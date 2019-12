Lavora con noi

TechRadar Italia è online dal maggio del 2019, ed è la versione italiana dell’originale TechRadar, punto di riferimento per milioni di lettori in tutto il mondo.

TechRadar racconta le novità del mondo della tecnologia, e offre ai lettori la preziosa occasione di trovare i prodotti che sta cercando al miglior prezzo. I redattori di TechRadar sono esperti in molti campi, ma non sono nati così.

Come nuovo collaboratore, ti assegneremo prima di tutto la stesura delle news quotidiane . Si tratta di testi relativamente brevi in cui raccontiamo un fatto specifico, come l’uscita di un nuovo prodotto o di un aggiornamento software, la disponibilità di uno sconto o una promozione, la scoperta di un bug, o nuove indiscrezioni su un prodotto che deve ancora uscire.

Un redattore di news può gestire liberamente il proprio impegno. Quando vorrai scrivere qualcosa, potrai inserirti nel nostro sistema di produzione dei contenuti, scegliere quale notizia vuoi scrivere e metterti al lavoro.

I redattori senior ti aiuteranno in ogni aspetto, offrendoti tutta la formazione che potrebbe servire. Non serve infatti che tu sappia fare tutto dal primo giorno: se sai un po’ di inglese e riesci a scrivere in un italiano che sia almeno discreto, il resto te lo insegniamo noi.

Se vuoi candidarti per entrare nel team di TechRadar, compila il modulo di candidatura che trovi di seguito. Ci vorranno solo pochi minuti. Ti contatteremo presto!