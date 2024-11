Migliori eSIM da usare all'estero in viaggio

L'introduzione delle eSIM ha segnato una svolta decisiva nell'ambito della connettività globale, semplificando e rendendo più economico il processo di rimanere connessi durante i viaggi internazionali. Queste SIM digitali rappresentano una valida alternativa ai tradizionali piani di roaming, abbattendo i costi e rendendo l'attivazione molto più semplice. In questa guida, ti presenteremo le migliori opzioni di servizi eSIM del 2024, per aiutarti a scegliere quella che meglio risponde alle tue necessità di viaggio.

Una delle cose che dovreste sapere dell'eSIM è cos'è, quali sono i vantaggi e la situazione in Italia, inoltre prima di iniziare vi lasciamo altre indicazioni che vi guideranno ad una scelta corretta, tra cui come e quale eSIM scegliere, quali sono gli operatori telefonici appropriati e, soprattutto, i nostri migliori telefoni sul mercato.

Vantaggi delle eSIM

- Massima comodità:

Le eSIM offrono un grande progresso rispetto alle tradizionali SIM fisiche. Poiché sono completamente digitali, possono essere attivate facilmente da remoto, senza dover inserire fisicamente una scheda nello smartphone. Questa praticità si rivela particolarmente vantaggiosa per i viaggiatori abituali, poiché non c'è il rischio di smarrire o danneggiare né la SIM locale né quella internazionale durante il soggiorno all'estero.

- Trasparenza e gestione dei costi

Un altro importante beneficio delle eSIM è la chiarezza nelle tariffe e nel consumo dei dati. Grazie alle app specifiche, gli utenti possono tenere sotto controllo in tempo reale l'utilizzo dei dati e sapere con precisione quanto stanno spendendo. Questo permette di evitare sorprese sgradite e di gestire meglio il proprio budget durante il viaggio.

- Adattabilità per tutte le necessità

Le eSIM offrono un livello di flessibilità che le SIM fisiche non possono raggiungere. Con una vasta gamma di piani disponibili, che variano per durata e area di copertura, si adattano perfettamente a chi è in viaggio per lavoro, svago o per lunghi periodi. Inoltre, molte eSIM permettono di avere una copertura che abbraccia più paesi, risultando quindi particolarmente comode per chi intende visitare diverse nazioni in un unico viaggio.

Doppia connettività

L'uso di una eSIM permette di mantenere attiva anche la SIM fisica del proprio operatore, garantendo una doppia connessione. Questo si rivela particolarmente vantaggioso per chi desidera mantenere il proprio numero principale attivo, mentre utilizza un piano dati locale tramite eSIM.

Compatibilità degli smartphone con le eSIM

Le eSIM stanno rapidamente diventando una caratteristica comune nei modelli più recenti di smartphone. Marchi come Apple, Samsung, Google, Motorola, Oppo e Xiaomi hanno già integrato questa tecnologia nei loro dispositivi.

Sebbene sia difficile fornire un elenco esaustivo di tutti i dispositivi compatibili, la maggior parte degli ultimi modelli di fascia alta supporta l'uso delle eSIM. Per verificarne la compatibilità, è consigliabile consultare i siti ufficiali dei produttori o dei provider di servizi eSIM.

Meglio una SIM locale o una eSIM?

Se non sapete quale scegliere tra una SIM fisica locale e una eSIM, è utile valutare i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna. Una SIM locale potrebbe essere conveniente, ma spesso richiede tempo per l'acquisto e l'attivazione, e potrebbe risultare complicata, soprattutto se non si conosce la lingua locale.

D'altra parte, una eSIM può essere configurata prima del viaggio, assicurando una connessione pronta all'uso non appena arrivate nella destinazione, senza dover affrontare il processo di acquisto e attivazione una volta arrivati.

Vantaggi delle eSIM per i viaggiatori

Scegliere una eSIM per viaggiare all'estero è una soluzione vantaggiosa, soprattutto quando si esce dai confini dell'Unione Europea, dove le tariffe di roaming possono essere molto alte. Ecco alcuni dei principali benefici:

Connessione istantanea – Con una eSIM, è possibile accedere a Internet subito dopo l'arrivo, evitando la necessità di cercare una rete Wi-Fi in aeroporto o in hotel. Questo risulta particolarmente utile per orientarsi, prenotare un taxi o mettersi in contatto con familiari e amici.

