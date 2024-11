Sconti in arrivo su DualSense e Pulse Elite per il Black Friday: tutte le offerte trapelate

Secondo alcune indiscrezioni, Sony taglierà il prezzo di altri accessori per PS5 durante il Black Friday.

I controller DualSense e DualSense Edge saranno scontati

Anche gli accessori audio Pulse Elite e Pulse Explore subiranno una riduzione del prezzo

Le offerte di Sony per il Black Friday sono trapelate in vista dell'evento annuale e sembra che ci saranno sconti su molti accessori per PS5. Secondo il noto e affidabile leaker "billbil-kun" del blog francese Dealabs, in occasione del Black Friday Sony offrirà uno sconto sui controller wireless DualSense e DualSense Edge. A partire dal 22 novembre, in Europa, i controller wireless DualSense, nelle versioni base, saranno scontati di 20 euro/16 sterline, portando il prezzo da 74,99 euro a circa 54,99 euro. Non è ancora chiaro se l'offerta riguarderà anche i modelli DualSense Sterling Silver e Cobalt Blue.

Anche il controller wireless DualSense Edge, che normalmente costa 239,99 euro, beneficerà di uno sconto di 20 euro, riducendo il prezzo a 219,99 euro. Inoltre, anche le cuffie wireless Pulse Elite e gli auricolari Pulse Explore per PS5 saranno scontati. In un altro post, billbil-kun ha rivelato che Sony applicherà una promozione su questi accessori audio selezionati per la prima volta da quando sono stati lanciati nel dicembre 2023 e nel febbraio 2024.

A partire dal 22 novembre, le Pulse Elite avranno uno sconto del 12%, mentre le Pulse Explore riceveranno uno sconto del 36%. Durante la vendita, il Pulse Elite costerà 129,99 euro, anziché 149,99 euro, mentre il Pulse Explore avrà un prezzo compreso tra 139,99 euro e 149,99 euro, contro i 219,99 euro originali.