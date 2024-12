Migliori smartwatch con eSIM

Gli smartwatch sono nati come dispositivi complementari per gli smartphone, pensati per aumentare la produttività consentendo il multitasking in situazioni in cui non possiamo interagire direttamente con il nostro telefono, come durante una sessione in palestra. Allo stesso tempo, eliminano le distrazioni indesiderate, come le notifiche non richieste. Inizialmente, però, avevano una limitazione significativa: per funzionare, dovevano rimanere in prossimità dello smartphone, poiché la connessione avveniva tramite Bluetooth, e non disponevano di una SIM per gestire la connessione a Internet e i dati in modo autonomo.

Con l'introduzione dell'Apple Watch da parte di Apple nell'aprile 2015, la tecnologia degli smartwatch ha fatto enormi progressi. Oggi, infatti, esistono modelli completamente autonomi, che non necessitano più di uno smartphone per funzionare, grazie all'integrazione di una SIM o, ancora meglio, di una eSIM, un chip direttamente incorporato nel dispositivo.

Questo ha reso gli smartwatch indipendenti molto più pratici e versatili, poiché non è più necessario portarsi dietro lo smartphone. Ad esempio, per chi corre o pratica sport, è molto comodo poter lasciare il telefono a casa, continuando comunque a ricevere notifiche, messaggi e chiamate. Ma le capacità degli smartwatch moderni vanno ben oltre.

Oltre a permettere l’ascolto di musica in streaming, gli smartwatch di oggi sono dotati di microfono e altoparlante per effettuare chiamate telefoniche o VoIP, consentono di collegare auricolari Bluetooth, integrano sistemi operativi avanzati che supportano app e store, dispongono di GPS per utilizzare mappe stradali e includono chip NFC per effettuare pagamenti.

Con così tante funzioni, marchi e modelli disponibili sul mercato, scegliere quello più adatto alle proprie necessità può risultare complicato. Per questo motivo, abbiamo creato questa guida, che verrà continuamente aggiornata con i modelli più recenti, per aiutarvi a trovare facilmente lo smartwatch perfetto per voi.

Apple Watch Serie 10 si presenta con un design più snodato ed elegante, con uno schermo significativamente più grande, che offre una visibilità superiore. Il display è fino al 30% più ampio rispetto ai modelli precedenti, migliorando la leggibilità e l'interazione, mentre la luminosità è stata aumentata del 40%, garantendo una visibilità ottimale anche in ambienti luminosi.

Il dispositivo è alimentato dal nuovo processore Apple S10, progettato per ottimizzare l'esecuzione di algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale. Ciò si traduce in prestazioni più fluide, una navigazione migliore e nuove funzioni, come la traduzione diretta dei testi sul dispositivo.

Sul fronte salute, Apple Watch Serie 10 introduce la funzione di monitoraggio dell'apnea notturna, che rileva interruzioni della respirazione durante il sonno. Grazie all'accelerometro integrato, il dispositivo è in grado di identificare anomalie e avvisare l'utente.

Inoltre, il modello presenta una ricarica ultraveloce, che consente di arrivare all'80% di batteria in appena 30 minuti, e un'autonomia migliorata che raggiunge le 18 ore con una sola carica. Apple Watch Serie 10 è disponibile in vari colori e materiali, tra cui alluminio e titanio.

Apple Watch SE si conferma una scelta ideale per chi desidera entrare nell'universo degli Apple Watch senza dover affrontare una spesa eccessiva.

Apple Watch SE si conferma una scelta ideale per chi desidera entrare nell'universo degli Apple Watch senza dover affrontare una spesa eccessiva. Dotato del potente processore S8, lo stesso del modello Series 8, offre performance veloci e fluide. Il design aggiornato, insieme alla presenza del sensore di rilevamento incidenti, lo rende un dispositivo sicuro e moderno.

Anche se non include alcune caratteristiche dei modelli top di gamma, come il display sempre attivo e il sensore di temperatura, SE non manca delle funzionalità principali, come il monitoraggio del sonno, il rilevamento delle cadute e diverse modalità di allenamento. La modalità a basso consumo, che estende la durata della batteria, è un ulteriore vantaggio. Apple Watch SE rappresenta un ottimo compromesso per chi cerca un dispositivo completo, affidabile e accessibile.

