Pubblicità nell'infotainment dell'auto, anche Subaru ci prova

Gli annunci di Sirius XM stanno comparendo sulle Subaru.

La casa automobilistica giapponese sostiene di non aver ricevuto lamentele.

Un numero crescente di produttori sta sperimentando la pubblicità all'interno dell'auto.

Secondo quanto riportato dai proprietari di Subaru in Nord America, gli annunci pop-up hanno iniziato a comparire sui sistemi di infotainment di diversi modelli, suscitando un'ondata di proteste su Reddit e sui forum da parte di coloro che non hanno gradito la decisione.

Un utente di Reddit ha raccontato che una pubblicità di Sirius XM è apparsa sullo schermo mentre guidava a circa 90 km/h (55 miglia orarie) e che ha “quasi fatto un incidente a causa di ciò”.

Questo ha spinto numerosi altri commentatori a intervenire nella discussione, alcuni dei quali hanno affermato che il problema si è verificato solo occasionalmente e che spuntando la casella "non mostrare più" si impedisce la ricomparsa degli annunci.

Altri invece hanno dichiarato di ricevere il pop-up una o due volte alla settimana, sostenendo che li "spaventa" ogni volta. Un utente di Reddit ha commentato: "La cosa mi ha fatto seriamente arrabbiare quando è successo anche a me, sempre mentre stavo guidando".

Il sito The Autopian ha contattato Subaru per un commento, ma la casa automobilistica giapponese ha affermato che si trattava della "prima volta che sentivamo parlare di un problema" e di non aver ricevuto direttamente alcun commento negativo dai clienti fino a quel momento.

La pubblicità in auto è qui per restare

Anche Stellantis, la società madre di Jeep, Chrysler, Ram, Fiat e molti altri marchi, è finita più volte sulle prime pagine dei giornali quest'anno per le segnalazioni secondo cui anch'essa stava inviando annunci pop-up ai sistemi di infotainment dei suoi modelli.

Inoltre, gli utenti si sono lamentati del fatto che non ci fosse modo di disattivare le pubblicità, sebbene Stellantis avesse liquidato la cosa come un semplice glitch.

I vari post emersi su X (ex Twitter) mostravano l'intero schermo di infotainment coperto da un'enorme finestra pop-up che informava il conducente di un programma di bonus fedeltà in denaro, con una piccola "x" nell'angolo in alto a destra che richiedeva un tocco per essere chiusa.

All'epoca, The Autopian aveva contattato Stellantis, la quale aveva dichiarato che la "tecnologia In-Vehicle Message (IVM) nel sistema Uconnect è un collegamento importante che aiuta Stellantis a rimanere in contatto con i nostri proprietari in momenti critici della loro esperienza di possesso".

Abbiamo già riportato di altri produttori che hanno intrapreso attività simili, con il recente aggiornamento Tron: Ares di Tesla che ha fatto arrabbiare i proprietari che lo hanno percepito come un'eccessiva operazione promozionale.

Con le case automobilistiche alla ricerca di nuove fonti di guadagno, il Software Defined Vehicle (SDV) – un veicolo che può essere aggiornato automaticamente tramite pacchetti software over-the-air – rappresenta un'opportunità d'oro per raggiungere un pubblico in cattività.

Sebbene i produttori di auto possano ritenere accettabile trasmettere annunci sugli schermi di infotainment, sperando che un proprietario aderisca a un'offerta mentre è bloccato nel traffico, questa pratica ha chiaramente toccato un nervo scoperto in coloro che la percepiscono come invasiva, prepotente e, nel peggiore dei casi, pericolosamente distraente. Un esempio di come la tecnologia sia al centro delle attenzioni odierne lo si trova anche nei migliori tablet Android, dispositivi sempre più centrali nella vita digitale.