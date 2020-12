I migliori portatili da gaming 2020

In questo articolo abbiamo inserito i migliori portatili gaming in grado di soddisfare le esigenze di ogni categoria di giocatore. Alcuni sono estremi per peso, dimensioni e consumi, mentre altri sono più convenienti e vengono incontro a chi non ha un budget troppo sostanzioso.

I migliori portatili del 2020 sono dotati delle versioni mobili dei migliori componenti per PC, oltre a montare velocissimi SSD. Su di essi è possibile trovare CPU Intel Comet Lake-H e AMD Ryzen 3000, Ryzen 4000 e iniziano a fare capolino anche i primi modelli dotati di Ryzen 5000.

Le GPU più diffuse al momento sono quelle delle serie 1000 e 2000 (Nvidia Turing) ma siamo in attesa di vedere le novità della serie 3000 (Nvidia Ampere) che probabilmente manderà definitivamente in pensione entrambe le precedenti. AMD nel settore mobile è rimasta ancora con i vecchi modelli della serie RX 5000 ma non abbiamo dubbi che non tarderà molto a lanciare nuove GPU per il settore mobile basate su RDNA 2.

Grazie alla componentistica veloce, i portatili gaming di fascia alta possono eseguire i migliori giochi per PC con frame rate alti, molto similmente a quanto può fare un buon PC desktop.

Black Friday 2020 in Italia: date e offerte

Che offerte possiamo aspettarci dal Cyber Monday?

Oggi non è infatti nemmeno più necessario progettare un PC da gioco per ottenere le migliori prestazioni, in quanto i portatili che troverete in questa lista possono tranquillamente sostituirli, riuscendo ad offrire inoltre una variegata scelta tra componentistica, aspetto e dimensioni.

Alcuni di questi notebook, si potrà notare, possiedono un look realmente “da gioco”, mentre altri modelli nascondono sotto la loro scocca da ufficio tecnologie in grado di metterli in grado di sostituire senza pensieri i PC desktop. Qui sotto troverete i migliori portatili da gaming del 2020.

Abbiamo provveduto a recensirli per guidarvi all'acquisto di quello che fa per voi. Infatti, tutti i modelli sono stati testati dal nostro team e per ognuno è disponibile la recensione integrale che comprende una descrizione piuttosto dettagliata e varie considerazioni sull’utilizzo di ciascuno, senza dimenticare i benchmark che ne determinano quantitativamente le prestazioni e la durata della batteria.

Abbiamo provato una scheda video esterna: Recensione Razer Core V1

I migliori portatili da gaming del 2020 a colpo d'occhio:

Asus Zephyrus G14 Asus TUF A15 Asus ROG Zephyrus S GX701 MSI GS65 Stealth Alienware m17 (2019) MSI GE66 Rider Gigabyte Aorus 17G

(Image credit: Asus)

1. Asus Zephyrus G14 Il primo portatile gaming a montare CPU Ryzen 4000 mobile CPU: AMD Ryzen 7 4800HS - 9 4900HS | Grafica: NVIDIA GeForce RTX 2060 | RAM: 16 GB - 32 GB | Schermo: pannello IPS da 14 pollici Full HD antiriflesso (1920 x 1080), 120Hz - pannello IPS WQHD antiriflesso da 14 pollici (2560 x 1440), 60Hz | Memoria: 512 GB / 1 TB M.2 NVMe PCIe 3.0 1.999 € Vedi Da Amazon Durata della batteria al top Prestazioni rivoluzionarie Sottile e leggero Nessuna webcam Ventole rumorose

Se non fosse per la mancanza di una webcam e di una porta Thunderbolt 3, il nuovissimo Asus Zephyrus G14 sarebbe perfetto. Non solo come modello da gaming, funzione che assolve benissimo grazie alla scheda Nvidia RTX 2060 di cui è dotato, ma anche come portatile per l’utilizzo generico, dato che la durata della batteria, il peso ridotto e le dimensioni contenute gli permettono di essere trasportato senza problemi. Nonostante ciò, raggiunge prestazioni fantastiche durante l’utilizzo dei migliori videogiochi, anche quelli più impegnativi. Il display ha una frequenza di 120 Hz ed è ottimo per giocare anche ai titoli più frenetici. Non dimentichiamo di dire che il corpo è realizzato in lega di magnesio.