Google ha presentato il Pixel Watch 3, il suo nuovo smartwatch disponibile in due misure: 41mm e 45mm. Nonostante il display più grande e luminoso rispetto al modello precedente, l'autonomia è stata migliorata grazie a Wear OS 5 e a una nuova architettura ibrida a basso consumo. In aggiunta, una modalità di risparmio energetico consente di prolungare la durata della batteria fino a 36 ore.

Per gli appassionati di fitness, il Pixel Watch 3 offre funzioni avanzate come Daily Readiness, Cardio Load e Target Load, tutte integrate nel nuovo Fitbit Morning Brief. I corridori apprezzeranno il Workout Builder, che offre guide in tempo reale e analisi della forma fisica.

Una delle novità più significative è la funzione di Loss of Pulse Detection, che rileva eventuali arresti cardiaci e contatta automaticamente i servizi di emergenza. Pixel Watch 3 si integra perfettamente nell'ecosistema Google, permettendo di controllare Google TV, visualizzare il feed delle telecamere di sicurezza Nest e utilizzare la nuova app Pixel Recorder.

Il Galaxy Watch Ultra rappresenta il nuovo modello di punta della serie Samsung, pensato per affrontare le condizioni più estreme.

Il Galaxy Watch Ultra rappresenta il nuovo modello di punta della serie Samsung, pensato per affrontare le condizioni più estreme. Realizzato in titanio di grado 4, è resistente a immersioni fino a 50 metri di profondità e a altitudini di 9.000 metri.

Con un design circolare aggiornato e un display da 1,5 pollici ultra luminoso (3.000 nit), questo smartwatch garantisce una visibilità perfetta anche in pieno sole. Un nuovo pulsante rapido permette di avviare allenamenti, accedere alle funzioni e attivare una sirena di emergenza.

Equipaggiato con un sensore BioActive, GPS e funzioni avanzate per il fitness, come il tracciamento multi-sport per il triathlon e la misurazione della potenza ciclistica (FTP), il Galaxy Watch Ultra è perfetto per gli sportivi. La batteria, in modalità Risparmio energetico, offre un’autonomia fino a 100 ore.

Disponibile nelle varianti titanio grigio, argento e bianco, il Galaxy Watch Ultra unisce robustezza, caratteristiche avanzate e un design elegante, rappresentando la scelta ideale per chi cerca uno smartwatch affidabile e performante in ogni situazione.

Il Galaxy Watch7 è lo smartwatch di Samsung focalizzato sul miglioramento del tuo benessere. Supporta oltre 100 tipi di allenamento, permette di creare routine personalizzate e ti guida nel raggiungimento dei tuoi obiettivi di fitness. Grazie al sensore BioActive, puoi monitorare la composizione corporea, la frequenza cardiaca e ricevere notifiche in caso di battito irregolare. Le funzioni ECG e la misurazione della pressione arteriosa offrono un quadro completo della tua salute cardiovascolare.

Il nuovo processore a 3nm e il GPS a doppia frequenza assicurano alte prestazioni e un tracciamento preciso. Inoltre, con Galaxy AI, potrai rispondere ai messaggi in modo intelligente e gestire al meglio i dati legati alla salute.

La compatibilità con l'ecosistema Samsung è molto approfondita, ma lo smartwatch può anche essere utilizzato senza problemi con dispositivi di altri marchi. Sebbene le novità rispetto al modello precedente siano limitate, ogni aggiornamento è stato pensato per perfezionare ulteriormente l'esperienza utente.

Il Garmin Forerunner 945 LTE è uno smartwatch sportivo distintivo, grazie alla connettività LTE che fornisce funzioni di sicurezza avanzate. Con LiveTrack e Assistance Plus, è possibile condividere la propria posizione in tempo reale e richiedere aiuto in caso di emergenza, rendendolo perfetto per chi si allena da solo.

Il Forerunner 945 LTE permette anche di tracciare le gare in diretta e ricevere messaggi di supporto dai propri contatti. Sebbene sia un dispositivo valido, è importante notare che è stato rilasciato nel 2021 e modelli più recenti, come il Forerunner 955 e 965, offrono funzionalità più avanzate. Se la connettività LTE è una caratteristica fondamentale, il Forerunner 945 LTE resta una buona scelta, ma chi cerca le ultime innovazioni potrebbe preferire modelli più recenti.

Come scegliere lo smartwatch con SIM/eSIM

Come in tutti i settori del mercato, anche quello degli smartwatch offre oggi una scelta molto ampia, con una varietà di modelli che spaziano da quelli più economici e semplici a quelli più sofisticati e avanzati, ricchi di funzioni dedicate al benessere e allo sport. La prima domanda da porsi, come sempre, è: cosa mi serve davvero? Cosa sto cercando? E qual è il mio budget?

