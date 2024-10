KTM porta Android Automotive sulle motociclette, mappe e display touchscreen integrati

KTM sta facendo un passo audace introducendo Android Automotive nella sua linea di motociclette, segnando un cambiamento significativo nel modo in cui i motociclisti interagiscono con la tecnologia durante la guida. Con l'integrazione di due nuovi display TFT — il V80 da 8 pollici verticale e l'H88 da 8,8 pollici orizzontale — KTM mira a creare un'interfaccia utente che sia sia informativa che intuitiva, riducendo al contempo le distrazioni per il pilota.

A differenza di altri produttori di motociclette che hanno adottato semplicemente il mirroring di Android Auto e Apple CarPlay, KTM porta l'esperienza a un nuovo livello integrando completamente Android Automotive. Questo significa che i motociclisti avranno accesso diretto a Google Maps, supportato da una eSIM e dalla tecnologia GPS, permettendo loro di navigare senza dover collegare uno smartphone.

I display touchscreen sono progettati per funzionare facilmente anche con i guanti, e offrono un layout personalizzabile per soddisfare le preferenze individuali. Inoltre, la nuova unità di connettività CCU3.0, con 32GB di memoria e 3GB di RAM, consente la gestione di playlist offline e la sincronizzazione dei contatti, migliorando ulteriormente l'esperienza utente.

La riconnessione automatica con lo smartphone ogni volta che si accende il veicolo è un'altra caratteristica notevole, facilitando la continuità nella navigazione e permettendo ai motociclisti di riprendere il viaggio da dove lo avevano interrotto.

KTM ha indicato che questa tecnologia verrà inizialmente lanciata su modelli "premium", come la Super Adventure e la Super Duke GT, ma non ha ancora rivelato una data di uscita precisa. Questo sviluppo potrebbe rappresentare un cambiamento radicale nel modo in cui i motociclisti accedono alle informazioni e si connettono durante la guida.

(Image credit: KTM)

KTM sta integrando Android Automotive nel suo sistema di infotainment per offrire ai motociclisti un'esperienza connessa e personalizzabile. Come altre case automobilistiche, tra cui Renault, Volvo e Ford, KTM ha progettato il suo sistema per mantenere l'identità del marchio e l'atmosfera caratteristica, pur consentendo l'accesso a un insieme selezionato di applicazioni approvate da Google. Tuttavia, l'assenza di accesso al Google Play Store potrebbe limitare le opzioni per gli utenti, e non ci sono dettagli su quali applicazioni di terze parti saranno disponibili.

Le immagini del comunicato stampa non mostrano applicazioni di terze parti in uso, suggerendo che la loro integrazione sia ancora in fase di approvazione. Ciò nonostante, il sistema di KTM supporta il collegamento di cuffie e altoparlanti Bluetooth, consentendo ai motociclisti di ascoltare audio o comunicare con i passeggeri senza dover sempre controllare il telefono.

Inoltre, i motociclisti possono utilizzare strumenti di navigazione come Waze o app specifiche per motociclisti come Rever, Detecht e Calimoto direttamente dal cruscotto, riducendo la necessità di interazioni frequenti con il dispositivo mobile. Questo approccio consente di godere dell'esperienza di guida senza distrazioni, permettendo di concentrarsi sulla strada e di arrivare a destinazione in modo più agevole.