Leggi la recensione completa: Asus Zephyrus G14

(Image credit: Asus)

2. Asus TUF A15 Mastro di giochi CPU: 2.9GHz AMD Ryzen 7 4800H (octa-core, 8MB cache, boost fino a 4,2 GHz) | Grafica: Nvidia GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 | RAM: 16 GB | Schermo: 15,6" Full HD da 60Hz | Memoria: HDD da 1 TB - SSD PCIe Gen3 da 256 GB / 512 GB / 1 TB 1.241,84 € Vedi Da ePrice Grandi prestazioni a 1080p Nuovi processori AMD Durata della batteria molto buona Ventole rumorose Non il modello gaming più potente

L’Asus TUF A15 non solo fornisce fantastiche prestazioni di gioco grazie al nuovo Ryzen serie 4000 e scheda video Nvidia RTX, ma è un sistema completo, grazie alla lunga durata della batteria e alla robustezza di tipo militare (TUF). Durante il gioco a 1080p le prestazioni sono ottime per il prezzo con tutti i titoli più impegnativi, dimostrandosi un valido modello di fascia media a prezzo da entry level. Il display del modello da noi provato è da 144Hz e di buona qualità, ma bisogna fare attenzione nel momento dell’acquisto perchè in Italia per ora si trova solo con pannello a 60Hz. Se vi piace giocare pesante, questo economico notebook da gioco di taglia media potrebbe fare per voi.

Leggi la recensione completa: Asus TUF A15

(Image credit: Future)

4. Asus ROG Zephyrus S GX701 Bello e potente CPU: Intel Core i7 | Grafica: Nvidia GeForce RTX 2060 - GeForce GTX 2080 Max-Q (8 GB GDDR6 VRAM) | RAM: 8 GB - 24 GB | Schermo: 17,3" FHD (1.920 x 1.080) 144 Hz con G-Sync 3.200 € Vedi Da ePrice Estremamente sottile Altissime prestazioni Prezzo molto alto

Al giorno d’oggi i produttori di computer portatili cercano di puntare maggiormente alla sottigliezza, rispetto al passato, nello stesso tempo però, difficilmente possono permettersi di scendere a compromessi quando si tratta delle prestazioni dei propri prodotti, pena il rimanere indietro alla concorrenza. Al momento l'Asus ROG Zephyrus GX701 è tra i migliori esponenti di questa tendenza poiché in uno spessore di solo 18 millimetri, questo modello vanta un chip Intel Core Lake Core i7, grafica Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q e 16 GB di RAM. Questo significa che potrete giocare a qualsiasi gioco per PC con le impostazioni settate su ultra mentre siete in viaggio. Infatti il GX701 si è rivelato durante la nostra prova, una eccellente soluzione per chi viaggia spesso ma non riesce a smettere di giocare. GX701 è dotato inoltre di una illuminazione RGB piuttosto consistente che è perfetta se desiderate farvi notare in un luogo buio.

Leggi la nostra recensione completa: Asus ROG Zephyrus S GX701

(Image credit: Future)

(Image credit: MSI)

4. MSI GS65 Stealth Sottile. Bello. Potente. CPU: Intel Core i7 | Grafica: Nvidia GeForce GTX 1060 – Nvidia GeForce GTX 1070 (8GB GDDR5X VRAM, Max-Q) | RAM: 16GB – 32GB | Schermo: 15,6" FHD (1,920 x 1,080) antiriflesso, wide-view 144Hz | Archiviazione: 256GB SSD – Super RAID 4 1TB SSD Prime 2.104,38 € Vedi Da Amazon Design bello e sottile Ottime prestazioni La parte inferiore diventa molto calda

MSI GS65 Stealth potrebbe essere il portatile da gioco dei vostri sogni poiché ècapace di eseguire i migliori giochi per PC anche quando siete in viaggio. Con uno spessore di soli 1,75 centimetri e un hardware impressionante, come ad esempio il processore Intel Coffee Lake e la nuova Nvidia GeForce GTX, MSI GS65 Stealth racchiude moltissima potenza in uno spazio minuto. Riuscirà perciò a tenere a bada tutti i giochi che vorrete eseguire mentre siete a casa o in viaggio e in questa particolare situazione sarete sicuri di farvi non farvi notare troppo. La sua estetica ricercata infatti lo rende sia bello che discreto e perciò sarà ideale utilizzarlo sul tavolino di un treno veloce senza che nessuno pensi che stiate maneggiando un giocattolo.

