iPhone 15 vs iPhone 15 Pro confronto

Ormai manca pochissimo all'uscita dei prossimi nuovi iPhone: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra arriveranno tutti a settembre.

Non è mai troppo presto per decidere quale acquistare, dato che sono ormai trapelate molte indiscrezioni su tutti questi smartphone e quindi possiamo già farci un'idea piuttosto chiara di cosa aspettarci.

Per questo motivo, abbiamo messo a confronto i due smartphone più piccoli: iPhone 15, il modello standard, e iPhone 15 Pro, più premium. Saprete già che quest'ultimo sarà un telefono di fascia alta, ma per un confronto più approfondito su come questi iPhone potrebbero differire (e su cosa invece sarà uguale) continuate a leggere.

iPhone 15 vs iPhone 15 Pro: specifiche

Prima di parlare nel dettaglio delle indiscrezioni sulle specifiche di iPhone 15 e iPhone 15 Pro, ecco una breve panoramica che vi offre un confronto a colpo d'occhio di ciò che abbiamo sentito finora. Ricordiamo che tutti questi dettagli sono solo indiscrezioni non ancora confermati ufficialmente

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 vs iPhone 15 Pro: specifiche iPhone 15 iPhone 15 Pro Display: 6.1" OLED 6.1" OLED Risoluzione: 1179 x 2556 pixel 1179 x 2556 pixel Frequenza di aggiornamento: 60Hz Adattiva 1-120Hz Chipset: A16 Bionic A17 Bionic Fotocamere posteriori: 48MP, 12MP ultra-wide 48MP, 12MP ultra-wide, 12MP teleobiettivo con zoom ottico 3x Fotocamera frontale: 12MP 12MP RAM: 6GB 8GB Spazio di archiviazione: 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB Batteria: ≈3,279mAh ≈3,200mAh

iPhone 15 vs iPhone 15 Pro: prezzo e uscita

Non ci sono indiscrezioni specifiche sui prezzi di iPhone 15 e iPhone 15 Pro, ma sembra sicuro che questi telefoni costeranno almeno quanto i loro predecessori. Ciò significa un prezzo di partenza di 1.029€ per iPhone 15 e di 1.339€ per iPhone 15 Pro.

In altre parole, iPhone 15 Pro costerà circa 300€ in più rispetto al modello standard, ma la differenza di prezzo potrebbe essere ancora maggiore: secondo l'analista Jeff Pu Apple potrebbe far pagare iPhone 15 Pro più di quanto abbia fatto per iPhone 14 Pro. A quanto pare si tratta di un tentativo di rendere iPhone 15 standard più popolare del suo predecessore.

iPhone 15 probabilmente costerà almeno tanto quanto iPhone 14. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Non viene detto invece quale potrebbe essere il prezzo di iPhone 15 Pro, ma potrebbe significare che costerà all'incirca quanto iPhone 14 Pro Max, ovvero 1.489€, mentre iPhone 15 Ultra costerà ancora di più.

Per quanto riguarda la disponibilità, ci aspettiamo che Apple presenti la serie iPhone 15 durante un evento che si terrà nella prima metà di settembre. Più precisamente, in base ai giorni e alle date degli eventi passati, ipotizziamo il 5, 6, 12 o 13 settembre, dato che di solito Apple sceglie un martedì o un mercoledì della prima o seconda settimana del mese.

I due iPhone saranno probabilmente messi in vendita nello stesso periodo, nello specifico una settimana dopo la data dell'annuncio.

iPhone 15 vs iPhone 15 Pro: design e display

Entrambi gli iPhone potrebbero avere bordi più arrotondati rispetto a iPhone 14 Pro. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 15 e iPhone 15 Pro potrebbero avere un aspetto molto diverso dai loro predecessori.

Secondo quanto riferito, entrambi i telefoni avranno la Dynamic Island al posto del notch. Non è una novità per il modello Pro, ma lo sarebbe per l'iPhone 15 standard. Si dice anche che entrambi avranno bordi leggermente arrotondati, al posto di quelli piatti visti sulla serie iPhone 14, e che avranno una porta USB-C al posto della porta Lightning.

Per molti versi, quindi, potrebbero assomigliarsi, ma iPhone 15 Pro avrà probabilmente una finitura più pregiata: stando a quanto riferito, avrà cornici più sottili, un tasto Azione in stile Apple Watch Ultra al posto dell'interruttore Suoneria/Silenzioso e bordi in titanio.

Un render di iPhone 15 Pro. (Image credit: 9to5Mac)

Le dimensioni sono sconosciute, ma probabilmente saranno le stesse dell'anno scorso, quindi potrebbero aggirarsi intorno ai 146,7 x 71,5 x 7,8 mm nel caso dell'iPhone 15 e 147,5 x 71,5 x 7,9 mm per iPhone 15 Pro.

Per quanto riguarda lo schermo, entrambi i telefoni avranno probabilmente un display da 6,1 pollici, in linea con i modelli attuali. Tuttavia, mentre iPhone 15 Pro avrà quasi certamente uno schermo a 120Hz, iPhone 15 manterrà la frequenza di aggiornamento a 60Hz (probabilmente senza display always-on).

