Friday per il 2019.

Per i consumatori ormai i termini Black Friday o Cyber Monday significano giorni (se non settimane) di quelle che almeno all'apparenza sembrano buone offerte.

Come già accennato, il fatto che gli acquirenti concentrino i loro acquisti durante il Black Friday significa che le vendite natalizie subiscano un calo, quindi gli sconti sostanzialmente seguono l'andamento delle vendite.

Black Friday 2019, pagine speciali per le offerte in Italia

È ancora presto per prevedere quali prodotti saranno proposti in offerta e con quali sconti.

Amazon

Possiamo però dare per scontato che Amazon sarà in prima linea, come sempre, con offerte organizzate per categoria e quantità di sconto. L'azienda infatti ha messo online una pagina speciale. Per il momento non ci sono nuove offerte, a parte quelle che fa Amazon ogni giorno, ma senza dubbio che nelle prossime settimane ospiterà tutte le varie offerte. Il colosso statunitense, tuttavia, non è l'unico che si sta preparando.

Unieuro

Anche Unieuro ha la sua pagina speciale dedicata al Black Friday 2019. Al momento contiene una specie di manuale di istruzioni per affrontare la giornata, che potrebbe rivelarsi utile a ognuno di noi. Non manca una sezione con le offerte del giorno, e in alcuni casi ci sono sconti davvero molto interessanti, fino al 40%.

eBay

Da monitorare anche la pagina dedicata al Black Friday 2019 di Ebay. Il colosso delle aste online, che ormai è un ecommerce relativamente tradizionale, mette subito le offerte del giorno e si limita a qualche riga di testo. Sicuramente le offerte saranno protagoniste del Black Friday 2019, quindi ci sembra la strategia giusta.

Euronics

L'altro colosso dell'elettronico, Euronics, per ora non scopre nessuna carta. La loro pagina dedicata al Black Friday 2019 include qualche paragrafo di testo e nessuna offerta. Non vediamo l'ora di scoprire che cosa avranno da offrire.

Tutte le offerte di Monclick

Tutte le offerte di Microsoft

Tutte le offerte di Yeppon

Tutte le offerte di Gearbest

Tutte le offerte di ePrice

Tutte le offerte di Lenovo

Come rimanere aggiornati sulle migliori offerte?

Una cosa che abbiamo notato durante gli anni è che in molti casi gli sconti cambiavano in continuazione durante il mese di novembre. Le migliori offerte tendono ad arrivare verso la fine del mese per quanto riguarda i prodotti più costosi: in questo modo i rivenditori riescono a guadagnarci anche applicando uno sconto generoso.

I rivenditori puntano anche sulla vendita incrociata: molti infatti sperano che acquistando qualcosa di costoso a un prezzo inferiore i consumatori ne approfitteranno per comprare anche degli accessori da abbinarci.

Ma quali sono i dispositivi tecnologici da tenere d'occhio quest'anno? Continuate a leggere per scoprire quali saranno secondo noi i prodotti che beneficeranno degli sconti migliori.

iPad 2019 e iPhone XR (2?)

Durante gli ultimi anni molti sconti hanno interessato il 'nuovo iPad' (non il modello Pro). Negli Stati Uniti l'iPad 2018 ha raggiunto l'incredibile prezzo di 249 dollari.

Apple non ha progettato l'uscita di un nuovo iPad di fascia bassa quest'anno, e questa è una buona notizia per gli acquirenti. Questo infatti significa che l'iPad (2018) sarà ancora più scontato, e i nuovi iPad Mini (2019) e iPad Air (2019) beneficeranno di ribassi interessanti.

L'iPhone XR è stato uno dei prodotti più venduti nel 2018, ci sono stati molti sconti interessanti anche trattandosi uno smartphone uscito da poco.

Quest'anno ci aspettiamo che l'iPhone 11R esca un po' prima del solito, e di trovarlo poi tra le offerte del Black Friday.

Questi sono i migliori tablet del 2019

Scopri cosa ne pensiamo di iPad Pro 2018

Apple AirPods

Continuando a parlare di Apple, ci aspettiamo che molti rivenditori capiscano che applicare sconti sugli auricolari true wireless del marchio in questione sarebbe un'ottima mossa. Gli AirPods sono stati tra i prodotti più cercati per il Black Friday l'anno scorso, e in più ora sono arrivati gli Apple AirPods (2019).

Probabilmente quest'anno gli AirPods saranno scontati perché non ci sono particolari miglioramenti rispetto al modello precedente, quindi il prezzo potrebbe scendere anche se durante il Prime Day non abbiamo visto oscillazioni degne di nota.

Samsung Galaxy S9

Come per gli iPhone, anche per i Galaxy possiamo aspettarci un ribasso: non solo per il Galaxy S10, ma anche per il nuovo Note. L'anno scorso ci sono state molte buone offerte per il Note 9, e per quest'anno ci aspettiamo lo stesso.

Se siete intenzionati a cambiare smartphone, vale sicuramente la pena aspettare il Black Friday. Il Prime Day ha dimostrato che Samsung è intenzionata ad abbassare il prezzo dell'S9, dell'S10 e del Note 9, dato che l'azienda sta man mano rinnovando l'intera serie.

