Recensione Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra offre più di qualsiasi altro telefono e riesce in qualche modo a migliorare l'Ultra dell'anno scorso sotto ogni aspetto. Il Galaxy S24 Ultra ha una migliore durata della batteria, prestazioni più veloci e fotocamere superiori. Quando si vede l'Ultra in azione ci si rende conto che vale il prezzo che costa, e alcune funzioni AI sono davvero magiche.

Galaxy S24 Ultra: recensione breve

Se doveste stilare una lista di tutto ciò che vorreste nel miglior smartphone che potete comprare, la vostra lista punterebbe a un solo telefono: il Galaxy S24 Ultra, un telefono che soddisferà sia i fan che gli appassionati di tecnologia.

Volete la migliore durata della batteria? Il Galaxy S24 Ultra supera i migliori iPhone e tutti i precedenti smartphone Samsung Galaxy; dura più di un giorno con un uso intenso.

Volete il miglior smartphone per la fotocamera in circolazione? Il Galaxy S24 Ultra scatta foto migliori del suo predecessore, indipendentemente dalle specifiche tecniche. Rimane il telefono con fotocamera più versatile per tutti i tipi di fotografie.

Di cos'altro avete bisogno? Se giocate, il Galaxy S24 Ultra è uno dei migliori smartphone da gaming in assoluto. Supera qualunque modello tra i migliori smartphone Android e può persino battere il velocissimo iPhone 15 Pro Max.

Se utilizzate il telefono per lavoro, l'S24 Ultra ha caratteristiche professionali che nemmeno l'iPhone Pro è in grado di eguagliare, come il software Samsung DeX che trasforma il telefono in un vero e proprio computer portatile.

La pecca, come sempre, è data dal software di Samsung. È un groviglio di impostazioni, funzioni nascoste e opzioni inutili che ingombrano l'interfaccia, un'accozzaglia di funzioni che erano già vecchie cinque anni fa, ma che da allora non sono state aggiornate o abbandonate.

Per ogni nuova funzione che Samsung aggiunge per entusiasmare gli acquirenti, fa due passi indietro, nascondendo tali funzioni sotto ulteriori menu di impostazioni e strati di opzioni. Se vi aspettavate di trovare nuove funzioni AI sul Galaxy S24 Ultra non rimarrete delusi, a patto che siate disposti a fare una caccia al tesoro nell'app Impostazioni.

Samsung Galaxy S24 Ultra: prezzo e uscita

Costa 20€ in più rispetto a Galaxy S23 Ultra

Sette anni di aggiornamenti del sistema operativo ne migliorano il valore

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è più costoso al lancio rispetto all'Ultra dell'anno scorso, ma la differenza di 20€ per il modello di partenza è decisamente irrisoria.

Il vero valore del telefono è dato dalla promessa di Samsung di fornire sette anni di aggiornamenti principali di sicurezza e del sistema operativo Android. Tuttavia, bisogna sottolineare che nei termini di servizio sul sito Samsung si legge che la serie di funzioni AIrimarrà solo per un periodo di tempo limitato. Francamente, non abbiamo idea di cosa significhi ed è troppo presto per fare ipotesi.

Di seguito trovate i prezzi di lancio ufficiali per le varie configurazioni di memoria proposte per Galaxy S24 Ultra.

Swipe to scroll horizontally Prezzo Galaxy S24 Ultra Configurazione Prezzo 12GB/256GB 1.499€ 12GB/512GB 1.619€ 12GB/1TB 1.859€

Punteggio prezzo: 3 / 5

Samsung Galaxy S24 Ultra: specifiche e benchmark

Nei nostri test di benchmark di Future Labs sul Galaxy S24 Ultra è successo un fatto sorprendente. Ha battuto l'iPhone con le migliori prestazioni, ovvero 'iPhone 15 Pro. In quasi tutti i test di benchmark che abbiamo eseguito, il Galaxy S24 Ultra ha ottenuto un punteggio superiore. Nei test multi-core, nei test di rendering grafico, nei test di esaurimento della batteria e in molti altri, il Galaxy S24 Ultra ha battuto sia iPhone 15 Pro che iPhone 15 Pro Max.

