Samsung sfida la Sonos Arc Ultra con una potente soundbar Dolby Atmos all-in-one e, già che c'è, aggiorna anche la migliore soundbar al mondo

Samsung svela due nuove soundbar Dolby Atmos d'élite prima del CES 2026

La Samsung HW-Q990H sostituisce l'attuale Samsung HW-Q990F

La Samsung HW-QS90H è una soundbar all-in-one a 7.1.2 canali

Samsung non ha voluto attendere il CES 2026 per svelare le nuove soundbar in arrivo l'anno prossimo: ha appena annunciato due nuovi modelli anche se, purtroppo per chi volesse vederne il design, l'azienda non ha ancora rilasciato alcuna immagine ufficiale.

Tuttavia, abbiamo ulteriori dettagli e sarò presente sul campo al CES, dove sono certo che potrò vederle e ascoltarle in azione; continuate a seguirci per aggiornamenti. Nel frattempo, ecco tutto quello che c'è da sapere: sono in arrivo due nuovi dispositivi di fascia alta, la Samsung HW-Q990H e la Samsung HW-QS90H.

La prima non è una sorpresa; è l'erede della Samsung HW-Q990F a cinque stelle, che consideriamo la migliore soundbar per immersione Dolby Atmos complessiva. Il nuovo modello sembra molto simile al precedente, il che non stupisce, dato che questi prodotti non tendono a cambiare radicalmente di anno in anno. Si tratta di un sistema composto da quattro unità: la soundbar principale, due diffusori posteriori wireless e un subwoofer wireless.1

Il sistema totale è una configurazione Dolby Atmos a 11.1.4 canali, con la soundbar frontale che gestisce sette canali orizzontali e due canali rivolti verso l'alto per l'altezza. Ogni diffusore posteriore è dotato di due driver surround angolati e di uno rivolto verso l'alto. Il subwoofer sarà nuovamente un'unità compatta, proprio come quella attuale, con doppio driver da otto pollici.2

Samsung ha rivelato pochi dettagli tecnici, ma ha dichiarato che questo modello porta al debutto due nuove tecnologie di elaborazione audio: Sound Elevation e Auto Volume.3 La prima "solleva il dialogo verso il centro dello schermo per un audio dal suono più naturale", afferma Samsung, un obiettivo che le soundbar generalmente cercano comunque di raggiungere (LG integra persino un quinto canale upfiring in modelli come la LG S95AR per aiutare in questo), ma accolgo con favore l'impegno di Samsung nel farlo meglio che mai.

Tuttavia, la funzione che mi incuriosisce di più è l'Auto Volume, che secondo Samsung "mantiene un volume costante tra i vari canali e contenuti per un'esperienza di ascolto più fluida e bilanciata".4 Niente più pubblicità improvvisamente assordanti o vecchi film in streaming stranamente silenziosi? Un unico livello costante senza dover agire continuamente sui tasti del volume? Ottimo.

Non sono stati indicati prezzi o date di uscita, ma solitamente Samsung lancia questi prodotti in primavera; il modello precedente è arrivato sul mercato a 1.999 dollari, anche se il prezzo ha iniziato a scendere rapidamente.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

L'altra soundbar è anch'essa un'ammiraglia, ma di tipo diverso. La Samsung HW-QS90H è specificamente una soundbar all-in-one, il che significa che è progettata per non essere utilizzata con diffusori posteriori o subwoofer (anche se, conoscendo Samsung, sarà probabilmente possibile aggiungerli, nonostante al momento questa opzione non sia stata annunciata).

Ancora una volta, non abbiamo un'immagine della nuova Samsung HW-QS90H, quindi ecco una foto della QS700F in modalità verticale per il montaggio a parete, che potrebbe risultare pertinente. (Image credit: Future)

Si tratta di una soundbar Dolby Atmos a 7.1.2 canali con 13 driver totali, inclusi quattro driver per i bassi (che Samsung definisce sistema Quad Bass Woofer) per offrire una resa convincente sulle basse frequenze senza un subwoofer dedicato.

Un tocco interessante è la possibilità di utilizzarla in due configurazioni: distesa su una superficie come la maggior parte delle soundbar, oppure ruotata in verticale per il montaggio a parete. Non è una novità per Samsung: il concept è stato già adottato sulla Samsung HW-QS700F nel 2025, dimostrandosi molto efficace nei nostri test. All'interno della gamma, questo modello si posiziona come una soluzione premium, ideale per chi cerca le prestazioni della migliore soundbar senza l'ingombro di moduli aggiuntivi.

Si tratta sostanzialmente di una concorrente diretta della Sonos Arc Ultra in quanto soluzione all-in-one con bassi integrati profondi, sebbene la configurazione degli speaker ricordi per certi versi la Sonos Arc originale; anche quest'ultima utilizzava quattro driver per le basse frequenze, mentre la Arc Ultra sfrutta il nuovo driver Sound Motion di Sonos per generare bassi potenti in meno spazio, dedicando più superficie agli speaker per il posizionamento sonoro Dolby Atmos.

Sarà interessante confrontarle, specialmente perché Samsung probabilmente eviterà alcuni dei problemi riscontrati nella mia recensione della Arc Ultra, come l'assenza del pass-through HDMI e del supporto DTS... anche se, ancora una volta, Samsung non ha confermato ufficialmente queste specifiche per la nuova soundbar, dato che le informazioni sono ancora scarse.

Non è chiaro se questo modello supporterà le funzioni Sound Elevation o Auto Volume: Samsung le ha menzionate solo per il modello Q990H, ma risulterebbero altrettanto utili anche qui. Per chi cerca alternative diverse, è sempre possibile consultare la nostra guida al miglior smartphone per gestire al meglio l'ecosistema smart home.