È probabile, tuttavia, che i due telefoni abbiano risoluzioni simili tra loro e ai loro predecessori. In effetti, potrebbero essere identici l'uno all'altro, con una risoluzione di 1179 x 2556 (pari a 460 ppi).

iPhone 15 vs iPhone 15 Pro: fotocamera

iPhone 15 probabilmente avrà due fotocamere posteriori, come iPhone 14. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Le indiscrezioni suggeriscono che iPhone 15 sarà aggiornato con una fotocamera principale da 48MP, come quella vista di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Tuttavia, probabilmente si tratterà ancora di un telefono a doppio obiettivo, con le stesse fotocamere ultra-wide da 12MP e frontale da 12MP dello scorso anno.

Per quanto riguarda iPhone 15 Pro, probabilmente avrà una configurazione a tre sensori come il suo predecessore. iPhone 14 Pro ha una fotocamera principale da 48MP, una ultra-wide da 12MP e un teleobiettivo da 12MP con zoom ottico 3x.

Le fotocamere di iPhone 15 Pro potrebbero essere simili, ma una fuga di notizie indica che questo telefono utilizzerà un nuovo sensore Sony all'avanguardia che consentirà di catturare molta più luce, migliorando così le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.

A parte questo, la principale differenza tra iPhone 15 e iPhone 15 Pro probabilmente consiste nel fatto che il Pro avrà sicuramente un teleobiettivo, mentre iPhone 15 standard no.

Vale la pena notare che alcune fughe di notizie hanno parlato anche di una fotocamera a periscopio, ma al momento si pensa che questa funzione sarà riservata a iPhone 15 Ultra.

iPhone 15 vs iPhone 15 Pro: prestazioni

Gli iPhone Pro offrono sempre prestazioni migliori. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Fino a poco tempo fa, in un iPhone standard si poteva trovare lo stesso chipset di un modello Pro, con l'unica potenziale differenza di potenza derivante dalla quantità di RAM. Ma Apple ha cambiato direzione con la serie iPhone 14.

Lo scorso anno infatti l'azienda ha fornito ai modelli Pro l'ultimo e più importante chipset A16 Bionic, mentre gli iPhone 14 e 14 Plus hanno adottato l'A15 Bionic della precedente generazione di iPhone Pro, leggermente potenziato.

Le fughe di notizie suggeriscono che la stessa cosa accadrà quest'anno, con iPhone 15 che monterebbe l'A16 Bionic e iPhone 15 Pro che riceverebbe invece il nuovo chipset A17 Bionic.

Secondo quanto riferito, l'A17 Bionic avrà una CPU più potente del 20% rispetto al suo predecessore, quindi potrebbe rendere iPhone 15 Pro uno dei migliori smartphone in assoluto lato prestazioni.

Inoltre, iPhone 15 Pro potrebbe disporre di un maggiore quantitativo di RAM, pari a 8GB, rispetto ai 6GB dell'iPhone 15. Potrebbe anche supportare velocità di trasferimento dati molto più elevate rispetto a iPhone 15, fino a 40 Gbps, rispetto ai 20 Gbps dell'iPhone 15 standard.

iPhone 15 vs iPhone 15 Pro: batteria

Una foto trapelata della porta USB-C di iPhone 15 Pro. (Image credit: @URedditor)

Non abbiamo ancora notizie sulla capacità della batteria di entrambi i telefoni, ma come riferimento iPhone 14 ha una batteria da 3.279mAh e iPhone 14 Pro ne ha una da 3.200 mAh. È molto probabile che quest'anno le dimensioni di iPhone 15 e 15 Pro saranno simili, e quasi certamente lo saranno anche tra loro.

Tuttavia, abbiamo sentito alcune notizie in merito alla ricarica. Innanzitutto, entrambi i telefoni si ricaricheranno probabilmente tramite porta USB-C, il che rappresenta un grande cambiamento per Apple, visto che attualmente l'azienda utilizza il connettore Lightning proprietario sui suoi telefoni.

È anche possibile che entrambi gli iPhone siano dotati di ricarica wireless inversa, il che significa che sarà possibile utilizzarli per caricare altri dispositivi, come un Apple Watch o gli AirPods.

iPhone 15 vs iPhone 15 Pro: conclusioni

Da quello che abbiamo sentito finora, iPhone 15 Pro avrà probabilmente una struttura più premium e cornici più sottili rispetto a iPhone 15. Probabilmente avrà anche un display con una frequenza di aggiornamento più elevata, un chipset più potente, più RAM, una fotocamera aggiuntiva dotata di teleobiettivo e una maggiore velocità di trasferimento dei dati.

Si parla anche di un sensore migliore per almeno uno degli obiettivi della fotocamera, anche se non ne siamo certi.

D'altra parte, le dimensioni e la risoluzione dello schermo, l'aspetto generale del telefono, le dimensioni della batteria e alcune fotocamere saranno probabilmente le stesse su entrambi i telefoni. E, naturalmente, iPhone 15 Pro sarà più costoso, con un potenziale sovrapprezzo di almeno 300 euro, ma potrebbe arrivare anche a cifre più alte.

Ci sono ancora molte cose da scoprire e nessuna di queste è ancora certa, ma è probabile che entrambi gli smartphone saranno eccellenti, e che iPhone 15 Pro rappresenti un miglioramento significativo in diversi ambiti.