Ho provato la nuova Kia EV4 elettrica: rende le hatchback di nuovo entusiasmanti grazie a tre fattori chiave

La gamma elettrica di Kia non ha bisogno di presentazioni, dato che la casa automobilistica sudcoreana ha riscosso un enorme successo globale con la sua offerta di veicoli, dai nomi semplici ma dalle forme nettamente distinte, che includono SUV, berline e hatchback.

Tutto è iniziato con la Kia EV6, che ha in un certo senso fuso berline, hatchback e SUV in un unico pacchetto divisivo ma in ultima analisi molto popolare. La gamma si è poi ampliata fino a includere uno dei primi SUV elettrici a sette posti al mondo, la EV9.

Facendo un salto in avanti di qualche anno, Kia offre ora di tutto: dal SUV/crossover EV3, di dimensioni contenute, fino al SUV EV5 di medie dimensioni e alla già citata EV9.

Ci sono ancora lacune da colmare, tra cui la city car EV2, molto pubblicizzata, e questa... la hatchback EV4.

Sull'onda del successo della Tesla Model 3, Kia ha voluto produrre un veicolo elettrico in grado di competere nel Regno Unito e in altri territori europei, dove il segmento dei SUV non ha ancora preso il sopravvento... per ora.

L'umile hatchback ha tradizionalmente venduto bene in quei Paesi, ma Kia ha voluto coprire le sue scommesse offrendo la EV4 in due versioni: hatchback e berlina Fastback. Quest'ultima presenta una sezione posteriore estesa con una delle maggiori capacità di carico al mondo, ma probabilmente non vincerà concorsi di bellezza.

La hatchback, d'altra parte, è una cinque porte bassa e slanciata, con linee esterne affilate che sono allo stesso tempo accattivanti e un po' fuori dagli schemi. Sicuramente farà girare la testa e dividerà le opinioni sulla strada.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Una formula vincente

(Image credit: Kia)

La piattaforma E-GMP di Kia costituisce ora la base di tutta la sua gamma di veicoli elettrici, che condividono tutti le medesime motorizzazioni (powertrain) e tecnologia delle batterie. La EV4 è strettamente imparentata con la EV3, più squadrata e rialzata, ed è disponibile con un pacco batterie da 58,3 kWh o da 81,4 kWh.

Non è presente l'architettura di ricarica elettrica a 800V come quella che si trova su EV6 e EV9, ma trattandosi di proposte di prezzo superiore, i clienti dovranno contare sui 400V.

Non è esattamente un compromesso, perché la EV4 può essere ricaricata dal 10 all'80% utilizzando un caricabatterie da 150 kW in soli 29 minuti, un tempo tipico per un veicolo elettrico che parte da circa €37.950 per il modello base.

Spendendo qualcosa in più, il pacco batteria più grande si ricarica in quasi lo stesso tempo, ma è in grado di offrire ben 624 km (388 miglia) di autonomia con una carica completa. Questo risultato è stato reso possibile da una serie di miglioramenti aerodinamici e da una messa a punto meticolosa del powertrain elettrico, dell'aria condizionata e dell'elettronica di potenza per la massima efficienza.

Viene voglia di mettere alla prova quei numeri massimi di autonomia, anche perché la EV4 è un luogo molto confortevole e piacevole in cui macinare chilometri. I sedili anteriori sono imbottiti nei punti giusti, mentre i poggiatesta in tessuto del marchio sono tra i migliori del settore.

In breve, questa hatchback elettrica sfida i comuni SUV grazie al suo stile audace, alla guida fluida e all'eccellente praticità: e non è un'impresa facile.

Più divertente di un SUV

(Image credit: Kia)

È molto difficile realizzare una vera hatchback elettrica oggigiorno, semplicemente perché i pacchi batteria devono essere alloggiati nel pavimento e questo solleva l'altezza da terra o la posizione di guida... o entrambe.

Sulla EV4, la posizione di guida è quella che non centra perfettamente l'obiettivo come succede con una Volkswagen Golf o una Seat Leon a motore termico, poiché si avverte ancora come leggermente troppo alta. Ma si tratta di cavilli, perché la guida rimane comunque un piacere.

Mentre i SUV elettrici tendono a sembrare gonfi e a rollare in curva (a meno che non si acquisti una Porsche), la EV4 ti strappa un sorriso nella curva giusta. Non è un razzo tascabile, con una potenza fissata a soli 201 CV (piuttosto contenuta nel mondo odierno delle auto elettriche esagerate), ma risulta comunque sufficientemente veloce sulle strade europee.

Ci sono 283 Nm di coppia subito disponibili, il che significa che scatta con prontezza, con il tempo ufficiale nello scatto 0-100 km/h che varia da 7,5 a 7,9 secondi a seconda delle dimensioni del pacco batteria.

Nel complesso, la EV4 è configurata per essere incredibilmente confortevole su una varietà di fondi stradali, assorbendo le buche e dimostrandosi generalmente silenziosa e composta nella maggior parte delle situazioni. In parole povere, è davvero piacevole da vivere.

La tecnologia migliora

(Image credit: Kia)

L'offerta di infotainment di Kia è migliorata costantemente e in sordina con il lancio di ogni nuovo veicolo elettrico, e i display combinati da 12,3 pollici, 12,3 pollici e 5,3 pollici presenti sulla EV4 sono tra i più smart finora proposti dal marchio.

Nitidi e facili da usare, questi schermi funzionano perfettamente con Apple CarPlay e Android Auto, ma offrono anche una serie di app ora integrate. Queste includono servizi come Netflix, Disney+, giochi e karaoke in-car, se è questo il vostro genere.

Esiste una "Modalità Cinema" (Theatre Mode) dedicata che attenua le luci interne e ottimizza il display centrale da 12,3 pollici per guardare la TV o film in binge-watching tramite uno dei servizi di streaming menzionati in precedenza. Ovviamente, solo a veicolo parcheggiato.

La EV4 è anche la prima vettura dopo la EV3 a disporre del nuovo assistente vocale di Kia, che è alimentato da ChatGPT e mira a offrire un'interazione più naturale e colloquiale con l'auto.

Può occuparsi delle funzionalità e delle impostazioni chiave, ma ora aiuta anche a navigare utilizzando i Punti di Interesse di Google (Google Points of Interest) per fornire, ad esempio, consigli sui posti più economici per parcheggiare o sulle migliori cose da vedere e fare nella zona.

È la prima volta che questa integrazione viene implementata su una Kia e funziona bene, dato che i Punti di Interesse di Google includono anche informazioni chiave, come parcheggi, orari di apertura e prezzi dei luoghi che tendiamo a visitare.

(Image credit: Kia)

Come con una Tesla, anche Kia offre una chiave digitale che può risiedere su smartphone Android e Apple, con la vettura che si sblocca automaticamente all'avvicinamento. Questo funziona anche su Apple Watch, per coloro che non hanno voglia di tirare fuori il telefono dalla tasca.

È un pacchetto estremamente riuscito, il tutto racchiuso in uno stile che suscita conversazioni e in una guida incredibilmente confortevole.

Anche il prezzo è aggressivo: supera la più costosa Model 3 sia in termini di raffinatezza che di unicità, offrendo al contempo più entusiasmo rispetto a vetture come la VW ID 3 o la più economica MG 4.

Soprattutto, è bello vedere per una volta un'azienda automobilistica lanciare sul mercato qualcosa che non sia un SUV elettrico completamente generico e assolutamente senz'anima.