Dalla risposta a queste due domande dipenderà tutto il resto. Se non siamo appassionati di sport, ad esempio, potremmo escludere i modelli più orientati alle attività fisiche, così come quelli dotati di ECG o saturimetro. Questi ultimi, tuttavia, potrebbero risultare utili anche a chi non è sportivo, ma soffre di disturbi cardiovascolari. È importante ricordare che, al momento, gli smartwatch non sono considerati dispositivi medici e che i risultati dell'elettrocardiogramma, anche nei modelli più avanzati, non sono presi in considerazione dalla medicina. Tuttavia, possono fornire indicazioni su possibili problemi da indagare più approfonditamente, fungendo da campanello d’allarme. Infatti, non sono rari i casi di persone che, negli ultimi anni, sono state salvate da infarti o altre problematiche grazie alla rilevazione precoce di anomalie da parte di alcuni smartwatch avanzati.

Un altro fattore da considerare è la necessità di scegliere un modello con SIM o eSIM. Questi smartwatch, come abbiamo visto, offrono una maggiore flessibilità d’uso, ma hanno un prezzo più elevato e una durata della batteria più limitata. Pertanto, se siamo persone che praticano attività all’aria aperta e vogliamo liberarci del peso e dell’ingombro dello smartphone senza rinunciare ad alcune delle sue funzioni, un modello con eSIM diventa una scelta sensata. In caso contrario, potrebbe non essere necessario. L’ultimo passaggio importante è decidere se optare per un modello con slot per SIM o uno con chip eSIM integrato, poiché, nel secondo caso, la scelta dell’operatore potrebbe risultare più limitata, a fronte di alcuni vantaggi che vedremo più avanti.

Differenze tra SIM ed eSIM

L'eSIM è una SIM integrata, un piccolo chip che viene inserito direttamente nei dispositivi mobili o indossabili, permettendo di selezionare l'operatore telefonico direttamente dalle impostazioni di sistema. In pratica, elimina la necessità di una SIM fisica per utilizzare i dati mobili su dispositivi come gli smartwatch, consentendo agli utenti di cambiare operatore senza perdere il proprio numero o account. Grazie all'eSIM, è anche possibile sincronizzare i contatti, la cronologia delle chiamate, i messaggi e altre informazioni con il nuovo operatore.

In altre parole, uno smartwatch con eSIM può funzionare come un telefono. Per attivarlo, basterà utilizzare un QR Code che contiene tutte le informazioni necessarie. Non sarà più necessario inserire fisicamente alcuna scheda SIM, poiché il processo diventa completamente digitale.

Qual è la differenza tra eSIM e SIM tradizionale?

Uno dei principali vantaggi dell'eSIM rispetto alla SIM tradizionale è la minore possibilità di danneggiarla, poiché non c'è bisogno di inserirla o estrarla dal dispositivo. Essendo integrata, l'eSIM resta all'interno del dispositivo per tutta la sua vita utile. Inoltre, la sua dimensione compatta la rende ideale per dispositivi con spazi ristretti, come gli smartwatch, dove una SIM fisica sarebbe più difficile da inserire.

L'adozione dell'eSIM offre anche il vantaggio di non dover visitare un negozio fisico per attivarla. Basta collegarsi al sito dell'operatore, che fornirà le istruzioni per configurare il nuovo profilo tariffario direttamente sulla eSIM. Al momento, in Italia, solo due operatori, TIM e Vodafone, permettono di dividere il numero di telefono tra una SIM principale per lo smartphone e una eSIM secondaria. Tuttavia, se si sceglie di abbandonare completamente la SIM fisica e usare solo l'eSIM, ci sono più opzioni disponibili, anche se operatori come Iliad e Ho. Mobile non offrono ancora questa possibilità.

Che tipo di smartwatch ci serve?

Gli smartwatch con SIM/eSIM sono ancora considerati dispositivi di nicchia e non godono della stessa popolarità dei modelli senza connettività LTE. La principale causa di questa differenza è legata all'autonomia: mantenere attivo il modulo 4G LTE per tutta la giornata comporta un alto consumo delle piccole batterie degli smartwatch, costringendo gli utenti a ricaricare il dispositivo ogni giorno.

