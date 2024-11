Windows 11 24H2 afflitto da strani errori, crash dei giochi dopo l'ultimo aggiornamento

L'aggiornamento cumulativo di Windows 11 24H2 per il mese di novembre introduce altri bug

Ci sono alcuni casi molto strani di ripetuti fallimenti dell'installazione

Un altro bug starebbe causando crash durante il gioco

Windows 11 24H2 ha incontrato nuovi bug, alcuni dei quali piuttosto strani, a causa dell'ultimo aggiornamento rilasciato per la versione più recente del sistema operativo. Windows Latest segnala i problemi riscontrati con l'aggiornamento cumulativo di novembre, rilasciato la scorsa settimana. Uno dei principali problemi è che la patch KB5046617 non si installa correttamente per alcuni utenti, mostrando errori come i codici 0x800f0991 e 0x800f0922, che si verificano spesso quando l'installazione arriva a metà processo.

Alcuni utenti riportano che l'aggiornamento sembra essere installato correttamente, ma successivamente nella cronologia di Windows Update appare un messaggio che indica che l'installazione è fallita. Altri, come un utente su Reddit, segnalano che l'aggiornamento è stato installato più volte, nonostante ogni volta sembri completarsi senza problemi. Questi errori di installazione sono stati ampiamente discussi in forum come Answers.com di Microsoft e Reddit.

Oltre a questi problemi, Windows Latest segnala altri bug legati all'aggiornamento, tra cui il tentativo di risolvere il problema dell'Alt-Tab, che causava pause prolungate e schermate nere durante il passaggio tra le applicazioni. Sebbene per alcuni utenti questo problema sia stato risolto, altri continuano a riscontrarlo. I giocatori PC segnalano anche glitch grafici che causano colori strani in HDR, talvolta eccessivamente luminosi, e alcuni PC si bloccano casualmente durante i giochi, o anche in altri momenti, sebbene più frequentemente durante le sessioni di gioco.

Altri problemi includono la scomparsa delle icone dalla barra delle applicazioni, il malfunzionamento dei dispositivi USB collegati agli hub dopo l'installazione di KB5046617, e il disservizio delle tastiere e dei touchpad sui portatili Lenovo. Quest'ultimo problema sembra essere risolvibile disabilitando la funzionalità di avvio rapido..

I problemi con Windows 11 24H2 sembrano non finire mai. L'ultima versione del sistema operativo di Microsoft è stata afflitta da numerosi bug, e l'aggiornamento più recente non fa che aggiungere altre complicazioni. I fallimenti nell'installazione non sono una novità, ma il caso in cui l'aggiornamento di novembre venga segnalato come correttamente installato e successivamente risulti fallito in Windows Update è una novità preoccupante. Non è chiaro se il problema sia nel messaggio di errore che informa l'utente o se l'aggiornamento sia in realtà incompleto nonostante sembri installato correttamente. Inoltre, un utente su Reddit segnala che l'aggiornamento si installa ripetutamente senza alcun errore, il che aggiunge confusione alla situazione.

Per quanto riguarda il problema dell'Alt-Tab, che causa una pausa lunga o una schermata nera durante il passaggio tra le applicazioni, alcuni suggerimenti includono la disattivazione della Modalità Gioco e l'aggiornamento dei driver grafici alle versioni più recenti, in particolare per le schede Nvidia, ma anche per AMD e Intel.

Per ora, gli utenti dovranno aspettare il prossimo aggiornamento di Windows 11 24H2, nella speranza che risolva non solo il problema dell'Alt-Tab, ma anche i nuovi bug introdotti dalla patch KB5046617. In sintesi, la sensazione è che Microsoft stia affrontando una serie di difficoltà sempre più complesse.