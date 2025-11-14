Il futuro delle hatchback? Il nuovo concept EV di Peugeot stupisce con portiere ad ala di gabbiano, sedili intercambiabili e tecnologia steer-by-wire

Il concept Polygon offre un'anteprima di come potrebbe apparire la futura Peugeot 208.

L'azienda francese conferma che la tecnologia steer-by-wire sarà introdotta entro il 2027.

Peugeot ha svelato il suo ultimo concept car, estremamente futuristico, che mira a offrirci uno scorcio sulle hatchback di domani. Chiamato Polygon, questo audace design study rievoca elementi del passato sportivo dell'azienda, come la 205 GTi (un'icona delle hot hatchback degli anni '80 e '90), pur trasportandoci nel futuro con portiere ad ala di gabbiano, head-up display di prossima generazione e un volante squadrato.

L'Hypersquare, come lo definisce Peugeot, è un assaggio dell'imminente tecnologia steer-by-wire prevista per il 2027. Anziché un collegamento meccanico tra il volante e l'asse anteriore, lo sterzo è gestito interamente da software.

Un abitacolo digitale e personalizzabile

L'azienda francese ha spinto l'idea ancora oltre, poiché la sua innovazione a forma di losanga permette una visione molto migliore del cruscotto antistante. Ed è una cosa positiva, perché il marchio del Leone intende utilizzare quell'area come un proiettore per trasmettere i dati dell'infotainment sul parabrezza. Niente più enormi touchscreen.

Si dice che questa prossima generazione di iCockpit di Peugeot offrirà l'equivalente di un display da 31 pollici proiettato direttamente sul parabrezza, il cui contenuto informativo si modificherà in base alla modalità di guida selezionata.

Per quanto riguarda i sedili, realizzati con tre componenti riciclabili, presentano una schiuma che può essere sostituita in pochi minuti, consentendo di fatto ai futuri clienti di personalizzare gli interni della propria auto ogni volta che ne hanno voglia.

La svolta elettrica e la tecnologia steer-by-wire

Qualunque cosa ne verrà fuori dalla Polygon, sarà un'auto elettrica e il marchio francese rimane fermo sulla sua posizione per quanto riguarda la tecnologia steer-by-wire, un'innovazione che, a suo dire, può alterare notevolmente le dinamiche di guida di un veicolo con la semplice pressione di un pulsante e riduce le vibrazioni e la durezza che derivano dall'avere un collegamento fisico tra il volante e le ruote.

L'introduzione della tecnologia steer-by-wire e l'attenzione alla personalizzazione degli interni segnano una direzione decisamente innovativa per il segmento delle vetture a due volumi.