Il Galaxy S23 Ultra dell'anno scorso non era stato in grado di superare l'iPhone 14 Pro Max di Apple, ed è passato un bel po' di tempo da quando un dispositivo Android ha ottenuto una vittoria clamorosa nei test di benchmark multipiattaforma.

Detto questo, non utilizziamo i punteggi dei benchmark nel verdetto finale della recensione e menzioniamo i punteggi solo per curiosità oggettiva, non perché i benchmark debbano essere parte di una decisione d'acquisto.

Swipe to scroll horizontally Caratteristiche Dettagli Display 6.8 pollici QHD+

Display Dynamic AMOLED 2X.

Super Smooth 120Hz refresh rate (1~120Hz)

Vision booster Dimensioni & Peso 79 X 162.3 X 8.6mm, 232g Fotocamera 12MP Fotocamera Ultra-Grandangolare

F2.2, FOV 120˚



200 MP Fotocamera Grandangolare

OIS, F1.7, FOV 85˚



50MP Teleobiettivo1

Zoom Ottico 5x, OIS, F3.4, FOV 22˚



10MP Teleobiettivo2

Zoom Ottico 3x, OIS, F2.4, FOV 36˚



12MP Fotocamera frontale

F2.2, FOV 80˚ Memoria & spazio di archiviazione 12GB + 1TB

12 + 512GB

12 + 256GB Batteria 5,000 mAh Ricarica Ricarica da cavo: Fino al 65% di carica in circa 30 minuti con l'adattatore da 45W e il cavo USB-C da 5A.Ricarica rapida senza fili 2.0Condivisione batteria wireless OS Android 14

One UI 6.1 Network e Connettività; 5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi DirectBluetooth v 5.3 Resistenza all'acqua IP68

Samsung Galaxy S24 Ultra: design

Enorme (e anche pesante)

Il titanio non ha reso lo smartphone più leggero

Smartphone elegantissimo, ma non molto diverso esteticamente dallo scorso anno

Il Galaxy S24 Ultra è indistinguibile dal Galaxy S23 Ultra, il che non significa che non ci siano differenze, ma piuttosto che i cambiamenti sono irrilevanti. Le griglie degli altoparlanti sono diverse, i microfoni si sono spostati un po', ma per lo più il nuovo telefono assomiglia a quello vecchio. È un peccato, perché se da un lato il telefono Ultra di Samsung trasuda una certa raffinatezza, dall'altro non risulta molto interessante a prima vista.

Un'ispezione più approfondita rivela che il vetro posteriore è costituito da strati su strati di vernice metallica, che conferisce al telefono più profondità.

Samsung presta grande attenzione ai dettagli quando si tratta di colori, materiali e finiture. Ogni colore ha una cornice dalle tonalità tenui che completa il nuovo Gorilla Glass Armor posteriore.

Come Apple, anche Samsung ha optato per il titanio, ma non fa la differenza come su iPhone 15 Pro Max. Il Pro Max è riuscito a ridurre notevolmente il peso quest'anno rispetto all'anno scorso, a differenza del Galaxy S24 Ultra.

Il telefono naturalmente integra una S Pen, ovvero uno degli accessori più sorprendentemente capaci in assoluto, precisa come uno strumento di disegno professionale.

(Image credit: Philip Berne / Future)

È anche dotata di Bluetooth, per cui il pulsante laterale della S Pen può fungere da telecomando per altre funzioni del telefono, in particolare per la fotocamera. Proprio così, il Galaxy S24 Ultra viene fornito con un telecomando per gli scatti a distanza.

Il Galaxy S24 Ultra quest'anno presenta un design piatto e più spigoloso, che otticamente sembra aumentarne le dimensioni e lo rende uno smartphone molto imponente.

Punteggio design: 4 / 5

Samsung Galaxy S24 Ultra: display

Visualizzazione fantastica sia in piena luce che in ambienti poco illuminati

Enorme e nitido, tra i migliori che si possano trovare

Manca ancora il supporto Dolby Vision

Il display del Galaxy S24 Ultra è eccellente, quanto di meglio si possa sperare di trovare in uno smartphone di fascia alta. È enorme, luminoso e colorato, soprattutto se si utilizza l'opzione Vivid color tone.

