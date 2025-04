Assassin's Creed Shadows: guida a tutti i Kuji-Kiri per Naoe

In Assassin's Creed Shadows è possibile scoprire 22 rituali Kuji-Kiri, esclusivi per Naoe, fondamentali per sbloccare un obiettivo specifico (per gli altri trofei vi invitiamo a consultare la nostra guida dedicata). Questi rituali si presentano sotto forma di sequenze interattive da completare in qualunque momento della partita, disseminati in varie zone del vasto mondo giapponese ricreato da Ubisoft.

Solo Naoe può completare i Kuji-Kiri, mentre al personaggio di Yasuke sono legati eventi simili, chiamati Kata, riservati esclusivamente a lui.

Di seguito trovate l’elenco completo dei rituali Kuji-Kiri disponibili in Assassin's Creed Shadows.

Assassin's Creed Shadows - La guida completa

Assassin's Creed Shadows: Regione di Izumi Settsu

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

Il primo si trova presso le alture di Kawachi

Il secondo è localizzato ancora nell’area montuosa di Kawachi

Il terzo si trova nella zona collinare di Katano

Il quarto è nascosto tra le Colline Dimenticate, non lontano dal rifugio personale del protagonista

Il quinto si raggiunge salendo fino alla vetta di Nakayama

Assassin's Creed Shadows: Regione di Yamashiro

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

Il primo si trova presso il nido d'aquila

Il secondo si trova presso l'altopiano di Genbu

Il terzo si trova presso le colline dell'incontro

Assassin's Creed Shadows: Regione di Omi

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

Il primo si trova lungo la costa di Takashima

Il secondo è situato sul monte Himei, in una zona pericolosa per via della presenza di un potente nemico di livello 40

Per questo motivo è consigliabile affrontarlo solo dopo aver potenziato adeguatamente il proprio personaggio.

Assassin's Creed Shadows: Regione di Iga

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

Il primo si trova nella vallata di Mibuno e viene ottenuto automaticamente dal giocatore proseguendo nella trama

Il secondo si trova nella foresta di Nabari

Assassin's Creed Shadows: Regione di Harima

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

Il primo si trova sulle pendici del monte Kasagata

Anche il secondo si trova lungo le pendici del monte Kasagata

Assassin's Creed Shadows: Regione di Yamato

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

Il primo si trova presso Uda Matsuyama

Il secondo si trova presso Yoshino

Assassin's Creed Shadows: Regione di Kii

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

Il primo si trova presso la cascata che possiamo trovare nella zona di Kumano Sanzan

Il secondo si trova sulle spiagge di Sazae Oni

Assassin's Creed Shadows: Regione di Tamba

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

Il primo si trova presso Kameyama

Il secondo si trova presso la baia di Miyazu

Assassin's Creed Shadows: Regione di Wakasa

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

Il primo si trova presso il passo di Onyu

Il secondo si trova presso la zona esterna alla città di Obama