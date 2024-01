Samsung Galaxy S24 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Ultra: confronto

Il lancio del Samsung Galaxy S24 Ultra è previsto per il 17 gennaio 2024, insieme agli altri smartphone della linea Samsung Galaxy S24.

Quindi, se state pensando di acquistare un Samsung Galaxy S23 Ultra, non fatelo, o almeno non ancora. Se invece avete già un Galaxy S23 Ultra, potreste chiedervi se valga la pena passare al modello successivo, e anche se non possiamo rispondere in modo definitivo, abbiamo già qualche idea.

Infatti, grazie a fughe di notizie e indiscrezioni abbiamo un quadro abbastanza chiaro di cosa aspettarci dal Samsung Galaxy S24 Ultra, quindi di seguito vi mostreremo come le specifiche e le caratteristiche ipotizzate sono a confronto del Galaxy S23 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Ultra: specifiche

La tabella sottostante riporta tutte le specifiche principali del Samsung Galaxy S23 Ultra. Si tratta di specifiche ufficiali, dato che il telefono è in commercio da quasi un anno. L'altra colonna contiene le specifiche ipotizzate del Galaxy S24 Ultra, che ovviamente non sono ufficiali, ma che secondo noi sono piuttosto accurate.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S24 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Ultra: specifiche Samsung Galaxy S24 Ultra Samsung Galaxy S23 Ultra Dimensioni: 162.3 x 79 x 8.7mm 163.4 x 78.1 x 8.9mm Peso: 233g 234g Display: 6.8" AMOLED 6.8" AMOLED Risoluzione: 1440 x 3088 1440 x 3088 Frequenza di aggiornamento: 1Hz-120Hz 1Hz-120Hz Chipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Fotocamere posteriori: Principale 200MP, Ultra-wide 12MP, Teleobiettivo 10MP (zoom 3x), Periscopio 50MP (zoom 5x Principale 200MP, Ultra-wide 12MP, Teleobiettivo 10MP (zoom 3x), Periscopio 10MP (zoom 10x Fotocamera frontale: 12MP 12MP RAM: 8GB / 12GB 8GB / 12GB Spazio di archiviazione: 256GB / 512GB / 1TB 256GB / 512GB / 1TB Batteria: 5.000mAh 5.000mAh Ricarica: 45W cablata, 15W wireless, 4.5W reverse wireless 45W cablata, 15W wireless, 4.5W reverse wireless Colori: Titanium Violet, Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Yellow, Light Blue, Light Green, Orange Phantom Black, Green, Cream, Lavender, Graphite, Sky Blue, Lime, Red

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Ultra: prezzo e uscita

Samsung Galaxy S23 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samsung Galaxy S24 Ultra sarà quasi certamente presentato il 17 gennaio, giorno in cui Samsung terrà un grande evento dedicato ai nuovi migliori smartphone Galaxy, e in base alle indiscrezioni e ai teaser sembra probabile che anche i preordini del Samsung Galaxy S24 saranno aperti in quel giorno. Il Galaxy S24 Ultra dovrebbe quindi essere disponibile entro la fine di gennaio, con il 26 gennaio come data più probabile.

Il prezzo è meno chiaro, ma le ultime notizie trapelate parlano di un prezzo simile a quello del Samsung Galaxy S23 Ultra. Ciò significherebbe circa 1.479€ per 256 GB di memoria e 8 GB di RAM, ovvero il modello base.

Samsung Galaxy S23, dal canto suo, è già ampiamente disponibile e attualmente costa meno rispetto al prezzo di lancio. Probabilmente le offerte aumenteranno una volta che il modello successivo verrà messo in commercio.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Ultra: design

Image 1 of 2 Un render non ufficiale di Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: @OnLeaks / @SmartPrix)

Un render non ufficiale di Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: @OnLeaks / @SmartPrix)

A prima vista il Samsung Galaxy S24 Ultra probabilmente assomiglierà molto al Samsung Galaxy S23 Ultra. Ciò significa angoli più spigolosi che arrotondati, quattro fotocamere sul retro con la stessa disposizione degli obiettivi, una scocca in vetro, una struttura in metallo e un ampio display con foro per la fotocamera frontale e cornici sottili.

Si dice inoltre che l'S24 Ultra avrà una certificazione IP68, il che significa che avrà lo stesso livello di resistenza all'acqua e alla polvere dell'S23 Ultra.

Alcuni dettagli potrebbero però differire: mentre il Samsung Galaxy S23 Ultra ha un telaio in alluminio, si dice che il Samsung Galaxy S24 Ultra utilizzerà un telaio in titanio più pregiato.

Samsung Galaxy S23 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Oltre a ciò, le cornici del Galaxy S24 Ultra sarebbero leggermente più sottili e il peso e le dimensioni saranno probabilmente leggermente diversi: il telefono in arrivo sembra avere un peso di 233 g e dimensioni di 162,3 x 79 x 8,7 mm, mentre il Samsung Galaxy S23 Ultra ha un peso di 234 g e dimensioni di 163,4 x 78,1 x 8,9 mm.

Anche i colori del Samsung Galaxy S24 Ultra saranno probabilmente diversi: secondo quanto trapelato, il telefono sarà disponibile nei colori Titanium Violet, Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Yellow, Light Blue, Light Green e Orange, mentre i colori del Samsung Galaxy S23 Ultra includono le tonalità Phantom Black, Green, Cream, Lavender, Graphite, Sky Blue, Lime e Red.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Ultra: display

Samsung Galaxy S23 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Secondo quanto trapelato, il Samsung Galaxy S24 Ultra avrà un display QHD+ AMOLED da 6,8 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una luminosità di picco di 2.600 nit, che vale anche per il Galaxy S23 Ultra, ad eccezione della luminosità, più bassa, pari a 1.750 nit.

