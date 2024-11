Il Kindle a colori è appena uscito ma ci sono già problemi e utenti che si lamentano

Il primo eReader a colori di Amazon è stato appena lanciato, ma alcuni utenti che hanno ricevuto i primi ordini si dichiarano già insoddisfatti: alcuni hanno restituito il Kindle Colorsoft o lo hanno sostituito. Come riportato per la prima volta da The Verge, una striscia gialla sta rovinando la parte inferiore del display per alcuni utenti, portando a una valutazione di 2,6 stelle (al momento in cui scriviamo) sulla pagina del prodotto su Amazon negli Stati Uniti. In realtà, lo scolorimento non è uniforme per tutti: come emerge da un thread di Reddit dedicato, alcuni utenti segnalano ingiallimenti anche lungo il bordo verticale e la parte inferiore. Altri, pur non essendo eccessivamente preoccupati per l'ingiallimento, hanno restituito il dispositivo a causa di "un angolo con pixel morti".

Tuttavia, non tutti sono delusi dall'acquisto: alcuni clienti del Kindle Colorsoft si dichiarano soddisfatti del loro nuovo eReader, e le recensioni su Amazon risultano contrastanti.

Non è ancora chiaro se lo scolorimento sia causato da un problema software o hardware. Tuttavia, come riportato in un post sul thread originale di Reddit, Amazon è a conoscenza della situazione e sta lavorando a una soluzione. Questo potrebbe suggerire che si tratti solo di un problema software, ma se l'illuminazione dello schermo non è uniforme, è probabile che ci sia un difetto hardware e un aggiornamento del firmware potrebbe non risolvere la questione.

Noi di TechRadar non abbiamo ancora ricevuto un esemplare del Kindle Colorsoft e non abbiamo riscontrato questo problema; il breve tempo trascorso con il dispositivo durante il lancio mediatico di ottobre non ha mostrato alcuna anomalia.

The Verge, tuttavia, afferma che "lo scolorimento è più evidente nelle immagini che nella realtà" e che il loro recensore non avrebbe notato il problema se non fosse stato per le lamentele degli utenti.

Personalmente, sono un po' sollevato di non poter vedere il Kindle Colorsoft di persona fino al 2025, anno della sua uscita in Australia, dove risiedo. A quel punto, Amazon avrà probabilmente risolto il problema e riceverò quello che potrebbe essere il miglior eReader Kindle mai realizzato. Per gli early adopters, tuttavia, è davvero un peccato che un dispositivo popolare del valore di circa 300 dollari venga distribuito con un difetto.