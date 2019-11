I migliori iPhone del 2019

La nostra guida al miglior iPhone non viene aggiornata molto spesso: Apple presenta i nuovi smartphone solo una volta all’anno, quindi non ci sono tanti cambiamenti se si fa un paragone con altri marchi che propongono sempre qualcosa di nuovo.

Con l’arrivo dei nuovi modelli del 2019, la classifica è cambiata. Abbiamo dato il benvenuto all’ iPhone 11 , all’ iPhone 11 Pro e all’ iPhone 11 Pro Max . Questi nuovi smartphone di fascia alta si sono conquistati i primi posti in classifica, spodestando l’ iPhone XS del 2018 e tutti i modelli precedenti.

In altre parole alcuni dei modelli di iPhone più vecchi sono meno costosi e probabilmente risparmierete ancora di più grazie al Black Friday e il Cyber Monday, ormai prossimi.

Quindi i migliori iPhone al momento sono i nuovi iPhone 11, ma qual è il migliore tra questi? E quali sono i migliori iPhone degli scorsi anni? Date un’occhiata alla nostra classifica per scoprirlo.

La nuova serie di iPhone ha dato una scossa all’intera linea di dispositivi Apple, e ora comprende una gamma di dispositivi adeguati per ogni fascia di prezzo, oltre a un cimitero in espansione dove riposano gli iPhone ormai fuori produzione. Potete comunque acquistare gli iPhone ‘fuori produzione’ presso molti rivenditori e compagnie telefoniche, anche se è più semplice procurarsi uno dei nuovi modelli.

In questo periodo di offerte è probabile che vedremo gli sconti migliori dell’anno per gli iPhone, come in occasione dell’ Amazon Prime Day Se vi serve un nuovo iPhone perché non aspettare il Black Friday per vedere se il vostro modello preferito viene scontato?

Decidere qual’è l’iPhone migliore non è facile, dalle specifiche infatti non si riescono a definire chiaramente la conservazione del valore e la praticità. Anche queste ultime possono cambiare in base alle migliori offerte per iPhone , che ne alterano il valore.

Ci siamo presi il tempo necessario per testare ogni iPhone a lungo per confrontare tutte le funzioni e le caratteristiche dei modelli vecchi e nuovi. Abbiamo scattato foto, giocato e valutato il rapporto qualità-prezzo.

Senza dilungarci troppo, ecco qua la lista dei migliori iPhone disponibili ora sul mercato.

I migliori iPhone

iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone XR iPhone SE iPhone XS Max iPhone XS iPhone X iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 6S

I migliori iPhone: quale dovreste comprare adesso?

(Image credit: TechRadar)

1. iPhone 11

Il migliore per rapporto qualità-prezzo

Peso: 194 g | Dimensioni: 150,9 x 75,7 x 8,3 mm | Sistema Operativo: iOS 13 | Dimensioni del display: 6,1’’ | Risoluzione: 828 x 1792 | CPU: A13 Bionic | RAM: 4 GB | Archiviazione: 64 / 128 / 256 GB | Batteria: : Non disponibile | Fotocamera posteriore: 12 MP + 12 MP | Fotocamera frontale: 12 MP

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Velocità elevata

Meglio il grandangolo del teleobiettivo

Ancora un display LCD

La scocca in vetro è una calamita per le impronte digitali

L’iPhone 11 non è lo smartphone Apple con le specifiche migliori, ma supera l’iPhone XR, il ‘top di gamma economico’, distinguendosi tra gli smartphone della sua generazione per l’ottimo rapporto qualità-prezzo.

È vero, il teleobiettivo non è all’altezza, ma come ci ha insegnato il Samsung Galaxy S10e una lente principale associata a un grandangolo sono abbastanza. Il display non è un OLED, ma nonostante lo schermo LCD per lo meno l’iPhone 11 mantiene il primato dal punto di vista dell’autonomia. Ha anche un maggiore quantitativo di RAM (4 GB) rispetto ai 3 GB del modello precedente.

