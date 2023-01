I migliori TV LG del 2023

Included in this guide:

Nota dell'autore: Gennaio 2023 LG produce alcuni dei migliori televisori sul mercato che vanno dai modelli più economici della gamma NanoCell con retroilluminazione a LED ai luminosissimi Quantum Dot LED (che LG chiama QNED) fino agli eccellenti OLED famosi per la loro qualità assoluta. A oggi, riteniamo che il C2 OLED sia il miglior televisore LG in assoluto tanto che lo abbiamo premiato con il TechRadar Choice Awards 2022. Tuttavia, l'azienda coreana non ha intenzione di dormire sugli allori e ha appena annunciato delle nuove versioni C3 e G3 OLED per il 2023.

LG è uno dei marchi di televisori più conosciuti e apprezzati sul mercato grazie ai suoi display di elevata, con i modelli OLED che da anni si trovano all'apice della categoria.

Il brand coreano è anche uno dei più prolifici in assoluto e tende a presentare un numero consistente di nuovi modelli nel corso dell'anno, dagli schermi di fascia alta che spesso compaiono nella nostra guida ai migliori televisori, fino agli schermi entry-level più adatti a chi ha un budget limitato.

Negli anni abbiamo avuto modo di recensire un buon numero di TV LG, oltre a quelli degli altri principali produttori, il che ci consente di esprimere un giudizio oggettivo sui prodotti che testiamo. Per consigliarvi i TV giusti cerchiamo sempre la migliore combinazione di design, prestazioni e rapporto qualità-prezzo evitando di concentrarci solo sui modelli top per eccellenza.

La gamma LG vanta un ampio ventaglio di opzioni, dai spettacolari modelli 8K agli schermi QNED (il termine LG per indicare i QLED, ovvero i televisori che utilizzano i punti quantici) fino ai classici OLED, punta di diamante dell'azienda; tra i modelli che proponiamo in questo articolo trovate anche modelli 4K UHD decisamente più economici che offrono un rapporto qualità prezzo molto conveniente.

Che siate alla ricerca di un OLED top di gamma o di un TV più accessibile da mettere nella stanza degli ospiti o in cucina, nella nostra lista trovate tutti i migliori modelli LG del 2023 per ciascuna categoria.

I migliori TV LG del 2023

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo.

I migliori TV LG del 2023: i modelli scelti da noi

(Image credit: LG)

1. LG C2 Il miglior TV LG per la maggior parte degli utenti Specifiche Dimensioni schermo: 42, 48, 55, 65, 77, 83 pollici Risoluzione: 4K Pannello: OLED Smart TV: webOS HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision specifications Screen Size 42-inch - 77-inch Colour Argento HDR HDR Read more ▼ Le Migliori Offerte di Oggi Vedi Da Unieuro IT (Si apre in una nuova scheda) Vedi Da Amazon (Si apre in una nuova scheda) Vedi Da Monclick (Si apre in una nuova scheda) Pro + Schermo estremamente luminoso + Design minimale + Ottima connettività Contro - Manca il supporto HDR10+ - le varianti da 42 e 48 pollici sono meno luminose

LG C2 è un TV di ottima qualità, ha un prezzo accessibile e si rivela ottimo per la maggior parte degli usi, dalla semplice visione di film in 4K al gaming su console.

Quest'anno l'OLED di LG è disponibile anche nell'inedito (per gli OLED) formato da 42 pollici e dispone della nuova tecnologia OLED Evo che garantisce colori e luminosità notevolmente migliorati. Tuttavia, vale la pena sottolineare che i modelli più piccoli da 42 e 48 pollici non traggono grandi benefici da questa miglioria.

L'LG C2 presenta una migliore saturazione dei colori rispetto al C1 oltre ad equipaggiare il nuovo processore Alpha A9 Gen 5. I principali vantaggi rispetto al C1 stanno in una migliore valorizzazione degli oggetti e nella mappatura dinamica dei toni, per cui si ottiene un'immagine molto più realistica e dettagliata. Nella nostra recensione abbiamo scritto: "Dopo averlo testato con qualsiasi cosa, dai normali programmi TV ai blockbuster con Dolby Vision, LG C2 OLED si è dimostrato più che capace di gestire praticamente qualsiasi contenuto gli si possa proporre".



Durante la nostra prova abbiamo faticato a trovare qualche aspetto negativo. Certo, la mancanza del supporto HDR10+ è deludente, ma con il supporto per i formati HDR10, HLG e Dolby Vision tutti gli altri standard principali sono coperti. Anche la modalità vivida non ci ha entusiasmato, anche se onestamente questa opzione non ci piace in generale, nemmeno quella proposta da altri brand.

