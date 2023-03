Il futuro di Sonos: se non innova rischia di sparire

Patrick Spence, CEO di Sonos, ha dichiarato l’intenzione di abbandonare del tutto la connessione HDMI al televisore, rendendo le soundbar dell’azienda completamente wireless. In occasione dell'evento di lancio delle Sonos Era 100 ed Era 300, Spence ha confessato a Digital Trends: "Ho spinto il team per molto tempo: non voglio che la soundbar sia collegata a un cavo. Rendiamola ancora più semplice".

È la prima volta che abbiamo un commento così esplicito da parte di Sonos sull'argomento e non è una sorpresa che provenga dall'alto, perché quasi tutte le migliori soundbar saranno wireless in un futuro ormai prossimo. I primi esempi sono già a disposizione: molti televisori Samsung possono inviare in modalità wireless il suono Dolby Atmos alle soundbar Samsung compatibili, il che significa che non è necessario utilizzare una porta HDMI per ottenere un audio migliore.

LG e Sony hanno entrambi prodotti in grado di inviare l'audio in modalità wireless alle soundbar, ma si tratta di dongle che si collegano comunque a una porta HDMI. Nel caso di Sony, si tratta del sistema di diffusori wireless Sony HT-A9; nel caso di LG, è possibile acquistare un dongle Wowcast opzionale che trasmette l'audio a molte delle sue soundbar, compresa la LG S95QR.



Tuttavia, il passaggio al wireless non è così immediato come sembra: in questo caso, sia la soundbar che il televisore sono dello stesso produttore e la tecnologia wireless è proprietaria, mentre L'HDMI è uno standard aperto e neutrale che chiunque può utilizzare.

Un futuro per Sonos

Sonos non produce televisori ma potrebbe creare un proprio sistema operativo per smart TV e secondo quanto riferito starebbe lavorando proprio su questo fronte. La partita è difficile e l’azienda si troverebbe a competere con marchi già ben saldi nelle prime posizioni, come Roku TV, Amazon Fire TV, Google TV e webOS di LG.

Le alternative ci sono e consistono principalmente in due vie percorribili: trovare un partner importante nel mondo dei televisori; oppure cercare di anticipare i tempi e fare della compatibilità con Sonos un punto di forza per i sistemi TV.

La versione più estrema della prima opzione prevede che Sonos acquisti o venga acquistata da un'azienda che si occupa di smart TV, ma potrebbe trattarsi di una partnership strategica. Sonos si troverebbe un pubblico potenziale offrendo la compatibilità con tutti i televisori che utilizzano un particolare sistema di smart TV. Google sarebbe l'ideale per certi versi, anche se le due aziende hanno avuto battaglie sui brevetti in passato. Roku potrebbe essere un'opzione più realistica.

La seconda opzione richiederebbe che Sonos lanciasse al più presto delle soundbar wireless, il che significherebbe utilizzare inizialmente un dongle HDMI wireless. Dunque, anche in questo, si tratterebbe di imporsi sul mercato assumendo un ruolo pionieristico. Fatto questo, potrebbe scattare la collaborazione con i produttori di TV (e di software per smart TV) per aggiungere il supporto wireless integrato per le soundbar Sonos.

Sonos non rischia di fallire da un giorno all'altro se non lancia una soundbar wireless, ma il pericolo è che rimanga così indietro rispetto ai suoi rivali da non riuscire a recuperare il terreno e il lento declino diventi inevitabile.