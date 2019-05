I migliori tablet Android del 2019: ecco le nostre scelte

Ad oggi, chi cerca il miglior tablet Android ha meno scelte rispetto a qualche anno fa quando il sistema operativo di Google era onnipresente sui tablet di quasi tutti i maggiori produttori.

Da allora, il mercato dei tablet ha avuto un rallentamento e i produttori di tablet Android hanno ridotto la frequenza con cui annunciano nuovi prodotti. Questo ha portato a un miglioramento della qualità, visto che c’è meno frenesia nel presentare prodotti a tutti i costi.

Come dicevamo, in termini di scelta ci sono meno tablet che in passato, uno scenario assai diverso rispetto agli smartphone Android, ma comunque ci sono degli ottimi prodotti sul mercato.

Android è uno dei concorrenti maggiori della gamma di tablet Apple che, tra l’altro, si è rinnovata nel 2018 con i nuovi iPad Pro 11 (2018) , iPad Pro 12.9 (2018) e iPad (2018) .

Alcune soluzioni Android hanno 10 pollici, altre sette, altre ancora sono una via di mezzo e poi ci sono prodotti che superano i 10 pollici. Ci sono differenze considerevoli anche a livello di durata della batteria, potenza di calcolo, RAM e anche in termini di software presenti su ogni prodotto.

Anche una volta che avrete deciso le specifiche tecniche del prodotto che fa per voi, sul mercato ci sono tanti prodotti che non convincono appieno. Allora, per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo stilato questa classifica dei migliori tablet Android in vendita al momento.

Questa classifica include tanti prodotti diversi tra loro e quindi troverete una sezione riepilogativa con le specifiche tecniche e i pro e i contro, così da poter avere un’idea chiara solo con una rapida occhiata.

Comunque, se nessuna di queste proposte vi convince, potete aspettare che arrivino sul mercato le nuove soluzioni previste per quest’anno.

Per esempio, è probabile che Amazon aggiorni la sua famiglia di prodotti a marchio Fire; dal canto suo Samsung probabilmente cercherà di rispondere a Apple e ai suoi iPad e inoltre ci potrebbero essere altri produttori ad accendere ancor di più mercato dei tablet Android di quest’anno con alcune proposte interessanti

I migliori tablet Android: quale scegliere?

1. Samsung Galaxy Tab S4

Il tablet per chi vuole il meglio senza badare a spese

Peso: 482 g | Dimensioni: 249.3 x 164.3 x 7.1 mm | SO: Android 8.1 | Dimensioni dello schermo: 10,5 pollici | Risoluzione: 1600 x 2560 | CPU: : Snapdragon 835 | Archiviazione: 64/256 GB | Batteria: 7300 mAh | Fotocamera posteriore: 13 MP | Fotocamera anteriore: 8 MP

Interfaccia Dex che ricorda quella di un PC desktop

Pennino S Pen compreso nella confezione

Design della tastiera non convincente

Interfaccia desktop migliorabile

Il Samsung Galaxy Tab S4 è il miglior tablet Android sul mercato per il momento. Il prezzo non è uno dei suoi punti di forza, ma presenta tutta una serie di caratteristiche e funzionalità a giustificazione del prezzo elevato.

A differenza degli Ipad Pro di Apple,, all’interno della confezione del Galaxy Tab S4 troviamo incluso il pennino Samsung S Pen. Quanto alla parte hardware, questo tablet può contare sul potente processore Snapdragon 835 e 6 GB di RAM per garantire un funzionamento assolutamente convincente e scorrevole

Però non è tutto. Se usiamo una tastiera e un mouse questo Galaxy Tab S4 si trasformerà in un computer desktop, nel tentativo di rimpiazzare sia il portatile sia il tablet.

Va detto che, al momento, la modalità desktop ha dei limiti, ma ci aspettiamo miglioramenti con i prossimi aggiornamenti. Insomma, per farla breve, Galaxy Tab S4 è il migliore tablet Android sul mercato.