Play Station 4 e Xbox One

Siamo sempre in attesa di novità sulla PS5, ma al momento Sony si sta ancora concentrando sulla PS4 e sulla PS4 Pro, mentre Microsoft continua a spingere le offerte della Xbox One S e One X per espandere il suo ecosistema e invogliare gli acquirenti a comprare giochi e periferiche.

Con questi bundle ci aspettiamo di vedere tante buone offerte, anche se l'anno scorso siamo rimasti un po' delusi.

TV 4K - soprattutto gli OLED

Ogni anno i televisori sono i favoriti per quanto riguarda i grandi sconti, si può trovare sempre qualcosa per tutti i gusti e le necessità. I TV 4K di fascia bassa erano offerti a prezzi stracciati da molti rivenditori lo scorso anno.

Spesso ci sono offerte anche per gli schermi OLED di LG, i cui prezzi calano sempre di più di anno in anno. Ci aspettiamo che modelli come l'OLED B9 e C9 subiscano dei ribassi interessanti anche stavolta.

Vi consigliamo di dare un'occhiata anche ai QLED di Samsung, o ai televisori LED top di gamma se volete spendere ancora meno.

Dispositivi Amazon Echo, Fire TV stick e tablet Kindle Fire

Non sarebbe un Black Friday se anche Amazon non abbassasse i prezzi dei suoi dispositivi. Nel 2018 ci sono stati alcuni ribassi interessanti, ad esempio Echo Dot era scontato del 50%.

Per il Prime Day quest'anno gli sconti migliori hanno interessato anche i Fire Stick e i Fire Stick 4K TV.

L'influenza dei prodotti Amazon continua a crescere, sono infatti molto ricercati soprattutto durante i periodi di sconti (compreso il Black Friday), e per il 2019 ci aspettiamo di vedere scontati nuovamente vari smart speaker Amazon per la casa.

Il nuovo Amazon Echo Dot con l'orologio è un prodotto che incuriosisce. Il prezzo di partenza è intrigante, ma sicuramente sarà disponibile a un prezzo scontato per il Black Friday.

Come ci prepariamo per il Black Friday? (Image credit: Shutterstock) Il Black Friday è uno degli eventi più importanti dell'anno per TechRadar. Ci prepariamo per settimane, assicurandoci che il sito sia pronto a soddisfare le richieste e le curiosità di chi cerca le informazioni necessarie per fare la scelta giusta. Che sia per sapere qual è il miglior laptop, televisore o iPad, o che sia per controllare quali siano le migliori offerte del momento, noi siamo qui per darvi tutto quello che dovete sapere.

Cos'è il Black Friday?

Il Black Friday è il venerdì immediatamente successivo al Giorno del Ringraziamento, durante il quale i rivenditori danno il via alla stagione degli acquisti natalizi. Gli articoli sono spesso super scontati, con offerte talmente impressionanti che i clienti più accaniti possono addirittura cercare di sfondare le porte dei negozi prima che aprano (nonostante ormai questi acquisti frenetici si concentrino più che altro online).

Qual è l'origine del Black Friday?

Un po' di storia: le prime nozioni che abbiamo riguardo al Black Friday risalgono al novembre 1951, quando il termine veniva utilizzato per parlare dei lavoratori che si fingevano malati il giorno dopo il Ringraziamento per avere un giorno di ferie in più.

Nello stesso periodo la polizia negli Stati Uniti utilizzava il termine per descrivere il traffico mostruoso che iniziava con l'inaugurazione del periodo di shopping natalizio.

Le offerte del Black Friday e del Cyber Monday sono reali?

In linea di massima lo sono, ma ci sono due tipi di offerte. Le prime sono state decise in anticipo con accordi tra le aziende e i rivenditori, quindi i prezzi non sono ribassati tanto quanto potreste aspettarvi.

Le seconde invece interessano improvvisi cali di prezzo. Potrebbero essere calcolati da un algoritmo che studia il modo migliore per attirare clienti (un metodo spesso utilizzato da Amazon) o causati dalle aziende leader del settore che si battono per chi arriva al prezzo migliore.

Dove posso trovare le migliori offerte del Black Friday?

Come già accennato, troverete le opzioni su questa pagina. Ci saranno offerte interessanti a partire da inizio novembre, tutte quelle che valga la pena tenere d'occhio.

Alcuni rivenditori alzano i prezzi da agosto a ottobre, in modo da scontare gli articoli solo apparentemente durante il Black Friday. Non fatevi ingannare e cercate di tenere i prezzi monitorati. Può rivelarsi utile usare Keepa, un'estensione per Google Chrome che, su Amazon, mostra l'andamento storico dei prezzi.

Questo accade spesso per prodotti di elettronica costosi, come portatili e televisori.

Noi vi consigliamo di essere flessibili. Per esempio, se desiderate un televisore Samsung UHD, è meglio fare le vostre ricerche considerando le specifiche che vi interessano piuttosto che un modello in particolare. Il televisore che volete nello specifico potrebbe non essere scontato, ma probabilmente ne troverete uno di quasi identico.

Quindi, fate le vostre ricerche dando le giuste priorità e noi faremo tutto il possibile per aiutarvi a fare la scelta giusta.

È altrettanto importante non cadere in tentazione con articoli che sembrano di fascia alta e che raggiungono un prezzo incredibile al ribasso. Probabilmente la qualità non è quella che vogliono farvi credere se costano così poco.