LG presenta il futuro delle auto: assistente virtuale e display OLED interattivi

I concept di LG ci danno un'idea dei futuri sistemi di infotainment

L'intelligenza artificiale avanzata può ordinare un caffè se l'auto rileva la sonnolenza del guidatore

Anche il volante ha uno schermo

Desiderosa di consolidare la sua posizione di leader nei sistemi di infotainment automobilistici del futuro, LG Electronics ha presentato la terza edizione del concetto Mobility Labworks Series Digital Cockpit.

Progettato come un sistema "modulare" che i produttori automobilistici possono facilmente integrare nei veicoli del futuro, il concetto include display innovativi, un'anteprima dell'interfaccia uomo-macchina di nuova generazione e l'integrazione di intelligenza artificiale avanzata, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza alla guida e offrire una maggiore comodità agli automobilisti.

Tra le novità più significative, il concept LG Vision Display si distingue come il sistema di infotainment più innovativo della serie. Esso prevede un display OLED trasparente da 12,3 pollici che visualizza informazioni fondamentali come la navigazione, la velocità e i punti di interesse.

Come molte altre innovazioni di LG in questa nuova serie, il concetto è stato progettato per supportare alti livelli di guida autonoma. Include anche un display da 14,2 pollici in "Plastic OLED" (P-OLED) integrato nella console centrale, che può essere ritirato quando non in uso, contribuendo a mantenere un'estetica pulita all'interno dell'abitacolo.

Infine, con l'idea che la prossima generazione di automobilisti dovrà guidare meno, LG propone un display OLED curvo e sensibile al tocco, integrato direttamente nel volante, offrendo un ulteriore livello di interazione e funzionalità.

Questo sistema gestisce le impostazioni di guida, permettendo al conducente di controllare facilmente la navigazione e il clima mentre è alla guida, ma si trasforma anche in un centro multimediale quando l'auto passa alla modalità di guida autonoma.

LG ha integrato anche quello che definisce un "assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale", capace di rilevare segni di stanchezza nel conducente e suggerire l'attivazione delle modalità autonome. Inoltre, l'assistente è in grado di trovare una caffetteria nelle vicinanze per una pausa e, tramite un sensore di riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo, permettere di ordinare e pagare il caffè.

Tra i concetti più audaci di LG, c'è la "Soluzione di connettività e contenuti per l'intrattenimento senza interruzioni e la mobilità intelligente". Questa proposta trasforma i sedili posteriori in un centro di intrattenimento interattivo, mettendo in mostra la piattaforma webOS dell'azienda attraverso una serie di schermi.

Il sistema include una console di visualizzazione avanzata collegata a un bracciolo e una struttura che si avvolge sopra la testa dei passeggeri, con un altro schermo ad alta definizione posizionato davanti ai loro occhi. Secondo LG, questa soluzione consente agli utenti di navigare tra i contenuti e regolare il volume semplicemente con gesti delle mani.

LG continua la sua avanzata nel settore automobilistico

Non sorprende che il colosso sudcoreano dell'elettronica LG abbia già avviato collaborazioni con il gruppo automobilistico Hyundai Motor. La prossima EV3 sarà equipaggiata con la Automotive Content Platform (ACP) di LG, supportata da webOS, mentre la Genesis GV80 ha fatto il suo debutto con una versione precedente l’anno scorso.

Progettato per replicare l'interfaccia utente della gamma di smart TV LG, il sistema operativo viene aggiornato costantemente con nuovi contenuti, fruibili sia in movimento che in modalità streaming quando l'auto è ferma. In alcuni mercati, Hyundai Motor Group offre l'accesso a LG Channels, che include oltre 80 canali televisivi in diretta, notizie in tempo reale e più di 400 contenuti on demand, tra cui film, serie TV e programmi per bambini.

Il passo successivo per LG sarà progettare e produrre i display fisici su cui verrà eseguito questo sistema operativo, come già anticipato dalla serie Mobility Labworks, alleggerendo parte del lavoro tecnologico dei produttori di automobili.