La prossima concept car di Peugeot avrà davvero un volante quadrato che funziona come un 'controller per videogiochi'

• Peugeot dovrebbe svelare un'anteprima della nuova 208, chiamata Polygon

• Il modello dovrebbe debuttare con il volante Hypersquare del marchio

• La tecnologia steer-by-wire permette di avere un volante quadrato

Peugeot dovrebbe svelare a novembre una nuova concept car che anticiperà la terza generazione della 208, la hatchback più venduta del marchio.

Secondo Autocar, il concept Polygon, come viene chiamato, debutterà con il futuristico volante Hypersquare del marchio, destinato a essere presente anche sui modelli di produzione derivati dal concept.

Grazie alla tecnologia steer-by-wire, che elimina il collegamento fisico tra il piantone sterzo e le ruote anteriori, il marchio francese può introdurre un volante in stile yoke simile a quelli visti per la prima volta su Tesla Model S e Model X.

Il marchio francese afferma che il volante Hypersquare sarà parte "del prossimo passo nella saga dell'i-Cockpit", il nome dato alla configurazione infotainment avvolgente di Peugeot.

(Image credit: Peugeot)

L'amministratore delegato di Peugeot Alain Favey ha dichiarato ad Autocar che la concept car Polygon sarà dotata di un display "flottante" da 21 pollici e che il volante più piccolo darà alle future Peugeot una sensazione di guida unica.

Un articolo pubblicato dall'azienda nel giugno 2024, poco dopo il debutto del volante unico sul concept Inception del 2023, afferma che il volante sarà montato su un veicolo di produzione già dal 2026, il che si allinea perfettamente con l'annuncio di novembre.

Analisi: un'innovazione eccessiva?

(Image credit: Peugeot)

Si dice che il concept Polygon di Peugeot anticiperà una sportiva hot hatch che sarà la prima a utilizzare la piattaforma Stellantis STLA Small, che molto probabilmente sarà offerta sia in versione completamente elettrica che ibrida quando arriverà sul mercato.

Desiderosa di posizionarsi come leader tecnologico nel portafoglio di marchi Stellantis, l'i-Cockpit di Peugeot, di lunga tradizione ma dal pensiero all'avanguardia, ha un aspetto fantastico ma a volte non è il più intuitivo da usare. Avendo trascorso del tempo con l'e-5008, che vede due schermi davanti al conducente e superfici tattili aptiche per controllare gran parte dell'infotainment, posso attestare quanto possa essere complicato azionare alcune di queste funzioni.

Inoltre, Peugeot sta cercando di introdurre il suo volante Hypersquare in un momento in cui si è verificata una reazione generale contro le innovazioni automobilistiche più strane, in particolare quelle che servono solo a distrarre il conducente.

Lo yoke di Tesla, ad esempio, è stato ritirato nei modelli base della S e X perché molti proprietari odiavano la sensazione che dava, alcuni hanno persino affermato che fosse pericoloso da usare.

L'esecuzione di Peugeot potrebbe essere migliore, ma sta anche minacciando controlli gestuali e nuovi modi intuitivi di interagire con il volante quadrato. Più spesso di quanto non si pensi, questi possono causare più problemi di quanti ne risolvano.