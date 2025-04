Sony presenta due nuove soundbar economiche: una con Dolby Atmos e l'altra con audio surround da 1.000W

Sony ha svelato la sua nuova gamma di prodotti audio domestici per il 2025, che include una soundbar 3.1.2 canali, un sistema soundbar 5.1 canali e nuovi speaker surround wireless.

Questi nuovi modelli si affiancheranno all’offerta già esistente, guidata dal sistema Bravia Theater Quad con supporto Dolby Atmos, e dalle soundbar Bravia Theater Bar 9 e Bar 8.

Continuano anche nel 2025 i modelli già noti come A3000 con Dolby Atmos, e le soundbar della serie S: HT-2000, S400 e S100F. Anche i subwoofer SW5 e SW3, insieme agli speaker surround wireless RS5 e RS35, resteranno in produzione.

Prezzi e disponibilità non sono ancora stati comunicati da Sony, ma maggiori dettagli sono attesi nei prossimi mesi.

Bravia Theater Bar 6

(Image credit: sony)

La nuova Sony Bravia Theater Bar 6 è una soundbar 3.1.2 canali con supporto Dolby Atmos, dotata di speaker upfiring per gli effetti in altezza e di un canale centrale dedicato per una maggiore chiarezza nei dialoghi. Il sistema include anche un subwoofer wireless e offre compatibilità con DTS:X.

Tra le tecnologie proprietarie troviamo S-Force Pro Front Surround e Vertical Surround Engine, pensate per ampliare il campo sonoro anche senza speaker posteriori. Se abbinata a un TV Bravia compatibile, la Bar 6 supporta anche la funzione Voice Zoom 3 per migliorare ulteriormente la resa vocale.

È inoltre disponibile la connessione Bluetooth per lo streaming musicale diretto da smartphone o altri dispositivi.

Bravia Theater System 6

(Image credit: sony)

Il nuovo Sony Bravia Theater System 6 è un sistema home theater 5.1 canali da 1.000 watt, composto da una soundbar, un subwoofer wireless e due speaker surround, collegati a un amplificatore wireless.

Compatibile con Dolby Atmos e DTS:X, integra la tecnologia Multi Stereo Processing per un’esperienza musicale immersiva. Come la soundbar Bar 6, anche questo sistema è dotato di S-Force Pro Front Surround, Vertical Surround Engine e supporta la funzione Voice Zoom 3 se abbinato a un TV Sony Bravia compatibile.

Presente anche il supporto alla connettività Bluetooth, per ascoltare musica in streaming da dispositivi wireless.

Bravia Theater Rear 8

(Image credit: sony)

Il nuovo Sony Theater Rear 8 è un sistema di speaker surround wireless progettato per affiancare le soundbar della gamma Bravia, in particolare i modelli Theater Bar 8 e 9, con cui condivide il design arrotondato e la nuova griglia in tessuto.

All’interno è presente un amplificatore a quattro canali, che offre una potenza superiore rispetto agli attuali speaker RS3S. Come questi ultimi, supporta anche la tecnologia 360 Spatial Sound Mapping, che consente una riproduzione audio surround ancora più immersiva.

Il Rear 8 rappresenta un’evoluzione concreta per chi desidera espandere il proprio sistema audio domestico in chiave wireless e ad alte prestazioni.