Aggiungete iOS 13 e tutte le piccole novità della serie iPhone 11 e avrete il perfetto smartphone a cui affidarvi quotidianamente anche per la fotografia. Tutto questo a partire da soli 839,00€, il prezzo più basso per un iPhone appena uscito dopo l’arrivo dell’iPhone 8.

Leggi la nostra recensione completa dell’iPhone 11

Migliori offerte Apple iPhone 11 di oggi €499.99 Vedi L'offerta finisce Mon, Nov 18 €667.84 Vedi €749 Vedi €749 Vedi Mostra altre offerte

(Image credit: Future)

2. iPhone 11 Pro

Quasi il migliore, ma un po’ troppo costoso

Peso: 188 g | Dimensioni: 144 x 71,4 x 8,1 mm | Sistema Operativo: iOS 13 | Dimensioni del display: 5.8’’ | Risoluzione: 1125 x 2436 | CPU: A13 Bionic | RAM: 4 GB | Archiviazione: 64 / 256 / 512 GB | Batteria: : 3.046 mAh | Fotocamera posteriore: 12 MP + 12 MP + 12 MP | Fotocamera frontale: 12 MP

La fotocamera è un vero passo avanti

Batteria considerevolmente potenziata

Esteticamente simile all'iPhone XS

Per il resto, pochi miglioramenti

L’iPhone 11 Pro è uno smartphone più avanzato rispetto all’iPhone 11, ma non è classificabile al primo posto a causa del prezzo più alto.

Lo schermo piccolo è sicuramente più adatto a chi ha le mani piccole, la qualità del display è un bel vantaggio e si tratta dello smartphone Apple con tre fotocamere meno costoso, quindi tutto sommato si tratta di uno smartphone di tutto rispetto. Ecco perché si é guadagnato il secondo posto nella nostra classifica!

Molti devono stare attenti a non sforare il budget quando stanno per acquistare un nuovo smartphone, e il prezzo più alto potrebbe essere un deterrente se si confronta l’iPhone 11 Pro con l’iPhone 11.

Leggi la nostra recensione dell’ iPhone 11 Pro

Migliori offerte Apple iPhone 11 Pro di oggi €789.99 Vedi L'offerta finisce Sat, Nov 9 €1,016.49 Vedi €1,077.07 Vedi €1,089 Vedi L'offerta finisce Wed, Nov 20 Mostra altre offerte

(Image credit: Future)

3. iPhone 11 Pro Max

Grande, migliore, ma costa caro

Peso: 226 g | Dimensioni: 158 x 77,8 x 8,1 mm | Sistema Operativo: iOS 13 | Dimensioni del display: 6.5’’ | Risoluzione: 1242 x 2688 | CPU: A13 Bionic | RAM: 4 GB | Archiviazione: 64 / 256 / 512 GB | Batteria: : Non disponibile | Fotocamera posteriore: 12 MP + 12 MP + 12 MP | Fotocamera frontale: 12 MP

Tre fotocamere posteriori

L'iPhone migliore, il più veloce che ci sia

Ancora più autonomia

Costoso

Pressochè inalterato

L’iPhone 11 Pro Max confonde per il nome inusuale, ma è l’iPhone più grande e migliore in circolazione. È anche il più costoso, con un prezzo di partenza di 1.289,00€.

Non è cambiato molto rispetto all’iPhone XS Max se non consideriamo la fotocamera potenziata con l’aggiunta di un grandangolo. Anche il software della fotocamera è stato migliorato, e ora cambiare il livello di zoom è molto più semplice.

L’autonomia della batteria è stata migliorata, garantendo secondo Apple 4 ore in più rispetto all’iPhone XS Max. Se riuscite ad andare oltre l’aspetto bizzarro della tripla fotocamera, questo è davvero l’iPhone più potente che potete trovare.

