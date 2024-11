Nvidia interrompe la produzione delle GPU RTX 4000: occhio alle offerte del Black Friday

Nvidia starebbe interrompendo la produzione delle GPU Lovelace di fascia medio-alta.

Questo significa RTX 4080 Super, RTX 4070, 4070 Super e 4070 Ti Super.

I successori della prossima generazione dovrebbero arrivare presto per queste GPU

Si dice che Nvidia stia interrompendo la produzione della maggior parte delle GPU RTX 4000, in vista del lancio dei nuovi modelli RTX 5000 di prossima generazione. Non è la prima volta che emergono queste speculazioni, che ancora una volta provengono dai forum Board Channels in Cina (come riportato dal blog tecnologico giapponese Gazlog, tramite VideoCardz). Come sempre, aggiungiamo un po' di pepe a queste teorie.

Secondo le informazioni trapelate, la Nvidia RTX 4080 Super sarebbe fuori produzione a partire da questo mese (novembre), e le scorte rimaste sarebbero quelle che ancora possono essere vendute, con possibilità di esaurirsi entro la fine di dicembre o, al massimo, gennaio 2025. Con l'arrivo della RTX 5080 previsto per l'inizio di gennaio, si vocifera che potrebbe esserci un mese di distanza tra l'esaurimento degli attuali modelli di RTX 4080 Super e l'arrivo della nuova generazione.

Situazione simile riguarda la RTX 4070 Ti Super: pur rimanendo una piccola scorta di chip, questa non durerà oltre novembre. Ciò significa che la RTX 4070 Ti Super potrebbe esaurirsi nello stesso periodo della 4080 Super.

La situazione è diversa per le RTX 4070 e 4070 Super, che riceveranno una fornitura di chip da Nvidia per i produttori di schede fino alla fine del 2024. Tuttavia, si prevede che la produzione di queste schede sarà limitata e che le scorte potrebbero esaurirsi a gennaio 2025, o forse anche qualche mese dopo.

Infine, la RTX 4060 non è stata menzionata, il che suggerisce che la fornitura non è ancora stata esaurita da Nvidia, almeno per ora.

(Image credit: Future / John Loeffler)

Analisi: Un segnale di speranza per alcuni accordi di alto livello

Queste speculazioni sembrano plausibili in base alle indiscrezioni sulla prossima generazione, con Nvidia che dovrebbe preparare le RTX 5090, 5080 e 5070 per il lancio all'inizio del prossimo anno (o forse già alla fine del 2024). Se non verrà lanciata una RTX 5060 a breve, il piano sarebbe quello di mantenere in produzione la RTX 4060 per un po' di tempo.

Tuttavia, è importante trattare con cautela queste voci, poiché negli ultimi tempi ci sono state diverse chiacchiere al riguardo. In effetti, si è parlato di Nvidia che starebbe rallentando le linee di assemblaggio a partire da agosto 2024, e voci più recenti suggeriscono che l'azienda sia ormai nella "fase finale di liquidazione delle scorte" per la gamma RTX 4000. A parte la RTX 4060, come già accennato, anche quest'ultima avrebbe subito una pausa nella produzione, se le informazioni sono corrette.

Le teorie in circolazione sono diverse, ma tutte portano alla stessa conclusione: Nvidia sembra intenzionata a fermare la produzione delle GPU Lovelace per concentrarsi sui modelli RTX 5000. Sebbene possa sembrare ovvio aspettare l'arrivo di queste nuove schede grafiche e valutare come si comporteranno in termini di prestazioni e prezzo, i rivenditori sono ben consapevoli di questa transizione e della necessità di svuotare le scorte di Nvidia RTX 4000 esistenti.

Ciò potrebbe tradursi in ottime occasioni per il Black Friday, con possibili sconti allettanti sulle GPU Lovelace e, forse, su quelle Nvidia di fascia alta in generale. Incrociamo le dita e vi terremo aggiornati su tutte le migliori offerte del Black Friday, che si tratti di GPU o altro.