In compenso, la modalità filmmaker è meravigliosa, così come le modalità cinema e HDR Cinema. Se avete un budget limitato, i modelli C1 sono più convenienti, ma se cercate il top in termini di luminosità e dettaglio dovete scegliere il C2.

Recensione: LG C2 OLED (Si apre in una nuova scheda)

(Image credit: LG)

2. LG C1 Il miglior televisore OLED nella sua fascia di prezzo Specifiche Dimensioni schermo: 48, 55, 65, 77 pollici Risoluzione: 4K Pannello: OLED Smart TV: webOS HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision specifications Screen Size 48-inch - 65-inch HDR HDR Screen Type OLED Read more ▼ Le Migliori Offerte di Oggi Vedi Da Tekworld (Si apre in una nuova scheda) Vedi Da Unieuro IT (Si apre in una nuova scheda) Vedi Da Freeshop IT (Si apre in una nuova scheda) Pro + Contrasto e colori eccellenti + Formato da 83 pollici Contro - Bassi pesanti - Poche novità rispetto alla gamma precedennte

LG C1 OLED è stato il miglior televisore LG dell'anno scorso fino a quando non è arrivato il C2. Nonostante sia stato scalzato dal nuovo modello, il C1 è ancora un'ottima opzione in quanto rimane un TV eccellente e oggi costa molto meno rispetto al prezzo di lancio (e al nuovo modello).

Anche se non è luminoso come le versioni a schermo più grande del C2, il C1 offre una splendida immagine OLED con un rapporto di contrasto infinito, colori vividi e neri profondi.

Il potente processore AI a9 Gen 4 offre un'eccellente qualità dell'immagine, un'ottima gestione del movimento e un buon upscaling, anche se a volte abbiamo riscontrato che i volti umani tendono ad essere un po' più rossi quando lo si utilizza. Si tratta comunque di un problema minore: le immagini sono di prima classe.

Anche se si tratta di un modello uscito nel 2021, le sue specifiche sono ancora superiori a quelle di molti altri concorrenti: risoluzione 4K, Dolby Vision HDR, Dolby Atmos e quattro ingressi HDMI 2.1 lo rendono ottimo anche per gli anni a venire.

Si tratta di un televisore eccellente e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Se desiderate un OLED ma non volete spendere cifre assurde questa è la migliore opzione in assoluto (non solo nel listino LG).

Recensione: LG C1 OLED (Si apre in una nuova scheda)

(Image credit: LG)

3. LG G2 Il miglior OLED premium di LG Specifiche Dimensioni: 55, 65, 77 pollici Risoluzione: 4K Pannello: OLED Smart TV: webOS HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision specifications Screen Size 55-inch - 83-inch HDR HDR Screen Type OLED Read more ▼ Le Migliori Offerte di Oggi Vedi Da Unieuro IT (Si apre in una nuova scheda) Vedi Da Monclick (Si apre in una nuova scheda) Vedi Da MediaWorld IT (Si apre in una nuova scheda) Pro + Contrasto impressionante + Design fantastico Contro - Manca la base per appoggiarlo - Bassi carenti

Volete qualcosa di più elegante dei C1/C2? LG G2 OLED è un televisore di grande impatto che vanta un design ultrasottile e viene fornito con uno speciale supporto da parete a filo che permette di installarlo come se fosse un quadro, aderente al muro.

la tecnologia OLED Evo di LG con Brightness Booster Max rende questo schermo l'OLED più luminoso di LG, persino più dell'LG C2. Abbinato a un'eccellente elaborazione delle immagini, Dolby Vision HDR e - sì - quattro porte HDMI 2.1, è davvero un TV completo a tutto tondo.

Nella nostra recensione abbiamo scritto: "La sorpresa migliore di tutte è il modo in cui il G2 utilizza la sua luminosità extra per far apparire praticamente ogni fotogramma di qualsiasi fonte si voglia citare ancora più sublime di quanto non sia mai stato su gli altri OLED LG".

Il design incredibilmente sottile lo rende un vero e proprio gioiellino da posizionare in salotto o in camera da letto, ma con tutti i vantaggi di contrasto e colore dell'OLED LG di ultima generazione. Il nuovo processore AI a9 Gen 5 è ancora più capacein termini di upscaling e di elaborazione gli oggetti.

Attenzione però: il G2 è stato progettato per essere montato a parete e non viene fornito con una base di supporto orizzontale. Volendo, è comunque possibile acquistare un Gallery Stand da pavimento o trovare una soluzione di terze parti da posizionare su un bancone.