Leggi la recensione completa dell’ iPhone 11 Pro Max

Migliori offerte Apple iPhone 11 Pro Max di oggi €1,159 Vedi €1,159 Vedi Reduced Price €1,289 €1,189 Vedi €1,199.99 Vedi L'offerta finisce Thu, Nov 21 Mostra altre offerte

Image credit: TechRadar

4. iPhone 8

L’ultimo iPhone con display da 4.7’’ è ancora un best seller

Peso: 148 g | Dimensioni: 138.4 x 67,3 x 7,3 mm | Sistema Operativo: iOS 11 | Dimensioni del display: 4.7’’ | Risoluzione: 750 x 1334 | CPU: A11 Bionic | RAM: 2 GB | Archiviazione: 64 / 256 GB | Batteria: : 1.821 mAh | Fotocamera posteriore: 12 MP | Fotocamera frontale: 7 MP

Ricarica wireless comoda

Ottima fotocamera per scatti veloci

Pochi potenziamenti rispetto all'iPhone 7

Design datato con cornici invadenti

Questo è davvero il best-seller tra gli iPhone, per molte buone ragioni. Innanzitutto, è l’ultimo modello uscito con display da 4.7’’, e usare uno smartphone dalle dimensioni ‘normali’ è sempre una bella sensazione. In secondo luogo, è venduto a un prezzo molto più ragionevole dell’iPhone X e dell’iPhone 8 Plus.

Solo perché la misura è la stessa degli iPhone vecchi, questo non significa che sia lo stesso per la tecnologia che c’è dietro. L’iPhone 8 ha lo stesso chipset A11 Bionic dell’iPhone 8 Plus e dell’iPhone X e supporta sia la ricarica rapida che la ricarica wireless.

La fotocamera è ottima, anche se non ha il doppio obiettivo dell’iPhone X e Plus, e il sistema operativo è iOS 11.

Leggi la recensione completa dell’iPhone 8

Image credit: TechRadar

5. iPhone 8 Plus

Schermo grande a un prezzo più contenuto

Peso: 202 g | Dimensioni: 158.4 x 78,1 x 7,5 mm | Sistema Operativo: iOS 11 | Dimensioni del display: 5.5’’ | Risoluzione: 1080 x 1920 | CPU: A11 Bionic | RAM: 3 GB | Archiviazione: 64 / 256 GB | Batteria: : 2.691 mAh | Fotocamera posteriore: 12 MP + 12 MP | Fotocamera frontale: 7 MP

Ricarica wireless

Maggiore autonomia

Design datato

Costoso

L’iPhone 8 Plus è l’iPhone migliore se non volete uno degli ultimi modelli o volete avere il sensore di impronte digitali Touch ID. Continua a essere un modello popolare grazie alle dimensioni dello schermo, il prezzo inferiore e il tasto home.

Ci sono molte funzioni che ci piacciono: è stato il primo iPhone a supportare ricarica rapida e wireless, e la fotocamera era stata migliorata. Il teleobiettivo della doppia fotocamera non ha l’OIS, a differenza dell’iPhone X, ma lo smartphone è perfetto per scattare foto a lunga distanza.

Non a tutti piace il design datato, ma l’iPhone 8 Plus è perfetto per chi ha le mani più grandi del portafogli.

Leggi la nostra recensione completa dell’iPhone 8 Plus

Image credit: TechRadar

6. iPhone XR

L’iPhone con la migliore durata della batteria

Peso: 194 g | Dimensioni: 150.9 x 75,7 x 8,3 mm | Sistema Operativo: iOS 12 | Dimensioni del display: 6.1’’ | Risoluzione: 1792 x 828 | CPU: A12 Bionic | RAM: 4 GB | Archiviazione: 64 / 128 / 256 GB | Batteria: : 2.942 mAh | Fotocamera posteriore: 12 MP + 12 MP | Fotocamera frontale: 7 MP

Ottima autonomia per un iPhone

Prezzo più basso e bei colori

Alcune app non completamente ottimizzate

Display con risoluzione inferiore

L’iPhone XR è un bel miglioramento per un consumatore medio che non vuole spendere troppo per l’iPhone più costoso che ci sia. Questo è l’iPhone ‘economico’ di Apple, soprattutto se paragonato agli ultimi modelli usciti. È anche il migliore dei tre per la durata della batteria.

