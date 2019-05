Il miglior smartphone del 2019: la nostra classifica dei 15 migliori modelli testati

Il 2019 è iniziato da un po’ e abbiamo già assistito alla presentazione di molti smartphone, e probabilmente altri nuovi arrivi si aggiungeranno alla nostra lista nel corso delle prossime settimane o mesi.

Un paio di modelli hanno già conquistato i posti in cima alla nostra classifica dei migliori smartphone, il Galaxy S10 Plus e l’ Honor View 20. Due modelli che vi consigliamo di tenere d’occhio. Molti altri modelli sono già stati presentati ma non sono ancora sul mercato, o lo sono da molto poco; ma sicuramente saranno presto inseriti in classifica. Sono prodotti come Nokia 9 Pureview Nokia 9 Pureview , Samsung Galaxy S10 , Galaxy S10e , Galaxy Fold , LG G8 ThinQ , LG V50 ThinQ , Huawei Mate X e Xiaomi Mi 9 , tutti annunciati di recente.

Forse, dunque, qualcuno vorrà attendere il prossimo aggiornamento. Ma per chi proprio non può aspettare per rimpiazzare lo smartphone, qui di seguito ci sono i 15 migliori smartphone disponibili al momento.

Sappiamo che non è solo una questione di caratteristiche tecniche e prezzo, quindi abbiamo preparato per voi una pratica lista di tutti i migliori smartphone che disponibili sul mercato in questo momento, tenendo in considerazione le caratteristiche più importanti per gli acquirenti.

Abbiamo testato per voi questi smartphone in modo rigoroso, con la certezza di aver considerato tutte le caratteristiche da ogni punto di vista, controllando soprattutto che fossero dotati di una discreta batteria, un ottimo schermo, un bel design e un’eccezionale fotocamera.

Oltre a questo, ci siamo assicurati che non avessero un prezzo esorbitante, dato che non tutti vogliono o possono permettersi uno smartphone di lusso, quindi abbiamo fatto in modo di assicurarci che ci fossero varie opzioni tra cui scegliere per voi.

Se per voi il fattore più importante di cui tenere conto è quello economico, allora vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra classifica dei migliori cellulari low cost del 2019 per trovare un po’ di buoni spunti.

Siete ancora qui e state pensando a quale cellulare potrebbe fare per voi? Non preoccupatevi, ci sono 15 ottime opzioni tra cui potete scegliere.

1. Samsung Galaxy S10 Plus

Il miglior smartphone in circolazione

Disponibilità: Da marzo 2019 | Peso: 175g | Dimensioni: 157.6 x 74.1 x 7.8mm | Sistema operativo: Android 9 | Display: 6.4 pollici | Risoluzione: 1440 x 3040 | Processore: Snapdragon 855 / Exynos 9820 | RAM: 8/12GB | Memoria: 128/512GB/1TB | Batteria: 4,100mAh | Fotocamera posteriore: 12MP + 12MP + 16MP | Fotocamera frontale: 10MP + 8MP

Miglior display tra gli smartphone in circolazione

Fotocamere di qualità eccellente

Smartphone non economico

Il design non offre una presa ottimale

Samsung Galaxy S10 Plus è ancora il miglior smartphone disponibile al momento.

È un cellulare dalle dimensioni generose, progettato per chi ha le mani grandi. Racchiude le caratteristiche migliori che si possono trovare sul mercato in un pacchetto convincente, e noi abbiamo adorato testarlo.

Schermo: Il display Super AMOLED misura 6.4 pollici ed è stato valutato come il migliore in circolazione con ottimi colori, un’eccezionale gamma dinamica e, fondamentalmente, la migliore esperienza visiva che uno smartphone possa regalarvi.

In più, il lettore di impronte digitali è integrato nel display.

Durata della batteria: la durata della batteria presenta un miglioramento rispetto al Galaxy S9+ grazie alla presenza di una batteria più grande da 4,100mAh. Sarà facile arrivare a fine giornata con un numero a due cifre a indicare la batteria rimanente.

S10 Plus supporta inoltre la condivisione di carica (Wireless PowerShare), che permette la ricarica wireless semplicemente avvicinando il retro di un altro dispositivo.

Fotocamera: le tre fotocamere di Galaxy S10 Plus sono tra le migliori sul mercato. Si basano sull’eccellente configurazione della serie S9 per offrire più funzionalità, più modalità di ripresa e in generale una maggiore nitidezza.

Giudizio finale: Galaxy S10 Plus comprende tutto il meglio che Samsung può dare, offrendovi la miglior esperienza disponibile al momento sul mercato degli smartphone.

Per saperne di più: Recensione Samsung Galaxy S10 Plus

Confronto dei prezzi: Offerte Samsung Galaxy S10 Plus