2. Samsung Galaxy Tab S3

Il precedente modello di punta di casa Samsung è ancora eccellente

Peso: 429 g | Dimensioni: 237.3 x 169 x 6 mm | SO: Android 7 | Dimensioni dello schermo: 9,7 pollici | Risoluzione: 1536 x 2048 | CPU: : Snapdragon 820 | Archiviazione: 32 GB | Batteria: 6000 mAh | Fotocamera posteriore: 13 MP | Fotocamera anteriore: 5 MP

Ottimo design

Il display HDR-ready è eccellente

La tastiera non è compresa e ha un prezzo elevato

Non costa poco

Questo Samsung Galaxy Tab S3 è il nostro tablet Android preferito al momento.

È il secondo miglior tablet Android al mondo grazie a un processore potente e a un display davvero ottimo che è in grado di riprodurre contenuti HDR.

Il pennino S-Pen è compreso nella confezione e chi vuole può anche acquistare una tastiera anche se è un accessorio dal prezzo un po’ elevato.

Quanto al prezzo del tablet, si tratta sicuramente di un prezzo alto, ma è giustificato dalle prestazioni offerte dal prodotto e dalle sue caratteristiche.

3. Asus ZenPad 3S 10

Uno dei migliori tablet Android

Peso: 430 g | Dimensioni: 240.5 x 163.7 x 7.2 mm | SO: Android Marshmallow | Dimensioni dello schermo: 9,7 pollici | Risoluzione: 1536 x 2048 | CPU: : Mediatek MT8176 | Archiviazione: 32GB/64GB | Batteria: fino a 10 ore di autonomia | Fotocamera posteriore: 8 MP | Fotocamera anteriore: 5 MP

Ottimo display dalla risoluzione elevata

Scattante

Autonomia mediocre

Qualità costruttiva non eccellente

No, quello che vedete qui sopra non è un iPad. Si tratta dell’ Asus ZenPad 3S 10 ed è la nostra terza scelta in classifica. La potenza non manca in questo tablet, come non manca un display bellissimo e assai luminoso. La batteria e la qualità costruttiva non sono da primo della classe, ma considerato il prezzo inferiore rispetto ai Tab S4 e Tab S3 di Samsung, ve ne consigliamo l’acquisto se state cercando un prodotto con un prezzo più accessibile.

4. Huawei MediaPad M5 8.4

Un’ottima alternativa all’iPad Mini 4 targata Android

Peso: 316 g | Dimensioni: 212.6 x 124.8 x 7.3 mm | SO: Android Oreo | Dimensioni dello schermo: 8,4 pollici | Risoluzione: 1600 x 2560 | CPU: : HiSilicon Kirin 960 | Archiviazione: 32GB/64GB/128GB | Batteria: 5100 mAh | Fotocamera posteriore: 13 MP | Fotocamera anteriore: 8 MP

Ottimi altoparlanti

Schermo nitido e design raffinato

Manca il jack per le cuffie

Processore un po' datato

Lo Huawei MediaPad M5 8.4 è un buonissimo tablet Android che, grazie alle sue dimensioni ridotte e allo chassis in metallo, rappresenta una vera alternativa all’ iPad Mini 4 .

Questo prodotto non ha solo l’estetica tra i suoi pregi, però. Infatti, il MediaPad M5 8.4 può contare su un’accoppiata vincente per i contenuti multimediali: ottimi altoparlanti e un nitido e convincente display con risoluzione 1600 x 2560.

Quando si passa ai giochi, questo tablet mostra il suo lato debole e, vista l’assenza del jack audio da 3,5 mm, è probabile che si debba fare affidamento soprattutto sugli altoparlanti integrati. Comunque, per concludere, se state cercando un prodotto

5. Lenovo Yoga Tab 3 Pro

Per godersi Netflix come si deve

Peso: 665 g | Dimensioni: 246.9 x 179.1 x 4.6 mm | SO: Android 5.1.1 | Dimensioni dello schermo: 10.1 pollici | Risoluzione: 2560 x 1600 | CPU: : Intel Atom quad-core | Archiviazione: 16GB/32GB | Batteria: 10200 mAh | Fotocamera posteriore: 13 MP | Fotocamera anteriore: 5 MP

Proiettore integrato

Ottimo comparto audio

Pesante

L’interfaccia presenta qualche difetto

Il Lenovo Yoga Tab 3 Pro si distingue per tutta una serie di caratteristiche e funzionalità pensate per i contenuti multimediali e presenta un design unico e distintivo.