Leggi la nostra recensione completa: MSI GS65 Stealth

(Image credit: Future)

(Image credit: Dell)

5. Alienware m17 (2019) Alienware riconferma la leadership con un modello di design CPU: da Intel Core i5 a i9 di nona generazione | Grafica: Nvidia GeForce GTX 1650 - RTX 2080 con design Max-Q | RAM: 8 GB - 16 GB | Schermo: 17.3 "FHD (1920 x 1080) 60Hz - 17.3" FHD (1920 x 1080) 144Hz Eyesafe Display Tech + tracciamento oculare Tobii | Archiviazione: 256 GB SSD - 4 TB SSD RAID 0 Check Amazon Design straordinario Display sottile e leggero Schermo solo a 1080p Durata della batteria ridotta

Alienware m17 in versione 2019 vanta componenti interni più potenti e un nuovo design, molto audace che al momento non viene offerto da nessuno dei suoi rivali. L’hardware incluso in questo modello può variare a seconda della configurazione che andrete a scegliere nel momento dell’acquisto, ma garantirà comunque una buona esperienza di gioco, unita a un design che vi permetterà di distinguervi ai lan-party, o sulla terrazza di un bar. La portabilità è infatti favorita da un telaio incredibilmente sottile e leggero, ideale per giocare mentre si è in viaggio. In definitiva l’m17 è il portatile da 17 pollici da gioco più completo al momento sul mercato, ma preparatevi a spendere un po’ per averlo.

Leggi la nostra recensione completa: Alienware m17 (2019)

(Image credit: Future)

(Image credit: MSI)

6. MSI GE66 Raider Grande potenza e durata della batteria CPU: fino a Intel Core i9 di decima generazione | Grafica: NVIDIA GeForce RTX 2070-2080 Super | RAM: fino a 64 GB DDR4-3200 | Schermo: 15,6 "UHD (3840 x 2160), livello IPS - 15,6" FHD (1920 x 1080), 300 Hz, livello IPS | Archiviazione: fino a 1 TB NVMe SSD Prime 3.286,39 € Vedi Da Amazon Durata della batteria molto migliorata Bello schermo da 15,6 pollici a 300 Hz

Design poco attraente Rumoroso a pieno regime

L'MSI GE66 Raider è un portatile gaming, ed è la riedizione del “vecchio” GE65, che porta in dote nuove caratteristiche e specifiche migliorate per riuscire a competere con i migliori portatili gaming del 2020. Come su altri modelli non mancano le GPU RTX di Nvidia, ma qui vengono accoppiate ad uno schermo da 15,6 pollici progettato per i giochi frenetici, che ha un refresh di ben 300 Hz. Per competere con i migliori anche in termini di autonomia, MSI ha anche aumentato la capacità della della batteria. In definitiva un portatile che potrebbe rappresentare un sogno per i giocatori in movimento, ma bisognerà prima farsi una ragione sul rumore assordante delle ventole a pieno regime. Consigliato a chi utilizza delle cuffie integrali per giocare.

Leggi la recensione completa: MSI GE66 Raider

(Image credit: Future)

(Image credit: Gigabyte)

7. Gigabyte Aorus 17G Grande, potente, industriale CPU: Intel Core i7-i9 di decima generazione | Grafica: fino a NVIDIA GeForce RTX 2080 Super con Max-Q | RAM: fino a 64 GB DDR4 | Schermo: LCD da 17,3 pollici con cornice sottile 240Hz FHD 1920x1080 antiriflesso | Archiviazione: 2x SSD M.2 Prime 2.345,27 € Vedi Da Amazon Prestazioni eccellenti Qualità costruttiva di alto livello Display veloce e preciso nei colori Costoso Pesante

Il Gigabyte Aorus 17G è un portatile gaming di fascia alta e taglia grande. Date le sue dimensioni considerevoli non è il miglior modello se desiderate viaggiare molto, ma al contrario se siete sedentari ma volete comunque garantirvi la possibilità di spostamento che un desktop non potrà mai darvi, è un’ottima scelta. Il prezzo è alto, ma l’hardware è al top e la realizzazione impeccabile.

Ci sono modelli più economici, ma offrono anche compromessi che talvolta si pagano in termini di prestazioni e usabilità. Lo schermo è quello che si desidera in un portatile gaming, ma esistono modelli più indicati per produrre contenuti, in particolar modo per la risoluzione dello schermo integrato che si limita a 1080p.

Leggi la recensione completa: Gigabyte Aorus 17G