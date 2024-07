Questa motherboard ha 48 slot RAM, impressionante!

Nel 2021, Samsung ha annunciato la prima memoria DDR5 basata su High-K Metal Gate (HKMG), che ha raddoppiato la velocità delle DDR4 riducendo al contempo il consumo energetico del 13%. Le DDR5 di Samsung impilano otto strati di chip DRAM da 16 Gb per offrire un'enorme capacità di 512 GB.

Nel 2024, al Computex, ServeTheHome si è imbattuto nella scheda madre Gigabyte R283-ZK0, mostrata qui sopra. L'integrazione del numero massimo di slot DIMM nei server, in particolare in quelli che utilizzano configurazioni moderne con 12 canali DDR5 per socket della CPU e due DIMM per canale (per un totale di 24 DIMM per socket), presenta sfide significative in termini di garanzia del corretto funzionamento delle DIMM e di gestione dello spazio fisico necessario per inserire tutti questi componenti nello chassis del server. Questo è un problema che la scheda madre Gigabyte R283-ZK0 affronta abilmente.

Questa potenza non è una scheda server come le altre, ma contiene 48 slot di memoria DDR5 disposti ad arte, che consentono di ottenere fino a 24 TB di RAM se equipaggiati con moduli DDR5 da 512 GB di Samsung.

un'opera di ingegneria impressionante

Dall'esterno, l'R283-ZK0 assomiglia a un tipico server 2U con i suoi 12 alloggiamenti per unità NVMe/SATA/SAS hot-swap da 2,5 pollici e un'ampia parete di ventole, ma la magia si rivela una volta rimosso il coperchio. All'interno, il server rivela uno slot per CPU posizionato sul retro, proprio di fronte ad alcuni riser PCIe. Ma la vera meraviglia si trova sopra il sistema, dove la scheda madre si estende con un'impressionante serie di 24 slot RDIMM DDR5 per ogni CPU, per un totale di 48 slot in una configurazione doppia di seconda generazione AMD EPYC serie 9004.

Come afferma Cliff Robinson diServeTheHome, "Per inserire un numero così elevato di DIMM, le CPU non possono essere allineate una accanto all'altra. Invece, ci sono serie sfalsate di 6-2-4-4-2-2-4 slot DIMM. Gli slot sono disposti ad angolo sulla scheda madre per consentire una certa sovrapposizione degli slot e dei socket". È sicuramente un'opera di ingegneria impressionante.

Altre caratteristiche del Gigabyte R283-ZK0 includono due porte LAN da 10 Gb/s (Intel X710-AT2), uno slot PCIe Gen5 x16 FHFL (full-height, full-length) e uno slot mezzanino OCP 3.0 Gen5 x16 LAN per l'utilizzo di schede di rete.