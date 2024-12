Migliori eSIM da usare in Albania

Se stai pianificando un viaggio in Albania e hai domande su come rimanere connesso, questo articolo è ciò che fa per te!

Per avere accesso a Internet durante la tua vacanza in Albania, puoi optare per una SIM locale, sfruttare il Wi-Fi o attivare il roaming con il tuo operatore.

Tuttavia, come vedremo in seguito, ciascuna di queste soluzioni presenta delle potenziali problematiche. Per questo motivo, ti suggeriamo di considerare l’utilizzo di una eSIM (SIM virtuale).

In questo articolo ti spiegheremo i benefici di acquistare una eSIM per l'Albania, ti presenteremo i migliori 4 fornitori di questo servizio e ti forniremo una guida su come installare l’eSIM sul tuo dispositivo.

Se invece hai già le informazioni che ti servono e vuoi acquistare subito, qui sotto troverai le migliori eSIM per l'Albania.

Migliori eSIM Albania

Ecco una panoramica delle offerte dei principali fornitori di eSIM, suddivise per gestore.

Holafly offre due piani: il primo a 27 € con traffico illimitato per una durata di 5 giorni, e il secondo a 37 € con traffico illimitato per una durata di 10 giorni.

Airalo propone due opzioni: un piano da $4,5 con 1 GB di traffico per 7 giorni, e un altro a $26 con 10 GB di traffico valido per 30 giorni.

BNESIM ha due offerte: una a 18 € con 5 GB di traffico senza limite di durata, e una a 13 € con 5 GB di traffico valido per 30 giorni.

Infine, Nomad offre un piano da 27 € con 3 GB di traffico per 30 giorni e un altro da 48 € con 10 GB di traffico per 30 giorni.

In questo modo, puoi facilmente confrontare prezzo, traffico e durata per scegliere l'offerta più adatta alle tue esigenze.

eSIM Albania: la nostra top 4

È arrivato il momento di esplorare le 4 migliori eSIM per navigare durante il tuo viaggio in Albania. Per ogni soluzione, ti forniremo tutte le informazioni utili per aiutarti a scegliere il pacchetto che meglio risponde alle tue esigenze.

(Image credit: Holalfy)

Holafly è una start-up con sede in Spagna e Colombia che offre eSIM per i viaggiatori, consentendo loro di connettersi a Internet in oltre 160 destinazioni in tutto il mondo.

Tra i principali vantaggi di Holafly:

- Sito web disponibile in italiano;

- Installazione facile e veloce;

- Servizio clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche tramite WhatsApp;

- Connessione tramite le migliori reti locali.

Per l'Albania, Holafly propone 5 pacchetti, tutti con traffico dati illimitato, ma con variazioni nelle durate e nei costi. Ecco le opzioni disponibili:

- 5 giorni per 27 €

- 7 giorni per 34 €

- 10 giorni per 37 €

- 15 giorni per 47 €

- 20 giorni per 57 €

(Image credit: Airalo)

Airalo (qui il sito ufficiale) è un altro grande fornitore di eSIM, con copertura in oltre 190 paesi e supporto per oltre 200 dispositivi compatibili con le proprie schede virtuali.

Il sito è in italiano e offre anche un'app dedicata. In entrambi i casi, l'acquisto, l'installazione e l'attivazione della tua eSIM richiedono al massimo 10 minuti.

Le eSIM per l'Albania offerte da Airalo sono cinque:

1 GB per 7 giorni a $4.5

2 GB per 15 giorni a $8

3 GB per 30 giorni a $11

5 GB per 30 giorni a $15.5

10 GB per 30 giorni a $26

Inoltre, se il traffico disponibile non dovesse essere sufficiente, hai la possibilità di ricaricare la tua eSIM Albania senza dover acquistare una nuova scheda.

(Image credit: eSIM)

BNESIM (qui il sito ufficiale) è un marketplace affidabile per l'acquisto di eSIM, utilizzabili in oltre 200 paesi, con piani che variano per quantità di dati e durata.

BNESIM (qui il sito ufficiale) è un marketplace affidabile per l'acquisto di eSIM, utilizzabili in oltre 200 paesi, con piani che variano per quantità di dati e durata.

BNESIM si distingue tra le migliori eSIM per l'Albania grazie alla vasta scelta di opzioni. È infatti possibile scegliere tra:

piani prepagati (senza scadenza);

piani di 30 giorni (senza rinnovo);

piani mensili (con rinnovo).

Ecco alcune delle eSIM per l'Albania offerte da BNESIM:

5 GB per 18 € (senza scadenza);

10 GB per 35 € (senza scadenza);

5 GB per 13 € (30 giorni senza rinnovo);

10 GB per 25 € (30 giorni senza rinnovo);

5 GB per 11 € (30 giorni con rinnovo);

10 GB per 22 € (30 giorni con rinnovo).

(Image credit: Nomad)

Nomad conclude la nostra selezione delle migliori eSIM per l'Albania. Si tratta di un marketplace che offre eSIM utilizzabili in oltre 95 paesi.