Si contraddistingue per l’ampia scelta di colori: Blu, Bianco, Nero, Giallo, Corallo e Rosso. Una bella differenza rispetto ai colori più sobri dell’iPhone XS e dell’iPhone XS Max. Alcune delle specifiche però sono le stesse, come il chipset A12 Bionic e i due obiettivi posteriori da 12 MP.

Non avrete una doppia fotocamera come per gli iPhone di fascia più alta, quindi non avrete il teleobiettivo. La funzione Smart HDR però è un bel vantaggio e vi permetterà di scattare ottime foto.

È un iPhone meno costoso, più colorato e ha uno schermo grande da 6.1’’. Più che abbastanza per la maggior parte degli acquirenti non interessati a un display OLED.

Leggi la nostra recensione completa dell’iPhone XR

7. iPhone SE

Compatto, relativamente economico e piuttosto potente

Peso: 113 g | Dimensioni: 123.8 x 58,6 x 7,6 mm | Sistema Operativo: iOS 11 | Dimensioni del display: 4.0’’ | Risoluzione: 1136 x 640 | CPU: Apple A9 | RAM: 2 GB | Archiviazione: 16 / 64 GB | Batteria: : 1.624 mAh | Fotocamera posteriore: 12 MP | Fotocamera frontale: 1.2 MP

Discretamente potente

Prezzo più basso

Design davvero datato

Tecnologia dello schermo vecchia

Nonostante le misure e il prezzo ridotti dell’iPhone Se, è ancora un ottimo modello di fascia media. Ha lo stesso design compatto ma di qualità dell’iPhone 5S e lo stesso chipset Apple A9 e la stessa fotocamera posteriore dell’iPhone 6S.

Non ha le funzioni 3D Touch e la fotocamera frontale di qualità superiore dell’iPhone 6S e dei modelli successivi. Lo schermo nel complesso è meno impressionante a causa del rapporto di contrasto più basso, ma si classifica bene tra i dispositivi di fascia media.

Si tratta dell’iPhone da 4’’ più potente che ci sia, un’ottima notizia per i fan dei dispositivi compatti. La parte migliore è il prezzo, infatti è l’iPhone più economico che potete trovare sul mercato, un affarone per gli standard Apple.

Leggi la recensione completa dell’iPhone SE

Image credit: TechRadar

8. iPhone XS Max

iPhone XS Max, lo smartphone grande e veloce

Peso: 208 g | Dimensioni: 157.5 x 77,4 x 7,7 mm | Sistema Operativo: iOS 12 | Dimensioni del display: 6.5’’ | Risoluzione: 1242 x 2688 | CPU: A12 Bionic | RAM: 4 GB | Archiviazione: 64 / 256 / 512 GB | Batteria: : 3.179 mAh | Fotocamera posteriore: 12 MP + 12 MP | Fotocamera frontale: 7 MP

Schermo grande, ottimo per giochi e film

Ottima fotocamera per essere un iPhone

Incredibilmente costoso

Dimensioni ingombranti

L’iPhone XS Max è uno degli iPhone migliori che potete comprare, se le vostre mani sono grandi abbastanza. Lo schermo è un OLED da 6.5’’ con supporto HDR10 che rende i colori davvero vividi. Insomma, lo smartphone perfetto se volete uno schermo gigantesco.

C’è una doppia fotocamera da 12 MP migliorata rispetto al modello precedente con la funzione Smart HDR e un sensore di capacità maggiore in grado di catturare pixel più grandi. L’iPhone XS Max, come l’XS, sfrutta una nuova tecnologia per il rilevamento della profondità, che permette di impostare e regolare l’effetto bokeh mentre si scatta o successivamente.

