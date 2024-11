Migliori eSIM da usare in Italia

Le eSIM, acronimo di SIM integrata, stanno rapidamente rivoluzionando il settore delle telecomunicazioni in Italia. Queste SIM virtuali, direttamente integrate nei dispositivi, eliminano la necessità di carte fisiche, rendendo più semplice l’attivazione delle linee telefoniche.

Ma quali sono i principali vantaggi delle eSIM e quali sono le offerte più vantaggiose attualmente sul mercato? Scopriamolo insieme.

Se desideri approfondire ancora di più il mondo delle eSIM e capire come possano semplificare la tua vita digitale, ci sono molte risorse che possono offrirti informazioni utili. Ad esempio, potresti scoprire i numerosi vantaggi che questa tecnologia offre, come la gestione di più numeri su un solo dispositivo e la maggiore sicurezza. Se sei un appassionato di viaggi, poi, ci sono anche soluzioni ideali per utilizzare l'eSIM all'estero, evitando le costose tariffe di roaming e rimanendo sempre connesso. Dedicando qualche minuto a queste informazioni, potrai scegliere l'offerta più adatta alle tue esigenze e sfruttare al massimo le potenzialità delle eSIM.

Operatori che offrono le eSIM

In Italia, vari operatori offrono servizi eSIM, ciascuno con caratteristiche specifiche che possono influenzare la scelta degli utenti.

TIM si distingue per la sua vasta copertura 5G e le offerte con dati illimitati, anche se i costi tendono a essere più alti rispetto ad alcuni MVNO e l'attivazione dell'eSIM può prevedere una spesa aggiuntiva. Vodafone, con una copertura 5G estesa e piani che offrono giga illimitati, ha tariffe elevate per alcuni piani, ma propone vantaggi interessanti per i clienti già attivi.

Iliad, invece, si caratterizza per tariffe competitive e una maggiore trasparenza nelle offerte, anche se la sua copertura 5G è più limitata rispetto ad altri operatori e i servizi extra sono meno numerosi. WindTre, con offerte vantaggiose e promozioni frequenti, ha una copertura 5G in fase di espansione e prevede costi di attivazione per l'eSIM.

Very Mobile è apprezzata per i suoi prezzi competitivi e per le offerte semplici, anche se non supporta ancora il 5G e propone le migliori tariffe solo per chi proviene da operatori selezionati. Passando agli MVNO, ho. Mobile offre prezzi convenienti e trasparenza, ma con una velocità 4G limitata e opzioni 5G ridotte.

Fastweb propone piani flessibili e convenienti per i dati mobili, ma dipende dalla rete di altri operatori per la copertura e non offre sconti ai clienti già abbonati alla rete fissa. Infine, CoopVoce si fa notare per le tariffe economiche e i vantaggi riservati ai soci Coop, ma non offre ancora la rete 5G e le opzioni di eSIM sono limitate.

Migliori offerte eSIM

Vediamo alcune delle migliori offerte eSIM disponibili ad agosto 2024, perfette per chi cerca soluzioni che offrano un buon equilibrio tra chiamate, SMS e dati.

(Image credit: Spusu 150 XL)

L'offerta Spusu 150 XL prevede 150GB di dati, minuti illimitati e 500 SMS al prezzo mensile di 5,98€. È possibile accumulare fino a 300GB di dati non consumati grazie alla "riserva dati", da utilizzare in seguito. L'offerta è disponibile fino al 31 agosto e offre il primo mese gratuito per i nuovi clienti. La velocità di connessione arriva fino al 4G+, con un download massimo di 300 Mbit/s e un upload di 50 Mbit/s.

Inoltre, sono inclusi 1000 minuti per chiamate verso numeri fissi e mobili dell'Unione Europea e del Regno Unito, insieme a minuti, SMS e 6,32GB da usare in roaming UE e Regno Unito. L'offerta non prevede vincoli, costi nascosti o penali, e consente di cambiare piano gratuitamente. I pagamenti possono essere effettuati tramite VISA, Mastercard, PayPal o tramite ricariche nei punti Mooney. Durante l'acquisto, è possibile selezionare una eSIM senza costi extra.

(Image credit: Very Mobile)

L'offerta di Very Mobile prevede 150GB di dati, minuti e SMS illimitati al costo di 5,99€ al mese. È valida fino al 26 agosto e offre un mese di ricarica gratuita per i nuovi utenti. L'attivazione è senza costi, e la eSIM può essere richiesta online. La rete garantisce una copertura del 99,7% e una velocità in 4G fino a 30Mbps in download e upload. Non ci sono spese extra o sorprese: il traffico si blocca se i GB finiscono, e il rinnovo dell'offerta è semplice tramite l'app Very.