Anche se occupa l'ultima posizione, Nomad si difende bene, offrendo schede virtuali con connessione 4G a costi competitivi.

Per l'Albania puoi scegliere tra 5 diverse opzioni:

1 GB per 7 giorni a 23.5 €;

1 GB per 7 giorni a 9.5 €;

3 GB per 30 giorni a 27 €;

10 GB per 30 giorni a 48 €.

Se il tuo viaggio ti porta anche in altri paesi oltre l'Albania, puoi attivare una eSIM globale con copertura in 109 o 106 paesi

eSIM in Albania: operatori locali

Concludiamo il nostro discorso sulle eSIM menzionando anche gli operatori locali che offrono questo servizio in Albania. Ne abbiamo individuati principalmente due:

Vodafone Albania

T-Mobile Albania

In Albania, operatori come Vodafone e T-Mobile permettono di passare dalla SIM fisica tradizionale a quella virtuale.

Anche se sono compagnie valide, queste soluzioni sono generalmente più adatte a residenti con contratti fissi in Albania.

Per chi si trova nel paese per una breve vacanza, è consigliabile affidarsi invece alle aziende già citate, che offrono prodotti pensati specificamente per i viaggiatori.

eSIM Albania: quali sono le alternative?

Dopo aver esplorato le migliori eSIM per l'Albania, è utile confrontare questo servizio con le soluzioni alternative per accedere a Internet nel Paese balcanico.

Acquistare una SIM dati in Albania

Questa opzione è sicuramente valida, soprattutto se il tuo soggiorno in Albania è prolungato, poiché offre una buona connessione a prezzi economici. Tuttavia, ci sono alcuni inconvenienti:

- Dovrai trovare l'operatore più adatto per costi, copertura e traffico;

- Dovrai individuare uno store che venda SIM dati;

- Se il tuo telefono non è Dual SIM, dovrai sostituire la scheda fisica;

- È necessario avere il passaporto a portata di mano.

Questi passaggi potrebbero sembrare scomodi e dispendiosi in termini di tempo, mentre con Holafly, in soli 10 minuti, puoi ottenere traffico illimitato senza smontare nulla.

Affidarsi alla rete Wi-Fi

L'affidamento esclusivo sulla rete Wi-Fi è economico, ma comporta dei rischi:

- La connessione non è sempre disponibile, quindi potresti trovarti in difficoltà durante un imprevisto;

- Le reti Wi-Fi pubbliche in Albania non sono sicure, poiché possono essere soggette a attacchi informatici come malware, phishing e DDoS.

Se proprio devi usare una rete Wi-Fi, proteggi la tua connessione con una VPN aggiornata. Ti consigliamo NordVPN, che permette di cambiare il tuo indirizzo IP, selezionare una posizione virtuale e crittografare il traffico online. Il costo è molto contenuto: 3,69 € al mese per i primi 2 anni, con 3 mesi gratuiti. Inoltre, con un solo account puoi collegare fino a 10 dispositivi. Cogli l'opportunità ora cliccando qui.

Utilizzare il roaming internazionale

Infine, puoi optare per il roaming internazionale offerto dai gestori italiani. Questa soluzione è pratica e sicura, ma può risultare costosa. Ecco alcuni esempi:

- Vodafone: 0,30 € per MB;

- WindTre: 3,50 €cent per MB;

- TIM: 30 € per 2 GB per 10 giorni.

Nota che questi prezzi possono variare in base al periodo e alle promozioni in corso.

eSIM per Albania: perché utilizzarle

Una volta esplorate le alternative alle eSIM, è importante conoscere i vantaggi che derivano dall'utilizzare una scheda virtuale. Questi vantaggi possono essere riassunti in tre concetti chiave:

Praticità

L'acquisto, l'installazione e l'attivazione di una eSIM richiedono solo 10 minuti. Puoi fare tutto comodamente da casa tua, attivando il servizio prima della partenza, così da avere accesso alla rete senza intoppi non appena arrivi in Albania.

Sicurezza

Attivando la tua eSIM prima di arrivare, eviti di dover connetterti a reti Wi-Fi pubbliche, riducendo al minimo i rischi per la sicurezza dei tuoi dati, in particolare quelli bancari.

Risparmio

L'acquisto di una eSIM è più economico rispetto al roaming internazionale offerto dai gestori italiani. Inoltre, il pagamento avviene in un'unica soluzione, senza sorprese come commissioni nascoste o addebiti imprevisti. Se scegli Holafly, puoi anche usufruire di uno sconto del 5%.

Riassumendo: scegliere una eSIM Albania ti offre tutti i benefici delle alternative, senza i relativi svantaggi!