Ci sono molte funzioni per questo display, tra cui la luminosità adattiva e i toni di colore che misurano l'illuminazione dell'ambiente e regolano il display per ottenere il meglio. In condizioni di luce intensa all'aperto, il display può raggiungere la straordinaria luminosità di 2.600 nit, che non è proprio la più alta che si possa trovare, ma non avrete bisogno di spingervi oltre.

Il display del Galaxy S24 Ultra potrebbe essere migliore? Assolutamente sì. Esistono display per telefoni che possono raggiungere una frequenza di aggiornamento di 144Hz, anche se questa potrebbe essere più veloce di quanto l'occhio umano possa effettivamente vedere.

Sarebbe bello che Samsung rinunciasse a combattere contro il Dolby Vision sui suoi display per telefoni e televisori. Se si guarda molto Netflix, i film e le serie TV appaiono migliori se si confronta un display con Dolby Vision con uno che non lo supporta.

Punteggio display: 5 / 5

Samsung Galaxy S24 Ultra: Software

Nuove funzioni difficili da trovare nei vari menu

Alcune nuove funzioni AI sono impressionanti

È ormai evidente che Samsung si concentra esclusivamente sull'hardware e non ha alcun interesse a migliorare il proprio software. Il software del Galaxy S24 Ultra spesso lascia a desiderare e l'interfaccia One UI non è semplice da navigare.

Il Galaxy S24 Ultra è ricco di funzioni, ma dove si trovano? Tutte le nuove funzioni AI del Samsung Galaxy sono sepolte nelle Impostazioni. Ci sono 22 opzioni diverse nel menu Impostazioni. L'opzione 16 di 22 è Funzionalità avanzate. Toccando questa opzione si trova "Intelligenza avanzata", ed è qui che Samsung ha nascosto tutte le nuove funzioni del suo smartphone di punta.

Image 1 of 2

Nel debole tentativo di informare gli utenti su tutto ciò che il telefono è in grado di fare, il Galaxy S24 Ultra di tanto in tanto fa apparire messaggi e suggerimenti su nuove funzionalità da provare. Tuttavia, Samsung dovrebbe rimuovere le funzioni che non vengono utilizzate e nascondere quelle meno importanti.

Per quanto riguarda le nuove funzioni di intelligenza artificiale, si tratta di un misto di magia straordinaria e di funzionalità più inutili.

Anche alcune delle funzioni AI che sono state riprese dalla famiglia Google Pixel 8 si sono rivelate una delusione. Samsung aveva promesso che l'app Registratore vocale avrebbe offerto trascrizioni e riassunti, proprio come l'app Registratore del Google Pixel. In pratica, l'app di Samsung non è così avanzata o utile come la versione Pixel. È più lenta, meno precisa e non fornisce una trascrizione in tempo reale della conversazione mentre avviene.

Anche le funzioni di editing delle immagini sono meno impressionanti sul Galaxy S24 Ultra rispetto al Pixel 8 Pro. Il Galaxy offre lo strumento Magic Editor, chiamato Generative Edit, che consente di selezionare gli oggetti nella foto per spostarli, ridimensionarli o cancellarli. Quando si cancella un oggetto o un intero sfondo, il telefono può utilizzare l'intelligenza artificiale per sostituire quella parte dell'immagine.

Quello che manca al telefono Samsung sono i migliori strumenti di editing disponibili sul Pixel, ovvero lo strumento Sblocca foto che rende più nitide anche le vecchie foto non scattate con lo smartphone e l'opzione Scatto migliore che combina più foto per eliminare occhi chiusi e brutte espressioni.

Tuttavia, bisogna dire che molte funzioni esclusive dei Samsung Galaxy sono fantastiche: DeX ad esempio trasforma il telefono in qualcosa di più simile a un Chromebook, quando lo si collega a un monitor con tastiera e mouse.

Se si ha bisogno di lavorare a casa, o anche in viaggio, non serve portare con sè il portatrile. Basta collegare il Galaxy S24 Ultra a un hub USB per avere tutti i dispositivi personali e di lavoro in un unico posto.