Non sono previsti vincoli contrattuali, e il cambio piano tariffario è gratuito. L'offerta include anche la possibilità di utilizzare hotspot, i servizi "Ti ho cercato" e "RingMe", e fino a 6,4GB di dati in roaming nell'Unione Europea. I servizi a pagamento indesiderati sono bloccati, mentre l'assistenza è disponibile sia online che al numero gratuito 1929.

(Image credit: Fastweb)

L'offerta di Fastweb Mobile offre 150GB di dati, minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali e 100 SMS al costo mensile di 7,95€. La connessione raggiunge la velocità 5G nelle zone coperte, senza costi aggiuntivi. L'attivazione della SIM o eSIM è gratuita e può essere effettuata facilmente online tramite SPID, CIE o video riconoscimento. L'offerta non prevede vincoli di durata o costi nascosti, garantendo massima trasparenza e libertà.

Il roaming è incluso, consentendo di utilizzare fino a 11GB al mese e di effettuare chiamate senza costi extra verso Regno Unito, Svizzera e Ucraina. Sono previsti minuti gratuiti per oltre 60 destinazioni internazionali. Tramite l'app MyFastweb, è possibile monitorare in modo semplice il credito, i consumi e le ricariche. Invitando amici a passare a Fastweb Mobile, si può ottenere un buono fino a 50€ da utilizzare in vari negozi, insieme a uno sconto sull'offerta per chi si iscrive grazie all'invito.

(Image credit: Iliad - Flash 200)

Iliad propone il piano Flash 200, che offre 200GB di traffico dati in 4G/4G+ e 5G, minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia, oltre a 11GB di dati per il roaming in Europa, il tutto a 9,99€ al mese, senza costi nascosti o vincoli di durata. L'attivazione ha un costo una tantum di 9,99€. L'offerta è permanente, mantenendo la stessa tariffa nel tempo.

Con il piano Flash 200, è possibile effettuare chiamate illimitate verso oltre 60 destinazioni internazionali. Tra i servizi inclusi si trovano l'hotspot, la segreteria telefonica, la portabilità del numero e la tecnologia VoLTE, garantendo ai clienti un'esperienza completa e senza sorprese.

(Image credit: tim)

L'offerta TIM 5G Power Famiglia offre dati illimitati in 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese. È disponibile esclusivamente per chi ha una linea internet di casa TIM attiva e prevede l'attivazione gratuita, oltre a un mese gratuito iniziale. La SIM è anch'essa senza costi. Sono inclusi 5GB per l'uso in Europa e i servizi TIM BASE19 (al posto di 1,99€/mese) e LoSai e ChiamaOra (anziché 1,59€/mese).

Inoltre, se si attiva anche una linea fibra con TIM o si passa alla rete fissa, si ottiene uno sconto di 5€ al mese sul costo della fibra. L'offerta è disponibile solo online, dove si può usufruire di un ulteriore mese gratuito e attivazione senza spese. È la soluzione ideale per chi cerca un pacchetto completo e conveniente, con vantaggi extra per la rete fissa.

(Image credit: windtre)

L'offerta WINDTRE Super 5G offre 200GB di dati con connessione 5G Priority Pass a soli 9,99€ al mese. Ideale per chi necessita di un'ampia quantità di dati e alta velocità grazie alla rete 5G di WINDTRE, che raggiunge il 96,8% della popolazione. L'attivazione è senza costi. Questa promozione è pensata per chi cerca una connessione mobile di qualità senza sorprese, con la comodità di una gestione completamente online. Include anche minuti illimitati e 200 SMS, ma è disponibile esclusivamente per i clienti sotto i 30 anni o sopra i 70 anni.

(Image credit: Vodafone)

Scopri l'offerta Bronze Plus di Vodafone: per soli 9,99€/mese, avrai Giga illimitati in 5G se scegli di pagare con SmartPay (carta di credito o conto corrente). Se non attivi SmartPay, l'offerta include comunque 150GB al mese. Inoltre, con SmartPay, il prezzo rimane fisso per 24 mesi, evitando aumenti imprevisti. L'attivazione è gratuita, così come la eSIM. Questa promozione è disponibile solo per chi trasferisce il numero da operatori selezionati come Iliad, Poste Italiane e Fastweb. Oltre ai Giga illimitati, ricevi minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali. Con SmartPay, il tuo credito verrà ricaricato automaticamente quando scende sotto i 5€, così non dovrai più preoccuparti delle ricariche.