Recensione LG G2 OLED (Si apre in una nuova scheda)

(Image credit: LG)

4. LG A2 La scelta migliore per chi desidera un OLED LG che costa poco Specifiche Dimensioni: 48, 55, 65 pollici Risoluzione: 4K Pannello: OLED Smart TV: webOS HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision specifications Screen Size 48-inch - 65-inch Colour Nero Screen Type OLED Le Migliori Offerte di Oggi Vedi Da eWeki IT (Si apre in una nuova scheda) Vedi Da Unieuro IT (Si apre in una nuova scheda) Vedi Da Freeshop IT (Si apre in una nuova scheda) Pro + L'OLED più economico di LG + Qualità dell'immagine eccellente e supporto HDR Contro - Processore leggermente datato - Poche funzioni HDMI 2.1 e niente 120 Hz per i giocatori - Diffusori poco precisi

A2 è l'OLED più economico nel listino LG e, sebbene questo significhi inevitabilmente la mancanza di alcune delle caratteristiche migliori dei modelli più costosi, LG non ha lesinato in termini di qualità dell'immagine.

Il pannello OLED è davvero impressionante per il prezzo richiesto, con bianchi brillanti, neri profondi e un contrasto eccellente. In aggiunta,il supporto HDR, come per gli altri TV LG, include il Dolby Vision.

Nei nostri test l'A2 è risultato all'altezza delle promesse di LG sul contrasto "quasi infinito", offrendo neri profondi e bianchi precisi. Abbiamo misurato una luminosità massima di 524 nit in modalità Standard (HDR), 542 nit in modalità Vivid e 526 nit in modalità Filmmaker.

Sfortunatamente, gli altoparlanti sono meno precisi e potenti rispetto ai modelli più costosi e, pur riuscendo a riprodurre bene i dialoghi, la mancanza di potenza si fa sentire nelle scene d'azione.

LG A2 non dispone delle porte HDMI 2.1 che si trovano nei modelli di fascia più alta: ha la modalità a bassa latenza automatica (AllM), ma il display è a 60Hz, non a 120Hz, e non ci sono le funzioni di gioco HDMI 2.1 come la frequenza di aggiornamento variabile.

Tuttavia, queste funzioni sono riservate ai gamer più accaniti; se non partecipate a tornei di e-sport competitivi, l'AD va benissimo per giocare.

Magari non avrà tutte le specifiche dei suoi compagni di scuderia più costosi, ma quando si tratta di qualità dell'immagine LG A2 è un televisore davvero eccellente. Se si vuole spendere il meno possibile per ottenere una qualità visiva superiore, questa è una delle migliori opzioni in assoluto.

Recensione: LG A2 OLED (Si apre in una nuova scheda)

(Image credit: LG)

5. LG Nano90 Il migliore tra i TV LG con tecnologia LED Specifiche Dimensioni: 55, 65, 75, 86 pollici Risoluzione: 4K Pannello: LED-LCD Smart TV: webOS HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision specifications Screen Size 55-inch - 75-inch Le Migliori Offerte di Oggi Vedi Amazon (Si apre in una nuova scheda) Pro + Supporta un ampio angolo di visione + Neri profondi Contro - Leggero sfarfallio - HDR10+ non supportato

I televisori LCD di LG non sono i modelli di punta dell'azienda, che notoriamente si concentra sulle varianti OLED. Tuttavia, se state cercando un TV LCD e volete spendere una cifra accettabile, il Nano90 è una soluzione ideale.

L'arrivo dell'HDR è stato particolarmente impegnativo per gli schermi IPS che sono stati spinti al limite in termini di contrasto con risultati non sempre soddisfacenti. Il nuovo sistema di gestione dell'alimentazione della retroilluminazione del Nano90, tuttavia, consente ai modelli Nano di LG di gestire i contenuti HDR in modo eccellente.

Anche il contrasto è notevolmente migliorato rispetto ai modelli LCD precedenti e i livelli di nero sono, se non alla pari con gli OLED, certamente all'altezza. Nella nostra recensione dell'LG Nano90 abbiamo scritto: "con LG Nano 90 l'azienda Coreana trova un modo per migliorare in modo massiccio, anche se non del tutto, i problemi di contrasto e di retroilluminazione degli LCD. E lo fa senza sacrificare i vantaggi dell'angolo di visione degli schermi LCD IPS, mettendo in risalto i punti di forza della tecnologia cromatica Nanocell come mai visto prima".

Chi desidera un televisore a LED in questa fascia di prezzo, probabilmente, potrebbe preferire i QLED di Samsung. Tuttavia, per i fan di LG, il Nano90 è un'opzione validissima.