Comprende un supporto integrato per usarlo a mani libere, mentre il proiettore integrato consente di vedere i contenuti su un grande schermo anche in assenza di TV. In ogni caso, vista l’alta qualità del display, non sentirete spesso quest’esigenza.

Tutte queste caratteristiche lo rendono meno semplice da portare in giro rispetto alla maggior parte dei prodotti in classifica, anche se si tratta di un prodotto unico. Se dovessimo trovare un difetto, potremmo dire che l’interfaccia è sicuramente migliorabile.

6. Huawei MediaPad M3 8

Il migliore tablet economico sul mercato

Peso: 322 g | Dimensioni: 215,5 x 124,2 x 7,3 mm | SO: Android 6.0 | Dimensioni dello schermo: 8,4 pollici | Risoluzione: 1600 x 2560 | CPU: : Kirin 950 | Archiviazione: 32GB/64GB | Batteria: 5100 mAh | Fotocamera posteriore: 8 MP | Fotocamera anteriore: 8 MP

Altoparlanti stereo molto potenti

Chassis in alluminio sottile, leggero ed elegante

La fotocamera posteriore non entusiasma

Nei giochi non dà il meglio di sé

Il primo nella classifica dei migliori tablet economici , questo Huawei MediaPad M3 8 occupa la quinta posizione di questa classifica, grazie al suo ottimo display, alla buona dose di potenza e all’ottimo rapporto qualità prezzo.

È un prodotto sottile con una cornice in alluminio che gli conferisce un aspetto elegante, ma non dimentica la praticità.

Lo schermo è nitido e gli altoparlanti hanno davvero un volume elevato, specie se consideriamo le dimensioni contenute del tablet e il prezzo davvero contenuto rispetto ad altri tablet Android, alcuni dei quali presenti in classifica.

7. Samsung Galaxy Tab S2

Il vecchio prodotto di punta Samsung si difende ancora bene

Peso: 256g/389 g | Dimensioni: 198.6 x 134.8 x 5.6mm/237.3 x 169 x 5.6mm | SO: Android 6.0.1 | Dimensioni dello schermo: 8,0/9,7 pollici | Risoluzione: 1536 x 2048 | CPU: : Octa-core | Archiviazione: 32GB/64GB | Batteria: 4000 mAh/5870 mAh | Fotocamera posteriore: 8 MP | Fotocamera anteriore: 2.1 MP

Design più sottile e leggero

Ottimo display

Autonomia così così

Fotocamera mediocre

Sono tanti i motivi per scegliere questo Samsung Galaxy Tab S2 , soprattutto se volete uno dei migliori tablet Android a disposizione, ma non siete disposti a sborsare la cifra richiesta per avere il Galaxy Tab S3 di cui abbiamo parlato prima.

È ottimo per leggere e navigare su internet, mentre il rapporto 4:3 del display nonché la forma e le dimensioni di quest’ultimo, rendono questo tablet una buona soluzione per fare di tutto.Va detto che sul predecessore i video si vedono meglio per via del diverso formato, ma ciò non significa che qui si vedano male.

Il Samsung Tab S2 è disponibile in due varianti da 8 e 9,7 pollici per andare a sfidare direttamente iPad e iPad mini della Apple ed è chiaro che la versione più piccola presenti vantaggi in termini di portabilità e prezzo inferiore.

