Daisy, la nonna AI che intrappola i truffatori in conversazioni infinite

"I can see a lot of options on the screen, what do you want me to type, dear?" Daisy the AI granny is here to trap scammers into endless conversations.

O2 ha creato un'intelligenza artificiale che intrappola i truffatori in conversazioni tortuose per fargli perdere più tempo possibile.

Daisy è stata addestrata su dati reali e anonimi di truffatori in collaborazione con il noto truffatore Jim Browning del canale YouTube Tech Support Scams.

Un nuovo sondaggio rivela che 7 persone su 10 (71%) vorrebbero difendersi dai truffatori che hanno tentato di ingannare loro o i loro cari.

Forse non lo avreste mai immaginato, ma le nonne guideranno la rivoluzione dell'intelligenza artificiale e combatteranno contro i truffatori. Stiamo parlando di Daisy (chiamata anche dAIsy), la nonnina AI creata da O2 per intrappolare i truffatori in lunghe e inutili conversazioni, in modo che perdano il più possibile tempo al telefono mentre cercano di farle inserire i suoi dati bancari nel computer.

Se ascoltate dAIsy mettere in atto la sua magia AI sui truffatori nel video qui sotto, scoprirete che è indistinguibile da un essere umano e risponde loro sfruttando i pregiudizi di chi pensa che gli anziani non siano a loro agio con la tecnologia. I truffatori, frustrati, cercano in continuazione di convincerla a inserire un indirizzo web falso nel suo browser o a fornire i suoi dati personali, ma si trovano costretti a sopportare lunghe e tortuose conversazioni che non portano a nessun risultato.

AI Scambaiters: O2 creates AI Granny to waste scammers’ time - YouTube Watch On

Grazie nonna

Daisy non è una funzione di intelligenza artificiale da aggiungere al proprio account telefonico, ma un numero di telefono che O2 Virgin Media è riuscita a inserire in un elenco di "segnalatori" online utilizzato dai truffatori per prendere di mira i consumatori del Regno Unito. dAIsy è disponibile a rispondere ai truffatori a qualsiasi ora, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il suo scopo è quello di tenere i truffatori al telefono il più a lungo possibile, riducendo il tempo a disposizione per ingannare le persone reali.

Murray Mackenzie, Direttore delle Frodi di Virgin Media O2, ha dichiarato: "Ci impegniamo a fare la nostra parte per fermare i truffatori, investendo in tecnologie come i firewall per bloccare gli sms fraudolenti e sistemi di rilevamento delle chiamate spam con intelligenza artificiale, per proteggere i nostri clienti". Daisy, però, ci ricorda che, per quanto persuasivo possa essere l'interlocutore al telefono, non sempre è chi dice di essere. O2 Virgin Media ha anche creato una pagina web con suggerimenti, trucchi e consigli su come affrontare i truffatori. Un recente sondaggio condotto dalla società ha rivelato che 7 inglesi su 10 (il 71%) vorrebbero vendicarsi dei truffatori che hanno cercato di ingannare loro o i loro cari. Ma perché sprecare il proprio tempo quando un chatbot convincente, sempre disponibile, può fare il lavoro di contrasto ai truffatori?