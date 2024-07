Offerte eSIM: la guida completa per scegliere quella giusta

Le offerte eSIM sono la soluzione ideale per chi cerca flessibilità e versatilità nella gestione della propria connettività mobile. Negli ultimi anni, le tradizionali schede SIM stanno diventando sempre più smart, trasformandosi da fisiche in virtuali. Le eSIM, infatti, sono integrate direttamente nei dispositivi digitali, consentendo una gestione più rapida e semplice di più numeri, anche appartenenti a diversi operatori. I vantaggi di tali card, però, non finiscono qui.

Ecco una breve guida sulle eSIM, il loro funzionamento e le molteplici offerte disponibili sul mercato.

Offerte eSIM: definizione e come funzionano



Con il termine di eSIM si intende una card integrata direttamente nel dispositivo, impossibile da rimuovere fisicamente. Il suo ruolo, però, è praticamente lo stesso di una normale scheda SIM. Tali chip virtuali, pur non necessitando di alcuna installazione, una volta attivi, consentono di connettersi alle reti mobili, effettuare chiamate, inviare messaggi e utilizzare i dati per la navigazione web, proprio come si fa con una card tradizionale.

Le potenzialità, però, sono innumerevoli, tant’è che ben presto potrebbero divenire lo standard, soppiantando definitivamente quelle fisiche.

Ne è un esempio la capacità di gestire più profili telefonici su un unico dispositivo, senza dover cambiare fisicamente la SIM. Inoltre, essendo meno suscettibili a furti o smarrimenti sono di gran lunga più sicure delle tradizionali.

Oltre a versatilità e comodità, le eSIM garantiscono anche un’ottima facilità di utilizzo. Attivarle, infatti, è semplice e veloce. Solitamente, una volta selezionata l’offerta eSIM dell’operatore che si desidera, basterà scansionare un codice QR o scaricare la specifica app direttamente dal proprio dispositivo, senza la necessità di recarsi in un negozio fisico o attendere la consegna di una SIM vera e propria. Sempre dallo smartphone, dal tablet o dallo smartwatch è possibile gestirne i piani tariffari e le impostazioni.

A tal proposito, le aziende di telefonia mobile offrono una vasta gamma di piani e opzioni attivabili con le eSIM, garantendo soluzioni flessibili e compatibili alle diverse esigenze. In linea di massima, queste possono essere suddivise in base al volume di funzionalità presenti.

Tra le più utilizzate vi sono indubbiamente le offerte dedicate a tutti coloro che utilizzano prevalentemente telefonate e SMS. Tra queste, vi sono sia promozioni a basso volume, che partono ad esempio da pochi minuti e messaggi, che a grandi numeri, come i pacchetti illimitati.

Affianco a esse, le promozioni che riguardano principalmente i dati mobili, ossia quelli usati per la navigazione web, ma anche per usare le app e i servizi online.. Questo genere di promozione è pensato sia per chi necessita di una gran quantità di dati, che per chi lavora in smartworking o fa continui viaggi all’estero.

A tal proposito, in realtà, vi sono anche le offerte internazionali strettamente dedicate. Coloro che si spostano frequentemente in altri paesi, ma vogliono mantenere la propria connettività mobile evitando i costi di roaming possono affidarsi ai pacchetti internazionali. Vi sono, infine, i piani cosiddetti ibridi. Tali offerte si compongono di più volumi per chiamate, messaggi e dati web. Si tratta di una soluzione completa e conveniente per tutte le esigenze di comunicazione. Un esempio di questo genere è rappresentato da minuti ed SMS illimitati, uniti a un pacchetto dati generoso.

Offerte eSIM: come scegliere quella giusta



Selezionare l’offerta eSIM più consona alle proprie esigenze può essere abbastanza complesso. Per farlo al meglio, infatti, è necessario considerare alcuni elementi importanti. Tra questi:

Tipologia e utilizzo del dispositivo: valutare le proprie abitudini, ma anche il tipo di dispositivo ove installare la eSIM è fondamentale. In base a ciò, infatti, si potrà decidere se optare per un’offerta dedicata alle telefonate piuttosto che alla navigazione web. Ad esempio, qualora si utilizzi il tablet prevalentemente per lavoro e, dunque, per la condivisione di file, è preferibile optare per un piano dati con tanti GB. Nel caso, invece, di repentini viaggi all’estero, sarà importante selezionarne uno che fornisca una discreta copertura.

valutare le proprie abitudini, ma anche il tipo di dispositivo ove installare la eSIM è fondamentale. In base a ciò, infatti, si potrà decidere se optare per un’offerta dedicata alle telefonate piuttosto che alla navigazione web. Ad esempio, qualora si utilizzi il tablet prevalentemente per lavoro e, dunque, per la condivisione di file, è preferibile optare per un piano dati con tanti GB. Nel caso, invece, di repentini viaggi all’estero, sarà importante selezionarne uno che fornisca una discreta copertura. Flessibilità e versatilità: soprattutto nel caso di più dispositivi digitali, potrebbe essere utile sottoscrivere un’offerta dedicata alla domotica e a tutti gli accessori connessi. Non solo smartphone e tablet, dunque, ma anche oggetti come gli antifurto domestici. In tali casi, infatti, la stessa card permetterà di ottimizzarne la gestione.

soprattutto nel caso di più dispositivi digitali, potrebbe essere utile sottoscrivere un’offerta dedicata alla domotica e a tutti gli accessori connessi. Non solo smartphone e tablet, dunque, ma anche oggetti come gli antifurto domestici. In tali casi, infatti, la stessa card permetterà di ottimizzarne la gestione. Compatibilità col proprio dispositivo: da effettuare prima di procedere all’attivazione di un’offerta eSIM. La maggior parte delle compagnie telefoniche fornisce un elenco completo e costantemente aggiornato dei dispositivi compatibili, consentendo così di garantirne la connettività e il corretto funzionamento.

da effettuare prima di procedere all’attivazione di un’offerta eSIM. La maggior parte delle compagnie telefoniche fornisce un elenco completo e costantemente aggiornato dei dispositivi compatibili, consentendo così di garantirne la connettività e il corretto funzionamento. Connettività: prima di selezionare un’offerta eSIM, è altresì importante considerare la copertura e la qualità del servizio offerto nella propria area geografica.

prima di selezionare un’offerta eSIM, è altresì importante considerare la copertura e la qualità del servizio offerto nella propria area geografica. Prezzo: una volta selezionata la tipologia di offerta eSIM da sottoscrivere, si procederà nel confronto qualità-prezzo. Oltre al pacchetto offerto, infatti, sarà necessario rapportare prezzo ed eventuali servizi extra offerti.

Immagine di copertina: polymanu