Come già detto, Samsung promette che l'intera famiglia Galaxy S24 riceverà aggiornamenti software e patch di sicurezza per i prossimi sette anni. Con le nuove funzioni AI del telefono, ci chiediamo come Samsung riuscirà a farcela, soprattutto perché l'AI sembra avanzare in modo esponenziale. Come potrà un telefono di sette anni fa sopravvivere nell'anno 2031?

Un indizio potrebbe trovarsi nei termini di servizio di Samsung. Nascosto in profondità, si trova il seguente messaggio relativo alle funzioni AI: "Samsung può, in qualsiasi momento, cambiare alcune o tutte le sue funzioni di intelligenza avanzata in funzioni basate su abbonamento, nel qual caso Samsung fornirà un preavviso. Samsung si riserva il diritto di limitare la tariffa per evitare il decadimento della qualità o l'interruzione delle funzioni di intelligenza avanzata".

In futuro dunque Samsung potrebbe offrire i futuri aggiornamenti di Android in versione normale e "Premium". Potrebbe anche escludere alcuni modelli da qualsiasi funzione premium futura e limitarsi a offrire il sistema operativo più semplice e scarno al Galaxy S24 Ultra quando, ad esempio, verrà lanciato Android 18, presumibilmente tra quattro anni.

In ogni caso, attualmente c'è un asterisco sulla promessa di Samsung di sette anni di aggiornamenti. Tuttavia, ci aspettiamo che tutte le funzioni che non dipendono interamente dall'hardware rimangano disponibili su tutti i telefoni idonei, esattamente come fa Apple.

Punteggio software: 3 / 5

Samsung Galaxy S24 Ultra: fotocamera

Qualità dell'immagine migliorata

Zoom meno dettagliato, colori e gamma migliorati

Rumore ancora visibile di notte e con luci scarse

Abbiamo eletto Galaxy S23 Ultra migliore smartphone per la fotografia dello scorso anno, motivo per cui ci siamo preoccupati quando abbiamo sentito che Samsung avrebbe ridotto lo zoom ottico da 10x a 5x sull’S24 Ultra. Lo zoom 10x era la caratteristica principale del Galaxy S23 Ultra... a parte il sensore da 200 MP, i due obiettivi zoom, l'astrofotografia digitale 100x, i miglioramenti dell'immagine AI e tutto il resto che il telefono poteva fare. Tuttavia, abbiamo trovato strano il passo indietro di Samsung per quanto riguarda le specifiche di alcuni elementi della fotocamera.

Partiamo dall'obiettivo zoom 5x del Galaxy S24 Ultra. Samsung non ha fatto un passo indietro, ma piuttosto un passo di lato. Il Galaxy S24 Ultra ha ancora la migliore fotocamera con zoom che si possa trovare su uno smartphone. È meglio dello zoom 10x del Galaxy S23 Ultra ed è molto meglio dello zoom 5x dell'iPhone 15 Pro Max.

Quando si esegue uno zoom a 10x o addirittura a 100X, il Galaxy S24 Ultra produce immagini con colori migliori e una migliore gamma dinamica rispetto al Galaxy S23 Ultra. Laddove la vecchia fotocamera faceva apparire le immagini piatte, con il Galaxy S24 Ultra si notano una maggiore profondità e ombre più definite. Ciò che manca è l'abbondanza di dettagli che si notava sul modello precedente. In sostanza, Samsung ha sacrificato i dettagli delle immagini per migliorare la qualità complessiva.

È un buon compromesso. Le immagini con zoom 10x e 100x dell'S23 Ultra hanno un aspetto terribile. Certo, è possibile distinguere più dettagli, ma sono pieni di rumore e spesso sfocati, quindi generano un risultato finale poco convincente. Con il Galaxy S24 Ultra si notano meno particolari, ma le immagini prodotte sono generalmente migliori.