La fotocamera TrueDepth permette un riconoscimento più veloce con la tecnologia Face ID, e gli autoscatti con la fotocamera frontale da 7 MP sono migliorati sempre grazie alla funzione Smart HDR.

L’iPhone XS Max è più costoso dell’iPhone X e dell’iPhone XS, ma dilazionare il pagamento in due anni con qualche contratto con Apple o una compagnia telefonica potrebbe essere una buona idea.

Leggi la recensione completa dell’iPhone XS Max

Image credit: TechRadar

9. iPhone XS

Il migliore per chi cerca qualcosa di più compatto

Peso: 174 g | Dimensioni: 143,6 x 70,9 x 7,7 mm | Sistema Operativo: iOS 12 | Dimensioni del display: 5.8’’ | Risoluzione: 1125 x 2436 | CPU: A12 Bionic | RAM: 4 GB | Archiviazione: 64 / 256 / 512 GB | Batteria: : 2.659 mAh | Fotocamera posteriore: 12 MP + 12 MP | Fotocamera frontale: 7 MP

Funzione Smart HDR per la fotocamera

Più comodo da usare con una mano rispetto al Max

L'autonomia potrebbe essere migliore

Molto costoso

Che ci crediate o no, l’iPhone XS è il miglior smartphone ‘piccolo’ di Apple. Ha un display da 5.8’’ ed è più semplice da usare con una mano rispetto all’XS Max.

È potenziato rispetto all’iPhone X dell’anno precedente, ma bisogna osservare più attentamente per accorgersi delle differenze. Il design infatti non cambia. La fotocamera da 12 MP supporta la funzione Smart HDR e la fotocamera frontale è migliorata con la tecnologia TrueDepth. Ha lo stesso chipset A12 Bionic dell’iPhone XS Max.

Questo smartphone dal design all-screen è molto simile all’iPhone XS Max, ma in una misura ridotta. Ha una batteria più piccola rispetto al Max e naturalmente un display più piccolo, ma la fotocamera ha le stesse prestazioni e potete giocare agli stessi giochi.

Leggi la recensione completa dell’iPhone XS

Image credit: TechRadar

10. iPhone X

L'iPhone che ha cambiato tutto

Peso: 174 g | Dimensioni: 143,6 x 70,9 x 7,7 mm | Sistema Operativo: iOS 11 | Dimensioni del display: 5.8’’ | Risoluzione: 1125 x 2436 | CPU: A11 Bionic | RAM: 3 GB | Archiviazione: 64 / 256 GB | Batteria: : 2.716 mAh | Fotocamera posteriore: 12 MP + 12 MP | Fotocamera frontale: 7 MP

Ottimo schermo

Molto potente

Fotocamera Smart con tecnologia True Depth

Incredibilmente costoso

L’iPhone X è tanto impressionante quanto costoso, ma se volete uno dei migliori iPhone sul mercato questo può essere quello che fa per voi

Il display ha un design all-screen, eccetto per una sezione che ospita la fotocamera frontale TrueDepth. La fotocamera porta i selfie su tutto un altro livello e mappa il vostro viso per l’utilizzo delle Animoji.

L’iPhone X ha segnato il decimo anniversario di Apple ed è stato una vera rivoluzione, con un design tutto nuovo, più potenza, più velocità e nuove funzioni.

Leggi la recensione completa dell’iPhone X

11. iPhone 7

Il primo iPhone resistente all’acqua

Peso: 138 g | Dimensioni: 138,3 x 67,1 x 7,1 mm | Sistema Operativo: iOS 11 | Dimensioni del display: 4.7’’ | Risoluzione: 750 x 1334 | CPU: Apple A10 Fusion | RAM: 2 GB | Archiviazione: 32 / 128 / 256 GB | Batteria: : 1.960 mAh | Fotocamera posteriore: 12 MP | Fotocamera frontale: 7 MP

Ottime prestazioni della fotocamera in condizioni di luce scarsa

Resistente all'acqua

I potenziamenti non sono visibili a occhio nudo

Stesso design dei tre anni precedenti

Non vi piacciono gli iPhone di grandi dimensioni come l’iPhone 7 Plus? Allora potete optare per l’iPhone 7, un’alternativa più economica e compatta.

