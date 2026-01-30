JBL resuscita un'icona dell'audio, con l’iconico design anni '70

Una nuova edizione del diffusore L100, lanciato per la prima volta nel 1970

Edizione limitata a 800 coppie in tutto il mondo, per l'80° anniversario di JBL

7.499 dollari (circa 5.449 sterline / 10.700 dollari australiani)

JBL ha lanciato una nuova versione del suo leggendario diffusore, l'L100. Debuttato originariamente nel 1970, l'L100 è diventato il modello più venduto nella storia del marchio. Questi diffusori sono apprezzati per il loro calore, la profondità dei bassi e la dinamica, qualità che li hanno mantenuti in produzione per decenni attraverso vari aggiornamenti, come l'L100 Classic nel 2019 e l'L100 Classic 75 nel 2021. Ora tornano in una nuova versione a tiratura limitatissima per celebrare gli 80 anni di JBL.

L'L100 Classic 80 sarà prodotto in soli 800 esemplari in tutto il mondo; sebbene l'esterno conservi quell'inconfondibile stile anni '70, si tratta di diffusori tecnologicamente all'avanguardia.

Il termine "iconico" viene spesso abusato nel mondo dell'hi-fi, ma nel caso delle JBL L100 è assolutamente calzante: vantano un design distintivo e immediatamente riconoscibile, tanto da diventare protagoniste di una celebre pubblicità della Maxell del 1983, quella in cui un uomo viene letteralmente travolto dalla potenza della musica.

JBL L100 Classic 80: grandi aspettative per la nuova edizione speciale

This is the box they arrive in, so you know you're getting the good stuff… (Image credit: JBL)

Il design marcatamente vintage sfoggia l'iconica griglia in schiuma "Quadrex", che conferisce alle JBL quell'estetica da perfetto appartamento da scapolo anni '70 – ed è un complimento – declinata in questa versione in una tonalità marrone retrò incastonata in una cornice nera satinata. Il cabinet è invece rifinito in impiallacciatura di quercia.

Ogni coppia esibisce stemmi in edizione celebrativa sul fronte e sul retro, inclusa una targa numerata autografata dal capo progettista Chris Hagen. Sul pannello posteriore, inoltre, trovano posto doppi morsetti placcati in oro.

Il comparto driver comprende un woofer con cono in pura polpa da 12 pollici (300 mm), abbinato a un condotto bass reflex anteriore accordato; un midrange in pura polpa da 5,25 pollici (130 mm); un tweeter a cupola in titanio da 1 pollice (25 mm) con guida d'onda a lente acustica, oltre ad attenuatori di livello per le alte e medie frequenze. La risposta in frequenza spazia da 40 Hz a 40 kHz, con un'impedenza di 4 ohm e una sensibilità di 90 dB/1W/1m.

Le JBL sono vendute in coppia con gli stand inclusi e vengono consegnate all'interno di una cassa in legno realizzata su misura. Il prezzo è di 7.499 dollari.