In un confronto diretto tra il Galaxy S24 Ultra e l'iPhone 15 Pro Max con zoom 5x, l'iPhone produce immagini migliori. Quando si inizia ad applicare lo zoom digitale, il Galaxy cambia passo e fa meglio del rivale Apple. Usando lo zoom di 5x, abbiamo ottenuto un bel risultato con entrambe le fotocamere. Passando allo zoom 25x, il Galaxy ha mantenuto più dettagli e colori migliori rispetto all'iPhone. L'iPhone non è riuscito a zoomare oltre, mentre il Galaxy S24 Ultra è riuscito a catturare discretamente bene un faro che si trova a 2km dalla costa.

Samsung è stata spesso criticata per i colori innaturali nelle foto, ed è palese che l'azienda ha preso a cuore la questione cercando di avvicinarsi alle tecniche di elaborazione dell'iPhone. I colori appaiono molto più naturali, spesso anche più freddi rispetto alle foto troppo calde dell'iPhone, che in alcune immagini assumono una tonalità giallastra. I problemi di nitidezza digitale sono quasi spariti, quindi il Galaxy S24 Ultra produce immagini con una buona quantità di dettagli, senza la sfocatura che si trova in alcune foto scattate con lo zoom dell’iPhone.

Ciò non significa che la fotocamera sia perfetta, anzi. Di notte, ad esempio, i risultati non sono pienamente soddisfacenti. Il Google Pixel 8 Pro è migliore nelle foto notturne di paesaggi e città, e anche il OnePlus 12 è in grado di gestire meglio gli scatti con luce mista.

Nel complesso, il Galaxy S24 Ultra è il miglior telefono con fotocamera che abbiamo provato finora. Forse non domina in tutti i settori, ma si comporta generalmente meglio di qualsiasi altro telefono dotato di una fotocamera avanzata, che si tratti di un iPhone, di un Pixel o anche del più recente OnePlus firmato Hasselblad.

Il top di gamma Samsung eccelle negli scatti da vicino. Se volete scattare una buona macro o siete appassionati di food photography, il Galaxy è la migliore opzione in assoluto. I selfie e i ritratti sono fantastici, con toni della pelle precisi e dettagli ottimi. Anche la modalità ritratto funziona alla grande e riesce a scontornare le immagini in modo preciso, fornendo una sfocatura molto più realistica di altri concorrenti.

Samsung ha fatto qualche passo avanti anche in materia di editing, ma è meglio affidarsi a software di terze parti se si vogliono ottenere risultati professionali. Nell'app Galleria del Galaxy S24 Ultra c’è una sezione dedicata alle funzioni di editing AI generativo, che possono ridimensionare e spostare gli oggetti nell'immagine o cambiare completamente lo sfondo a seconda del contesto dello scatto. È una funzione interessante, ma ha solo parzialmente a che fare con la fotocamera dato che si tratta di post produzione. Se si usano le funzioni AI su un’immagine viene automaticamente aggiunto un piccolo watermark per indicare che si tratta di una fotografia contenente artefatti.

L'app Galleria Samsung suggerisce modifiche alle foto, come la rimozione dei riflessi (sopra). I risultati sono visibili qui sotto:

Se volete qualcosa di simile alla funzione Photo Unblur del Google Pixel 8, potete andare sul Galaxy App Store e scaricare l'editor fotografico Galaxy Enhance-X di Samsung. Questa app poco conosciuta offre un sacco di strumenti avanzati per l'editing fotografico, molti dei quali si basano sull'intelligenza artificiale e sull'apprendimento automatico. Questi strumenti non sono efficaci come le modifiche di Google Foto su un Google Pixel 8 Pro, ma producono comunque risultati accettabili.

È anche possibile eseguire software di editing fotografico più avanzati, come Adobe Lightroom e SnapSeed. Queste applicazioni funzionano molto bene sul Galaxy S24 Ultra e l’editing si svolge molto più comodamente con la S Pen che a mano libera.

Non abbiamo avuto modo di testare le funzioni di fotografia lunare AI del Galaxy S24 Ultra a causa di condizioni meteorologiche avverse. Non appena sarà possibile verificheremo se il nuovo top di gamma Samsung è in grado o meno di tenere il passo con l'abbagliante astrofotografia del Galaxy S23 Ultra dello scorso anno.