Questo è stato uno dei primi iPhone senza jack per le cuffie e anche il primo con struttura resistente all’acqua che salverà il vostro smartphone nel caso di un tuffo nel lavandino indesiderato mentre vi state lavando i denti.

L’iPhone 7 non ha una doppia fotocamera ma potrete comunque scattare ottime foto con il suo sensore da 12 MP.

Se avete un iPhone 6 o 6S potreste non notare molte differenze, ma il processore più recente e la tecnologia della fotocamera potrebbero essere un motivo sufficiente per acquistarlo.

Leggi la recensione completa dell'iPhone 7

12. iPhone 7 Plus

Il miglior iPhone del 2016 a un prezzo più basso

Peso: 188 g | Dimensioni: 158,2 x 77,9 x 7,3 mm | Sistema Operativo: iOS 11 | Dimensioni del display: 5.5’’ | Risoluzione: 1080 x 1920 | CPU: A10 Fusion | RAM: 3 GB | Archiviazione: 32 / 128 / 256 GB | Batteria: : 2.900 mAh | Fotocamera posteriore: 12 MP + 12 MP | Fotocamera frontale: 7 MP

Molto potente, ottime prestazioni

Fotocamera eccellente

Non particolarmente economico

Manca il jack per le cuffie

Nel 2016 l’iPhone 7 era il migliore che Apple avesse mai creato, e rimane un ottimo modello per la durabilità e il prezzo. È più grande dell’iPhone X nonostante lo schermo più piccolo (5.5’’, 1080p), quindi se state cercando uno smartphone di dimensioni ridotte con lo schermo grande questo potrebbe non essere la scelta migliore.

I grandi potenziamenti rispetto ai modelli più vecchi sono il design waterproof e la nuova doppia fotocamera che vi permette di scattare con due lenti da 12 MP. Lo zoom ottico è migliorato, così come la modalità bokeh per la sfocatura dello sfondo per risaltare il soggetto.

L’autonomia non è particolarmente migliore rispetto all’iPhone 6S Plus. L’iPhone 7 Plus costa meno rispetto a quando è uscito e potrebbe essere un acquisto davvero interessante.

Leggi la recensione completa dell’iPhone 7 Plus

13. iPhone 6S

Il miglior iPhone del 2015

Peso: 143 g | Dimensioni: 138,3 x 67,1 x 7.1 mm | Sistema Operativo: iOS 11 | Dimensioni del display: 4.7’’ | Risoluzione: 1334 x 750 | CPU: Apple A9 | RAM: 2 GB | Archiviazione: 16 / 64 / 128 GB | Batteria: : 1.715 mAh | Fotocamera posteriore: 12 MP | Fotocamera frontale: 5 MP

Bel design

3D Touch

Scarsa autonomia

Prezzo basso per uno schermo a bassa risoluzione

L’iPhone 6S, come probabilmente sapete, è il top di gamma di Apple del 2015. Il chipset Apple A9 e i 2 GB di RAM (1 GB in più rispetto al modello precedente) rendono l’iPhone 6S più potente rispetto al modello del 2014 e ragionevolmente veloce per gli standard odierni.

Ha una fotocamera posteriore da 12 MP e una fotocamera frontale da 8 MP, all’epoca la migliore che Apple avesse mai creato per un iPhone.

Ha lo stesso design e lo stesso schermo dell’iPhone 6, e quest’ultimo inizia a sembrare un po’ datato in confronto ai display QHD degli altri smartphone più recenti.

L’iPhone 6S è anche stato il primo ad avere il 3D Touch, che rende il display sensibile alla pressione esercitata e offre la possibilità di sfruttare alcuni trucchetti e scorciatoie accessibili dalla pagina home.

Leggi la recensione completa dell’iPhone 6S