Vantaggi delle eSIM

- Attivazione immediata

Uno dei principali benefici delle eSIM è la possibilità di attivazione istantanea. Non è più necessario andare fisicamente in un negozio per ottenere una SIM card. L'intero processo avviene online, rendendo l'attivazione veloce e senza difficoltà.

- Cambio operatore facilitato

Modificare operatore o piano tariffario è ora più facile che mai. Con le eSIM, è sufficiente seguire alcuni semplici passaggi sul dispositivo per completare il cambiamento, senza la necessità di sostituire fisicamente la SIM.

- Ideali per i viaggiatori

Le eSIM offrono grandi vantaggi per chi viaggia. Permettono di switchare facilmente a operatori locali, evitando così le elevate tariffe di roaming internazionale.

- Più numeri su un dispositivo

Un altro vantaggio importante delle eSIM è la possibilità di gestire diversi numeri telefonici su un solo dispositivo, senza la necessità di inserire o rimuovere SIM fisiche.

- Sicurezza migliorata

Poiché sono integrate nel dispositivo, le eSIM riducono i rischi di perdita o furto della SIM card.

- Dispositivi più sottili

L'eliminazione dello slot per la SIM consente di creare dispositivi più compatti e leggeri, migliorando così sia il design che l'ergonomia.

- Minore impatto ambientale

Le eSIM aiutano a ridurre i rifiuti di plastica, generando un impatto ambientale inferiore rispetto alle SIM tradizionali.

- Gestione a distanza

Consentono una configurazione e gestione dei servizi a distanza, semplificando la vita degli utenti.

Come Attivare un'Offerta eSIM

L'attivazione di un'offerta eSIM può differire leggermente tra operatori e dispositivi, ma solitamente segue una procedura standard. Di seguito i passaggi principali:

- Verifica la compatibilità

Verifica che il tuo dispositivo sia compatibile con l'eSIM. La maggior parte degli smartphone recenti e alcuni modelli di smartwatch supportano questa tecnologia.

- Scegli un operatore e un'offerta

Scegli un operatore che supporta l'eSIM e seleziona il piano tariffario che desideri attivare.

- Richiedi l'eSIM

Contatta l'operatore tramite il loro sito web, app mobile, chiamando il servizio clienti o recandoti in un negozio fisico per richiedere l'attivazione dell'offerta eSIM. Potrebbero chiederti di fornire alcune informazioni personali o dettagli sul tuo dispositivo.

- Ottieni il QR code di attivazione

Dopo la richiesta, l'operatore ti fornirà un codice QR. Questo potrebbe essere inviato via email, mostrato nell'app dell'operatore, o fornito fisicamente in negozio.



- Scansiona il QR code

Sul tuo dispositivo, accedi alle impostazioni della rete cellulare. Cerca l'opzione per aggiungere un piano cellulare o una eSIM. Seleziona "Aggiungi piano cellulare" o un'opzione simile e utilizza la fotocamera del dispositivo per scansionare il codice QR fornito dall'operatore.

- Attivazione

Dopo aver scansionato il codice QR, segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'attivazione. Se stai sostituendo una SIM fisica con una eSIM, potrebbe essere richiesto di confermare il cambiamento.

- Configurazione del piano

Una volta attivata l'eSIM, potrai configurare il tuo piano cellulare come preferisci. Se il tuo dispositivo supporta più eSIM o una combinazione di eSIM e SIM fisica, potrai scegliere quale utilizzare come linea principale o per dati mobili.

- Conferma dell'attivazione

Dovresti ricevere una conferma dall'operatore che il tuo piano è stato attivato e può essere utilizzato. Controlla la connessione di rete e i servizi per verificare che tutto stia funzionando correttamente.

Conclusione

Le eSIM non sono solo il futuro delle telecomunicazioni, ma già il presente, offrendo numerosi benefici rispetto alle SIM tradizionali. Grazie a un'attivazione rapida e semplice, maggiore sicurezza e la possibilità di gestire più numeri su un unico dispositivo, le eSIM stanno trasformando il modo in cui ci connettiamo. In Italia, gli operatori propongono diverse soluzioni per soddisfare ogni esigenza. Scegli l'offerta eSIM che meglio si adatta a te e inizia a sfruttare i vantaggi di questa tecnologia innovativa.