Inoltre, il Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe avere un display più efficiente dal punto di vista energetico rispetto a quello dell'S23 Ultra, in quanto utilizzerà una tecnologia più recente, denominata "M13".

Nel complesso, però, sembra che lo schermo sarà probabilmente molto simile a quello del Galaxy S23 Ultra. Questo non è un male, perché nella nostra recensione del Samsung Galaxy S23 Ultra, abbiamo descritto il suo schermo come "un display straordinario con una precisione dei colori ancora maggiore rispetto al passato".

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Ultra: fotocamere

Le fotocamere del Samsung Galaxy S24 Ultra sembrano interessanti, perché se da un lato potrebbero rappresentare un miglioramento sotto alcuni aspetti, dall'altro potrebbero rappresentare un peggioramento.

Secondo la maggior parte delle recenti indiscrezioni, il Samsung Galaxy S24 Ultra avrà una fotocamera principale da 200 MP, una fotocamera ultra-wide da 12 MP, un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e una fotocamera a periscopio da 50 MP con zoom ottico 5x.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra, invece, ha una fotocamera principale da 200MP, una ultra-wide da 12MP, un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x e un'altra da 10MP con zoom ottico 10x.

Samsung Galaxy S23 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

L'unico cambiamento in termini numerici riguarda la seconda fotocamera con teleobiettivo, che, secondo quanto riferito, passerà da uno zoom 10x a 5x sul Galaxy S24 Ultra, ma aumenterà da 10MP a 50MP.

Questi megapixel in più potrebbero però consentire di offrire un ritaglio di "qualità ottica" di 10x, il che significa che potenzialmente si potrà ottenere il meglio di entrambi i mondi.

È probabile che il Samsung Galaxy S24 Ultra disponga anche di diverse funzionalità AI. I teaser di Samsung sono rimasti vaghi, ma le fughe di notizie indicano la capacità di spostare oggetti e persone nelle foto, di estendere lo sfondo e di migliorare la qualità dei video utilizzando l'intelligenza artificiale.

Quindi, sia dal punto di vista hardware che software, le fotocamere dell'S24 Ultra potrebbero rappresentare un aggiornamento. Detto questo, il Galaxy S23 Ultra ha già fotocamere eccellenti, infatti è in cima alla nostra lista dei migliori smartphone per la fotocamera.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Ultra: prestazioni

Samsung Galaxy S23 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Quasi tutti gli indizi fanno pensare che il Samsung Galaxy S24 Ultra abbia un chipset Snapdragon 8 Gen 3, il che non è una sorpresa, visto che il Galaxy S23 Ultra ha un chipset Snapdragon 8 Gen 2.

Con il Samsung Galaxy S24 Ultra ci si può quindi aspettare un salto generazionale in termini di potenza, che dovrebbe essere sostanziale, anche se il Galaxy S23 Ultra non è sicuramente uno smartphone poco prestante.

Le quantità di RAM e di memoria potrebbero essere esattamente le stesse tra i due, con una scelta di 8GB o 12GB di RAM e 256GB, 512GB o 1TB di memoria. Secondo un report, c'è la possibilità che il Samsung Galaxy S24 Ultra raggiunga i 2 TB, ma sembra improbabile, dato che la maggior parte delle fughe di notizie non menzionano questa cifra.

Entrambi i telefoni avranno probabilmente lo stesso software, ovvero Android con la One UI di Samsung. Tuttavia, è probabile che il Samsung Galaxy S24 Ultra sarà supportato più a lungo e potrebbe anche disporre di funzioni AI che mancano al Galaxy S23 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Ultra: batteria

Samsung Galaxy S23 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Si dice che il Samsung Galaxy S24 Ultra avrà una batteria da 5.000 mAh con ricarica a 45W, che è anche quella del Samsung Galaxy S23 Ultra.

Quindi i due telefoni probabilmente non saranno molto diversi per quanto riguarda la durata della batteria. Il Samsung Galaxy S23 Ultra è durato circa un giorno e mezzo nei nostri test, mentre Samsung sostiene che può durare fino a 25 ore di utilizzo misto, fino a 26 ore di riproduzione video o fino a 99 ore di riproduzione audio.

Ci aspettiamo quindi una durata della batteria simile a quella del Samsung Galaxy S24 Ultra, anche se potrebbe durare un po' di più o di meno a causa di altri fattori, come il cambio di chipset.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Ultra: quale scegliere?

In base a quanto trapelato e alle indiscrezioni, il Samsung Galaxy S24 Ultra avrà probabilmente una struttura più pregiata rispetto al Galaxy S23 Ultra, oltre a uno schermo più luminoso, un chipset più potente e una fotocamera con teleobiettivo diversa, potenzialmente migliore, oltre a vari trucchi AI.

Tuttavia, il suo zoom ottico potrebbe non raggiungere la stessa distanza di quello del Samsung Galaxy S23 Ultra, la durata della batteria, lo spazio di archiviazione e la RAM potrebbero essere uguali o simili, e anche molte delle fotocamere e delle altre specifiche sembrano essere in gran parte invariate.

E mentre sulla carta i due telefoni potrebbero - almeno stando a quanto trapelato - avere lo stesso prezzo, in pratica il Samsung Galaxy S23 Ultra si trova spesso a un prezzo molto inferiore a quello di lancio.

Non c'è dubbio che il Samsung Galaxy S24 Ultra sarà il telefono con le specifiche migliori. Ma il Galaxy S23 Ultra potrebbe non valere la pena di essere aggiornato, e potrebbe comunque essere preso in considerazione se si trova a un buon prezzo.