Eliminazione dei costi di roaming – Attivando una eSIM appena giunti a destinazione, si possono evitare i costi aggiuntivi del roaming con l'operatore nazionale. Inoltre, è possibile rimuovere temporaneamente la SIM fisica e utilizzare solo la eSIM, senza rischiare addebiti imprevisti.

Condivisione dei dati e tethering – Molti piani eSIM offrono la funzionalità di tethering, che consente di condividere la connessione dati con altri dispositivi, come laptop o tablet. Questo è particolarmente utile per i professionisti che necessitano di una connessione stabile per lavorare durante il viaggio.

Come attivare una eSIM?

Attivare una eSIM è un'operazione semplice che può variare leggermente a seconda del sistema operativo del dispositivo. Ecco una guida rapida per i due principali tipi di smartphone:

Android

Apri l'app Impostazioni

Vai al menu "Connessioni" o "Rete e Internet"

Seleziona "SIM" o "Gestione SIM"

Clicca su "Aggiungi eSIM"

Segui le istruzioni sullo schermo per attivare la eSIM, utilizzando un codice di attivazione o scansionando un QR code, a seconda della soluzione scelta.

iPhone

Apri l'app Impostazioni

Seleziona "Cellulare"

Tocca "Aggiungi eSIM"

Scegli "Usa un codice QR" per scansionare il codice fornito dal tuo operatore, oppure inserisci manualmente i dati se hai un codice di attivazione.

Le migliori eSIM da usare all'estero in viaggio

Se sei in cerca di una eSIM per il tuo prossimo viaggio internazionale, ecco alcune delle opzioni più convenienti e versatili, ideali per chi esplora nuovi paesi, affronta lunghi tour o ha bisogno di una connessione affidabile in ogni situazione.

- Saily

Saily è una scelta eccellente per i viaggiatori, con una copertura che abbraccia oltre 150 paesi e pacchetti che vanno da 1GB a 20GB. È particolarmente utile per chi cerca una configurazione semplice tramite QR code, ed è supportata da un'assistenza 24/7, anche in italiano. Saily offre anche un sistema di ricarica multi-paese, che permette di aggiungere dati da vari paesi dopo l'attivazione iniziale.

- Holafly

Holafly è perfetta per chi cerca piani con dati illimitati, specialmente negli Stati Uniti, ma anche in molti altri paesi come Messico, Cina e Giappone. La configurazione via QR code è rapida e consente di avere una connessione senza preoccupazioni sui consumi. Holafly è ideale per viaggiatori in più paesi, grazie ai piani che coprono Europa, Asia, Nord e Sud America. Offre anche chiamate gratuite in Europa, sebbene alcune limitazioni riguardino paesi come la Svizzera e il Regno Unito.

- Airalo

Airalo offre una vasta scelta di eSIM globali, con oltre 200 paesi supportati. È l'ideale per chi cerca soluzioni diversificate, da pacchetti per singole nazioni a piani regionali che coprono aree come Europa, Asia e Africa. Ogni eSIM è altamente personalizzabile in base alla durata e alla quantità di dati, con facilità di gestione tramite app. Inoltre, offre promozioni come "porta un amico" per risparmiare.

- Ubigi

Ubigi è una scelta ideale per chi ha bisogno di una connessione stabile e veloce, soprattutto se si viaggia in auto grazie al supporto per le smart car. La sua copertura globale include oltre 200 paesi e supporta il 5G in circa 40 destinazioni. Inoltre, l’app di Ubigi rende facile monitorare i consumi e gestire la propria eSIM.

- Maya Mobile

Maya è perfetta per i viaggiatori che devono coprire diverse nazioni in un solo viaggio, con piani che uniscono più paesi in un unico pacchetto. Offre una configurazione rapida tramite QR code e opzioni che vanno da 5 giorni a un mese, con supporto per la rete 5G in alcune aree. È particolarmente vantaggiosa per chi si sposta frequentemente tra Europa, Stati Uniti e Asia.

- AloSIM

AloSIM offre sconti fino all'85% sui suoi piani, rendendola una delle opzioni più economiche. Con supporto in oltre 170 paesi, l'app intuitiva consente di scegliere piani personalizzati che vanno da 1GB a 20GB, con pacchetti per singoli paesi o per aree regionali. Oltre a piani dati, offre anche numeri telefonici internazionali e SMS gratuiti. Il supporto clienti 24/7, sebbene solo in inglese, è un ulteriore vantaggio.