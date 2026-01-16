I TV OLED e MicroLED già al tramonto? Dal 2029 una nuova tecnologia cambierà i nostri salotti
Le TV NanoLED arriveranno prima della Roadster volante di Tesla?
- Le TV QD-EL / NanoLED promettono luminosità e colori eccezionali
- Sfruttano quantum dot auto-emissivi: come la tecnologia OLED, ma con prestazioni superiori
- Nanosys, produttore di quantum dot, afferma che la tecnologia potrebbe essere pronta nel 2029
È sempre prudente accogliere le previsioni tecnologiche con estremo scetticismo. Tuttavia, quando queste riguardano il settore dei televisori e provengono dall'azienda che ha inventato i quantum dot, l'attenzione è massima. Nanosys ha illustrato diversi progressi in arrivo per le TV nei prossimi anni, e alcuni di questi sono decisamente stimolanti.
In un'intervista rilasciata a Insight Media, l'azienda ha spiegato che la prima grande evoluzione che vedremo quest'anno è l'introduzione di TV QD-OLED più luminose. Il merito va (almeno in parte) a una nuova versione dei Quantum Dot Color Converters (QDCC), che permette ai pannelli di raggiungere picchi di luminanza superiori. È molto probabile che il primo modello a integrare questa tecnologia aggiornata sia il Samsung S95H, presentato al CES, che promette una luminosità superiore del 35% rispetto al precedente Samsung S95F.
Ma i display più luminosi potrebbero essere solo l'inizio. Secondo Jeff Yurek di Nanosys: "Entro il 2030, puntiamo a distribuire ciò che consideriamo un vero 'alto flusso'. Non parliamo solo di QD-OLED, ma potenzialmente di microLED per applicazioni come la realtà aumentata, che richiederebbero centinaia di migliaia o forse un milione di nit e oltre".
Si tratterebbe, dunque, non tanto di una TV, quanto di un visore così luminoso da poter simulare la luce diretta del sole, per chi fosse interessato a questo tipo di esperienza.
Nanosys ha inoltre menzionato una tecnologia attesa da tempo e pronta a debuttare, che potrebbe potenzialmente superare l'OLED come miglior soluzione per i televisori di fascia alta: il QD-EL, noto anche come NanoLED.
I TV NanoLED QD-EL arriveranno entro la fine del decennio
Abbiamo già parlato in precedenza dei QD-EL – noti anche come QD-LED, EL-QD, EL-QLED e NanoLED: lo scorso anno Samsung ha investito in modo significativo in questa tecnologia con l'obiettivo di commercializzarla "entro pochi anni". E secondo Yurek di Nanosys: "Riteniamo che il 2029 sia un obiettivo ragionevole per iniziare a vederli sul mercato".
L'acronimo EL in QD-EL sta per elettroluminescente e, proprio come l'OLED, si tratta di una tecnologia auto-emissiva, il che significa che ogni pixel genera la propria luce. Di conseguenza, non è necessaria la retroilluminazione presente negli attuali TV QLED, garantendo al contempo un'elevata luminosità e una grande efficienza energetica.
Come riportato l'anno scorso, i prototipi QD-EL mostrati alle fiere di settore erano relativamente piccoli – sotto i 20 pollici – e diverse analisi suggeriscono che ci siano ancora ostacoli da superare riguardanti la stabilità e l'efficienza energetica della tecnologia.
Il QD-EL non è l'unica innovazione in arrivo che promette di sottrarre la corona all'attuale tecnologia OLED tra i migliori televisori sul mercato.
Durante il CES 2026, un insider ci ha riferito che l'OLED stampato a getto d'inchiostro potrebbe iniziare a essere impiegato per pannelli di dimensioni televisive entro 2-3 anni, a seguito dei recenti progressi tecnologici di TCL.
Sempre al CES, Sonny Ming, General Manager del Product Marketing di Hisense, ha dichiarato al mio collega Matt Bolton che i TV microLED potrebbero finalmente essere pronti in formati mainstream e a prezzi più realistici entro 5-8 anni.
Presumendo che non si tratti di promesse in stile "roadster volante di Elon Musk", ciò significa che prima della fine del decennio potremmo disporre di molteplici nuove tecnologie per i display – oltre ai nuovi TV RGB in arrivo nel 2026 – capaci di offrire schermi eccezionalmente luminosi, efficienti e immersivi.
