ChatGPT lancia l'app gratuita su Windows e migliora quella per Mac

L'applicazione ChatGPT per Windows è ora gratuita per tutti gli utenti

È il modo più veloce per usare ChatGPT su Windows

L'applicazione ChatGPT per Mac può ora parlare con altre app

In una mossa che porta ChatGPT a entrare in diretta concorrenza con Copilot, l'applicazione ChatGPT è diventata più accessibile per gli utenti Windows e ancora più potente per quelli Mac. Per gli utenti Windows, l'app ora è disponibile anche per chi utilizza il piano gratuito, mentre la versione Mac della beta include strumenti per sviluppatori come VS Code, Xcode, Terminal e iTerm2, con altri in arrivo.

La versione per Windows dell'app ChatGPT è stata lanciata il 18 ottobre e inizialmente era riservata agli abbonati a ChatGPT Plus, che costa 20 dollari al mese (16 sterline/30 dollari australiani) o a Teams. Ora, invece, l'app è disponibile anche per tutti gli utenti del piano gratuito. Questa versione consente un accesso più rapido a ChatGPT, grazie alla possibilità di attivarla con la scorciatoia da tastiera Alt + Spazio, facilitandone l'avvio. Inoltre, poiché funziona in una finestra, è più facile riprendere da dove si è interrotto. L'app include anche l'accesso alla nuova funzione di ricerca di ChatGPT.

Gli utenti abbonati a ChatGPT Plus troveranno anche la modalità ChatGPT Advanced Voice, che consente di parlare con ChatGPT in tempo reale, disponibile nella versione per Windows.

Per utilizzare l'app ChatGPT per Windows è necessario avere Windows 10 o Windows 11.

(Image credit: OpenAI)

Il ritorno del Mac (app)

L'applicazione ChatGPT per Mac è stata lanciata a giugno ed è diventata rapidamente disponibile anche per gli utenti del piano gratuito. Da oggi, l'ultima versione beta dell'app per Mac supporta strumenti per sviluppatori come VS Code, Xcode, Terminal e iTerm2, con altre applicazioni in arrivo.

In pratica, invece di dover copiare e incollare il codice in ChatGPT per analizzarlo, ora è possibile collegare manualmente l'IDE o il terminale all'app per macOS. In questo modo, ChatGPT sarà in grado di esaminare il contenuto dell'app durante la risposta alle domande.

Se siete preoccupati per la sicurezza, questa nuova funzionalità è di tipo opt-in, il che significa che dovrete abilitarla esplicitamente affinché funzioni.

Per utilizzare le nuove funzionalità dell'app per Mac è necessario essere abbonati a ChatGPT Plus o Teams. Secondo OpenAI, gli utenti Enterprise ed Edu avranno accesso a queste funzionalità "nelle prossime settimane", e l'azienda prevede di migliorare rapidamente le sue capacità.