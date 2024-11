Remix musicali con l’IA: YouTube rivoluziona la creazione dei brani

Vi piace una canzone in un video di YouTube ma volete darle un tocco diverso? La piattaforma sta testando un nuovo strumento di intelligenza artificiale proprio per questo, almeno per i video brevi. YouTube sta permettendo a un numero limitato di creatori di utilizzare l'IA come un co-produttore. I creatori possono inviare la loro musica insieme a una richiesta sul genere, l'atmosfera o altri elementi, e l'intelligenza artificiale produrrà una nuova colonna sonora di 30 secondi che cercherà di soddisfare le indicazioni.

La funzione di remix si basa su Dream Track di YouTube, un toolkit di intelligenza artificiale rilasciato un anno fa ad alcuni artisti statunitensi. L'intelligenza artificiale collabora con i creatori per comporre canzoni basate su suggerimenti e voci preregistrate. Artisti come Charli XCX, Demi Lovato, John Legend, Sia, T-Pain e Charlie Puth hanno autorizzato YouTube a utilizzare le loro canzoni con Dream Track. Il nuovo strumento porta Dream Track nell'ambito del remix musicale, adattando i brani a nuove atmosfere e sonorità. Ad esempio, si potrebbe trasformare un brano pop in una ballata jazz o un pezzo R&B in uno stile formale e barocco.

Tutte le funzioni di Dream Track utilizzano il modello di IA Lyria, sviluppato dal team DeepMind di Google. Lyria interpreta parole e audio, combinando le idee alla base di entrambi per creare musica originale. Sebbene si tratti di brani nuovi, YouTube ha sottolineato che l'origine dell'IA e l'artista umano dietro il brano saranno chiaramente indicati.

"Se sei un creatore del gruppo di sperimentazione, puoi selezionare una canzone idonea, descrivere come vuoi rinnovarla e quindi generare una colonna sonora unica di 30 secondi da utilizzare nel tuo Corto", spiega la descrizione di YouTube. "Queste colonne sonore rielaborate avranno una chiara attribuzione al brano originale, sia nel cortometraggio stesso che nella pagina del pivot audio del cortometraggio, indicando chiaramente che il brano è stato rielaborato con l'IA".

Sogni musicali

La possibilità di personalizzare rapidamente la musica per adattarla a qualsiasi genere, stato d'animo o tema specifico è sicuramente interessante per i creatori. Probabilmente, l'industria non avrà troppe obiezioni, grazie alle misure proattive di YouTube per evitare problemi di copyright. YouTube e Google hanno fatto sforzi evidenti per compensare i creatori e i detentori dei diritti riguardo l'uso dell'IA. Lo scorso anno, YouTube e Universal Music Group (UMG) hanno firmato un accordo per sviluppare un sistema di compensazione per l'uso dell'IA, con l'obiettivo di risolvere la questione prima che YouTube lanci un generatore musicale basato sull'intelligenza artificiale.

Questo accade, se si pensa ai problemi che hanno dovuto affrontare i creatori che hanno visto i loro video utilizzati senza permesso per addestrare i modelli di IA. Tuttavia, YouTube vuole che l'IA sia presente sulla sua piattaforma nel maggior numero di modi possibile. La piattaforma ha già sperimentato diversi strumenti di IA rivolti al pubblico. Ad esempio, l'intelligenza artificiale può aiutare a ispirare nuove idee per i video tramite lo strumento "Brainstorm with Gemini" di YouTube, e risolvere le problematiche relative ai diritti d'autore grazie a un altro strumento che consente di rimuovere la musica protetta da copyright dai video senza doverli eliminare del tutto.