Cosa significa questo? Semplice: gli smartwatch senza SIM dipendono interamente dallo smartphone, funzionando come un accessorio comodo. Al contrario, i modelli con connettività dati possono operare in modo indipendente, ma è un errore pensare che possano sostituire completamente uno smartphone. Sono progettati per essere utili in momenti specifici della giornata, quando lo smartphone sarebbe troppo ingombrante o scomodo da portare.

In definitiva, gli smartwatch con SIM sono principalmente pensati per ottimizzare la produttività durante le attività fisiche. La domanda cruciale quindi è: preferisco avere un dispositivo che mi consenta di usare lo smartphone solo per brevi periodi durante la giornata, o è più importante poter fare affidamento su un dispositivo che funzioni bene per più giorni, ma che richiede la presenza dello smartphone per alcune funzionalità? La risposta a questa domanda guiderà la scelta del dispositivo più adatto alle proprie necessità.

Quali caratteristiche deve avere uno smartwatch

Una volta che abbiamo deciso quale smartwatch scegliere, è fondamentale capire quali caratteristiche devono essere presenti nel dispositivo. Se abbiamo optato per uno smartwatch con SIM, la connettività sarà uno degli aspetti principali da considerare, e varierà in base alla fascia di prezzo. Nei modelli di fascia alta, troveremo il modulo 4G LTE, che ci permette di fare chiamate, inviare SMS e navigare sul web, mentre nei modelli più economici la connettività sarà limitata al 2G, che permette solo la ricezione di chiamate e messaggi, ma con funzionalità molto più ridotte.

La qualità del microfono e degli speaker è essenziale, poiché consente di effettuare e ricevere telefonate in modo chiaro. Inoltre, la possibilità di collegare auricolari Bluetooth è fondamentale per chi desidera una soluzione più discreta. Un altro aspetto cruciale è il sistema operativo: un software aggiornato è necessario per garantire una buona stabilità, un'esperienza utente fluida e il supporto per le app di terze parti. In questo ambito, oltre a WatchOS per i dispositivi Apple, i principali sistemi operativi sono Wear OS per Android e Tizen per gli smartwatch Samsung. Non dimentichiamo il chip NFC, che permette di fare pagamenti in modo rapido e sicuro.

Inoltre, uno smartwatch offre numerose funzionalità nel campo del benessere e della salute, come il monitoraggio della frequenza cardiaca, l'analisi del sonno e la misurazione della pressione sanguigna. Dall'altro lato, per chi è appassionato di sport e fitness, lo smartwatch può essere un alleato ideale, con modalità di allenamento personalizzate, GPS e monitoraggio delle prestazioni. Tuttavia, più funzioni offre il dispositivo, maggiore sarà il suo prezzo, quindi è importante scegliere un modello che risponda alle proprie necessità senza esagerare con caratteristiche superflue.

Quanto deve costare uno smartwatch?

La domanda su quanto dovrebbe costare uno smartwatch per essere considerato valido non ha una risposta semplice, ma ci sono diverse considerazioni che possono aiutarci a orientare la scelta. Come già accennato, il prezzo dipende da vari fattori, tra cui le funzioni avanzate supportate, i moduli integrati, ma anche dai materiali e dal design.

È evidente che un smartwatch con cinturini in gomma avrà un prezzo inferiore rispetto a uno con cinturini in pelle pregiata, casse in titanio o ceramica, o addirittura modelli placcati in oro. Inoltre, il design e l’estetica sono importanti, soprattutto se si punta a un prodotto che sia anche un oggetto di classe, con uno stile ricercato, che richiede investimenti maggiori per lo sviluppo.

Pertanto, la scelta del prezzo dipende dalle esigenze individuali e dal budget a disposizione. Se quello che cercate è un dispositivo che vi avvisi delle chiamate o delle notifiche, oppure uno smartwatch semplice e funzionale, i modelli con cinturini in gomma e un design più essenziale saranno sufficienti e non richiederanno un grande investimento, con prezzi che vanno da poche decine di euro fino a circa 200 euro.

D'altra parte, se desiderate un dispositivo elegante, che possieda funzionalità avanzate o che si possa usare come accessorio di moda, allora il costo salirà considerevolmente. Purtroppo, il mercato degli smartwatch non offre una fascia di prezzo media particolarmente ben definita. Infatti, dopo i modelli da 50-200 euro, si arriva rapidamente a dispositivi che possono superare i 1000 euro, soprattutto per quelli con materiali di lusso e design esclusivo.