Recensione: LG Nano90 (Si apre in una nuova scheda)

I migliori TV LG: FAQ

Come scegliere il miglior TV LG Se volete acquistare il miglior TV LG per le vostre esigenze dovrete tenere in considerazione alcune specifiche chiave. La prima è la dimensione. Sappiamo che è facile farsi tentare dalla logica del "più grande è meglio" quando si tratta di TV. Tuttavia, le dimensioni dello schermo da acquistare devono essere dettate dallo spazio a disposizione, dalla distanza a cui ci si siede dallo schermo e dal tipo di contenuti che si guarderanno. Consigliamo inoltre di verificare le funzionalità HDR di ogni nuovo televisore - le abbiamo descritte in dettaglio per ogni televisore LG della nostra guida. Vale la pena di considerare anche l'audio. Se siete disposti a spendere soldi extra per una soundbar, non dovete preoccuparvene, ma in caso contrario può risultare un fattore di scelta importante. Ad esempio, l'LG C2 è un ottimo TV a tutto tondo e offre una qualità audio eccellente. Infine, tenete presente la fascia di prezzo. Potreste aumentare un po' il vostro budget se trovate il modello più congeniale per voi o durante i periodi di sconti come il Black Friday, ma di norma è una buona idea fissare un limite per iniziare, in modo da non innamorarvi delle immagini e delle caratteristiche impareggiabili di un televisore che è ben al di sopra delle vostre possibilità.

Perché acquistare un televisore LG? Con così tanti brand di televisori eccezionali in circolazione, perché scegliere LG rispetto agli altri? Innanzitutto LG Display (azienda che va distinta da LG Electronics, che assembla e vende i televisori a marchio LG) è il principale produttore di schermi OLED e il fornitore principale di concorrenti come Panasonic, Sony o Philips. Di norma, i televisori OLED di LG tendono ad avere colori leggermente più caldi rispetto ad alcuni concorrenti, ma la differenza è minima se non la si cerca. L'OLED è in grado di raggiungere livelli di nero più profondi e di offrire un controllo della luce più preciso rispetto ai migliori televisori LCD o QLED, grazie ai suoi pannelli auto-emissivi e alla capacità di spegnere completamente i pixel. Tuttavia, questi modelli si degradano più rapidamente degli LCD e non possono raggiungere la stessa luminosità di alcuni dei più recenti modelli Samsung. La piattaforma smart TV webOS dei TV LG è fantastica, con un'interfaccia elegante e curata e un buon supporto per le app, oltre a poter contare sui comandi vocali attraverso il Magic Remote su tutti i nuovi modelli OLED. Tenete presente che LG non supporta il formato HDR10+, anche se in generale garantisce un ampio supporto per i formati HDR10, Dolby Vision e HLG. Infine i TV LG possono contare sul sistema di sintonizzazine ATSC 3.0 che offre, tra le altre caratteristiche, il supporto per la risoluzione video 4K con HDR e l'audio Dolby Atmos. Va specificato che solo i modelli della serie G2 di LG dispongono di un sintonizzatore ATSC 3.0, ma ci aspettiamo che in futuro venga esteso anche ad altre linee.

Come testiamo i TV LG

Come testiamo i migliori TV LG

Quando testiamo un TV, che sia LG, Samsung o Sony, cerchiamo sempre di verificare che le specifiche pubblicizzate dal produttore rispondano a verità.

Abbiamo testato a fondo i migliori televisori LG con una serie di contenuti diversi tra loro per risoluzione, passando da 720 e 1080p a 4K e talvolta 8K.

Valutiamo la qualità delle immagini, la luminosità e la vivacità dei colori. Verifichiamo le funzioni e gli assistenti intelligenti integrati, nonché il funzionamento delle app di streaming più diffuse, come Netflix. Verifichiamo se gli altoparlanti integrati funzionano bene, in modo da potervi dire se si tratta di un buon televisore per il suono o di uno per il quale avrete assolutamente bisogno di una soundbar.

Passiamo anche una buona parte del tempo a modificare le impostazioni in modo da poter dire con sicurezza se un determinato modello ha tutto ciò che serve. Di recente abbiamo aggiornato il nostro programma di test per includere le misurazioni della luminosità di picco HDR, la copertura dello spazio colore DCI-P3, l'accuratezza del colore in modalità Cinema (o Filmmaker, se disponibile) e l'input lag 4K.

Uno degli aspetti che consideriamo maggiormente è l'esperienza d'uso reale di ciascun modello. Con questo intendiamo dire che non ci limitiamo a guardare qualche programma televisivo e basta. Testiamo gli angoli di visione e i livelli di luminosità in stanze diverse e in momenti diversi della giornata.

Abbiamo testato centinaia di TV nel corso degli anni, quindi sappiamo cosa cercare e quali aspetti considerare. Riteniamo inoltre importante fornire un contesto più ampio, anche in una guida come questa, incentrata su un marchio specifico.

Ecco perché, laddove possibile, abbiamo incluso dettagli su modelli con specifiche simili di altri produttori di TV. In questo modo sarete in grado di prendere la decisione migliore su quale sia il televisore più adatto a voi.