Davvero sottile, potente e con un’ottima versione dell’interfaccia TouchWiz di Samsung, questo prodotto dà davvero filo da torcere a iPad Pro 9.7 e Pixel C

8. Amazon Fire HD 10 (2017)

Cheap tablet with a huge screen

Peso: 500 g | Dimensioni: 262 x 159 x 9.8 mm | SO: Fire OS | Dimensioni dello schermo: 10,1 pollici | Risoluzione: 1920 x 1200 | CPU: : quad-core | Archiviazione: 32GB/64GB | Batteria: fino a 12 ore di autonomia | Fotocamera posteriore: 2 MP | Fotocamera anteriore: VGA

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Ampio display Full HD

La plastica non lo rende elegante

Fotocamere dalla qualità discutibile

Questo tablet è una buona scelta se avete un abbonamento Amazon Prime perchè è dotato un ampio display per guardare film e video oltre che per leggere gli ebook.

È un prodotto dal prezzo contenuto, ma comunque può contare su specifiche di tutto rispetto come il display da 10 pollici. Ovvio, se vi aspettate che abbia le caratteristiche e le funzionalità dei tablet in cima a questa classifica, rimarrete delusi.

9. Amazon Fire HD 8 (2018)

A questo prezzo non c’è di meglio

Peso: 363 g | Dimensioni: 214mm x 128mm x 9.7 mm | SO: Fire OS | Risoluzione: 1280 x 800 | CPU: : Quad-core 1,3 GHz | Archiviazione: 16/32GB | Batteria: fino a 10 ore | Fotocamera posteriore: 2 MP

Eccellente rapporto qualità-prezzo

Altoparlanti di buona qualità

Lo stesso non si può dire per lo schermo

Autonomia migliorabile

L’ Amazon Fire HD 8 (2018) è tra i migliori tablet del colosso dell’e-commerce e, sebbene sia inferiore su tanti aspetti rispetto al simile HD 10, lo schermo risulta migliore, mentre il prezzo è più contenuto.

Le prestazioni in gioco, inoltre, sono davvero buone: la potenza è davvero tanta, considerato anche il prezzo. Gli altoparlanti non stupiscono, mentre le fotocamere sono davvero deludenti. Però va anche detto che i tablet non sono indicati per fare fotografie e per l’audio potete sempre usare un paio di cuffie. I

Acquistando questo tablet, avrete un prodotto dalle ottime prestazioni e una forte integrazione con gli altri servizi di Amazon grazie al sistema operativo Fire OS. Il tutto a un prezzo che è davvero di molto inferiore rispetto ai concorrenti.

Va comunque puntualizzato che se avete la versione 2016 e 2017 di questo prodotto non conviene comprare la versione 2018, visto che le differenze sono minime.

10. Amazon Fire 7 (2017)

Quasi incredibile un prezzo così basso

Peso: 295 g | Dimensioni: 115 mm x 192 mm x 9,6 mm | Risoluzione: 1024 x 600 | CPU: : Quad-core 1,3 GHz | Archiviazione: 8/16 GB | Fotocamera posteriore: 2 MP | Fotocamera anteriore: VGA

Prezzo eccezionale

Prestazioni dignitose con i contenuti multimediali

Lo schermo non convince e ha una risoluzione bassa

Manca l’app store

Non esistono tablet funzionanti a un prezzo inferiore di questo Amazon Fire 7 (2017) . Si caratterizza per essere un prodotto a basso prezzo e per il design robusto che lo rende adatto per i bambini. Anzi, Amazon ne ha realizzato una versione (più cara) pensata appositamente per i più piccoli.

Ma anche per gli adulti, questo Amazon Fire supera le aspettative, visto che troviamo un display da 7 pollici che è luminoso a sufficienza, degli altoparlanti di qualità accettabile, una buona autonomia e anche prestazioni dignitose. Chiudono il cerchio un’interfaccia reattiva e la possibilità di eseguire la maggior parte dei giochi.

Fire OS non è per tutti e, se escludiamo prezzo, questo tablet non ha tante altre frecce al proprio arco, ma visto quello che costa, comprarlo è davvero un’ottima scelta.

